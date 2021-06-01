الصحافي المغربي خالد الجامعي في ذمة الله

الصحافي المغربي خالد الجامعي في ذمة الله
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:31

توفي صباح اليوم الثلاثاء بالرباط الصحافي المغربي خالد الجامعي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ووفقا لمصدر مقرب من الراحل، فقد توفي الجامعي، الذي يوصف بـ”قيدوم الصحافيين”، في ساعات الصباح الأولى من يومه الثلاثاء.

ويعتبر الجامعي أحد الصحافيين المغاربة المخضرمين، قاد تجربة جريدة “لوبينيون” التابعة لحزب الاستقلال وكان عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب ذاته.

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‫تعليقات الزوار

57
  • kamal
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:32

    افضل صحافي في تاربخ المغرب.
    اللهم اغفر له وارحمه

    143
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  • احمد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:34

    أن الله و ان إليه راجعون الله ارحموا واغفر له

    94
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  • omar
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:34

    والله كان صحافي مخضرم وكلمها في صميم

    67
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  • abdelkaderlarbi47
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:34

    إن لله وإن إليه راجعون كان راجل مناضل الدنيا ما ديما لحد

    70
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  • محمد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:35

    رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأنا لله وانا اليه راجعون

    60
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  • العربي
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:36

    رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته.

    53
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  • Fatiha Errazki
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:36

    انا لله وانا اليه راجعون
    كل نفس ذائقة الموت
    اللهم ارحم جميع الأموات

    55
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  • زاءر غريب
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:36

    الله اكبر.
    تغمده الله برحمته الواسعة.
    وانا لله راجعون . والبقاء لله الواحد الأحد.

    42
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  • تعزية
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:36

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون

    32
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  • Ben Abdessadak
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:36

    انا لله وانا اليه راجعون الصبر والسلوان لجميع افرد العائلة والاصدقاء
    كل من عليها فان ولا قوة الا بالله العلي

    27
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  • سمير
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:36

    إنا لله وإنا إليه راجعون، كان رجل مخلص لوطنه الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة

    27
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  • nabil
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:37

    احسن صحافي في المغرب، انا لله وانا اليه راجعون

    27
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  • محمد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:37

    انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارحمه و تجاوز عنه كان نعم الرجل الغيور على وطنه، اللهم غفر له و ثبته عند السؤال .

    29
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  • جواد الريفي
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:38

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم امين يارب العالمين

    18
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  • yasser
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:38

    إنا لله وإنا إليه راجعون هرم كبير ذو نظرة ثاقبة مشرءبة للمستقبل كان يرفض السياسة المأجورة ويحمل هم المغاربة….رحمه الله تعالى

    18
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  • محمد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:39

    رحمه الله ،إنا لله وإنا إليه راجعون

    16
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  • ج.ب
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:39

    رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وان لله وإنا إليه راجعون

    14
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  • ammmmh
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:39

    لترقد في سلام يا محترم ، كنت و نعم الصحفيين و المفكرين مثقف عضوي بامتياز

    18
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  • Ali
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:39

    رحمة الله تعالى وبركاته عليه كان من أفضل ما عرفت بمواقفه وقراأته للأحداث

    9
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  • متقاعد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:40

    تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأهم دويه الصبر والسلوان. نتمنى من ما تبقى من الصحفيين الأحرار أن يقولون كلمة ويكتبون كلمة حق لأن القلم الذي لا يكتب كلمة يجب كسره

    14
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  • عبد الرحمان
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:40

    رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته

    8
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  • من وسط العامة
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:40

    إنه الصحفي الذي وقف في وجه الوزير القوي في عز جبروته …. رحمك الله يا خالد وانت ستبقى خالد في القالب.

    15
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  • عصام
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:40

    إنا لله وإنا إليه راجعون.
    إنطفأت شمعة من أصوات الحق في بلادنا، وهو الذي لم يكن يخش في الله لومة لائم ويسمي الأشياء بمسمياتها.
    رحمك الله.

    13
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  • rachid
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:41

    ان لله وان اليه راجعون الدوام لله وحده

    9
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  • Asmaa
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:42

    انا لله و انا اليه راجعون كل نفس ذائقه الموت

    9
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  • marocain pur
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:42

    آخر صحفي في المغرب. الجرءة و الصدق.
    رحمة الله عليه.

    7
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  • عادل
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:44

    احسن صحافي في تاريخ المغرب رحمه الله

    5
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  • نور
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:45

    كان إنسان مثقف و صحفي متمكن، الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه و يوسع عليه

    6
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  • عصام
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:47

    إنّا لله و إنّا إليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه

    8
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  • إنا لله و إنا إليه راجعون
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:47

    رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جنانه فقد الجسم الصحافي المغربي عمودا من أعمدته النضالية و الإحترافية و قيدوما و مفكرا قل نضيره أعطى و ساهم بجديته و علو كعبه في الميدان لهذا البلد ما يجعله يرقد في قبره بكامل الراحة اللهم ارزق أهله الصبر و السلوان و العزاء موصول لجميع المغاربة في هذا المصاب الجلل و إنا لله و إنا إليه راجعون.

    8
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  • اجعيط محمد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:48

    انا لله و انا اليه راجعون.
    انه الصحافي الوحيد الذي صدح بالحق ولم يخشى احدا.

    4
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  • منصف
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:49

    البقاء لله وكل نفس ذائقة الموت ، والموت موعظة فهل من متعظين …
    رحم الله فقيدنا المغربي القح والمواطن الشهم والصحفي المقتدر وليتولاه الله تعالى برحمته ..
    الشوامخ يغادرون تباعا

    4
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  • sliman
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:50

    نعم الرجل الذي لم يبدل اويغير بقي على عهده إلى أن لقي عز وجل أحببناه في الله .وهدا يكفيه شرفا وفخرا في هذه الحياة التي لم يسلم أحد من مشاكلها….اللهم أغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك و ارزق أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون

    4
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  • نصرالدين
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:50

    إن للله و إن إليه راجعون اللهم اغفر لنا و له

    6
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  • med
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:50

    إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنه يارب

    5
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  • younes
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:52

    اللهم اغفر له ورحمه وسكنه فسيحة جناتك

    6
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  • Abdelkader
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:53

    آلهم ارحمه واغفر له ان لله وانا اليه راجعون. يارب ارحم موتانا يا ارحم الراحمين

    6
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  • لحسن السعدي
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:53

    كان صادقًا في كتابه وكلامه
    وإنا لله وانا اليه راجعون

    4
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  • elmen.zoubir
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:54

    انا لله وانا اليه راجعون. بفقدانه فقدنا الشجاعة والقلم الجسور . تغمده الله بواسع رحمته .

    3
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  • miloudbensmaine59
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:54

    ان لله وان اليه راجعون كان صحفي بكل ما تحمله كلمة صحفي من معنى الصدق الجرءة.الله ارحمو برحمته ويسكنه فسيحة جناته ويرزقك اهله السلوان.

    3
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  • ملاحظ
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:54

    كان صحافيا ممتازا بمعنى الكلمة .رحمة الله عليه .اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة ياأرحم الراحمين ويارب العالمين

    4
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  • nadia
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:55

    انا لله وانا اليه راجعون ، الله يرحمه ويجعله من اهل الجنة

    7
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  • مواطن حر
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:55

    تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه يارب

    7
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  • موسى
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:56

    إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

    6
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  • مواطن حر
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:57

    كان صحافيا يقول الحق ولا يخشى احدا رحة الله عليه

    5
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  • %%%%
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 10:59

    un grand homme de droit et une plume qui disait la vérité . vient de s éteindre nous sommes à dieu et a lui nous retournons. je regrette que nous aions un seul khalid jamae.

    0
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  • بارك
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:00

    رحم الله قيدوم الصحفيين معاد الجامعي تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة و الصغيرة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى و لله ما أخذ

    2
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  • يوسف
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:00

    نعم الرجل.
    اللهم ارحمه رحمة واسعة وأدخله فسيح جناتك.

    0
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  • عبدالمجيد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:00

    انطفات شمعة من الذين يقولون كلمة حق ولا يخافون لومة لائم الرجل الشهم الذي كتب عن جبروت الوزير القوي البصري وما ادراك ما البصري في زمانه رحمك الله استاذنا الجليل

    0
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  • ملاك بناني
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:01

    ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه وتبته عند السؤال

    0
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  • abderrahman
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:01

    رحمه الله و جعله من اهل الجنة. الصحافي الوحيد الذي أثلج صدور المغاربة في زمن دكتاتورية المخزن. لن يرى المغرب صحفيا آخرا من طينته في المستقبل.

    0
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  • محمد
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:05

    اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
    انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله

    2
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  • said b
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:05

    انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله تغمده الله بواسع رحمته ويرزق اهله الصبر والسلوان رجل عظيم في زمن قل فيه الرجال

    2
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  • البصيري
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:07

    لله ما أعطى وله ما أخذ نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة

    2
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  • بوزيان وجدة
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:07

    انا لله وانا اليه راجعون ..رحمه الله وتغمده بواسع رحمته
    كان صحافيا مرموقا ..سجل اسمه بمداد من ذهب في سجل المناضلين الحقيقيين …….سيذكر التاريخ اسمه بفخر واعتزاز

    1
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  • د.عبدالقاهربناني
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:08

    رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وثبته عند المسألة هذا ما يمكنني الدعاء به لهذا المناضل التقدمي المرموق. فكثير ما كانت مواقفه صائبة و كنت شخصيا أتابع موقفه من بعض التوصيات في التقرير التنموي الجديد والتي إكتست طابع المعارضة وإعتبرها الرحوم بعفو الله لم تدرج من داخل اللجنة الملكية لإعداد هذا النمودج. رحم الله السيد خالد الجامعي و رزق أهله و محبيه جميل العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.

    0
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  • amazzalkhal
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:10

    لقد فقد المغرب اليوم قلما حرا، لطالما جهر بالحق وسمى الأشياء بأسمائها، رحمة الله عليه، ولروحه السلام.

    0
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