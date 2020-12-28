العثماني: الجزائر تقود حملة ضد المغرب.. وحمل "الجبهة" للسلاح انتحار

نوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، بسياسة الملك الحكيمة والمتبصرة وقيادته الرشيدة لتكريس مغربية الصحراء، باعتبارها قضية وطنية مصيرية، جسدها عاهل البلاد في مقولته الخالدة: “سيظل المغرب في صحرائه وستظل الصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
وضمن جواب رئيس الحكومة عن سؤال محوري بمجلس النواب متعلق بـ”الحصيلة الدبلوماسية للمملكة في ملف القضية الوطنية وآفاق حسم نزاع الصحراء المغربية”، أكد العثماني أن أعمال زعزعة الاستقرار التي قامت بها الجبهة الانفصالية لم يؤيدها أي بلد في العالم باستثناء الجارة الجزائر.
واستنكر العثماني تجنيد الجارة الشرقية لأجهزتها الإعلامية الرسمية لنشر الأخبار الزائفة عن الوضعية في الصحراء المغربية، في إطار حملة ممنهجة، مشيرا إلى أنه يتم التصدي لها واحتواؤها عبر الصحافة الوطنية والجهاز الدبلوماسي المغربي.
وفي مقابل عزلة الانفصاليين، أوضح العثماني أن أزيد من 75 دولة من مختلف مناطق العالم ثمنت العملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، كما ثمنت إعادة فتح معبر الكركرات أمام الحركة المدنية والتجارية.
المسؤول الحكومي أكد أنه عقب تحرير معبر الكركرات وتأمينه من طرف القوات المسلحة الملكية، واصلت جبهة الانفصاليين استفزازاتها على مقربة من الجدار الأمني، مستغربا إعلانها الانسحاب من وقف إطلاق النار في خطوة انتحارية وغير محسوبة العواقب، ثم لجأت إلى شن حملة دعائية كاذبة عبر قنوات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن عملية إعادة الوضع إلى طبيعته في المعبر الحدودي الكركرات وضعت حدا لأعمال زعزعة الاستقرار غير المشروعة والخطيرة التي تمس باستدامة وقف إطلاق النار، وتهدد السلم والأمن في المنطقة بأسرها، واصفا إغلاق الطريق المارة بالمنطقة العازلة للكركرات بالعمل الذي يخرق الشرعية الدولية.
وذكر العثماني أن مجلس الأمن ما فتئ يطالب منذ 2016 “البوليساريو” بالامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة الاستقرار شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربية، والانسحاب من منطقة الكركرات، مبرزا أن إغلاق المعبر يتحدى الأمين العام الذي أطلق ثلاث دعوات للحفاظ على حرية التنقل المدنية والتجارية في المنطقة.
وأبرز العثماني أن اتخاذ قرار التدخل جاء بعد إعطاء الوقت اللازم للمساعي الحميدة، والجديرة بالثناء، التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة المينورسو، وكذا بعد إرسال ما لا يقل عن سبعة رسائل رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة لتنبيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساعي يومية واجتماعات دورية مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالرباط قصد إخبارهم بخطورة الوضع.
السي العثماني لقد دقة ساعة الزحف الى الأمام لي معاه ميريكان و اسرائيل ماعندو منين يخاف.
Il faut que le Maroc occupe la Totalité du Sahara derrière le mur. Ou le nettoyer et l’inspecter chaque semaine.
الجزائر فقدت البوصلة وأصبحت تعادي المغىب بالواضح بعد تحقيقه لمكاسب دبلوماسية مع قيادات العالم وتحاول تصدير أزماتها في اتجاه المملكة .فلا عزاء للحاقدين
بعد الإنتهاء من الصحراء الغربية يجب الزحف نحو الصحراء الشرقية و دعم إستقلالية جمهورية القبائل و جمهورية الطوارق و إعتبار قطاع الطرق مجموعة إرهابية.
الجزائر ترقص رقصت الديك المذبوح الصدمة كانت قوية مع الإعتراف الرسمي من الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وما يتبعه من الإنعكاسات إيجابية للمغرب لانها طرف رئيسي ليس كما تدعي انها ليست طرف .
l,algerie ne peut rien c est juste du blablabla la pauvre est tomber dans le trou sans se rendre compte.
الناس راهم محنين بزاف ضاع ليهم الحلم ديال المحيط الأطلسي ومشاوا ليهم الف مليار دولار ودابا بوزبال بقا واحل فيهم… بقا فيا الشعب الجزائري الشقيق ما يستاهلش هاد الحكام المصمكين خرجوا على الجزائر…
السيد رئيس الحكومة.
الجزائر تقود حرب على المغرب وليس حملة.
الجزائر همها الاول والاخير هو المغرب.
مند ان ولدت وانا اسمع هده الاسطوانة المشروخة.
صدقني السيد رئيس الحكومة انه لا احد اصبح يتق في حكام المرادية
الانتخابات والاستفتاء لخير دليل على دلك.
من لم يفعل الخير مع مواطنيه تنتظر منه الخير.
اخر مسمار دق في نعشهم . لانهم علموا ان من الان فصاعدا اي قرار سيصدر عن مجلس الامن سيكون تحت سيادة المغرب او حق الفيتو.
امريكا اعترفت .ادن اي تهور من الجزائر او لقيطتها سيكون الرد عنيف..
ادنوا ابنوا الوطن .ابحتوا على الاستتمارات وشغلوا الشباب هدا ما ينقصنا .اما النباح اعلاميا فلن ينتهي.
واهم من يظن انهم سيستسلموت بسرعة لانهم خسروا ملابير الدولارات في الصحراء وصعب ان يرفعوا ايديهم لان رفع اليد يعني المحاسبة والسحون.
البروباغندا الاعلامية لم تعد تنفع في عصر مواقع التواصل الاجتماعي و الرادارات و لكن ما زالوا يعيشون حقبة الحرب الباردة و لحد الساعة ما زال شيوعيون يحملون الخبز في محافظهم
L Algérie il a perdu sur le plan diplomatique et militaire
L Algérie elle a essayé de passer par tout les chemins mais elle a échoué par ce que pas tout les chemins mène au sahara marocain, le seul chemin c’est que l Algérie reconnaît le sahara marocain c’est le seul chemin.
ونحن مع ملكنا الهمام نثمن ونعزز كل مساعيه للحفاظ على وحدتنا الترابية وكلنا فداءا للوطن …
الحل الوحيد لاستقرار المغرب الكبير هو تقسيم الجزائر بين المغرب وجمهورية القبائل والقضاء نهائيا على النظام الجزائري وعلى الحركات الارهابية التي صنعها النظام الفاشي الجزاءري وعلى رأسها جمهورية صندلستان …
ماذا تنتظرون لاستدعاء سفير الجزائر في الرباط وابلاغه احتجاج المغرب على توظيف الاعلام الرسمي الجزائري في ترويج الاخبار الكاذبة والمزيفة عن الوضع وتغليط الراي العام الدولي
L’histoire témoigne de qui était le maître du Sahara occidental. Par conséquent, le témoignage indique que le Sahara occidental est marocain. Ainsi, lorsque le monde reconnaît la souveraineté marocaine sur Sahara, il devient autorisé à diriger la région de manière naturelle sans autonomie. Le dossier d’autonomie déposé auprès des Nations Unies, certaines de ses dispositions peuvent être modifiées
Lors de la discussion du potentiel. L’autorité du roi devrait fixer des lignes rouges concernant les accords et négociations avec les pays étrangers, ainsi que tout ce qui concerne les relations avec l’extérieur, les voisins, les frontières et la souveraineté du Royaume du Maroc de Tanger à Lagouira. Il est interdit de faire sécession à nouveau ou de créer un État au sein du Royaume. L’exploitation étrangère des terres nationales est interdit.
عسكر الجزاءر فقد الوعي من النهار الدي هربو البوليزاريو وتركو صنادلهم فالكركرات والجنرررات فيهم الزهيمر تلفهم الجيش الدي قام بفتح الطريق متل البرق الساطع .الجنرالت مافاقو من النعاس حتى سمعو الطريق الى مورتانيا مغتوحة شن طريحة غاب عن الوعي ودهبو به المستشفي .ولا زال يسال عن المعبر الكركرات .واش مفتوح فيه الجيش المغربي افقد الداكرة.
الجزائر وحدها تطبل لحرب لا وجود لها في الواقع لم اسمع اي قناة عالمية مثل الجزيرة او العربية او رويترز اوCNN او BBC او حتى FRANCE 24 الموالية للجزائر و بوليزاريو لم اسمعهم يوما يذكرون ان هناك حرب في الصحراء المغربية .اعلام الجزائر وحده ينبح .
في الكثير من الحالات الصمت يكون اكبر رد على الخصم…..قضية الصحراء المغربية اصبحت في الحقيقة قضية الراي العام الدولي. وبما ان الولايات المتحدة تمثل الجزء المهم من الراي الدولي فقد عبرت عن رايها في الموضوع بكل وضوح وامام مرأى من العالم كله . وما علينا الا تطبيق المثل الفرنسي القائل ” “le silence est la forme supreme du mépris ”
رغم التطبع مع اسرائيل مزالتم تتكلمون على الجزائر !!!
هاذا دليل على ان التطبيع لم يغير شيئ بملف الصحراء..
كل الاخبار الصادرة من الاعلام الجزاءري حول الصحراء يتم عكسها ويجب على القارء قراتها بشكل عكسي ايضا
نحن المغاربة على حق ورغم ذلك لم نجد التاييد الكامل من العالم على تنظيف طريق دولي من قطاع الطرق .
الجارة الشرقية دولة فاسدة بنظام عسكري شيوعي فاسد الذي فقد مصداقيته مع شعبه الذي ينادي بدولة مدنية دو حق وعدالة. والمغرب ماضي في انتصارات دبلوماسية وسياسة حكيمة اصبحت تزعزع جنرالات عسكر الجارة الشرقية وادعوا الجيش المغربي الدخول الى المناطق العازلة وتطهيرها من المرتزقة وقطاع الطرق الذين يروجون بأنها مناطق محررة.
لا تنسى السيد العثماني جنود الخفاء المغاربة الذين يدافعون عن المغرب و وحدته الترابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
الجزائر لا زالت لم تستوعب ماذا وقع في الصحراء المغربية و تأمين معبر الكركرات بالكامل وهو مالم تضعه الجزائر نصب اعينها. بل استغلت حكمة الملك وعدم تسرعه و اعتبرت ان الملك لن يفعل شيئا. و قامت بالتخطيط لاحتلال منطقة الكركرات بالكامل. فكان الملك يقوم باتصالات وازنة من أجل إظهار جماعة قطاع الطرق و الجزائر العسكرية الفاشية و الفاشلة و تعريتهم أمام العالم والامم المتحدة. و عندها قام الملك العملاق وضرب البولزبل و الجزائر حتى أنساهم القبلة بدأوا يخترعون القصص ٦الكاذبة خوفا من سكان تندوف المغربية المحتلة. إلى اليوم ضربة الجيش الملكي بقيادة الملك الكبير سيدي محمد السادس نصره و قيادة الجيش الكفؤة لم يستوعبها حتى كبار الساسة في العالم ما بالك بالعسكر الجزائري الذي لا قيمة تذكر بين دول العالم.
سيقول بوليزيرو يوما : بوليزيرو في تندوفه .. وتندوف في بوليزيروها .. وإذ ذاك ينقلب السحر على الساحر..
أصحراء في مغربها رغم أنف الحاسدين و نردد مقولة الله الوطن الملك عاش المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها حب من حب وكره من كره لا أضن أن للجزائر تقود حملة ضد المغرب و هادا بشهادة أصدقائي الجزائريين الدين حسب قولهم بعد دهاب النضام القائم يكون إعتراف بمغربية الصحراء و تعود المياه إلى مجاريها
حقد و كراهية الجزائر أدى بها و بكل وقاحة إلى إصدار أخبار كاذبة عبر بث تقارير تزعم أنها من الصحراء تفيد بأن مليشيات المرتزقة تهاجم المغرب و تلحق به هزائم متوالية، و بث التليفون الرسمي الجزائري عبر مبعوث تقول انه من المحبس مباشرة إطلاق صواريخ و قذائف في اتجاه الجنود المغاربة، وكل من شاهد ذلك تبين له بأن ذلك الفيلم مفبرك، أتساءل لماذا كل هذا العداء و سرف أموال طائلة كان الأجدر ان تصرف على الشعب الجزائري، كل هذا و الرئيس تبون غائب مند مدة، يحاولون صرف أنظار الشعب لما يقع في البلاد من مشاكل و اختلاس لأموال الشعب، اتقوا الله في شعبكم و جيرانكم
d apres ses sources proches de reuters le nouveau locataire de la m.. blanche ne fera pas marche arriere de la decision de trump .peut etre de petites modification c’est tout
نحن نحب ونحترم جيراننا وإخواننا الجزائريين ولا نقيم وزنآ للعسكر الذي لم ولن يستطيع التطبيع مع الشعب الجزائري الأبي .تحية قلبية لإخواننا
يجب على المغرب وتونس وليبيا ومالي والنيجر،ان يرفعوا دعوة قضائية الى المحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الجزائري لارجاع الاراضي المسروقة الى هاته الدول ، ويكون التنسيق بين هذه الدول في ملف واحد وشكاية بشكل رباعي الى المجلس الامن الدولي ضد الاستعمار الجزائري الغاشم
الند بالند والبادي اظلم. على الاعلام العمومي المغربي والخاص ان يرد بالمثل وزيادة أكثر على هجمات وارهاب الدولة التي تمارسها الدولة الجزائرية في حق ولي نعمتها المملكة المغربية وفضحها امام العالم باللغات الثلاث الانكليزية والفرنسية والاسبانية. زيادة عن لغتنا الام بربورطاجات وافلام وثائقية تظهر للعالم اولا قضيتنا الأولى الصحراء المغربية ثانيا يتكلم عن نشأة الجزائر الفتية على ظهر المغرب والأراضي المختصبة التي ضمها الاستعمار عند التقسيم للاراضي الجزائرية.
احترام الجار والمهادنة مع هذا الحقود اصبحا لاينفع معهم.
للجزائر نقول: قل موتوا بغيظكم. وكفى.