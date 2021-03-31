الشرطة تضبط شبكة لترويج الكوكايين في فاس

الشرطة تضبط شبكة لترويج الكوكايين في فاس
صورة: هسبريس
الأربعاء 31 مارس 2021 - 12:15

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و58 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين، وفقا لما أورده لهسبريس مصدر أمني، على متن سيارة نفعية بمدخل الطريق السيار بمنطقة تاهلة، وبحوزتهما 490 غراما من مخدر الكوكايين، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث بشكل متزامن بمنطقة تيسة، التي تبعد عن مدينة فاس بحوالي 70 كيلومترا في اتجاه تاونات، وبحوزته 140 غراما إضافية من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 201 ألف و700 درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، يضيف مصدر هسبريس، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وتوقيف جميع المتورطين في أنشطتها غير المشروعة.

الشرطة القضائية ترويج الكوكايين شبكة إجرامية مدينة فاس

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