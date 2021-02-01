الصين تفكك عصابة لإنتاج لقاح مزيف ضد كورونا

الصين تفكك عصابة لإنتاج لقاح مزيف ضد كورونا
صورة: أرشيف
الإثنين 1 فبراير 2021 - 11:37

ألقت السلطات الصينية القبض على 80 شخصا للاشتباه في إنتاجهم لقاحات زائفة وتسويقها على أنها مضادة لفيروس كورونا، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين.

وقالت “شينخوا” إن الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يقومون بتعبئة محلول ملحي لبيعه كلقاح، ويعمدون إلى ذلك منذ شهر شتنبر الماضي.

وتمت مصادرة 3000 جرعة من اللقاح المزيف بعد شن عمليات مداهمة في العديد من المواقع بأنحاء الصين.

وقد طورت الصين عددا من اللقاحات الخاصة بها، حيث تستهدف حكومة بكين إعطاء اللقاح لـ50 مليون شخص بحلول منتصف شهر فبراير الجاري.

السلطات الصينية فيروس كورونا المستجد لقاحات زائفة محلول ملحي

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‫تعليقات الزوار

2
  • مبارك
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 11:41

    ها مناش خايفين الصينيون وما ادراك ما الصينيون في مجال التزوير مايقدر عليهم حتا واحد
    الله يلطف بنا

    27
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  • لا تصب الزيت على النار
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 11:54

    كل يوم يمر الا وتسمع فيه خبر يزيد من شكوك اللقاح الصيني والسؤال الذي سيطرحه الجميع هو ما ادراكم بان الجرع التي توصل بها المغرب لا تحتوي على جرعات مزيفة

    -6
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