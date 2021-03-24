الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في ذمة الله

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شقيقه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي الذي توفي عن عمر ناهز 76 سنة.

كما نعت وزارة شؤون الرئاسة الاماراتية في بيان الشيخ حمدان بن راشد، مضيفة أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمر بتنكيس الأعلام في البلاد وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام .

ولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 1945 بدبي، ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية والثانوية في ثانوية دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج.

وتسلم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئاسة بلدية دبي مباشرة بعد تخرجه في منتصف الستينيات، وبقي في هذا المنصب حتى بعد تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة في أول حكومة اتحادية برئاسة شقيقه الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، فور إعلان الاتحاد في الثاني من دجنبر 1971.

وشغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 دجنبر 1971 ، وعرف عنه اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة .

وترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى والتي تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي، ومن أهمها بلدية دبـي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.