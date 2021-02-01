الصين تفكك عصابة لإنتاج لقاح مزيف ضد كورونا

ألقت السلطات الصينية القبض على 80 شخصا للاشتباه في إنتاجهم لقاحات زائفة وتسويقها على أنها مضادة لفيروس كورونا، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين.

وقالت “شينخوا” إن الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يقومون بتعبئة محلول ملحي لبيعه كلقاح، ويعمدون إلى ذلك منذ شهر شتنبر الماضي.

وتمت مصادرة 3000 جرعة من اللقاح المزيف بعد شن عمليات مداهمة في العديد من المواقع بأنحاء الصين.

وقد طورت الصين عددا من اللقاحات الخاصة بها، حيث تستهدف حكومة بكين إعطاء اللقاح لـ50 مليون شخص بحلول منتصف شهر فبراير الجاري.