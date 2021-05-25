"الضمان الاجتماعي" يبسط الإجراءات الإدارية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الثلاثاء، عن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية طبقا لمقتضيات القانون رقم 55.19.

أفاد الصندوق ذاته، بخصوص تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بأنه تمت مراجعة لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها والواردة في المساطر المتعلقة بمجالات التسجيل والانخراط والتحصيل والتغطية الصحية والتعويضات الاجتماعية والعائلية والشواهد.

وأشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، إلى أنه تقرر إلغاء المطالبة بتصحيح الإمضاء وتقديم النسخ المطابقة لأصل الوثائق وإلغاء شهادة الحياة وشهادة السكن وإحلال التصريح بالشرف محل كل من شواهد عدم العمل والتحمل العائلي وعدم إعادة الزواج واعتماد نسخة من عقد الإراثة في حالة وفاة مؤمن له عوض شواهد عدم الطلاق والزوجة الواحدة وتعدد الزوجات، وفي حالة تعذر ذلك يكفي فقط الإدلاء بالتصريح بالشرف.

وورد ضمن البلاغ ذاته أنه يمكن لزبناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للمزيد من المعلومات، الولوج إلى الموقع الرسمي للصندوق أو ربط الاتصال بمركز ”آلو الضمان”.