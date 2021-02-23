الشودري تؤازر الفقراء بأغنية "سابق إلى الخيرات"

أطلقت الفنانة سلوى الشودري أغنية جديدة بعنوان “سابق إلى الخيرات”، من أجل التعبير عن المؤازرة والحث على الصدقة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

وقالت الشودري: “خلال هذه الظروف القاسية التي تعيشها المجتمعات في العالم، وفي مجتمعي خاصة، ولأنني أعمل في الحقل الجمعوي كثيرا، لامست مآس كثيرة فقررت أن أعد أغنية توصلت بكلماتها من الشاعر العبقري المصطفى الغباري”.

وأضافت: “من المطلوب أن نتعاون في ما بيننا، ونساعد الفقراء الجدد الذين كانوا البارحة مرتاحين لكن مع توقف الحالة الاقتصادية تدهورت حالتهم المادية وأصبحوا الآن يطلبون المعونة بأي شكل من الأشكال”.

يشار إلى أن الأغنية تحمل عنوان “سابق إلى الخيرات”، كلمات المصطفى الغباري، ألحان وأداء وإنتاج سلوى الشودري، توزيع كريم السلاوي، وعزف على الكمان إلياس الحسيني وعلى العود ادريس نيكرة، وفي الإخراج حاتم النكراز، وتشخيص المشاهد لفرح الحداوي وأكرم بن سعيد ومحسن حبرو.