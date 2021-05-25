"الضمان الاجتماعي" يبسط الإجراءات الإدارية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الثلاثاء، عن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية طبقا لمقتضيات القانون رقم 55.19.
أفاد الصندوق ذاته، بخصوص تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بأنه تمت مراجعة لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها والواردة في المساطر المتعلقة بمجالات التسجيل والانخراط والتحصيل والتغطية الصحية والتعويضات الاجتماعية والعائلية والشواهد.
وأشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، إلى أنه تقرر إلغاء المطالبة بتصحيح الإمضاء وتقديم النسخ المطابقة لأصل الوثائق وإلغاء شهادة الحياة وشهادة السكن وإحلال التصريح بالشرف محل كل من شواهد عدم العمل والتحمل العائلي وعدم إعادة الزواج واعتماد نسخة من عقد الإراثة في حالة وفاة مؤمن له عوض شواهد عدم الطلاق والزوجة الواحدة وتعدد الزوجات، وفي حالة تعذر ذلك يكفي فقط الإدلاء بالتصريح بالشرف.
وورد ضمن البلاغ ذاته أنه يمكن لزبناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للمزيد من المعلومات، الولوج إلى الموقع الرسمي للصندوق أو ربط الاتصال بمركز ”آلو الضمان”.
est ce que c,est logique de demander a une personne un certificat de vie alors qu,elle est debout devant toi,c est vraiment stupide.,,,,
ستة اشهر وانا باقي تنتسنى التعويض عن مرض ابنتي الطالبة، لقد طلبو مني عرام ديال الاواق ، وانا باقي تنتسنا في التعويض ، لقد هرمنا من الانتظار ، خصك صبر ديال سيدنا ايوب مع هادو ، لا حول ولا قوة الا بالله.
كلام نسمعه منذ عقود والوضع يزداد تعقد حتى أصبح مثل الحجايات
من خلال تحليل بسيط. الدول لي مفيهاش الديمقراطية او أبسط حقوق الإنسان بلا متشدق بشيحاجة سميتها الضمان الإجتماعي لأنه كتكون العدالة الإجتماعة فيها صفر صفر صفر…!!!!