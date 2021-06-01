الصحافي المغربي خالد الجامعي في ذمة الله

توفي صباح اليوم الثلاثاء بالرباط الصحافي المغربي خالد الجامعي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ووفقا لمصدر مقرب من الراحل، فقد توفي الجامعي، الذي يوصف بـ”قيدوم الصحافيين”، في ساعات الصباح الأولى من يومه الثلاثاء.

ويعتبر الجامعي أحد الصحافيين المغاربة المخضرمين، قاد تجربة جريدة “لوبينيون” التابعة لحزب الاستقلال وكان عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب ذاته.