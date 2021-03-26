الطفل عمران "يلتحق" بأسلاك الأمن الوطني بتازة

خصص الأمن الجهوي بتازة، الجمعة، استقبالا رمزيا على شرف الطفل عمران بريول، البالغ من العمر أربع سنوات، الذي سبق أن ظهر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيه عن تعلقه بمهنة الشرطة ورغبته في الالتحاق بأسلاك الأمن الوطني مستقبلا.

وقد تميز هذا الحفل، الذي جاء تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، وفق ما أورده مصدر هسبريس، بمجموعة من الأنشطة، استهلها رئيس الأمن الجهوي بتازة باستقبال الطفل عمران بحضور أسرته وأطر أمنية من شرطة الزي الرسمي، حيث تم منحه زيا وظيفيا خاصا بجهاز الشرطة بكامل إكسسواراته، وبصنفيه الشتوي والصيفي.

كما تم، بالإضافة إلى ذلك، يضيف المصدر ذاته، منح الطفل عمران، الذي يتابع دراسته بالمستوى الأول بالتعليم الأولي، لوحة إلكترونية خاصة بالتعلم لفائدة الصغار، وتمكينه من زيارة مجموعة من مرافق الأمن الجهوي، وتقديم الشروحات له حول مهام مختلف الفرق الأمنية وكيفية تدخلها لحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك قبل أن يتم التقاط مجموعة من الصور التذكارية له رفقة عدد من الشرطيات والشرطيين.

وتندرج هذه الزيارة، يوضح مصدر هسبريس، في إطار مواصلة مسار الانفتاح المؤسساتي على كافة فعاليات المجتمع المدني في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تحقيقا لأمنيات الأطفال الصغار وجعلهم يعيشون لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل.

وقالت أم الطفل عمران إن هذه الالتفاتة من طرف المصالح الأمنية جاءت في أعقاب تداول فيديو لابنها حول شرطة المرور بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة الطرقية داخل مؤسسته التعليمية، قبل أن تبادر مصالح الأمن الجهوي بتازة إلى التواصل مع مدرسته من أجل الترتيب لتنظيم هذا الاستقبال الرمزي على شرفه.

وأضافت والدة الطفل عمران، في تصريح لهسبريس، أن طفلها، المعجب بعمل الشرطة والذي يريد أن يصير رجل أمن في المستقبل، سعد كثيرا بهذا الاستقبال وبالهدايا التي تلقاها بالمناسبة، وضمنها أزياء الشرطة، مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم في تحفيز الأطفال الصغار وتغمرهم بكثير من الفرح.