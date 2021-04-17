الصحافة الأجنبية تشيد بالمشروع المغربي لتعميم الحماية الاجتماعية‬

إشادة دولية بالقرار الملكي المتعلق بمشروع تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة في سياق الجائحة، عكسها التناول الصحافي للحدث الوطني من لدن كبريات المؤسسات الإعلامية الإقليمية والعالمية، التي نوّهت بأهمية المشروع الذي من شأنه تحقيق التنمية الاجتماعية بالمملكة في غضون العقد القادم.
البداية من صحيفة “جون أفريك” التي وصفت المشروع بـ”الثورة الاجتماعية” في المغرب، اعتبارا للشريحة الواسعة التي ستستفيد من التغطية الصحية، خاصة النشطة بالقطاع غير المهيكل، مشيرة إلى استفادة 22 مليون مغربي من التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
من جانبها، ذكرت صحيفة “لوبوان” بأن مبادرة تعميم الحماية الاجتماعية، التي يسهر على تنفيذها الملك محمد السادس، ترمي إلى دمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب؛ الأمر الذي سيسهم في إحقاق التوازن الاقتصادي وإنفاذ العدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، رأت وكالة الأنباء الإسبانية، ضمن قصاصة إخبارية مختصرة عن الحدث، أن المشروع سالف الذكر يعد خطة طموحة تراهن عليها الدولة، من خلال تعميم التغطية الصحية على كافة المهن الحرة، سواء تعلق الأمر بالمزارعين أم الحرفيين أم التجار وغيرهم من الفئات غير المهيكلة.
وبالنسبة إلى صحيفة “إلفارو دي سوتا”، فإن المشروع الملكي يسعى إلى ضمان كرامة المواطنين المغاربة وتدعيم قدرتهم الشرائية، مؤكدة أن التصريحات الرسمية للمسؤولين المغاربة تذهب باتجاه تثمين الخطة الإستراتيجية التي سيكون لها أثر مباشر على السكان، خاصة المشتغلين بالقطاع غير المهيكل.
فيما تؤكد صحيفة “نورث أفريكا بوست” أن المبادرة الملكية تشكل “ثورة حقيقية” بالمملكة المغربية، اعتبارا لتداعياتها الإيجابية على المواطنين في أوقات الاضطراب الاقتصادي على غرار جائحة “كورونا”، لا سيما الفئات الضعيفة بالمجتمع.
ونقلت الصحيفة الإلكترونية جزءا مقتضبا من تصريح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي بشأن انعكاسات المشروع على المغاربة بقوله تبعا للمصدر الإعلامي: “المشروع المجتمعي، الذي يتابعه الملك محمد السادس باهتمام، يمثل ثورة اجتماعية حقيقية سيكون لها آثارها المباشرة على الظروف المعيشية للمواطنين”.
وإلى صحيفة “العين الإخبارية” التي نقلت تفاعلات السياسيين والنقابيين مع الحدث، الذي وصفه الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، بأنه “ثورة اجتماعية” من شأنها الرقي بأوضاع المغاربة البسطاء، خاصة الأجراء، وأولئك المشتغلين في القطاع غير المهيكل.
فيما صرح النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للصحيفة عينها بأن المشروع الملكي يشكل “قفزة نوعية وتاريخية”؛ وذلك في إطار البرامج الاجتماعية، التي يُصر عاهل البلاد على تنزيلها والوقوف على نتائجها بشكل شخصي، بتعبيره.
من أين سوف يتم تمويل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية ؟ اه اقتطاعات من أجور الموظفين و العاملين او البحث عن قروض و هبات الخ ….
كما يقول المثل حتى يزيد و نسميوه سعيد.
لن أصدق حتى يرى على أرض الواقع.السؤال.كيف سيتم تمويله.لا نريد أن تكون ميزانية الدولة.ميزانية أجور وامتيازات للبيروقراطيين.واغفال البينة التحتية من طرق .وجسور وسكك ومطارات.كما لانريد اغراق الدولة في المزيد من الديون الخارجية.
منظر غريب و مستفز. رش البشر بالمبيدات المسرطنة والناس تستحسن و راضية بهذا العمل.
كنت اتمنى ان تكون التغطية الصحية من اموال الفوسفاط، او منجم الدهب او الفضة او من اموال دافعي الضرايب…في نهاية المطاف هي اموال من الشعب يسيرها السياسي بحكمة للصالح العام…والشعب ينال حسن التسيير من امواله…
اما وحالنا اننا بدون تجهيرزات طبية في كامل البقاع وتقوم الدولة باقتطاعات من اجور الطبقة التي لا تجد قوتها في ايامنا العصيبة هاته مع كثرة الضرايب..اعتقد ان الامر يستحق قليلا من التمعن….
لا أحد ينكر القفازات الكمية والنوعية التي حققها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس على عدة أصعدة سياسية واقتصادية ودبلوماسية واجتماعية، ونرجو الله أن يبعد عنا كيد الفاسدين والغشاشون والمزورون والكيديون حتى نكمل المخططات المرسومة
الحماية الإجتماعية تكون بتوفير مستشفيات في المستوى المطلوب و أطباء و ممرضين مخلصين في مهامهم و تعليم جيد و قضاء نزيه يحاسب الكبير و الصغير دون انحياز لأي طرف.الحماية الاجتماعية تكون بتوفير العيش الكريم للمواطن و محاربة نهب أموال الشعب. الملايير تسرق دون محاسبة و عدد كبير من الشعب لا يجد قوت يومه.
والله ما كتحشموا! حتى حاجة ماعاجباكوم! مبادرة رائعة وبداية لما هو أفضل علاش تهاجموها؟! مافهمتش اش باغين غير كتشكاو… هاديك النهار قريت موضوع على تحويل المقاهي لمساحات للقراءة وتشوف التعليقات السلبية! بزاف على انحطاط! الحاجة الوحيدة اللي كتبلدو هي الطلامط ديال الصالون! كون تكون المبادرة فشي دولة أخرى يقولك واو شوف الناس دارو الحماية الاجتماعية شوف الناس كتقرا.. وبمجرد ما تكون المبادرة عندنا كيبدا الهجوم والسلبية! راه الشعل اللي ما كبغيش الخير لبعضو عمرو يطفرو. تحية للمبادرات التي تكسر السلبية والجمود الإجتماعي الثقافي.
أنا لا أثق بالسياسة المغربية . هدا كله كلام فارغ . عندما تشتد الأمور و الأزمة لابد أن يجد المخزن مخرجا لكي يطمئن الشعب. هي مسألة ربح الوقت. و ربما تكون لعبىة إنتخابية
واش احنا مكلخين لهاد الدرجة ، راه المغرب كباقي بلدان العالم تسلف فلوس خاصو هاد “dette publique ” يردو و هاد التغطية ماشي صدقة من شي حد راها خطة لسداد الدين، متفرحوش بزاف ، راه مداها فيكم حد راكم مديورين باش تْحْلْبو، اعيق البريق…
للأشخاص المهتمين يميزانية تعميم الحماية الاجتماعية ما عليهم إلا الاطلاع عليها في هواتفهم. كيفية تمويلها و عدد المستهدفين و وووو كلها معلومات متوفرة، يكفي البحت عنها و عدم الإسفاف و تيخيس مجهودات تهتم بأشخاص دوا الدخل المحدود أو عديمي الدخل.
مشروع دولة الحق والقانون المؤسس للعهد الجديد تبخر مع مرور الوقت و غلبة أصحاب المصالح الأخطوبوطية والمناصب النفعية النصبية!مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي تحول لمشروع تعميق الفوارق الاجتماعية في زمن العولمة والليبيرالية المتوحشة والمفترسة الكاسرة المهشمة لعظام فرص التنمية والترقي الاجتماعي !مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين،مشروع المخطط الاستعجالي لإنقاذ التعليم، مشروع رؤية 2015ـــ2030 لإعادة الروح للتعليم والجامعة تحول لمشروع تطبيعي!ميزانيات فلكية وضخمة و نتائج محتشمة كارثية!إنقاذ التعليم هو إنقاذ الشارع من فراغ 300ألف طفل غادروا مدرسة الهدر والغدر فقط في 2020سنة كورونا والتطبيع!مشروع دستور2011 الذي بقي حبر على ورق!الدستور هو الزرود والتعويضات للجنة تعديله وصياغته التنميقية!مشروع النموذج التنموي الجديد والتغطية الاجتماعية لن يخرجا عن هذه القاعدة العامة لأن الإرادة السياسية الحقيقية غير موجودة و غير جدية!مشروعان جديدان للتغطية على الفشل العام والإفلاس التام سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا وديبلوماسيا!سياسة شراء الوقت لم تعد مجدية و نافعة!
مشروع النموذج التنموي الجديد والتغطية الاجتماعية لن يخرجا عن هذه القاعدة العامة لأن الإرادة السياسية الحقيقية غير موجودة و غير جدية!مشروعان جديدان للتغطية على الفشل العام والإفلاس التام سياسيا،اقتصاديا،اجتماعيا وديبلوماسيا!سياسة شراء الوقت لم تعد مجدية و نافعة! لم تعد هناك موارد رمزية ومالية لشراء الوقت! شراء الوقت يتم الآن برصيد فارغ و سلبي!شراء الوقت ببيع الأوهام!معدن الأوهام في حالة نضوب أمام استفاقة الوعي الشعبي العارم!الشعب أصبح صعب المراس!نظرية الإشادة الدولية، نظرية العدو الخارجي الوهمي و نظرية الساحل القاحلة كلها سقطت و لم تعد مقنعة!هذا زمن تسليم الحكم،الثروة والمسؤولية للشعب!إنوض ،إطيح ماشي مشكل! و يروج لنظرية أن الشعب غير ناضج للديموقراطية!ماذا قدم الفاشلون بعيدا عن الشعب و تهميشا له؟هل أصبحنا بدون الشعب القاصر في مصاف الدول المتقدمة؟المشاريع هي مشاريع إفشال المشاريع وإسقاطها!
التغطية الصحية شيء لابد منه ومبادرة طيبة لانها تشمل جميع المغاربة وتحميهم من المصاريف الباهضة ولكن للاسف لا شيء مكتمل في هذا البلاد المشروع الكل يطالب به ولكن يبقى الواقع وقانونين المطبقة في الاستفادة من هاته التغطية تكهل جيب المواطن اكثر من الاستفادة على سبيل المثال التعريفة المرجعية عند زيارة طبيب مختص هي 150درهم وتستفيد من تعويض 70% 105درهم على اساس هذا المبلغ والواقع هو 300درهم ويبقى المواطن يتحمل الباقي 195درهم اين هي التغطية الصحية واين هي 70% ؟ نجد هذا الفرق التغطية الصحية لا تعطي الا 30% من مصاريف الاستشفاء