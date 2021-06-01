الصحافي المغربي خالد الجامعي في ذمة الله

توفي صباح اليوم الثلاثاء بالرباط الصحافي المغربي خالد الجامعي، بعد معاناة طويلة مع المرض.
ووفقا لمصدر مقرب من الراحل، فقد توفي الجامعي، الذي يوصف بـ”قيدوم الصحافيين”، في ساعات الصباح الأولى من يومه الثلاثاء.
ويعتبر الجامعي أحد الصحافيين المغاربة المخضرمين، قاد تجربة جريدة “لوبينيون” التابعة لحزب الاستقلال وكان عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب ذاته.
افضل صحافي في تاربخ المغرب.
اللهم اغفر له وارحمه
أن الله و ان إليه راجعون الله ارحموا واغفر له
والله كان صحافي مخضرم وكلمها في صميم
إن لله وإن إليه راجعون كان راجل مناضل الدنيا ما ديما لحد
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأنا لله وانا اليه راجعون
رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته.
انا لله وانا اليه راجعون
كل نفس ذائقة الموت
اللهم ارحم جميع الأموات
الله اكبر.
تغمده الله برحمته الواسعة.
وانا لله راجعون . والبقاء لله الواحد الأحد.
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون الصبر والسلوان لجميع افرد العائلة والاصدقاء
كل من عليها فان ولا قوة الا بالله العلي
إنا لله وإنا إليه راجعون، كان رجل مخلص لوطنه الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة
احسن صحافي في المغرب، انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارحمه و تجاوز عنه كان نعم الرجل الغيور على وطنه، اللهم غفر له و ثبته عند السؤال .
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم امين يارب العالمين
إنا لله وإنا إليه راجعون هرم كبير ذو نظرة ثاقبة مشرءبة للمستقبل كان يرفض السياسة المأجورة ويحمل هم المغاربة….رحمه الله تعالى
رحمه الله ،إنا لله وإنا إليه راجعون
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وان لله وإنا إليه راجعون
لترقد في سلام يا محترم ، كنت و نعم الصحفيين و المفكرين مثقف عضوي بامتياز
رحمة الله تعالى وبركاته عليه كان من أفضل ما عرفت بمواقفه وقراأته للأحداث
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأهم دويه الصبر والسلوان. نتمنى من ما تبقى من الصحفيين الأحرار أن يقولون كلمة ويكتبون كلمة حق لأن القلم الذي لا يكتب كلمة يجب كسره
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته
إنه الصحفي الذي وقف في وجه الوزير القوي في عز جبروته …. رحمك الله يا خالد وانت ستبقى خالد في القالب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنطفأت شمعة من أصوات الحق في بلادنا، وهو الذي لم يكن يخش في الله لومة لائم ويسمي الأشياء بمسمياتها.
رحمك الله.
ان لله وان اليه راجعون الدوام لله وحده
انا لله و انا اليه راجعون كل نفس ذائقه الموت
آخر صحفي في المغرب. الجرءة و الصدق.
رحمة الله عليه.
احسن صحافي في تاريخ المغرب رحمه الله
كان إنسان مثقف و صحفي متمكن، الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه و يوسع عليه
إنّا لله و إنّا إليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه
رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جنانه فقد الجسم الصحافي المغربي عمودا من أعمدته النضالية و الإحترافية و قيدوما و مفكرا قل نضيره أعطى و ساهم بجديته و علو كعبه في الميدان لهذا البلد ما يجعله يرقد في قبره بكامل الراحة اللهم ارزق أهله الصبر و السلوان و العزاء موصول لجميع المغاربة في هذا المصاب الجلل و إنا لله و إنا إليه راجعون.
انا لله و انا اليه راجعون.
انه الصحافي الوحيد الذي صدح بالحق ولم يخشى احدا.
البقاء لله وكل نفس ذائقة الموت ، والموت موعظة فهل من متعظين …
رحم الله فقيدنا المغربي القح والمواطن الشهم والصحفي المقتدر وليتولاه الله تعالى برحمته ..
الشوامخ يغادرون تباعا
نعم الرجل الذي لم يبدل اويغير بقي على عهده إلى أن لقي عز وجل أحببناه في الله .وهدا يكفيه شرفا وفخرا في هذه الحياة التي لم يسلم أحد من مشاكلها….اللهم أغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك و ارزق أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون
إن للله و إن إليه راجعون اللهم اغفر لنا و له
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنه يارب
اللهم اغفر له ورحمه وسكنه فسيحة جناتك
آلهم ارحمه واغفر له ان لله وانا اليه راجعون. يارب ارحم موتانا يا ارحم الراحمين
كان صادقًا في كتابه وكلامه
وإنا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون. بفقدانه فقدنا الشجاعة والقلم الجسور . تغمده الله بواسع رحمته .
ان لله وان اليه راجعون كان صحفي بكل ما تحمله كلمة صحفي من معنى الصدق الجرءة.الله ارحمو برحمته ويسكنه فسيحة جناته ويرزقك اهله السلوان.
كان صحافيا ممتازا بمعنى الكلمة .رحمة الله عليه .اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة ياأرحم الراحمين ويارب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون ، الله يرحمه ويجعله من اهل الجنة
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه يارب
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
كان صحافيا يقول الحق ولا يخشى احدا رحة الله عليه
un grand homme de droit et une plume qui disait la vérité . vient de s éteindre nous sommes à dieu et a lui nous retournons. je regrette que nous aions un seul khalid jamae.
رحم الله قيدوم الصحفيين معاد الجامعي تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وعائلته الكبيرة و الصغيرة الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون لله ما أعطى و لله ما أخذ
نعم الرجل.
اللهم ارحمه رحمة واسعة وأدخله فسيح جناتك.
انطفات شمعة من الذين يقولون كلمة حق ولا يخافون لومة لائم الرجل الشهم الذي كتب عن جبروت الوزير القوي البصري وما ادراك ما البصري في زمانه رحمك الله استاذنا الجليل
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه وتبته عند السؤال
رحمه الله و جعله من اهل الجنة. الصحافي الوحيد الذي أثلج صدور المغاربة في زمن دكتاتورية المخزن. لن يرى المغرب صحفيا آخرا من طينته في المستقبل.
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله تغمده الله بواسع رحمته ويرزق اهله الصبر والسلوان رجل عظيم في زمن قل فيه الرجال
لله ما أعطى وله ما أخذ نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة
انا لله وانا اليه راجعون ..رحمه الله وتغمده بواسع رحمته
كان صحافيا مرموقا ..سجل اسمه بمداد من ذهب في سجل المناضلين الحقيقيين …….سيذكر التاريخ اسمه بفخر واعتزاز
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وثبته عند المسألة هذا ما يمكنني الدعاء به لهذا المناضل التقدمي المرموق. فكثير ما كانت مواقفه صائبة و كنت شخصيا أتابع موقفه من بعض التوصيات في التقرير التنموي الجديد والتي إكتست طابع المعارضة وإعتبرها الرحوم بعفو الله لم تدرج من داخل اللجنة الملكية لإعداد هذا النمودج. رحم الله السيد خالد الجامعي و رزق أهله و محبيه جميل العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.
لقد فقد المغرب اليوم قلما حرا، لطالما جهر بالحق وسمى الأشياء بأسمائها، رحمة الله عليه، ولروحه السلام.