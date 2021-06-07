"الصحة" تقرر استئناف العطل السنوية للمهنيين

قررت وزارة الصحة السماح لمهنيي القطاع بالاستفادة من عطلهم السنوية، بعد منع دام زهاء السنة جراء أزمة “كوفيد-19”.

وسترخص الوزارة للأطر الصحية للاستفادة من العطل السنوية ابتداء يوليوز المقبل؛ فقد وجه وزير الصحة رسالة إلى مدراء المؤسسات الصحية في الموضوع.

وفي هذا الإطار، قال حمزة الإبراهيمي، إطار نقابي في القطاع الصحي، إن “قرار وزارة الصحة السماح مجددا للأطر الصحية بالاستفادة من العطل الإدارية، جاء في وقته المناسب، خاصة في ظل حالة الإرهاق والتعب الشديد الذي أصاب جميع مهنيي القطاع منذ الفترة الماضية من تفشي وباء كورونا إلى اليوم”.

وأضاف الإبراهيمي، في تصريح لهسبريس، أنه “منذ قرار وزارة الصحة القاضي بتعليق العطل الإدارية شهر مارس 2020، عاش كل منتسبي القطاع الأمرين بسبب ارتفاع ضغط العمل، وتناوب فترات العمل وتعاقبها بشكل لا تتعدى ساعات الراحة 8 ساعات بين المداومتين”.

وتابع بأن “القطاع عرف تفشي الفيروس في صفوف العاملين به، وتسجيل عدد من حالات الإصابة الخطيرة والوفيات، ورغم ذلك لم يتوانوا جماعيا في الانخراط التام بكل تضحية ونكران الذات في الحملة الوطنية للتغلب ومحاصرة الوباء، سواء داخل مسارات العلاج من كوفيد، أو المجهود المتواصل إلى اليوم في الحملة الوطنية للتلقيح التي مكنت المغرب من تحقيق أرقام جيدة والتقدم في الوضع الوبائي الذي أدى إلى اتخاد قرارات الانفتاح والانفراج وتخفيف القيود”.

وطالب الإبراهيمي بـ”التفاعل الإيجابي مع عطاء وتضحيات المهنيين، من خلال معالجة مظاهر الاحتقان وتأزم الأوضاع المهنية التي يعرفها القطاع الصحي بسبب تملص الحكومة ومعها وزارة الصحة من الاستجابة لمطالب مهنيي القطاع التي ظلت حبرا على ورق طيلة الولاية الحكومية التي تشارف على النهاية”.

ونبه المتحدث إلى كون “أوضاع المهنيين قابلة للانفجار في أي وقت”، وحذر من “العواقب الوخيمة” لذلك.