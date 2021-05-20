الطلب الدولي وخفض الكلفة يرفعان المعاملات الفوسفاطية 16 بالمائة

الطلب الدولي وخفض الكلفة يرفعان المعاملات الفوسفاطية 16 بالمائة
صورة: أرشيف
الخميس 20 ماي 2021 - 15:50

سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) أداء تشغيليا وماليا قويا خلال الربع الأول من السنة الجارية، بفضل الطلب العالمي القوي ونجاح جهودها في مجال ترشيد الإنتاج وتخفيض التكاليف.

وذكرت المجموعة، في نتائجها المالية للربع الأول من سنة 2021، توصلت بها هسبريس الخميس، أن رقم المعاملات ارتفع بنسبة 16 في المائة ليبلغ 14,28 مليار درهم، مقابل 12,27 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعزى هذا الارتفاع المسجل في رقم معاملات الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة على المستوى العالمي إلى نمو حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع في القطاعات الثلاثة مقارنة بالربع الأول من سنة 2020.

وتفيد معطيات المجموعة بأن الهامش الخام بلغ 9,27 مليار درهم في الربع الأول من السنة الجارية مقابل 7,53 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وقد ساهم ارتفاع أسعار البيع في الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية، وخاصة الكبريت؛ فيما بلغ معدل هامش الربح 65 في المائة، مقابل 61 في المائة في الربع الأول من سنة 2020.

وبخصوص الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيم (EBITDA) فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 60 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2020، حيث بلغت 5,33 مليار درهم مقابل 3,32 مليار درهم، بفضل الارتفاع القوي للمبيعات والكفاءة التشغيلية.

وأفادت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بأن نفقات الاستثمار، التي تمت في الربع الأول من السنة الجارية، بلغت حوالي 1,75 مليار درهم، مقابل 2,12 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وذكرت المجموعة أن الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية سجلت بداية جيدة، مشيرة إلى أن ذلك يتضح من خلال الأداء القوي الذي يدعم توقعاتها الإيجابية برسم سنة 2021، حيث ظلت ظروف الأسعار مواتية؛ وهو ما تجسد في ارتفاع الطلب العالمي واستقرار العرض وارتفاع أسعار المواد الأولية.

وتعتزم المجموعة مواصلة الاستفادة من الأسواق ذات النمو المرتفع مع العمل على تدعيم مكانتها الرائدة داخلها، كما أعلنت المجموعة أنها ستواصل القيام بالعديد من المبادرات التي تمكنها من تعزيز النمو على المدى البعيد، إلى جانب ضمان استدامة سلسلة التوريد ومواصلة ترشيد عملياتها.

الطلب العالمي الكبريت صناعة الأسمدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

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‫تعليقات الزوار

10
  • محمد
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:21

    اوى شحال جانا فحقنا الواحد فهد شهر؟

    15
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  • Khalid
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:23

    السوال المطروح هو ماذا يستفيد المغاربة من كل هذه الارقام؟ الشعب يريد توزيعات عادلا للثروات ويطلب الشفافية و الوضوح بالنسبة لمن يستفيد من ارباح الفوسفاط.

    23
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  • الفوسفاط
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:32

    أين الفوسفاط لا أعرف إلا اسمه ورقم معاملاته الضخمه فقط

    20
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  • متابع من بعيد
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:39

    زاد ولا نقص أصلا الشعب لا يستفيذ من أكتر ما كتستفيذ السيادة الفرنسية فوق الأرض الإفريقية…!!!

    11
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  • امحمد الرباط
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:46

    ها لفوصفاط ها لحوت ها لفظة ها ذهب ها ها ها اوناس كتموت ف لبحر ولكن الحساب امام الله عزوجل يوم القيامة اولله حتى تخلصو كلشي واش اعباد الله لبلاد فيها لخيرات او ناس كتموت ف لبحر على طرف ديال لخبز حسبناالله ونعم الوكيل

    17
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  • عاطل
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:48

    وانا توقفت عن العمل يوم 15 مارس 2020… كنت اشتغل بشركة ضمن الشركات التي تعمل لصالح المكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الاصفر… ولا زلت عاطلا عن العمل من ذالك اليوم… أليس من حقي العودة إلى العمل؟؟؟؟؟ ؟؟؟

    13
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  • مراقب
    الخميس 20 ماي 2021 - 16:49

    إذا وزعنا أرباح الفوسفاط على40 مليون مغربي فسنجد 500درهم للفرد على الاكثر

    1
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  • said
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:06

    مثل هذه الارقام والمقالات تستفزنا. وتحسسنا أن ثروة البلد تسير للاخرين ونحن نعاينها بأعيننا فلدينا واجهتان بحريتان. ومع ذلك نقتني السردين ب15 درهما على الاقل. والفوسفاط مداخله تسير في اتجاه الاخرين. أليس هذا عار. نحن فقط ولدنا من أجل ان نكون بقرة حلوبا للاخرين.

    1
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  • محمد
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:07

    الى التعليق رقم
    حقك في الفوسفاط مجسد في :
    المدارس المستشفيات الطرق الكهرباء الماء الصالح للشرب الطرق موظفي الدولة الاعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار ووووووو
    لمعالجة اي حيف هنالك مسالك، يكفي ان تكون واعي لتصل الى هدفك

    1
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  • مقدم
    الخميس 20 ماي 2021 - 17:13

    أين الثروة ؟؟؟
    في جيوب علية القوم
    اما الشعب حقه عند الله يوم تقام الموازيين بالقسط

    0
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