بكين تزود الرباط بـ500 ألف حقنة من لقاح "سينوفارم" ضد الوباء

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن المغرب يرتقب أن يتسلم خلال اليومين المقبلين شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس “كورونا”، في إطار المساعي التي تقوم بها المملكة من أجل مواصلة حملة التلقيح الوطنية ضد هذا الفيروس.
وحسب ما سبق أن كشف عنه رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، لي زهانشو، فإنه يرتقب أن يتم تزويد المملكة المغربية بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل وماي من السنة الجارية.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تشير أيضا إلى أن الطائرة التي تحمل هذه الشحنة يرتقب أن تصل المغرب يوم غد الاثنين أو بعده الثلاثاء، وأن الضغط الكبير والطلب العالمي على هذه المادة يجعل من الصعوبة تحديد توقيت مضبوط لهذه الرحلات.
وفي هذا الصدد، سجل مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الكمية المرتقب وصولها إلى المملكة من جمهورية الصين الشعبية محددة في حوالي 500 ألف حقنة، موضحا أن “العدد قليل؛ لكنه يظل مهما في هذه الظروف”.
يأتي هذا المستجد في وقت أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كورونا” قد بلغ 4 ملايين و723 ألفا و635 شخصا.
كما أشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية للتلقيح وصل 4 ملايين و217 ألفا و485 شخصا.
ولتجاوز إشكالية التزويد بالجرعات، سبق أن كشف مصدر لهسبريس أن المغرب قرر فتح تفاوض جديد مع الشركات المنتجة للقاحات “كورونا”؛ وذلك بهدف التسريع من عملية جلب أكبر عدد من الجرعات، لتأمين المناعة الجماعية للمغاربة.
وقال المصدر إن عدم وفاء المزودين الرئيسيين للمملكة بالتواريخ التي يتم تحديدها جعل المغرب يعجل بفتح قنوات التفاوض مع عدد جديد من منتجي اللقاح في العالم، مسجلا أن الهدف هو ضمان استمرار تلقي المغاربة للجرعات وتحقيق المناعة الجماعية بغية رفع القيود المجالية واستئناف الحياة بشكل شبه طبيعي.
لقاحاتنا ضعيفة “.. اعتراف نادر ” من أكبر مسؤول صيني في مجال مكافحة الأمراض. تصريح مخيب للامال.
يبدو أنه بهذه الوتيرة الفرج مازال بعيدا و كان الله في عون المتضررين اقتصاديا.
هاد مصدر مطلع لا محل لها من الإعراب خاص الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة و لا رئاسة الحكومة باراكا من النعاس
وا بيكين براسها قالت راه غير فعال، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا يزال الغموض سيد الموقف، في ظل الصمت الرسمي، بخصوص مصير اتفاقيات إنتاج لقاح مضاد لفيروس “كورونا” في المغرب، بشراكة مع الصين، وهي الاتفاقيات التي أكدت الحكومة وجودها في وقت سابق على لسان وزير الصحة خالد آيت الطالب، حيث كانت التكهنات تؤكد البدء ببناء وحدات لتصنيع اللقاحات بطنجة، بتعاون مع العملاق الصيني “سينوفارم”.
لم اعد أفهم شيئا! في مقال سابق ” بكين تعترف بعد نجاعة اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا” واليوم “بكين تزود المغرب ب500الف جرعة” والله ماتفهم شي حاجة .. ياربي تستر
السلام عليكم. كم انتظرت و كم قرأت من مقال لأجد كلمة حقنة عوض جرعة انا سعيدة بتلقي 500 ألف حقنة و سعيدة باسمها المناسب في مالكم
واش هاد الناس يبقاو يديرو لينا بحال التقطيرة ؟ على هاد لحساب مانساليو من التلقيح تا دوز سنين، هادشي زعما را شاركنا معاهم فالتجارب السريرية
لقاح غير معترف به دوليا و لا يصلح ضد السلالات..و يستمر العبث و الضحك على الذقون
ألم تصرح الصحة الصينية قبل أسبوع أن لقاحها تبين أنه لم يكن فعالا بالنسبة المرجوة وأن نسبة نجاعته لا تتعدى 60 بالمائة بحسب مقاييسهم التي لم نعد نفقه كثيرا في منطقها؟؟!!..
يجب وقف هاده المهزلة ووقف التلقيح اللدي هو السبب الرئيسي في ظهور سلالات جديدة خطيرة ودات طفرات متعددة .والسبب هو اعطاء اللقاح لحامل الفيروس والنتيجة كما في الهند كارثية.اوقفوا هادا العبث
الناس اللي كتفهم مصر لقحات جميع العمال والعاملين في قطاع السياحة باش تستقبل السياح الروس القادمين اليها.اليونان لقحات جل الجزر السياحية باش تستقبل حتا هية السياح القادمين اليها .خاص حتا عندنا ايكون التلقيح مستهذف .الى لقحتوا الموظفين اوا لقحوا الناس اللي كتجيب لفلوس باش كيتخلصوا هاد الموظفين.مثلا مدينة الصويرة عبارة عن شبه جزيرة .تاغازوت .الداخلة .أعطى الله الحلول وليني مكاين امعامن .
العلم نور والجهل عار,
وما يزرعه المرء يحصده, وهذا هو حصاد المغرب الذي زرع الرقص والغناء والمهرجانات والفحش والمجون, لن نتقدم بموازين والممثلين, ولن نتخلق بصدنا عن ديننا وابتعادنا عنه.
فاللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا.
بكين تبيع للرباط 500 الف حقنة ستصل بعد يومين .افضل مصطلح تبيع ، لانها لا تتصدق علينا ، رابح رابح
لقاح سينوفارم غير صالح فعالية لقاح سينوفارم تصل الى نسبة 40% دولة الإمارات قرارت اعطاء جرعة التلالة من لقاح سينوفارم