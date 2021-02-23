الشودري تؤازر الفقراء بأغنية "سابق إلى الخيرات"

الشودري تؤازر الفقراء بأغنية "سابق إلى الخيرات"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:21

أطلقت الفنانة سلوى الشودري أغنية جديدة بعنوان “سابق إلى الخيرات”، من أجل التعبير عن المؤازرة والحث على الصدقة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

وقالت الشودري: “خلال هذه الظروف القاسية التي تعيشها المجتمعات في العالم، وفي مجتمعي خاصة، ولأنني أعمل في الحقل الجمعوي كثيرا، لامست مآس كثيرة فقررت أن أعد أغنية توصلت بكلماتها من الشاعر العبقري المصطفى الغباري”.

وأضافت: “من المطلوب أن نتعاون في ما بيننا، ونساعد الفقراء الجدد الذين كانوا البارحة مرتاحين لكن مع توقف الحالة الاقتصادية تدهورت حالتهم المادية وأصبحوا الآن يطلبون المعونة بأي شكل من الأشكال”.

يشار إلى أن الأغنية تحمل عنوان “سابق إلى الخيرات”، كلمات المصطفى الغباري، ألحان وأداء وإنتاج سلوى الشودري، توزيع كريم السلاوي، وعزف على الكمان إلياس الحسيني وعلى العود ادريس نيكرة، وفي الإخراج حاتم النكراز، وتشخيص المشاهد لفرح الحداوي وأكرم بن سعيد ومحسن حبرو.

أغنية سابق إلى الخيرات التعاون الفنانة سلوى الشودري مآسي الفقراء

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‫تعليقات الزوار

3
  • omar
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:44

    مرحبا بالأساتدة والمعلمين والأطباء الممرضات والممرضين والفقهاء وطلبت العلم أما المشاهير والمغنيين ووووو

    6
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  • حسابو طويل و من معه
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:48

    راني نجبد الوكلاء توعو هنا هنا على الارض هنا بالسميات و ما زال ما جبدت والو عاد .. نجبد عليهوم و حكاويهم .. وا لعادااااااااااااو العاداو .. سلسلة الى غوانتنامو .. يعاود يحلو بايدن على حسابنا .. و هو جبد بيضة .. كاظم الساهر الكون تايوقف مين تايحب نزار قباني .. و داك الساعة عاد يعرف العالم معنى البيض و راه بصاح البيض ..

    -3
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  • أستاذة وطنية
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 10:51

    نتمنى أن تُسدَى هذه المساعدات لأهلها اي للمحتاجين فعلا إليها لان هناك من الأسر التي تتوفر على عمل وأوقفتة خلسة لتستفيد من المساعدات وتخلد إلى الراحة والذي هو في حاجة لا يرضى طلب المساعدة مهما كلفه هذا من فقر وجوع

    0
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