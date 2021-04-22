"الشعب يريد التراويح" .. من وراء "الاحتجاجات"؟

ما يحدث كل ليلة تقريبا منذ بداية شهر رمضان الفضيل بخروج “احتجاجات” في بعض المدن المغربية، للمطالبة بالسماح بإقامة صلاة التراويح، يثير أكثر من تساؤل حقيقي بشأن من يقفون وراء هذه “الاحتجاجات”.
طبعا لا أحد يرغب في إغلاق المساجد..ببساطة لأن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”، كما ورد في الفصل الثالث من دستور 2011.
لكن..إذا قبلنا على مضض مسألة إغلاق المساجد في صلاتي العشاء والفجر، لاعتبارات صحية بالأساس، خشية تفاقم انتشار سلالة كورونا في البلاد، وأيضا احتراما لقرار السلطات المختصة، فإن المثير للتساؤل هو طريقة خروج مظاهرات واحتجاجات في بعض المدن بعد الإفطار، للمطالبة بأداء صلاة التراويح، تحت شعار “الشعب يريد صلاة التراويح”.
وبغض النظر عن كون صلاة التراويح سُنة فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يصليها في بيته خشية أن تفرض على المسلمين، كما كان الصحابة يصلونها زمن الرسول متفرقين، قبل أن يجمعهم الخليفة عمر بن الخطاب خلف إمام واحد، فإن السؤال المطروح هو: لماذا مطلب أداء صلاة التراويح تحديدا؟ ولماذا ليست صلاة العشاء أو صلاة الفجر؟ وهما فريضتان ضمن الصلوات الخمس، لقول الله تعالى: “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا”.
السؤال الثاني الأكثر إلحاحا يتمثل في “نوعية المحتجين”..من هم؟ وما الهدف من احتجاجاتهم؟ ومن يقف وراء هذا “الانفلات” الاجتماعي؟.
قد يغضب البعض من هذا الكلام، لكن لنتحدث بمنطق دون تعصب أو تسرع..بتفحص المشاهد المنتشرة للمحتجين في ليالي رمضان تحت شعار “الشعب يريد صلاة التراويح”، ندرك جليا حقيقة هذا “الشعب” المقصود.
الملاحظ أن أكثر المحتجين إنما هم جماعات من الأطفال والمراهقين يصرخون للمطالبة بأداء صلاة التراويح، بينما قليلا ما يظهر راشدون وكبار في السن، وفق مقاطع توثق لهذه “الاحتجاجات”.
الأدهى أنه في مقطع مسجل من مدينة مراكش بعض المحتجين المطالبين بصلاة التراويح كانوا عراة الصدر، يرفعون عقيرتهم بالصراخ في وجه الشرطة. بينما ظهرت فتيات أيضا بلباس البيت (بيجاما) ضمن المطالبين بالتراويح، وهن يلتقطن صور “سيلفي” وصورا لأجهزة الأمن المنتشرة لتطويق “الاحتجاج”؛ فهل هذه العينة من المحتجين فعلا صادقة في طلب الترخيص بأداء صلاة التراويح؟ أم إن وراء الأكمة ما وراءها؟..
وبعد كل هذا، يحق التساؤل من وراء إذكاء هذه “الانفلاتات”، بدعوى الرغبة في أداء التراويح، مادام أغلب هؤلاء الأطفال والمراهقين ربما لا يصلون بالمرة؟.
هل الأمر مقصود ومخطط له؟ أم أن هذه الخرجات “عفوية”؟.. الجواب لكم..
والحماق هذا راه عيب وعار وحشومة واش غي في المسجد هي لي فيها كورونا خاص الانسان يفكر مزيان زعما بالنهار كل شيء عامر مكايناش كورونا غي في الليل ولكن حسبي الله ونعم الوكيل
النفاق والجهل بالدين مع الحقد يعطينا مثل هذه النماذج
الشعب؟
الشعب المغربي لا يمتله حزب واحد ولا منضمة واحدة وعهد الوصاية علي المغاربة انتهي
نحن نتق بجلالة الملك وحده حفضه الله
هؤلاء يجهلون أن صلاة التراويح ليست من الواجبات فمن أقامها فهي زائدة ومن لم يقمها فلا إثم ولاحرج عليه هذه الأمور يجهلها أصحاب الترتويح
الضغط يولد الانفجار.
الله إهدي ما خلق.
الله اكون في عون الفقير.
الشعب المسلم المغربي المسلم يريد صلاة التراويح و على أن المساجد بيت من بيوت الله ولا يحق ل اى شخص غلقه فى وجه الناس التى تؤمن بالقدر خيره وشره وعلى أن الموت والحياة بيد الله إذا كنا نخاف على الشعب فلتنطرو إلى الاسواق و إلى المعامل والشركات و التجمعات و الحافلات و القطار و مباريات كرة القدم التى تجرى فى الساعة 10 ليلا أين هى حالة الطوارىء و أين هو خوفكم على الشعب و على أنكم اغلقتم على كورونا ليلا. احترمو عقول الناس من فضلكم
تتكلمون عن الصلاة والفريضة مادا فعلت لهم …المساجد بلا دار الوضوء….يعني فهو مقصود.؟؟؟؟
شعب العربي ينتظر رمضان لي رمضان من اجل التكفير عن ذنوبه . طول سنه بي معاصي وينتظر هدا شهر بي فارغ الصبر لي صلاة وعبادة والتقرب الى الله .
لوأن الدولة والأئمة والدعاة والعلماء شرحوا للناس أنها سنة وأن عمر هو من ابتدعها لما كان هذا الهرج والمرج
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تحرمنا من الصلاة في مساجدك يارب العالمين خصوصا فرائضك ياارحم الراحمين يا رب العالمين
الجواب لنا؟ نريد تسهيلات، كما في الجزائر، افتحوا المساجد، و رخصوا للناس التجارة لضمان قليل من العيش الكريم. هذا هو جوابنا.
الدولة لا تقبل نظرية المؤامرة على نفسها وتستبعدها تماما على القرارات التي تتخذها ، لكن في المقابل تتهم بها كل الاحتجاجات المناوئة لقراراتها وسياساتها (مثلا احتجاجات الأساتذة و الاحتجاجات حول الإغلاق الليلي …. الخ) ، ما دمنا في دولة ديمقراطية فيجب أن يتسع صبر المسؤولين و أن يقبلوا الرأي الآخر فهذا هو المغزى من الديمقراطية سماع الآخرين ولو كانوا أقلية.
كلنا نريد اقامة التراويح في المسجد، ولكن للضرورة احكام، وليست المساجد هي من تنشر كورونا، صحيحا الحالة الوبائية هذه الايام صعبة و هذا لاحضناه في مدينتا وحينا حيت كثرت الاصابات المؤكدة هذه الايام، والمساجد ليست هي المسؤولة، وهذا لا يمنعنا من قيام صلاة التراويح في بيوتنا، لان صلاة التراويح نافلة، اذا فهي صحيحة في بيوتنا، ومن يخرج الان للشَارع لا تهمهم صلاة التراويح بقدر ما يهمهم الخروج و صافي
انا شخصيا لااخرج ولااحتج ونفس الشيء بالنسبة لابناءي…نريد ان نخرج اما للمشي قليلا وشم رائحة هواء الليل والتمتع به رمضانيا مادمنا ارتحنا من غصة الساعة الصيفية…ولكن بما ان السلطات تفرض الحجر الصحي فانني اطبقه مع جميع افراد اسرتي ولانخرج بعد الافطار …ولااهتم بالاخرين ولا اسالهم لان كل واحد له راي…وانا اطبق المثل القائل…اللي تخليك خليها.
يجب تأطير ثقافة الاحتجاج عند المغاربة.. في فرنسا وفي اوج ثورة السترات الصفراء.. لم نسمع عن فئة او جهة تركب على الاحتحاجات لغرض ما.. هذا هو المشكل عندنا.. يتم استغلال بساطة بعض المواطنين وفطرتهم من طرف أناس مسيسين للوصول الى اهداف بطرق ملتوية.. في هذا النوع من الاحتجاجات غالبا ما نشم رائحة العدل والاحسان..
السؤال المطروح بالحاح. من وراء كل هذه الامور ومن يدفع بالشبان للعصيان وخرق حظر التجول. هل كل هذا حب في النوافل. الله يحفظك يا وطني
الجواب وراء هذا الامر هو المسونيون.و الله ياخد الحق منهم و من كل خاءن للاسلام و خصوصا الاعلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
من حقهم هما كحكومة إلى ما بغاوش ايصليو و من حقنا كشعب حنا كمغاربة أن نصلي التراويح .
بصراحة انا اتمنى ان يتعوض فاقدي الشغل اكتر من التراويح فقط ليسعد الجميع
بدون تعصب !!!!!! والشعب كامل معصب على لا منطق في قرارات الحكومة كن على يقين مع انقضاء الشهر الكريم لا كورونا ستنخفض ولاهم يحزنون. لماذا سياسة الهروب إلى الأمام من طرف الحكومة المشؤومة ماذا أنتم فاعلون مسلسل أكثر من سامحيني
وهذا ماقلناه سابقا فالفئة التي تقوم بهذه الخرجات الغير قانونية هدفها فقط التسكع وليس لها أي علاقة بالصلاة او المساجد والا كان همها إقامة صلاة الفرض بدل المطالبة بصلاة السنة.
جوابا على سؤالك ، نحن الشعب المغربي
واوجه لكم سؤالا ايضا :من يقف وراء هذا السؤال؟
الجواب لكم…
شهر رمضان شهر الصلاة والقيام وهو مناسبة دينية تكون كل سنة وعندما خرج بعض الناس باحتججات من اجل فتح المساجد فهو حق مشروع علاش الأسواق والحافلات والطرامواي عامرة عن اخرها حتى كنجيو للمسجد عاد كتولي كورونا كونو تمركو شويا وخليو الخلق للخالق لعل الله يستاجب لينا في هاد الشهر الفضيل ويرفع عنا هاد الوباء
المسألة وما فيها أن هنالك فئة في المجتمع تريد الركوب على زورق الأحداث التي تتعلق بإجراءات الطوارئ الصحية.
لا نريد فتنة في المغرب الحبيب، وإنما نريد من المسؤولين أن يأخدوا بالإعتبار أن هنالك فئات في المجتمع متضررة بصفة كبيرة من هاته الإجراءات و الإسراع في إيجاد حلول عملية وسريعة.
حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي و يميت وهو على كل شيء قدير. إنما الأعمال بالنيات ولكل إمرء ما نوا.
لا أحد وراء الاحتجاجات لمطالبة بصلاة العشاء و التراويح في هذا الشهر الكريم، الدفاع عن قيام بشعاءر الدينية هي من تدفع المغاربة لتظاهر لاسيما الحجج التي قدمتها الحكومة للحد من جاءحة حجج واهية وغير منطقية اغلاق ليلا و فتح نهارا وكأن الفيروس يتجول ليلا فقط، يا أيها السياسيون لا تسيسو القضية، المغاربة كلهم يعرفون مايجري وراء الكواليس حذاري أن تذهبو بلبلاد الى ماتحمد عقباها.
لماذ الإصرار على التلبيس على الناس، التراويح كناية عن فتح المساجد للصلاة و فك الحصار عن الناس بعد الإفطار، على الكاتب أن يتساءل لو كان مسلما حقا، عن جدوى منع الناس من المساجد ليلا و السماح بالاكتظاظ نهارا، الاحتراز يكون في أماكن الازدحام المعروفة، المطالبة بصلاة التراويح تعني العشاء و الصبح، لأن الصلاة لا تتجزأ
هؤلاء شباب اصابوا فلهم اجرين و الكاتب اخطا و الدولة معه لها اجر الاجتهاد
الفيروس يا سيدي يا من يعتبر نفسه يتكلم بالمنطق و هو مجرد أخرق، متواجد بيننا في كل مكان (في السوق، الشارع، الإدارات، الحمامات، المدارس، مكاتب، أبناك، …) و في كل الأوقات . فكيف يتم الإغلاق فقط في المساء و التي في شهر رمضان تتم إقامة صلاة التراويح بعد صلاة العشاء و التي هي سنة محببة جدا للمغاربة بما فيها خشوع، و في المقابل الحياة عادية و بدون أي نوع من الاحترازية طوال النهار و أيضا تقام صلاة الجمعة بطريقة عادية و التي هي أيضا تعرف إقبالا كبيرة؟؟؟؟ هذا يطرح تساؤلات كثيييييرة ما هدف الدولة من هذه الأفعال المخلة و الهادمة للقيم الدينية و العقلية في حين الدول الغير مسلمة تقام فيها صلاة التراويح بكل روحانية.
كثيرآ من الأشخاص ينامون حتى العصر ولا يصلون حتى الفروض يحتجون على منع صلاة التراويح
المغرب فيه أمير المؤمنين .كان حريا بأمير المؤمنين أن يستجيب لمطلب المؤمنين لصلاة التراويح وفي نفس الوقت لكسب الأرزاق. والتعويض الذي كانت ستؤديه تبني به مستشفى .
إلى ماكنتوش عارفين الجواب علاش ما تسولوهم ؟ ما فيها والو …….
صلاتي العشاء والصبح تصلا كل يوم طوال السنة اما صلاة التراويح فهيا صلاة تقام في رمضان وهيا صلاة روحية فبها يحس المؤمن انه فعلا في شهر رمضان بختصار والمطالبة بصلاة الترويح فنحن نطلب بصلاة العشاء ضمنين فلا يعقل انا الناس ستصلي تراويح دون الفرض(صلاة العشاء) لهادا لاداعي لي هاتهي المغالطة
بين المحتجين والشرطة هناك جهة تسمى المجالس العلمية المحلية . فما هو دورها يا ترى.
انهم يتظاهرون من اجل اباءهم، اذا كان الاطفال لا يصلون فان اباءهم واقاربهم يصلون، الكبار خائفون من اعتقالهم لذالك ارسلوا فلذات اكبادهم ولا توجد اي جهة تحرضهم على ذالك الا في مخيلتكم
اولاً ياأخي فإن الناس تطالب بصلاة التراويح بالخصوص من دون الفجر والعشاء فإن صلاة التراويح موجودة في هذا الشهر الفضيل فقط ياذكي ، وثانياً فلماذا نرى اغلب المتظاهرين من الشباب لأن الشباب هو صوت الشعب الحمدلله عندنا شباب واعي بالحق ولا يسكت عن الباطل اما كبار السن فلقد لقو مالقو من هذا البلد السعيد وليس لديهم الشغف للتظاهر وماجاء وراء ذلك ، وثالثاً تشكيكُكَ بإيمان الفئة الشبابية بقولك “على الاغلب لايصلون بالمرة” فهذا يثبت في أي منحى انت تتحدث وماهو منظورك في هذه الاحتجاجات .. بالطبع نريد صلاة التراويح وهذا المطلب قادم ونابع من انفسنا وليست هنالك سلطة خفية ورائه كما تزعُم.
صراحة احتجاجات غريبة من شعب وااااكل العصى سنواااااات و ساكت …الزيادات و حجر دون تعويض البطالة تدمير التعليم و الصحة و الخدمات تجي الشتا تهزو يجي الصهد يقطعو عليه الماء البيترول رخيس فالعالم و المغرب غالي …اعتقالات لحقوقيين القمع من تحت الباب و الخلعة بالقرعة الطبقية ولا مساوات فساد القضاء الخيبة للحكومة و الزينة تاع ….وكولشي تاعو….العجب شعب نعاج كيغوت على التراويح و فايت هادشي كااامل
علينا ان نرى أخلاق التراويح في معاملاتنا مع ذوي القربى و جيران و زملاء و صلة الرحم و الصدقة و التعاون فيما بيننا خصوصا في هذه الجائحة… كلنا مشتاقون للتراويح بالمساجد لكن هؤلاء الفوضاويون لا تهمهم التراويح بقدر مايهمهم الخروج فقط و خلق الفوضى
هههه من يقف وراء هذه الاحتجاجات..قبح الله سعيكم
هذا الكلام تكرر كثيرا من طرف العلمانيين اعداء المساجد لماذا مطلب أداء صلاة التراويح تحديدا؟ ولماذا ليست صلاة العشاء أو صلاة الفجر؟ وهما فريضتان ضمن الصلوات الخمس، اقول لهؤلاء الأغبياء حينما نطالب بالترويج فصلاة العشاء من باب أولى وأحرى لان التراويح لا تكون إلا بعد صلاة العشاء الشعب واعي اوعارف لعبة اقطع عليه اشعير ينسى التبن
جائحة كورونا عرت عن إختلالات كثيرة لدى بعض المواطنين الذين لم يستوعبوا بعد خطورة الحالة الوبائية ضاربين بعرض الحائط بتهورهم ونقص وعيهم كل المساعي والمجهودات التي تقوم به الدولة
هل الامر مقصود ومخطط له بالنسبة لقرارمنع صلاتي العشاء والفجر والتراويح وليس الاحتجاجات؟!، كل المغاربة مع إقامة الصلوات في وقتها ولم لا إقامة صلاة التراويح مع الاحترازات الضرورية مثلها مثل فريضة صلاة الجمعة،أليس تعداد المواطنين المتواجدين بالاسواق الاسبوعية والاسواق الممتازة يناهز او يفوق عدد المصلين لصلاتي العشاء والتراويح؟!ام ان كورونا تخرج بالليل وتتربص قرب المساجد!؟
التساؤل الذي طرحه كاتب المقال: من يقف وراء الاحتجاجات المنادية بأن #الشعب يريد أداء صلاة التراويح# جوابي هو لا أحد على اعتبار أن غالبية من يخرج إلى الشارع والأزقة بعد الإفطار مباشرة هم شباب مراهقون وقاصرون ، ليس لديهم احساس بالمسؤولية وليس لدى غالبيتهم وازع ديني يدفعهم بأن يجوبوا الأزقة والشوارع بحماس وفي مخيلتهم واعتقادهم بأنهم يتحدون “المخزن” ولا يخافونه. إنها أفكار وأفعال صبيانية ولكن على رجال الأمن الاحتياط والوقوف بحزم امام هؤلاء المحتجين حتى لا يتم المساس بممتلكات الدولة والمواطنين
يا لا غبائكم تطرحون سؤال والجواب في العنون بحد داته ، من وراء هذه الاحتجاجات طبعا الشعب نفسه بنفسه ، اه لقد عرفت انكم تبحثون عن أكباش فداء ، اظن أن هذا الوباء ينتشر في الليل وبالظبط في المساجد دون غرها من الفضاءات “وقيل أن كورنا دخل الاسلام لانه يحب المساجد وينتشر فيها” تغطون الشمس بالغربال وتضحكون علينا ، أفضل لقاح لهذا الوباء و كل للاوبئة – السياسيون طبعا- المتواجدة في هذا البلد هو طلب المغرفة والتواب إنه شهر الغفران (اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء وتب عنا انك انت التواب الرحيم)
الجواب عند الحكومة ووزارة الداخلية والصحة و الأوقاف في مجلسها العلمي أما المواطن مغلوب على أمره ومقهور من طرف حالة الطوارئ والله يرحم بنا
هاذ الأسباب غير مقنعة لان كورونا كاينة فجميع الأوقات ماشي غير العشاء و الفجر خليو الأمور عادية كيف كانت عوض 9 زيدو ساعة حتى 10 منها الناس يصليو و منها صحاب القهاوي يتنفعو شوية. أودي شلا ما يتقال.! على اي جوابا على سؤالكم الخروج للاحتجاج جا نتيجة للاختناق الناس تخنقت الشباب بغاو يتنفسو بعد الفطور واخا غير ساعتين حتى 10 و زايدون راه غير الشباب اللي تيخرجو ما وراهم حد و كفى
هذ الشعب واش ما كيفكرش ف صلاة العشاء وصلاة الفجر المفروضتين ويفكر ف صلاة التراويح التي هي سنة غير مؤكدة
ربما حان الوقت لتوسيع الحجر الصحي ليشمل مجالات أخرى.
و تطبيق تدابير اكثر صرامة على الأسواق العامة و الخاصة، على وسائل النقل و التنقل.
الزامية التباعد و التدابير الوقائية لان الاحصائيات لا تبشر بخير و تحمل بين ضلوعها ما ينذر باحتمالات قذ تكون مخيفة.
صلاة التراويح والتجمعات التي ستضيفها قد تشكل الزيت الذي سنسكبه على النار .
العاقل و المؤمن الحقيقي لا تنقصه بصيرة و بعد نظر .
السؤال الحقيقي هو”هل فعلا الحكومة خيفة على الشعب من كورونا لاننا لا نرى ذلك في الواقع واش لبلان جا غير فجوامع”
صَلاةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ . . . وَتَجُوزُ مُنْفَرِدًا وَجَمَاعَةً , وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ . . . الصَّحِيحُ بِاتِّفَاقِ الأَصْحَابِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ أَفْضَلُ .والله أعلم
والمساجد هي الأماكن الوحيدة الملتزمة بالتباعد والاجراءات الاحترازية. الله المستعان
هذا الشي راه عيب وعار علاش الدول العربية كلها كتصلي صلاة التراويح غير المغرب لفيه الوباء الي جينا نشوفو المعدال ديال الاصابات اليومي متغيرش ابدا مابين 500او 700 اصابةوخدا درنا الحجر باليل لا حول ولاقوة الابالله
أشم رائحة الحقد على الإسلام فليعلم الكل ان المغاربة مسلمين جميعا
من يريد صلاة التراويح التي هي نافلة لا أقل ولا أكثر ربما لا يصلي حتى فريضة في المسجد والاحتجاجات ربما من أجل كأس من القهوة لا لغرض الصلاة.
اذا الشعب يوما اراد الحياة .فلا بد ان يستجيب القدر
بسم الله الرحمان الرحيم عندما تقرأ هذا المقال لصاحبنا هذا احمد تحس وكانك في بلد غير مسلم فالكاتب يطرح اسئلة عجيبة ثم يعطي في نفس الوقت اجوبة تارة يفتي في احكام الاسلام وتارة يحلل بمنطق نفساني في لباس الناس ويتهمهم بمجرد مظهرهم في حين انه نسي ان المغاربة يحبون هذا الشهر الكريم ويفرحون له وصلاة التراويح من احب الاعمال في قلوب المغاربة لاكن يبقى السؤال هنا بغض النظر عن الدستور والقوانين هل فعلا الدولة توفر للمغاربة حرية التعبير والاختيار ام اننا امام قوانين غير منطقية وتعتمد على الدكتاتورية والسلطوية اتخذت فقط بسبب الخوف من الوباء دون التفكير في حياة الناس ثم العالم الاخر الغربي ليس مسلما وكذلك معرض للوباء رغم ذلك يجيز للمسلمين اداء فريضة الصلاة والتراويح لماذا اذن ؟ ثم هناك اجراءات اخرى غير مفهومة وغير مبررة كل هذا فقط حتى نقول ان المغرب يحارب الوباء لاكن في نفس الوقت لايهمه ما يحدث للمواطنين اذن هراء ثم هراء قوانين خاطئة يجب ان تلغى في اقرب وقت
من وراء الاحتجاجات؟؟؟؟
سؤال بليد!!!
أغلب المواطنين كرهوا كذب السياسيين المشكلين للحكومة، كيف لا و كل ما يصرحون به لا يوجد في الواقع:المجنون يتحدث و العاقل ينصت!!!!
راه الأغلبية ما راضياش بالاوضاع زاءد النكران و نعت المواطنين باقدح النعوت، إنكم تصنعون المشاكل التي يستغلها البعض لتجييش الناس ضدكم .الى متى ستظلون على هذا الحال؟؟؟راه ميمكنش تلغي الواقع!!! نتوما مسؤولين على هاد الاوضاع ،إذا حدث شيء ما، فيجب أن تحاسبوا لأنكم بتعنتكم يخرج هؤلاء لإثارة المواطنين دينيا غدا يخرج اخرون بذريعة حرية التعبير و الحقوق ،و قد تفعل الازمة فعلها و تخرج آخرين……نحن نعيش في الواقع نرى كل هذا و أنتم أيضا تعرفون هذا و اكثر، الفرق هو أننا نخاف على بلادنا و أنتم تخافون على مصالحكم و تعتمدون على وزارة الداخلية، أي المقاربة الأمنية، التي يمكن أن لا تستطيع الحلول محل السياسيبن، يعني الاحزاب لأنها هي الوسيط!!!!!
لا تستغربوا استغلال الناقمين على تحريض الناس، فانتم من صنعهم بسياساتكم الاقصاءية!!!!!
صحيح هناك تناقض نجد أن من لا يحط جبينه للأرض إلا في رمضان ووووو ….. و لكن ليس من حقنا منع البقية التي تنتظر شهر رمضان لممارسة سنة التراويح و لننظر للنقيضين من زاوية واحدة رجاء أقلية متضررة من كورونا الفيروس الدي بالكاد يكون له وجود من كثرة أقلية الناس المتضررة و مع دلك قامت الدنيا و لم تقعد من أجل هده الأقلية القلييييييلة جدا قطعت ارزاق و ضغوطات و ممارسة الابتزاز وووووو…..بالمقابل سنة التراويح مضرور فيها الاغلبية الساحقة ليس المصلين فقط و إنما حتى الناس لي كترزق الله من الرواح الليلي و هو الشيء المهم لانه كيقول لك قطع الأعناق و لا قطع الأرزاق و مع دلك كنوضو ننتقدو و بشدة من يطالب فالأولى لأنها لا تساوي شيء رغم ما فيها من تقييد للحريات الدينية اسيدي انا بغيت ندخل الجامع غا في رمضان و نغضو الطرف على الثانية لي نسبة المتضرر فيها لا تساوي حتى 1%بالنسبة للأولى و الله إلى الطنز بطاقيتو او بشلاغمو
تقول بأنهم يطالبون بصلاة التراويح لأنها سنة ولم يطالبون بصلاة الفرض .الله أعلم إنهم يطالبون بصلاة التراويح .إذا تحقق لهم الأمر .فإنهم يبدؤون بصلاة العشاء ثم التراويح .وفي الصبح العكس التراويح ثم الصبح……
اريد ان اصحح لمن يقول الشعب يريد،،
الشعب يريد تحسين مستواه المعيشي وتحسين قدرته الشراءية،، اما الصلاة فإننا نصل في منازلنا والحمد لله حتى يرفع عنا هذا الوباء ،،
كلنا نريد الصلاة في المساجد ولكن للضرورة أحكام فالوضع الوبائي يحتم علينا الصبر والامتثال لقرارات الحكومة.حتى نحاصر المرض .وننتصر عليه.وأن دعاة الفتنة يجب أن تحاسبهم الدولة .أو يتكفلوا بمرضى حيهم بقوة القانون.
ضاهرتان في هدا الشهر المبارك مظاهرات من أجل التراويح ومجموعة الشباب الطائش اللدي يواجه رجال الأمن بعد الافطار الأولى ادا كان طلبها طبقا لديننا الإسلامي الحنيف فقد أجاز صلاتها في البيوت باجرها وباسباب يعلمها الصغير والكبير وأما الضاهرة التانية بمادا يمكننا أن نبررها بقلة التربية أم بغياب أولياء الأمور أم بعدم احساسنا بالنعم التي حبانا الله بها علينا في بلادنا من امن واستقرار قال الراحل الحسن التاني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته قبل حرب العراق بليلة ناشد فيها الرئيس العراقي انداك وقال له”اناشدك الله أخي صدام عد إلى قواعد ك تكون اسدا شهما ” لابد من اخد الحكمة من الحكماء في هدا المنبر نناشدكم الله احمو أنفسكم واهليكم من الفتن فالله سبحانه وتعالى يعبد في كل الأوقات وفي جميع الأمكنة والأزمنة واحترموا أمن بلادكم فهو أساس الإستقرار وآلله المستعان
الشعب باغي يخرج لزناقي وكيتخبع فصلاة التراويح داير مستو فيها
تساؤلات مشروعة وسبق ليان قلت نفس التعليق منذ أربعة أيام على صدر هذه الجريدة الغراء
قلت بان 80/100 من الجمهور أطفال والبقية شباب
التساؤل لماذا الخروج يوميا ولماذا في كل المدن المغربية هل هو خروج عشوائي او مدبر من طرف جهة ما تختبىء وراء الأطفال خوفا من المحاسبة
لان جل الأطفال لا يصلون وهدفهم هو الخروج للعب فقط
ان من يقف وراءهم يلعب بالنار ويلعب بالنار آباءهم الدين يتركون ابناءهم بلا مراقبة والغريب ان الآباء والأمهات لا يظهرون الا عند توقيف أطفالهم وتراهم يبكون ويستنجدون ويلتمسون العفو كانهم كانوا في سبات عميق
من لديه اي طفل فليقم بتربيته ومراقبته ان الشارع ضاق درعا بكم وبابناءكم ولكن فاقد الشيء لا يعطيه
للاسف الشديد نرى أشياء لا منطقية نعيشها في هدا البلد كما طرحت السؤال لما صلاة التراويح وليس العشاء فعند ترخيص لصلاة التراويح و للاسف على هذه العبارة في بلاد يحكمها امير المؤمنين يعني ضروري ما تصلى قبلها العشاء وهدا سؤال غبي
وبالنسبة لسوء الظن من جنابكم ألفناه وللتذكير مرة اخرى ونحن نعلم علم اليقين بأن هذا الحصار وهدا الاغلاق وهدا الوباء وهذه القرارات الاحادية كلها مؤامرة وراءها شر للانسانية فأين هي حقوق الانسان قبل ان نوفر حقوق الدولة وأين هي كرامة الانسان المنطوية تحت لواء الاسلام واين هي نخوة المسلمين ام اردتم منا ان ننحني ونركع لاجل ان نعيش في ذل
وهل تظنون ان البشرية تتق في كل ما تقولون
وهل تظنون حقا ان هذا الوباء قادر على فثك البشر
الجوال وهو الحكومات الفاسدة والرؤساء العديمي الظمير هم اخطر وافتك للبشر وهم من يقتلون الحياء والناس في صمت حالم وهم من يحكمون على هذا الذين بالظمار
خلاصة القول ان ضللتم الطريق الحق فمصيركم الهاوية
رغم أنني لا أفق مع قرار بداية الحجر مع الثامنة مساء إلا أنني ألتزم ، غالبية المحتجين يتذرعون لصلاة التراويح و الهدف هو القصارة و يجيب السحور فالمقهى غو الشارع، الله يحسن العون بعض الأسر تعيش في منازل أو شقق صغيرة يصعب التعايش فيها، أما من يتساءل إن كانت كورونا بالليل فقط فأجيب أن الهدف هو تقليل ساعات النشاط و بعض الأماكن كالمقاهي و المطاعم و الأماكن العمومية فماذا يريدون أن يكون الحظر نهارا ؟ أو فرض الحجر بالكامل ؟ الدولة إختارت أقل الأضرار يمكن أن يكون القرار صائبا و يمكن أن يكون خاطئا
تعليقي ردا على كون صلاة التراويح ليست سنة
هذا الكلام غير صحيح تماما ويجب على صاحبه أن يراجع العلماء المتخصصين في الفقه قبل أن يكتب في كون صلاة التراويح سنة ام بدعة.
ومن أشد الذنوب أن تتقول على الله بغير علم.
هناك.ظروف صحية فرضتها الجائزة وقرار منع التراويح فرضته هذه الظروف وفق اللجنة العلمية والطبية.فإقامتها في البيوت افضل من الاحتجاج المجاني والصراخ الفارغ.الدين ليس في التراويح.كان من الممكن أن تظهر هذه الاحتجاجات في تقديم المساعدة والدعم الاجتماعي المحرومين والفقراء.لذلك هناك بعض الجماعات والجهات تحسب نفسها أكثر إسلامية ولدينا من الآخرين.لذلك كان من الأفضل أن تظهر هذه الاحتجاجات في السلوك والمعاملة واحترام الحجر الصحي.لان مصلحة الدولة من مصلحة المواطن.فالدولة هي القادرة والمسؤولية على تنفيذ القرارات التي تخدم مصلحة الوطن
بالاحرى ينبغي ان نقول وان نتساءل من يقف وراء اغلاق المساجد ومنع الصلاة في هاد الشهر المبارك وما الهدف المخفي وراء ذلك. وليس من وراء الاحتجاجات لان هذا سوال بليد وتريدين قلب الحقائق.
رؤية المسؤولين هي التقليص من الحركة ما أمكن لتطويق إنتشار الوباء وهو منطق سليم لا كما يقول العامة واش كورونا كاتخرج غير فالليل لكنها رؤية (المسؤولين ) جانبت الصواب في منع صلاتي العشاء والصبح اللتان كان مسموح بهما قبل رمضان اما بخصوص صلاة التراويح فما دامت نافلة وان كانت محمودة فلا حرج ان تم منعها في هذه الظرفية والله اعلم وبخصوص المظاهرات الليلية بدعوى صلاة التراويح فإن الهاجس الأمني حاضر في عقلية المسؤؤلين الذين لا يرغبون في ان يتحول الأمر إلى انفلات أمني طبعا غير محمود
انه النفاق انه النفاق، لماذا كل هذا التهارج والجلبة. هل التراويح فرض؟! الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاها مرة وليس جماعة وفي اليوم الثاني لم يحضر. أما صلاتها جماعيا. او جماعة ،فقد كان عمر من وراءها. بالله عليكم هل الصلاة على انفراد اقل خشوعا من الصلاة الجماعية. اني ارى العكس. والدليل ان الزهاد والعديد من النساك. كانوا يعتزلو ن الناس ، لأنهم يجدون راحة اكبر وخشوعا اعظم في الصلاة بمفردهم. صحيح ان الانسان اجتماعي بطبعه. فلذلك يحب ويعشق الصلاة مع الجماعة. وفوق هذا وذاك علينا أن نعبر عن حسن خلقنا وسلوكنا، فالدين المعاملة قبل كل شيء وهذا ما يفتقر اليه العديد من المسلمين. (انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) . تصبحون على خير.