"الشيرا" توقع مبحوثا عنه في قبضة أمن خنيفرة

"الشيرا" توقع مبحوثا عنه في قبضة أمن خنيفرة
صورة: أرشيف
الجمعة 22 يناير 2021 - 19:10

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لمنطقة أمن خنيفرة، الجمعة، من توقيف شخص، يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني من أجل قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمشروبات الكحولية بمدينة خنيفرة.

وجرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، حسب ما أفاد به مصدر مسؤول في تصريح لهسبريس، إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات المذكورة.

ومكنت عملية التفتيش التي أخضع لها الموقوف بأحد الأحياء الشعبية بمدينة خنيفرة من ضبطه متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا، ليتم نقله إلى المصلحة المختصة لإخضاعه للتحقيق.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الاتجار بالمخدرات والمشروبات الكحولية السوابق القضائية مخدر الشيرا منطقة أمن خنيفرة

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