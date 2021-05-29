"الصحة" تعد بمِنح مالية للمشتغلين في التلقيح

استنكرت خمسة مكاتب نقابية إقليمية بمدينة طنجة إرغام الأطر الصحية على العمل في الحملة الوطنية للتلقيح خلال عطل نهاية الأسبوع وحرمانهم من الراحة دون تحفيزات مادية، مطالبة بضرورة إعفاء الأطر الصحية بالمراكز الصحية من مسؤولية التزويد باللقاح والإسراع في صرف الشطر الثاني من منحة “كوفيد-19”.

ونوه التنسيق النقابي المكون من المكاتب الإقليمية التابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ توصلت به هسبريس، بالمجهودات والتضحيات الجبارة للأطر الصحية العاملة بالإقليم في مواجهة فيروس “كورونا”، سواء في الكشف عن الحالات أو استشفائها أو متابعة حالتها وكذلك في انخراطها في حملة تلقيح المواطنين ضد هذا الفيروس اللعين لأزيد من سنة ونيف، مضحين بصحتهم وحياتهم.

ووقف التنسيق سالف الذكر على المعاناة الصحية والنفسية والعائلية التي تتكبدها الأطر الصحية جراء العمل المتواصل دون عطل، في الوقت الذي استنكر فيه إرغامها على العمل يوم ثاني عيد والسبت وأيام العطل الرسمية دون أي تحفيزات مادية أو معنوية.

ودعا التنسيق النقابي نفسه إلى مقاطعة العمل أيام السبت والعطل والأعياد في كافة مراكز التلقيح بطنجة، ابتداء من 29 ماي الجاري، مطالبا الجهات المسؤولة ببرمجة التلقيح خلال أيام الأسبوع وأوقات العمل العادية والقانونية مع ضرورة المطالبة بتحسين الوسائل اللوجيستيكية.

إلى ذلك، تعتزم وزارة الصحة تخصيص منحة مالية للأطر الصحية المشتغلة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” خلال أيام عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية؛ وذلك عقب الجدل الذي رافق الموضوع.

وكشفت مراسلة وزارية موجهة إلى المديرين الجهويين للصحة والمناديب الإقليميين للصحة عن نية الوزارة الوصية تشجيع مهنيي الصحة، نظير التضحيات والمجهودات المبذولة لإنجاح حملة التطعيم ضد “كوفيد ـ 19” في أفق بلوغ المناعة الجماعية.

وطالبت الوثيقة ذاتها المسؤولين الجهويين والإقليميين بتحيين اللوائح وإحصاء عدد الأيام التي اشتغلت فيها الأطر خلال الحملة الوطنية سالفة الذكر، من أجل تخصيص منحة وتعويض مالي مقابل العمل خارج التوقيت العادي.