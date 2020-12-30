الصين تسعى إلى سحب البساط من عملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا'

شددت الصين حملتها لكبح إمبراطورية التكنولوجيا المالية الشاسعة التي يسيطر عليها “جاك ما”، المؤسس المنخرط في شركة “علي بابا”، وهو من أغنياء البلاد.

ووفق ما ذكرته مصادر إعلامية متطابقة، فقد أمرت السلطات، في بكين، بإجراء تحقيق في مزاعم “الممارسات الاحتكارية” من قبل عملاق التجزئة على الإنترنت لـ”ما”، وبتخفيض عمليات شركة التكنولوجيا المالية “آنت كروب”.

كما أن “بان كونغ شنغ”، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، استدعى ممثلي شركة “آنت” إلى اجتماع في بكين نهاية الأسبوع الماضي، وقال: “يجب أن تصحح بشكل جدي الأنشطة المالية المتعلقة بالائتمان والتأمين وإدارة الثروات غير القانونية”.

وحسب المصادر ذاتها، فقد قال “تشانغ زيهوا”، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “بيكين يونيي أسيت”، إن المستثمرين قلقون من أن حملة بكين ضد شركات “ما”، يمكن أن تستمر حتى لو نفذوا جميع التغييرات المطلوبة. علاوة على أن تحقيق مكافحة الاحتكار في “علي بابا” لم يحدد العقوبات بعد، وهو ما يقلق المستثمرين كثيرا.

وأكد المحللون أن ما تقدمه شركة “آنت” من خدمات وعمليات، هي الأسرع نموا والأكثر ربحية في سوق الأعمال. كما أنها الذراع المالية لعملاق التجارة الإلكترونية “علي بابا”، إذ توفر خدمات لأكثر من 700 مليون مستخدم شهريا.

بالإضافة إلى أن الشركة تعالج تريليونات الدولارات كل عام وتسهل القروض للمستهلكين والشركات الصغيرة، التي قد لا تكون مؤهلة للحصول على أموال من أكبر البنوك الصينية.

وفي سياق متصل كتب “بيل بيشوب”، مؤلف النشرة الإخبارية الصينية: “لقد ذكر الحزب مرة أخرى جميع رواد الأعمال في القطاع الخصوصي بأنه بغض النظر عن مدى ثرائك ونجاحك، فإنه يمكن أن يسحب البساط من تحت قدميك في أي وقت”.