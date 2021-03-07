الصقلي: هذا رأيي في الإفطار العلني .. و مكبّر صوت الأذان ليس مقدّساً

سجلت نزهة الصقلي، السياسية اليسارية في حزب التقدم والاشتراكية، أن المحافظة الموجودة في البرلمان أكثر بكثير مما هي عليه في المجتمع، مستدلة على ذلك بكون 10 في المائة من البرلمانيين المغاربة اليوم متعددي الزوجات، في حين أن هذا الرقم لا يتجاوز 0.3 في المائة بالنسبة للمجتمع.
جاء ذلك ضمن حلول الصقلي ضيفة على برنامج نقاش في السياسية، حيث قالت: “عندما تشرح المواقف التقدمية يتم الاحتفاء بها من طرف فئات شعبية من المواطنين”، مشيرة إلى أن “الشعب المغربي منفتح ويتقبل الأفكار، في حين أن ممثلي الأمة محافظون”.
من جهة ثانية انتقدت السياسية اليسارية زواج الرجال الكبار بطفلات بين 15 و16 سنة عبر الفاتحة، وهو الأمر الذي لا يلاقي اعتراضا من طرف المجتمع، مشددة على أن “زواج الفاتحة والطفلات مازال مستمرا، في حين أن العلاقة بين راشدين يتم حبس أصحابها”.
وعلاقة بالإفطار العلني في رمضان، والرفض الشعبي لهذا السلوك، ترى الصقلي أن “القانون يجب أن يرفع يده عن تجريم ذلك”، مشيرة إلى إمكان وجود أسباب تجعل الفرد يفطر، “كما أن الحرية هي الأصل في الأشياء، وكل فرد مسؤول عن أعماله”.
وقالت المتحدثة ذاتها: “من يفطر في رمضان شغلو هداك، ولا حق لأحد في سؤاله عن الأسباب”، معتبرة أن “رد الفعل المجتمعي العنيف يخلق حالة من الهجوم حتى عندما يتعلق الأمر بشخص مريض بالسكري مثلا، وهذا ليس هو الإسلام”.
وفي هذا الصدد أكدت الصقلي رفضها “شرع اليد في الشوارع عبر الاعتداء على إنسان آخر”، مسجلة أن “القانون وحده ما يحدد الجهات التي تعاقب المخالفين، ورغم ذلك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحريات الفردية والجماعية”.
كما أكدت السياسية ذاتها أنه “لا يمكن القبول بالاعتداء على أي فرد، سواء كان مثليا أو فتاة تلبس ما تراه مناسبا في الشارع”، رافضة تحول المجتمع إلى منطق “السيبة”، الذي لا يتلاءم مع دولة الحق والقانون المدافعة عن الحريات.
ونبهت الصقلي إلى كون ردود الفعل المجتمعية على عدد من النقاشات المرتبطة بالحريات مفتعلة، منبهة بخصوص نقاش ارتفاع صوت الأذان إلى التعامل معه بنوع من التقديس لكونه مرتبطا بالدين، متسائلة إن كان مكبر الصوت مقدسا، “خصوصا إذا كان الأذان يزعج بعض المواطنين المرضى أو غيرهم؛ علما أننا نتوفر اليوم على منبهات يمكن الاعتماد عليها في تحديد توقيت الأذان”، على حد قولها.
ما الغرض من هذه الخرجات ؟ لا أظن انها بريئة ابدا
10 في المائة من البرلمانيين المغاربة اليوم متعددي الزوجات … وايلي مفخبارناش هاذ المعلومة اهههه تيحاربو العنوسة I got you my lady …. تتبقاو ضاربين طم نهار تادويو تتفاجؤونا بمواقفكم صراحة Oh yeah …
خليو ناس تاكل ولا تموت ماسوق تاحد فيهم كل وحريتو الشخصية واستقلاليتو ولي تيقول را لاكلا شي حد قدامك ونت صايم غادي يشهيك كنقولو را ايماكن ضعيف وكتساين غي السبة فين تتشها لماكلة .
لا أحد ضد الحرية الشخصية ولكن لكل شيء حدود ولا أرى انك تدرين معنى الحرية
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
عاشت الأفكار النيرة المتفتحة، عاشت الصقلي وعصيد وامثالهما وتبا للمتزمتين الرجعيين. المجتمع في حاجة ماسة لمن يقوده إلى الأمام، وليس إلى علماء الحيض والنفاس….
وكلامك سيدتي ليس مقدسا ولا دستورا ولا يعني الكثير منا بل هو فقط رأي يخالف معتقداتنا وأعرافنا نحن كمسلمين ندين بدين الدولة المغربية الذي هو منصوص في دستورنا أما بالنسبة للآذان فأنت لست أستاذة أو فقيهة لكي تفتي أو تعطي رأيك في مسألة الآذان أو الصيام نحن دولة مؤسسات ولدينا مؤسسة إمارة المؤمنين والمجلس الأعلى العلمي فعليك بطرحها عليهم
اريد جواب على سؤالي. باي حق تفتي هذه السيدة في الدين. هل هي عالمة دين. حافظة لكتاب الله. فقيهة في الدين …..!
البارحة قرات مقال لها بعنوان رفع تجريم العلاقات الرضائية واليوم مساندة وكالين رمضان لكل انسان مرجعية يبني عليها مواقفه ومبادئه ومرجعيتها قد بانت من جهة اخرى متل هذه الخرجات والافكار يريدون اصحابها تونسة المغرب لكل فرد في المجتمع حق وحرية شريطة ان لا يخرج هذا الفرد عن الشريعة او القانون الموضوع من طرف الدولة المغربية .
صحيح من يدافع عن شئ يكون ممارسا له. وهذه هي قمة الحظارة التي يريدوننا ان نعيشها.
والله لاستغرب كل يوم بتصريح جديد يدعو الى عدم المبادئ الأساسية للدولة تحت شعار التقدم والحضارة وحقوق المرأة وووو حتى اصبحنا نستفيق كل يوم على كارثة يهتز لها عرش الرحمن.
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إلا بقى الدين على بعد الناس .لاضاع كما ضاعات اخلاقهم
لاحول ولاقوة إلا بالله لقد أصبح الجميع يفتي في الدين حسب هواه
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقول لك من هذا المنبر كان هناك قبلك أو العالم بأسره يريد أن يشوه الإسلام أو يريد أن يبتعد عنه الناس لكن كان فشلهم ذريع الإسلام ينتشر من الشرق للغرب واقوي دين انشارا وأقول لكي نحن مسلمين في دولة إسلامية أن لم تعجبك قوانينا البحر أمامك إذهبي اصلا مثلك من يأكل أموال الشعب ثم يفرض عليه ماتمليه عليه المنظمات الغربية لزعزعة عقيدة المسلمين بالنسبة الأذان لا يزعج بل يأتي بالسكينة للقلوب الحمد لله من ينظر إليه إزعاج فهو ممول من الخارج
صوت الاذان ليس مقدسا حسب ميزانك اما نخن فتعتبره مقدسا .
يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
الله يهديك و يرد بيك
شأنها شأن الجمعيات اليسارية المستوردة للأفكار الفرنسية الهدامة هدفها إنحلال المجتمع والإنسلاخ عن الدين الإسلامي
.راه الأذان عندي مقدس و الحمد لله حنايا في دولة مسلمة و عندنا أمير للمؤمنين بغيتي أو كرهتي أ مدام الصقلي
يُعتبر اللِّواط في الشريعة الإسلامية من أشنع المعاصي و الذنوب و أشدها حرمةً و قُبحاً و هو من الكبائر التي يهتزُّ لها عرش الله جَلَّ جَلالُه
اخت وقيلة كدوي على فرنسا
وانتم ايضا لا وصاية لكم على الشعب .
نحن مسلمين ولدينا امير مؤمنين .
لا للمساس بالمقدسات او الاساءة باللفظ .
يجب اخراج قانون صارم لإسكاتهم واحترام الدولة
ادا ابتليتم فاستتروا . لا حولة ولا قوة الا بالله .يا هدي كان عليك ان تمسكي لسانك لانه يجلب عليك الكلام و….. انا شخصيا احب صوة الادان والحمد لله.
“…رافضة تحول المجتمع إلى منطق السيبة الذي يتعارض مع دولة الحق والقانون “هل هناك سيبة أكبر من التي تدعين إليها.تريدين المس بالمقدسات وممارسة الفاحشة هكذا من دون عقاب.تريدين ترك الشواذ يزلزلون عرش الرحمن من دون رادع.هزلت.
ًبدأ الإسلام غريبا و سيعود غريبا فطوبا للغرباء،ً
اصلا الإسلام غير مطبق لا في القصاص ولا في قطع يد السارق ولا في حد الزنا ولا في الربى ولا في الزكاة ولا في الصلاة ولافي الباس ولا ولا…ليس بغريب ما تطالبين به..سيفسد المجتمع يعني سيفسد برأيك أو بغيره…إنما هو امتحان لمن أراد الطوبى…
العلمانية قادمة
يامن تفتين تذكري عن من تفتين
وقانا الله من كل دعواتك التي ترمي بالإنسان إلى الرذيلة والكفر والالحاذ
كفاك فتوى فللفتوى والفتاوى أهلها
ولو تعلمين دنب ما تقولين لكنت من النادمين
ومن أحدث في أمرنا ما ليس فيه فليس منا
صراحة الحرية في لاسلام بمفهومها في القرأن وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) يعني لانسان له الحرية فلاسلام كما له الحرية في الكفر والله لم يجعل وصاية للأنسان علابعضه في العقاب سبحان الله لأن الله هو اللدي يعاقب ويغفر
لا تعتبري نفسك ناطقة رسمية للمغاربة فالمغرب له علماءه ومجالسه العلمية فا ولستم اهلا لذلك
أنا لا أجد متعة في قراءة مثل هاته المواضيع لبعض أشباه البشر الذين يؤمنون بمقولة خالف تعرف.
إنتقدوا السياسيين أداء الحكومات القوانين أما شرع الله لا يجوز ولا يمكن نقاشه لأن شرع الله ثابت ولا يتغير بتغير الأزمنة ولا يساير العوامة على التجديد والعولمة والرقي أن تكون وفق شرع الله أما الباقي فلا أصل ولا أساس ولا اجتهاد.
من يرغب في أكل رمضان فليغلق عليه بيته ويأكل ويشرب ويدخن لا دخل لنا فيه ولكن أن يطالب بالإفطار جهرا وعلنا بدريعة حرية شخصية فهذا استفزاز للمسلمين والمغاربة الأحرار الذين يقدسون الشهر الفضيل أما أبناء الزنى الذين يطالبون بالإفطار جهرا فليست قناعةهم ولا اجتهادهم وإنما مجرد مرضى نفسيين يرغبون في نشر مرضهم نسأل الله أن لا يحقق لهم غاية ولا يرفع لهم راية ويعجل لهم بالنهاية
اتفق معك في بعض الامور نحن المغاربة نعيش حياة الآخرين ونتلذد بمآسيهم ولا اتفق معك في الجنس الرضاءي لانه زنى واكل شهر رمضان فهو حرام فكلاهما يجب ان يطبق عليهما القانون.
راك الأستاذة في بلد إسلامي قوانينه مستمدة من الإسلام. ايلا ما عجبك حال انتي ولي معاك هزو قلوعكم وسيرو لفرنسا ياك عندكم جنسية. اما نحن المغاربة نعتز بالإسلام و قوانينه لأنها ربانية ومناسبة لجميع الأزمان.
صوت الآذان ليس مقدساً ؟…. و ما هو المقدس في نظرها ؟؟؟ أفكارها اليسارية المتطرفة، التي تحاول تمريرها للمجتمع ؟؟؟
نحن مجتمع محافظ قدر الإمكان ، و هاته خصوصية شعبنا و ثقافتنا و ديننا. لماذا نريد إلباس المجتمع لباساً لا يليق مقاسه ؟؟؟ ربما الدول الحاضنة لتلك الأفكار لها خصوصيتها، لكن نحن غير تلك الدول !!!!
المجتمع له نظامه و هو ما يميزه عن غيره، لو اختل ذلك سنعيش في فوضى حقيقية ( ابنك مثلي الجنس – أختك سحاقية – ابن أخيك يفطر رمضان علانية – جارك ملحد و يجاهر بذلك – جارتك تخون زوجها مع جارها بدعوى العلاقات الرضائية… ) و لا يحق لك أن تعترض، بدعوى الحرية الفردية.
ما هذا المجتمع ؟؟؟ يذكرني بمسلسل مجتمع الفايكينغ.
الأصل في الأشياء هو النظام، و ليس الفوضى كما تدعي هاته المتحدثة. إن كانت هناك خيارات، فلا تلزم المجتمع بها. من يقبل بتلك الأفكار يدع زوجته تزني و ابنه يصبح مثليا و لا يعترض.
أ بمثل هاته الأفكار نبني مجتمعاً سليماً، كان الأحرى بها أن تتحدث عن سبل تقدم المجتمعات علمياً و اقتصاديا، و ليس استنساخ الرديء… أي فكر هذا ؟؟؟؟؟؟
حرية التعبير عند غير المرتدين لا غير لا حسيب ولا رقيب أصبح الدين ليس له حرمة .اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله
اسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال رسول الله صل الله عليه وسلم من افطار يوم في رمضان متعمد لان يقضيه صوم الدهر ولاو صامه
ما دويوش علها راه هي بغات دير البوز شحال هدي ما بانت فالواجهة لا حول ولاقوة الا بالله لي سلا راسو تيهضر فالدين.
chaque culture a ses coutumes,je vis en allemagne le dimanche est sacre pour eux tu peux meme pas laver ta voiture tu auras un proce,amende personne ne vous oblige de faire le Ramadan mais svp pas en publique un peu de respect
كلشي بغا يولي داعية في الدين، رغم ان بعض كلامها هو عين الصواب خاصة زواج رجال من طفلات .
البارح صرحتي انه لايجب تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج واليوم قلتي الإفطار في رمضان مخاصش القانون اعاقب عليه أعلم الله غدا اشنو غاتقولي الله اجعل فيك السلامة
لن يبقى لنا إلا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. تريدون أن تجعلنا ماسونيين بزز لكن نحن الحمد لله مسلمين أب عن جد ونربي أولادنا عن الإسلام. حللتم الرضى الجنسي بين الرجل والمرأة،واليوم تقولون أن الٱذان ليس بمقدس تريدون بهذا الكلام حذفه.الصلاة بدون ٱذان،وغدا تغلقوا المساجد إذا سكتنا وربما شيء فشيء تجوزوا بالرضى الجنسي بين الرجل مع الرجل.
السيدة الصقلي…..عدد من البرلمانيات تزوجو داخل القبة..المعروفة…زواج رضاءي….بالعين والغمزة ..متبوعا بالجنس .الريضاءي….حزب الدبن..مشهود له…بي..2 حواءج.تعدد…النساء….والرفية الشرعية…….النفاق….والاكاديب…الله ابشردو كما شرد عاءلات الخ…..
صوت الاذان هو الصوت الوحيد في الدنيا الذي لا ينقطع ابدا، فلو كنت على علو 100 كيلومتر من الارض مثلا وكان سمعك قويا جدا فسوف لن تسمع الا اصوات المؤذنين ترتفع في السماء ولا يتوقف الاذان في المعمورة على الاطلاق فهو شغال كل لحظة وذالك بسبب اختلاف التوقيت بين بلدان العالم وفي الاخير تاتي امرأة وتقول لنا ان صوت الاذان غير مقدس، من يصدقك يا سيدتي من؟!!
هده السيدة قضت بالحكومة سنين و لم تنجز شيئا للشعب.
و اليوم تدعو الشعب لعصيان الله بعدما استعصي عليها تقديم انجاز للشعب.
اللي بغى ياكل رمضان ياكل في دارو واللي تعمد ياكل في الشارع العام خاصو العصا والمتابعة القانونية
صراحة انا احمل نفس الاقتناع رغم انني لست من حزبها ولا احمل اديولووجيتها لان الانسان المنطقي ويستعمل العقل لاقناع اصحاب العقول بحيث حتى القران الكريم يحث على استعمال العقول .باختصار المغربي حر ان يصوم او لا يصوم ومن حقه ان يأكل امام الناس ولا دخل لاحد في ذلك فمن هو سريع الاستفزاز اقول له كل اخي الكريم انت كذلك ان كنت لا تصبر ان ترى انسانا يأكل امامك .فاعتقد ان المغاربة الاحرار الذين لا يصومون يحترمون الصائمين ويحترمون انفسهم ولكن ليس من حقي كصائم ان افرض الصيام على الاخرين وان امنعهم عن الاكل امام عيني .وثانيا الاذان هو سنة وعمر بن الخطاب كان ضد السنة وهو من قال في مرض رسول الله ص لرسول الله”حسبنا كتاب الله”لان رسول الله كان يريد ان يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده ابدا كما جاء في صحيح مسلم وبقي الخلفاء الراشدون لاغين للحديث النبوي ويزجرون في كثير من الاحيان من كان يحدث الناس بالاحاديث النبوية الى ان جاء عصر التدوين الذي بدأ بعد اكثر من 100سنة بعد رسول الله ص.وما اريد ان اقوله اذا كان السلفيون الوهابيون يعتزون بعصر الخلافة الراشدة فلماذا لا يسيرون على نهجهم ويعتمدون على كتاب الله ولا شيئ اخ
في الصميم، القانون وحده من له أ حقية تطبيق العقاب. كمجتمع علينا مناهضة العنف وظاهرة شرع اليد.
كلها اديها فراسو و ينجي الناس من شرو، وماشي اي حاجة تستفزنا.
ارض الله واسعة
ومن انت كي تقدمي الإفتاء في الدين الإسلامي الحنيف..وان تفرضي أفكارك الهدامة على الشعب المغربي المسلم الأبي…
الاخت مادا تريدين وما علاقتك بالاسلام ،ان كنت مسلمة ما تدعين اليه لا يشرف المسلمات وان كنت غير دلك فاحترمي على الاقل المسلمين وشعيرتهم، انت حرة في عقيدتك انما الاستفزاز في الملتقيات والمؤتمرات والندوات والمحاضرات والاعلام يزرع التفرقة والتنافر بين افراد الوطن .لك حرية العقيدة زحرية التعبير انما الاجتهاد والفتوى في الدين دون قاعدة شرعية لا يقوم.
يقول الله تعالى:” يريدون أن يطفئوا نورا الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ” أخطر شيء على هذا البلد ليس هو الدين وانما هو تقليد الآخرين ،كمالانريد دينا متشددا منغلقا لانريد كذلك كفرا بواحا .” للي بغا ياكل غير اتستر” تجنبا لاستفزاز مشاعر الآخرين.
السياسية اليسارية اسم على مسمى إن مرادف يسار في اللغة هو شمال ويقول الحق سبحانه و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد و لا كريم .بالنسبة للإفطار في بلد عربي مسلم يجب أن يراعى فيه شعور المسلمين نحن لا نحاسب أحدا على اختياره .من اراد ان يفطر في رمضان عمدا أو برخصة فاليفطر في بيته ومن اراد ان يمارس الرذيلة فليفعل ولكن ليس في الأماكن العامة التي يرتادها المواطنون.يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من ابتلي منكم فاليستتر.
كل انسان حر في اعماله . عندها الصح فالكلام تاعها
شكرا للأستاذة الصقلى على صراحتك للقضايا والأشياء الإجتماعية للمغرب المعاصر،حقا لا أحد وصي على الأخر لا في المعتقد ولا في الحرية الشخصية لجسده .كلٌّ له الحق أن يفعل مايريد بمعتقده أن يؤمن فيما يريد وكيفما يريد في حدود أن يتعدى حرية الأخرين ويحترمها قصد التنوع والإختلاف الذي أنشئته الطبيعة بذاخلها.ليس هناك شيء مقدس غير الإنسان.الإنسان الذكي الإستغلالي صنع القداسة من أجل إيهام ضعفاء العقول والمغفلين وهذا طرأ في التاريخ القديم لعدة شعوب أغلبيتها تحررت من هذا النوع في التفكير الخرافي لكن في العالم الإسلامي ما زال الخوف من الخيال هو السائد بفعل الأوهام والبارانويا لذلك فلا شيئ مقدس غير الإنسان نفسه المنقد للبشرية من الإنقراض.
صافي هاد الخرجات السبب ديالها غير الانتخابات قريبة داكشي علاش السيدة داخت معرفات مادير ولات كتخربق في الهضرة باش تكسب أصوات في الانتخابات القادمة وباز ليك بوجهك صحيح كتقولي هد الكلام الفاسد أنت مبقا ليك غير القبر اتقي الله هذه هي التوعية والنصيحة
على المغاربة ان يتقبلوا كل الآراء ويحترموها. إذ لا يحق لأي كان ان ينتحل الحق لنفسه فينصب نفسه كنائب عن الإله. فما يهم هو احترام القانون. اما أمور الدين فتترك لله وحده لانه هو الادرى اي الناس اتقى.
بين خرجات السيد بنعبدالله المثيرة والكثيرة مؤخرا على “الشاذة والفاذة “، لفتا للانتباه انه حي يرزق وباقي “فيه مايدار” رغم … ورغم …، المهم شوفونا باش ما، وبين خرجة السيدة الصقلي وما تدعي تمثيله من افكار “تقدمية” بشكل “تقدمي” فات حتى ادراك وكفاءة الاكثرية من المغاربة، يصعب ان يفهموها او يتفاعلوا معها، وإن كانت على صواب …، المهم ما تقوله و الأسلوب يجعلها sur calcifié ذات كفاءة أعلى من أغلب الشعب وبالتالي ربما غير مؤهلة لتتكلم باسمهم وان تمثلهم
على ما يبدو حزب التقدم والإشتراكية يعيش لحظات فراغ كبيرة إن لم تكن لحظات الإحتضار – لا قدر الله – في غياب بديل ايديولوجي وبديل قيادي من طينة “السلف الصالح” من قياداته التاريخية وصولا الى حامل المشعل الذي صارع الأهوال والرياح … حتى لا تنطفئ الشعلة، صراع في الداخل مع “بوخبزة” وما اكثرهم، وفي الخارج …، لكن على ما يبدو أن زمنه انتهى ولا خليفة له في الأفق فالشرخ عميق …، ووهج الجمرة على وشك ان ينطفئ وان يصبح رمادا
او ربما بدأت كتابة نقطة النهاية في المكتوب بين دفتي الكتاب
دابا في نظرك انا نخرج ونهز معايا فردي (المسدس) ونبقى نتسارا به حيث داخل في الحريات الفردية، حيث مكانأذي جتى واحد، ولا نربي سبع ونبقى نخرج به حيث انا حر ندير اللي بغيت، ولا نخرج عريات ياك..مايمكن حيت انا غاي نسبب واحد الاحراج وواحد الاذى النفسي للمجتمع، رغم انني ماجبدت حد وماتعديت على حد، ولكن راه تعديتي على واحد الفطرة اللي تولد بها الإنسان، ماحدك انت عايشة وسط واحد المجتمع خاصك تاحتارمي المعايير ديالو و المقدسات ديالو، نهار تكوني عايشة بوحدك فهاد البلاد ديري مابغيتي
اللهم الطف بنا ومن ترهات هذه السيدة ،اية حرية تتكلم عنها الصقلي؟!فحرية الفرد تنتهي عند حرية الاخر.. والمجتمع المغربي له خصوصيات يجب المحافظة عليها والا سيقع في المحظور.. ويتفسخ المجتمع ويفقد قيمه النبيلة.. ان الالحاد لا يتقبله المغاربة ايتها المراة..!! ولو تبقين طول عمرك تبذلين مجهوداتك لتفسيخ المجتمع فانك بالتاكيد لن تصلي الي ما تريدين…اليوم تطلبين السماح لاكل رمضان علانية وغدا ربما تطلبين السماح للشواذ بممارسة الفحشاء بالشارع العام ومن يدري انك قد تطلبين اغلاق المساجد وتحريم الصلاة والتنكر للاسلام كدين ارتضاه لنا نبينا محمد وامر به خالقنا رب العالمين.. انك والله لغريبة الاطوار كيف تسعين وبجهدك وباصرار لتحليل كل ما هو محرم وتحريم كل ما هو حلال…. فاغلب المغاربة يتقززون من كلامك هذا ،فاتقي الله في نفسك وفي بلدك…
ياودي ياكلو رمضان شغلهم هادا غير يراعيو ناس معمن عايشين. ماكلت رمضان الالحاد الشدود راه مشي اختراع جديد كلشي كان غير ناس زمان كانو ساترين راسهم و دابا كلشي كيقلب على لفضيحة لي دار شي لعيبة كيتسحابو راه سباق و شجاع و قدوة وهو منو عداد عيشين حياتهم بطول و العرض بدون شوشرة عاى المحيط ديالهم
الله يهديك يا استاذه حبسي علينا هاد البساله . تنتقدون الاسلامويين بمزاوله الوصايه على المجتمع وها انتم الان تقومون بالفعل نفسه تحددين لنا مسلكا كنت تؤمنين به انت ورفاقك في مراهقتك واثبت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي انه فاشل . لا احد طالبك في المغرب بوضع الحجاب فوق راسك ولا اجبرك على الصلاه فلا تفرضي علينا ايقاع افكارك مع احترامنا لكما .ارجوك حماضيتو تحاميتو علينا وتتحاملون على اخر ما تبقى من رصيد هذه الامه . ان كنتم مسلمون طبعا ومنحدرون من سلاله للمسلمين .
واش ماعندك شغل غير هاد الشي؟، اولا الله العيان بعيوبنا
الآن يحاربون الإسلام بالفن، وحين يموتون تريد عائلاتهم الصلاة عليهم ودفنهم في قبور المسلمين. ياريت لو تركت هذه السيدة -وصية- لتدفن هي وأمثال عصيد في مكان بعيد لنجد الراحة كذلك حين زيارة أحبابنا، وهذه هي الحرية الحقيقية…
* الدين لله ، و كل منا مسؤول عن أعماله أمام خالقه ، لكن يجب إحترام الشارع العام .
* هذا يعرفه كل واحد منا ، بالرغم أن البعض منا يتجاهله و عن قصد .
* لكن ما دخل الدين في حوار من المفترض أنه سياسي ؟ المفروض أن ننظر في
أمور دنيانا من عمل و صحة و تعليم . أما الدين يبقى بيننا و بين خالقنا ،
نطلب الله أن يغفر لنا جميعاً .
* ما لا نقبله هو تسخير الدين لقضاء الأغراض الشخصية الدنيوية .
هؤلاء هم الخطر الداهم على أركان الدولة ، متشبعون بالشيوعية التي تحارب الإسلام ، يتلقون مساعدات كبيرة من أعداء الإسلام لسلخنا عن هويتنا الإسلامية ، و إدا سقطت الهوية سقطت الدولة ، كرهنا هذه الوجوه التي لا تريد الإنقراض ، يعارضون كل ما جاء به الدين .
كلما اقترب آوان الإنتخابات كلما تعددت خرجات بعض المنسيين والمنسيات لاستجداء بعض الفئات من المواطنين كالنساء والحالات الشادة لربح تعاطفهم وبالتالي ربح أصواتهم
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اصبحنا نعيش مع قوم يخربون بيوتهم بايديهم
لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم ليس هناك أولويات فكل من هب ودب يعتبر نفسه وصي على هذا الشعب الكادح ونحن دولة اسلامية وأمير المؤمنين قائم بشؤونه
نحن كمسلمين نؤمن ب(لكم دينكم و لي دين)و لا نطلب منكم ان تحترمونا ولكن نقول لكم لا تستفزونا.
لا تربطين الاسلام بتفاهتك والافطار في رمضان حرية شخضية وتربطينه بمرضى السكري هناك فرق كبير والاسلام وضع اسس للافطار …ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر …هدا هو ديننا اما دينك انت فلا شأن لنا به في مجتمعنا ولا تقلبي الحقائق
مواقفك سيدتي لا تعنيني الحمد لله لقينا واليدينا ملتزمين رباونا على اسس متينة اللي لا نتي ولا امثالك غايكسروها وهادشي اللي تربينا عليه غانربيو عليه ولادنا ان شاء الله ونتوما فطرو فرمضان وزنيو تحت مسمى علاقات رضائية حياتكم هاديك..
الشيطان لما يسمع الآذان يفر ويهرع حتى لايسمعه اللهم إهديهم واشرح صدرهم.
اين السيد وزير الاوقاف اين المجلس العلمي واين واين ……..
الكل صامت فخل من مغيث اصبح نداء لا الاه الا الله غير مقدس وغدا سيقولون الصلاة لا غير مفروضة
انها قمة النفاق والجهل في نفس الوقت ان نحصر التدين في رفع صوت الأذان الي حد ازعاج الناس وسلب راحتهم لان التدين ايمان وقناعة في الروح والوجدان.
اليس كلام هذه المرأة يمس باحد بمبادئ الدولة المغربية المتمثل في الدين الاسلامي و كذلك يمس في شخص امير المؤمنين الذي يسنتد الى البيعة الدينية الاسلامية في الحكم
الا يشكل تصرحات هذه المتعجرفة مساسا باستقرار البلاد في دينه و عرشه؟!
لا حول و لا قوة الا بالله
أصبح الكفر بالله عندنا تفتحا عقليا و تقدما. هل مازالت الشيوعية تمثل طائفة من المغاربة. لا اعتقد ذلك. انت لا تمثلين الا نفسك.
جاء الإسلام غريبا و سيعود غريبا فطوبى للغرباء
اذهبي إلى بلد آخر غير المغرب لنشر هذه الأفكار الغريبة على مجتمعنا ، نحن بلد أمازيغي إسلامي يصوم رمضان و يتزوج و يصلي الصبح . الأذان تحب أن نسمعه كل فجر .
صوم رمضان واجب على كل مسلم عاقل و راشد .
الانحلال و كثرة أطفال متخلا عنهم سببه مثل هذه ….
هده السيدة لم تأتي بأي جديد عندما كانت في الحكومة كللمها هامشي ولا يمكن ان نخوض فيه او نعير اليه اي اهتمام المرأة شاخت وشاخت افكارها الله يرد بها ويهديها حين تشخص الابصار
بالنسبة للاكل فرمضان هاديك ما بين الله و عباده أو ماصوقناش أو حتا واحد مكيقول هادا إمشي لجهنام أو هاذا لا . أما بالنسبة للأذان لي ضارو ودنو ولا مريض إمشي لشي خلا
هو بحث عن “حرية” خاصة، وضرب لحرية الأغلبية. اختار الشعب أن يكون الإسلام دين الدولة، وأن يُرفع الأذان من طنجة إلى الگويرة، ولا أحسب أن مغربيًّا، وإن لم يكن مسلمًا، يعترض على صوت الأذان. فكفاكم لا بارك الله فيكم.
في شهر يونيو من سنة 1982 والضبط في شهر رمضان، كنا جالسين بأحد المطاعم بالمدينة القديمة بطنجة ، ننتظر أذان المغرب لتناول الافطار، وكان بجانبنا مواطنين أجانب من دول اوروبية، هم الاخرين لم يمدوا ايديهم لما طلبوه حتى كان الاذان..
الديمقراطية وحقوق الانسان لا يمكن ان تكتمل في بلادنا دون ان يكون المواطن المغربي يتمتع بحقه في الحريات الشخصية،
حتى الاسلام نفسه يقول : لا اكراه في الدين ”
لهذا لا اظن ان دولة ستظل هكذا تمنع الحريات الفردية الى مالانهاية تمنع الحريات،،
قال تعالى في كتابه العزيز ( قل ياأيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولاانتم عابدون مااعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين) صدق الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
اذا كان لديك الحق لردع شخص يأكل في نهار رمضان فلمالا نقوم بنفس الشئ مع شخص لا يصلي فالصلاة والصوم كلاهما ركن من اركان الإسلام ولربما تجد الشخص الذي يقول لك لماذا تأكل في رمضان تجده لا يقيم الصلاة
للتوضيح فقط = الحالات الجنسية الرضائية التي ينتقدها ويستنكرها عدد كبير من المعلقين – وهو حقهم – هي قائمة في بلادنا من طرف مواطنين مغاربة مسلمين في دولة اسلامية وبالتالي هم مسؤولون عنها وعن مخلفاتها….وقد يقوم بها متزوجون ومتزوجات …وحتى لو رفض الامر من طرف فئة كبيرة من المواطنين هل ستنتهي العلاقات الرضائية …لن تنتهي ابدا لانها تمارس في الخفاء….وقد يقوم بها المرء ….ويستنكرها في آن واحد.انها تربية واخلاق وعلاقة بالخالق….وستبقى ما دام الانسان باقيا.شئنا ام ابينا.
ليكن في علمك يا سيدتي أنني رجعت للعيش في المغرب و انا في عز شبابي لتعيش مع المسلمين و اسمع الأذان و اصلي الصلوات الخمس في المسجد.. العيش معى النصارى ارهقني.. الأذان كالماء الذي يروي العطش، عطش المسلم ليس عطشك انت.. فنحن كلنا نعلم ما تشربين، و ما تصلين.. الله يهديك للإسلام يا رب
الإسلام أكبر منك ستموتين….وسيبقى الإسلام شامخا….وستلقين.ربك ويحاسبك.على ما تقولين..انتبهي.قبل فوات الاوان
المغرب بلد اسلامي ومرجعيته الاسلام اولا واخيرا.
الحرية هي اخلاص العبودية لله سبحانه و تعالى .لن يكون حرا من كان عبدا لغير الله. فعبد الشهوات اسير شهواته و عبد المال اسير ماله …….فما تقوله هذه السيدة ينم عن جهل تام بالفطرة الانسانية فهي حتما تسعى وراء الغرب في ميولاته عكس ارثها الثقافي . و تدعي الحرية و التحرر .
انك لا تمثلين الا نفسك، فالنجتمع المغربي بعيد عنك وعن أفكارك الدخيله ةالهدامة الحاقدة عليه.
هذا الكلام هو الذي يدفع الناس للتصويت على الإسلاميين ويساعدهم على النجاح في الانتخابات . اتقوا الله وزنوا كلامكم.
صوت الآذان ياسيدتي ينفر الشياطين ويطردهم من الأمكنة..فاللهم أدم علينا سماعه إلى أن نلقاك.
انا هدي اخوتي سمحولي حفاتهلي هنا عيشين فاسبانيا كيخدمو معنا نصارة يحشمو يكلو حدانا ولا يشربو
افكر في الموت كل دقيقة .افكر كيف يحاسبنى الله.
حسبي الله ونعم الوكيل واشهد ان لا الاه الا الله.
هاد لناس اليساريين م يدعون ضن انهم لا يفقهون شيئا لافي السياسية ولا غيرها. الإسلام لم يحارب المرضى بالسكر ولم يمنعهم من الإفطار في رمضان. من أراد أن يفطر فله دالك ولن يجب عليه أن يحترم الاخرين فليستتر ويفعل ما يشاء. العلاقات الإباحية فهي وجودة وبكثر ولكن لا يجب أن تمارس أمام الملأ فليستتروا ويفعلون ما يشاؤون. القرآن يقول من كان منك مريض او على سفر فعدة من ايام. لمادا هاد الناس مازالين شادين المكروا رغم أن زمنهم انتهى. أقول هاد السيدة تقول لا بنتها جيب صاحبك للبيت ومارسي معاه في البيت. واش غادي تقبل اضن لا. ادن لمادا تتكلم هاكذا وتشجع الحرام والزهور والبهتان في البلاد. دخلوا سوق راسكم وديوها في راسكم. الشيوعية اندثرت وزالت. وأيام علي يعتى رحمه الله انتهت.
الىcityouen لي سمعك يقول انت هو العالم لي صنع اللقاح ديال كورونا.
يمهل و لا يهمل… قولي ماشئت فهناك حساب أمام الله
(كل واحد يمشي يديها فراسو عندها الحق) من اراد ان ياكل فهذا يهمه ولا يهم احد كفى من الوصاية على هذا الشعب الخنوع. ماذا تريدون لمذا فرض الوصاية هل منعكم احد ان لا تصوموا ؟ لا نريد وصاية من احد ولم نكلف احد ولم نوصي احد نحن احرار في بلدنا وانتهى الامر كفى.
كنا نظن انك اتعظت بكورونا وانك مع تقدمك في السن سعودين إلى رشدك، لكن يظهر انك الشيطان يؤزك ازا هوانك مصرة على محاربة شرع الله الى ءاخر نفس، ويل لك من هذه الغفلة.. نسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد الأمين من شرك
انا ضد :بالنسبة لرمضان لي بغا ياكلو ففي دارو ماشي يستفز الامة،لي مبغاش يسمع الاذان يدير القطن في اذنيه غير علاش ضجيج الطاءرات والقطارات والسيارات والموسيقى و….معليهش!!!،لي مباغيش يصلي معمرها الصلاة كانت بالسيف لي بغات تتعرى مخسهاش تتعرى قدام الناس رغما عنهم واخيرا سن الزواج بالنسبة لهذ السيدة مقالتش شنا هو؛40-30_20او14علما بان سن العنوسة هو 45 سنة ولعقلها الموقر واسع العمى.
ليس لك الحق ان تفتي على أبناء الشعب أفكارك. أهذا عندك هو التقدم والحرية. يا رب عليك بأعداء الدين.
ربما الاخت تبني توقعاتها على تعليقات التي تقراءها في وساءل التواصل الاجتماعي ولا تدري ان اغلب المعلقين علمانيين او مراهقين لا يعتد باراءهم .
انت لا تتكلمين بلسانك هناك اهداف تسعون اليها ….