"الصحة" تدرج 165 دواء ضمن المصاريف المسترجعة

أصدر خالد آيت طالب، وزير الصحة، قرارا يقضي بإدراج 165 دواء جديد في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ابتداء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وأوضح بلاغ مشترك للوزارة والوكالة، الإثنين، أن 70 دواء من الأدوية الواردة في هذه اللائحة الإضافية تدخل في علاج الأمراض طويلة الأمد في مراحل مختلفة من تطورها، خاصة أمراض السرطان التي تثقل تكلفتها كاهل المؤمنين، بالإضافة الى أمراض ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والتهاب المفاصل الصدفي، والتهاب الكبد من نوع (ب) و(س)، وكذلك مرض الاكتئاب، وأيضا فئات علاجية خاصة بالخصوبة التي ظلت لسنوات مطمحا ومطلبا ملحا ستستفيد منه فئات عريضة من المؤمنين.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذه اللائحة الإضافية تتضمن منتجات صيدلانية بديلة أخرى لعلاج بعض الأمراض الشائعة مثل مضادات التخثر، والمضادات الحيوية، ومضادات السكري والأدوية المضادة للجلطات، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، بغية التحمل الأمثل للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض”.
وورد ضمن البلاغ ذاته أنه “وعيا منها بالأهمية البارزة التي تكتسيها الأدوية في تسهيل الولوج إلى العلاج لفائدة المؤمنين، في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي منذ 2006 وإلى حدود صدور هذا القرار بإدراج 8466 دواء معوضا عنه، منها 3015 دواء جنيسا، أي ما يمثل 67 في المائة”.
التغطية الصحية إشاعة فقط كيف يعقل ان اشتري الدواء بثمن غال مع الفحوصات ثم أنتظر شهورا حتى يتم استرجاع شيء قليل
esque on peux savoir le nom de ces médicaments (la liste)
يلزمني باستمرار التوفر على دواء للربو قيمته 300 درهم تقريبا .تخيلوا معي انه ليس فيه اي تعويض!!! ولو بنسبة صغيرة .هو دواء ضروري لتسهيل التنفس ليس لا للتجميل و لا من الكماليات .كلما وصفه لي الطبيب أفكر في الفقير الضعيف كيف سيشتريه و هو لا يعوض .رحمتك أرجو يارب
est ce que le nom médicament RANOZIP a t il a parmi les éléments de la liste ou non
تصوروا من بين ادوية للصدفية ادوية قيمتها لا تتعدى 750 درهما لا تسوق في المغرب ويضطر المريض الى جلبها اما من اسبانيا تحت اسم ” نيو تيكازون ” او من فرنسات تحت اسم ” صورياطان ” وعلى القارئ ان يتصور مشقة جلب ادوية من الخارج. هذا الدواء يوجد حتى في مليلية لكن الاسبان يفرضون وصفة طبية مسلمة من طبيب ينتمي الى اسبانيا. دواء ب 750 درهما لا يتوفر في صيدليات المغرب.مع العلم ان الآلاف من الادوية الغالية الثمن موجودة.اردت القول بان العالم اصبح صغيرا ومن الضروري ان تتوفر جميع الادوية في بلادنا وعلى المسؤولين عن القطاع ان يعملوا في هذا الاتجاه.