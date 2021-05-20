الطلب الدولي وخفض الكلفة يرفعان المعاملات الفوسفاطية 16 بالمائة

سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) أداء تشغيليا وماليا قويا خلال الربع الأول من السنة الجارية، بفضل الطلب العالمي القوي ونجاح جهودها في مجال ترشيد الإنتاج وتخفيض التكاليف.

وذكرت المجموعة، في نتائجها المالية للربع الأول من سنة 2021، توصلت بها هسبريس الخميس، أن رقم المعاملات ارتفع بنسبة 16 في المائة ليبلغ 14,28 مليار درهم، مقابل 12,27 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعزى هذا الارتفاع المسجل في رقم معاملات الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة على المستوى العالمي إلى نمو حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع في القطاعات الثلاثة مقارنة بالربع الأول من سنة 2020.

وتفيد معطيات المجموعة بأن الهامش الخام بلغ 9,27 مليار درهم في الربع الأول من السنة الجارية مقابل 7,53 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية. وقد ساهم ارتفاع أسعار البيع في الحد من تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية، وخاصة الكبريت؛ فيما بلغ معدل هامش الربح 65 في المائة، مقابل 61 في المائة في الربع الأول من سنة 2020.

وبخصوص الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيم (EBITDA) فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 60 في المائة مقارنة بالربع الأول من سنة 2020، حيث بلغت 5,33 مليار درهم مقابل 3,32 مليار درهم، بفضل الارتفاع القوي للمبيعات والكفاءة التشغيلية.

وأفادت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) بأن نفقات الاستثمار، التي تمت في الربع الأول من السنة الجارية، بلغت حوالي 1,75 مليار درهم، مقابل 2,12 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وذكرت المجموعة أن الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية سجلت بداية جيدة، مشيرة إلى أن ذلك يتضح من خلال الأداء القوي الذي يدعم توقعاتها الإيجابية برسم سنة 2021، حيث ظلت ظروف الأسعار مواتية؛ وهو ما تجسد في ارتفاع الطلب العالمي واستقرار العرض وارتفاع أسعار المواد الأولية.

وتعتزم المجموعة مواصلة الاستفادة من الأسواق ذات النمو المرتفع مع العمل على تدعيم مكانتها الرائدة داخلها، كما أعلنت المجموعة أنها ستواصل القيام بالعديد من المبادرات التي تمكنها من تعزيز النمو على المدى البعيد، إلى جانب ضمان استدامة سلسلة التوريد ومواصلة ترشيد عملياتها.