العثماني: الحالة الوبائية في المغرب مقلقة وحرجة .. والفرج بعد التلقيح

وصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الحالة الوبائية في المغرب بالمقلقة والصعبة والحرجة؛ وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات استعدادا لرمضان، مشيرا إلى أن “الهدف هو التحكم في الوباء، والتقليص من تداعياته على المغاربة، وتفادي أي انتكاسة في المستقبل”.
جاء ذلك ضمن جلسة عامة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين اليوم الاثنين، قدم فيها رئيس الحكومة بيانات حول “الحالة الوبائية بالمملكة.. التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، مطالبا الحكومة بالإنصات للمواطنين والتواصل معهم.
وأوضح العثماني أن “المغرب شهد وفاة 8900 وفاة ونصف مليون إصابة، حيث تميزت الحالة الوبائية بتغير ملحوظ في الأسابيع الأخيرة وتطور الوباء بشكل مقلق”، لافتا إلى أن الأسابيع الخمسة شهدت ارتفاعا في حالات الإصابات بعد أربعة أشهر من الانخفاض؛ وهو ما جعل النسب تتزايد أسبوعيا.
وقال رئيس الحكومة إن الارتفاع في عدد الحالات الخطرة والحرجة مؤشر ينذر بما لا يحمد عقباه، مبرزا أن “المتحور الجديد ينتشر 70 في المائة أكثر، وأكثر إمراضا، ومميتا بأزيد من 30 في المائة مقارنة مع كورونا العادية”.
رئيس السلطة التنفيذية شدد على أن التدابير الخاصة برمضان جاءت للتحكم في انتشار الفيروس مثلما وقع سابقا والذي مكن من التحكم في الوضع الوبائي بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، مجيبا المتسائلين عن أسباب الجحر بالقول “إن الإجراءات الليلية وتوقيف الحركة ليلا ووسائل النقل العمومي من أسباب مواجهة الوباء”.
وأوضح العثماني أن الأمل هو الحملة الوطنية للتلقيح والتي توقفت للأسف بسبب كثرة الطلبات، موردا أنه “مع رمضان لا بد من الاستمرار في الإجراءات؛ لأن الوباء متقلب ومباغت وتباطؤ في التلقيح”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه تم الاحتفاظ بالإجراءات السابقة مع تقديم الحجر بساعة انسجاما مع التعديل الذي حدث في تغيير التوقيت، مضيفا أنه “تقرر اعتمادا هذا الخيار الوسط بعد تريث وتشاور مع مختلف الجهات المعنية، على الرغم من أنه قرار صعب على المواطنين، وإن كان البعض أعجبهم القرار من الناحية الصحية والذين فقدوا أحبتهم”.
وشدد العثماني على أنه على الرغم من الكلفة الاجتماعية والإنسانية والمجتمعية والاقتصادية فإن لا بديل عنه، موضحا أن “الزمن سيكشف نجاعة القرار بعد تجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر، لذلك اللهم نزيرو السمطة اليوم ليأتي الفرج بعد التلقيح”.
وبخصوص تساؤلات الإغلاق الليلي، قال العثماني إن حظر التجوال الليلي كان في السابق وليس جديدا؛ وهو إجراء أثبت نجاعته ومعمول به في عدد من دول العمل، مبرزا أنه “من الضروري الاستمرار في الحظر الليلي للقضاء على الفيروس؛ لأن الحركية مرتبطة بانتشار الفيروس، والهدف هو تقليص الحركة”.
رئيس الحكومة أكد أن العالم يعيش تحت وطأة هذه الجائحة؛ وهو ما دفع العديد من الدول المتقدمة إلى اتخاذ الإجراءات منها من أغلق البلد والأنشطة الاقتصادية والمدارس، معتبرا أن “كل دولة تقوم بالإجراءات التي تراها مناسبة؛ لأننا أمام وباء جديد غير مفهوم”.
الفرج تايموتو الناس بجوع نتا الخلصة مضمونة ودرويش يمشي ياكل من الزبالة
سيغلقون الان ويفتحون في الصيف بحجة دعم السياحة لتنتشر جميع السلالات الاخري
الله يخد فيك الحق مذا عن الحافلات و الأسواق…. فكرونا تستقوى سوى على المساجد اتقوا الله فينا
يجب على الجميع الانضباط والتقيد بالتدابير الوقائية ، وتطبيق تعليمات السلطات واولياء الامر ، ونطلب من الله عز وجل رفع هذا الوباء عنا وعن كافة المسلمين أميييييييين
المغاربة شعب وطني بالدرجة الأولى و لو كان هناك قلق حسب ادعائكم لكان المغاربة أول من مكث في البيت لكن سيدي الرئيس نحن نستفسر عن هل كورونا تتجول ليلا ؟ السؤال الذي نريد له جواب و ما علاقة المساجد بذلك ؟
كدب على شي حد خور اسي العتماني راه المغاربة هاشدو ماشي باناما الله يهديك راه وليتي كاتضحكنا
شكرا على التوضيح نورة المحكمة دابة ليدرتو سمعن وطاعة حسبىالله ونعم الوكيل
الله ينعل لي ما يحشم،أصبحت أكبر كذاب ،الاحصائيات في واد وتصريحاتكم وتدابيركم في واد ،فشلتم فشلا ذريعا في تدبير الازمة ودققتم أخر مسمار في نعشكم،إلى مزبلة التاريخ
مبررات سي العثماني بإغلاق المساجد بالليل
العثماني قال في البرلمان:
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
ولكن نسي قوله تعالى
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
اسي العثماني الله يهديك راه ثاني رمضان بلا صلاة في المساجد شكون لضمان حياتو اصوم رمضانات لجايين
ياله وليتو خايفين علينا من الوباء اسي عثماني..خليونا نموتوا .. قتلتونا وقهرتونا بهذ اجراءات ديالكم .
ومتى التلقيح ؟تلك هي المعضلة .. ليس ذنب الشعوب أنها لم تستطع تلقي اللقاح وليس أيضا ذنب الحكومات …الذنب كله يقع على عاتق الشركات التي تغولت إبان الجائحة …
أظنها لعبة قذرة تحاك ضد الشعوب..
فصبر جميلٌ و الله المستعان على ما تصفون..
الحالة جيدة مقارنة بأوروبا فباراكا من نشر التخويف وقهر الناس إقتصاديا ونفسيا،بريطانيا طلقات الناس وحلات كلشي رغم أن لديها نسبة العدوى أعلى بكثير من المغرب.كلامي ولومي ليس لك يالدكتور العثماني بل لحكام المغرب الحقيقيين
أودي سير لا نتا لا الأحزاب التخريبية الله ياخد فيكم الحق،منهار دخلتو السياسة رونتو البلاد،معمرنا شفنا نهار زين معاكوم،تجار الدين،آخر حاجة تتهمكم هي مصلحة المواطن،الحاصول الله انجيك من المشتاق الى داق.
اللهم أرفع الغمة عن هاته الأمة يا رب العالمين . اللهم ارفع عنا هدا الوباء و الله يكون في عون المحتاجين و المتضررين في هدا الشهر الكريم و علينا كمسلمين ان نساعد بعضنا البعض و عواشركم مباركة
العتماني كن قالوا لك تخلص في هد شهر غير مليون الباقي خليه تبغي مليون كافيك في رمضان اكيد ماتبغيش ما بالوك لي تسدوا لوا رمضان كامل تفكر تمرض الانسان اناني
المقلق هما نتوما و الاجراءات لكتخدوها ومكاين لي حطم النفسية ديال الشعب قدكوم تمنينا شي نهار ديرو شي خطوة اشكركم عليها الشعب المغربي المغلوب علی امرو والا خديتو داك المثل ل كيقول الله انعل لي اخلي بلاصتو نقية حيبي اله ونعمة الوكيل فيكم
وا فهم تسطا
فاس كانو عدد الوفيات يتجاوز 80 فالنهار و عدد الاصابات تفوق 5000 فاليوم الواحد كان الوضع متحكم فيه و دبا للي كاين التلقيح و عدد الوفيات لا يتجاوز 10 فالنهار و عدد الاصابات في حدود 700 يوميا تا يجي سي العثماني كيقوا لينا الوضع حرج.
ايوا باااااز
الشكوى بيكم للرب العالي كيفما حرمتوا علينا الحلاوة ديال الدنيا
اتق الله حيت كنت ومن اي بلد كنت،وانت تعلم علما يقينا ان الموت حق وأن ستموت اليوم الذي يصل اجلك فيه،ولماذا تخوف عباد الله،الكل يموت باجله سوى كورونا اوغير كورنا،اوى فتح أبواب المساجد كلها للصلاة فبتغي وجه الله سبحانه وتعالى،في هاد الشهر رمضان المبارك،ربنا تقبله منا صائمين وطائعين وخاشعين لك يا الله.
الله عز و جل هو الذي بيده و علمه الفرج.
التلقيح سبب و الشافي هو الله.
نحن مع الاغلاق في رمضان لكن عند الساعة 22h وليس 20h من العار ان يفرض حضر التجوال في الساعة 20h سيعانون الناس كثيرا نفسيا
لعنة الله على الكاذبين . خرجاتك المتكررة لن تقنع المغاربة بقرار منعهم من صلاة التراويح في رمضان.
دابا كايموتو 6 الناس فالنهار كاتعتبرها حالة مقلقلة، شحال من واحد كايموت بالفقر، السرطان، البطالة، الكريدي، حوادث السير، هادو ماشي حالات مقلقلة. لا حول ولا قوة إلا بالله
هاد السيد غير بيدق فوق رقعة الشطرنج لا أمر له ولا نهي القرار دولي وجاي من الفوق يعني من مكان لا نعرفه جيدا بينما يعرفه حكامنا أمرنا إلى الله هو مولانا ونعم النصير
الوباء يرفع بالدعاء وليس بالاغلاق والابتعاد
ها العار المغاربة لما شوفو لينا شي حل مع هاد السيد راه مقاد اسير حتى راسو بقا غا يسير 40 مليون مغربي
الا لعنة الله على الكادبين وحسبنا الله فيك يا بائع الاوهام ويا غالق المساجد ويا رافع المصاحف من بيوت الله انه شهر القران وانت تحارب كل ما هو ديني وتحفز كل ما هو وعفن
الكذوب رآه قهرنا الله يخذ فيكم الحق كل من أخذ منصب في هذه البلاد بدأ يحكم الشعب كيف مايريد
حتى الحالة الجيبية ديال المواطن مقلقة وصعبة ومحرجة
غير كون سيدي ومولاي وقد القرارات اللي كتاخد بحال فرنسا وايطاليا وبريطانيا ودير بحالهم فالتعويضات مكاينش اللي يزيد معاك الهدرة ولكن راه ميمكنش تسد على بنادم ب زيرو درهم بحال الى كتقوليه سير تموت يعني اللهم كورونا ولا موتة الجوع والقهرة والفقصة
تعلموا تحيطو وتدرسوا القرار من جميع الجوانب عاد فرضوه على الناس را ماشي قطيع
السيد العثماني.كالعادة يستشهد بالدول المتقدمة بانها اخدت نفس القرار كالاغاتق الليلي. والمقاهي والفنادق وغيرها
لكن ياسي العثماني تلك الدول تعوض المتضررين.
انا حكومتك هل تستطيع ان تعوض المتضررين من هذا الإغلاق. كاصحاب المقاهي والمطاعم والعمال الذين يشتغلون فيها؟
لان محلاتهم سنقفل ليلا ونهارا
كنت دابا فالسوق عامر متلقاش منين الدوز وكنت فواحد الادارة الزحام شي لاصق فشي وكنت عند الطبيب والله العظيم ايلا قاعة الانتظار ايلا عامرة والسي العثماني عندو الوضعية حرجة وانا وضعيتي المالية اكثر من حرجة
وكلنا عليك الله فهد العاشر وهد الايام المباركة الله ياخد فيكم الحق علقتو الرحلات وخليتو ناس معذبين ليحصل في هد البلاد ولي حصل برا مسكين
ودابا الحجر في رمضان وعارفين را كينين ناس ما فحالهمش كيترزقو الله من ورا الفطور في رمضان
وغلقتو بيوت الله. بغيت غير نعرف واش بصح حنا في بلد إسلامي
الحاله الاجتماعيه في المغرب مقلقة و مرتفعة هذي مكتقولهاش .ماشفنا مهموم غير الويل الله يرفدكم علينا انت والحزب ديالك .اللهم آمين
الله يعطينا وجهك…الله ياخذ فيك الحق،حسبنا الله ونعم الوكيل.
معادلة من الدرجة 0 بمجاهيل عدة ؟!
واش الفيروش كيفيق بالليل مع 8 وكينعاس بالنهار ولا كفاش اسي العثماني ؟ ثم مسألة ثانية ، ما مصير الطبقة الشغيلة لي كتشتغل في المقاهي والمطاعم وممسجلاش في الضمان الاجتماعي وما اكثرهم ، ماشي عيب تقطعو ليهم رزقهم وتحرموهم وتخليوهم يتعذبو ، انا متأكد غتساهمو في بزاف دالمشاكل الاسرية لي من بينها المراة غتسمح في رجلها وتمشي لدار باها …
الشكوى بكم لله إلى يوم الدين مرضتونا ف حياتنا
حتى الحالة الجيبية والمادية ديالنا راها مقلقة وبزااااااف عاد مفراسكمش المنافقين
شكراً لحرصكم على صحة المغاربة
لكننا نطالبكم بفتح المساجد امام عموم المسلمين
فليس من حقكم ان تحرمونا من بيوت الله
فالله و حده هو الكفيل بحفظنا و هلاكنا
لذا لا تحرمونا من أداء الصلوات الخمس و التراويح بمساجد المملكة
أوا رئيس حكومة كي تحل الروبيني كيشعل الضو، اودي اسبانيا المسيحية تسمح للمصلين المسلمين بصلاة التراويح و دولة امير المؤمنين تمنع الصلاة بدعوى الفيلم اللي بدا يحماض كورونا….
“الهدف هو التحكم في الوباء، والتقليص من تداعياته على المغاربة، وتفادي أي انتكاسة في المستقبل”
الانتكاسة غير في رمضان ؟؟؟؟
قليك السي العثماني اللهم نزيرو السمطة.
اقول له نت وصحابك لي خاصكم تزيرو السمطة اما حنا راه السمطة داربة فالعضم.
اشغادي انقوليك .اكعيبات اربح اسي العثماني غادي تدخل التاريخ من اوسع الابواب انت والحكومة انتاعك .اتمنا ان لا يعاد تعيين اي واحد منهم في الحكومات القادمة .كلهم امناحيس بدون استثناء .الماء والشطابة حتى القاع البير.اوما تنساوش اتفوسخوا مكاتب الوزارات امنين ايخرجوا .
استحمرتمونا……قل ما تشاء…..نتا لي “عندك الحق”.حنا ما عارفين والو…..
كتخرج ا ب الليلً سد فمرة ولحل
الله اكون في عونينا اما الحكومة ديال العثماني فاشلة في تدبير كل القطاعات ..مدركوش الشمس بالغربال.
سبحان الله هدي شهور كانت كورونا فيه 3000 الي 5000 حاله و معملتوش هد الضجه و تجيبو خبراء أهدرو في الجرائد و كانت الوفيات طالعه و نتوما ساكتين …دابا علاش غير 500 الي 700 حاله و مقرقبين دانيه قولوها و هانيونا بغينا اغلاق مساجد مالك خايف تقولها اسي عيعي ؟؟صافي اصدرتي الاوامر ديالم ما تبقا تمرض لينا راسنا بالوباء الوباء نتا نيت راك وباء مني كنقراو ا. نشوفوك في الجرائد اوف عفاكم مابقاو تعملو صورتو راه سبحان الله وجهو مكروه عند الناس لي اشوفو اقول يا ربي سلامه ..اللهم جن و لا هو
وآلله لو أقسمت على القرآن ما صدقنا اي حزب كان المغاربة عاقوا ولم تعيقوا انهم عاقوا وكرهوا النظر في وجه اي سياسي كذاب.
إفتح المساجد للملقحين على الله يدعيو معانا يمشي الوباء ولا حتى هوما لا
الحجر بالليل صالح لدول لي كيمشيو مواطنين ديالها يقصرو فالملاهي الليلية اما حنى المغرب عندنا خصوصية مختالفة كندخلو نعسو بحالاتنا وقول هدشي للجنة العلمية النقالة ديالك
أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه،، فينزل فيه الرحمة ،، ويحط الخطايا،، ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرًا،، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله
سير آالسي العثماني الله إعطينا وجهك ، إقترب رمضان فإرتفعت الحالات ، العجب ،يا سبحان الله … نحن نعرف هاده السيناريوهات المحبطة من بداية الجائحة لا داعي للشروحات الفارغة التي لاتزيد إلا غضبنا عليك أنت وحكومتك الفاشلة ، نعرف أنك تنفذ فقط الأوامر ، لاكن إلتزم الصمت ولا تزد المواطنين سخطا عليك ، المشهد كل مغربي من طنجة إلى الكويرة يعرفه بأدق تفاصيله، إدن صمتك يفرج علينا همومنا وكلامك يدخلنا كل مرة في أزمة نفسية خانقة .
في كل دول الأوروبية التي تتبع حكومتنا الموقرة نفس التدابير المتخدة فيه لكبح انتشار الوباء, يثم تصريف 80% من الأجر لكل المتضررين مهما كانت أجرتهم, وفي بلدنا تقوم حكومتنا الموقرة بتصريف 2000درهم للمتضررين مهما كانت أجرهم, وهذه الأستفادة لاتعم سوى الشغيلة المسجلة و المشاركة في صندوق الضمان الأجتماعي, أما بقية الشغيلة فما عليها سوى تدبر امرها لنفسها. هنا يتبين الفرق بين حكومات اوروبية تستطيع أن تتحمل مسؤولية قرارتها وبين حكومتنا التي تتخد القرارات بكيفية ارتجالية وتتهرب من تحمل النتائج, وتدفع بمواطنها الى جحيم الفقر المحدق.
بغيت من رئيس الحكومة يفسرلنا واش كورونا فيروس ليلي كيخرج غي بالليل وكيتسارى او كيصلي فالمسجد. سولنا الله يحفظك دوك الخبراء دياولك
اتمنى النشر هسريس ويلا مانشرتس راه العثماني منعكم ههههه
دعيناكم لله وصافي هذا هو جوابي نهار خديتو الحكومة مشفنا معاكم الخير وجاه المنكر والويل..
كورونا سبحان الله كاين غير بليل جوامع لا….اما لبيران والحفالات السياحة هي اللولة
لا يجب التحايل على القانون ’ اخد اللقاح هو اختياري ’ و ديرو اسيدي اللي لقح يخرج يدور كيما بغا و اللي ما لقحش ما عندوش حق الخروج ستفعلونها لدفع الناس الى اللقاح ’ و هذا مخالف لجميع القوانين العالمية
نتذكر جيدا انك السبب في ارتفاع هذا الوباء(فضيحة العيد)،ولم تجدوا سوى رمضان لتقولوا فيه الوضعية الوبائية مقلقة،الى ماخفت نكذب اصلك صهيوني يهودي لا تربطك اية صلة لا بلاسلام ولا بغيره انت و جميع الاحزاب،ندعوا الله في هذا الشهر المبارك ان تدفعوا ثمن افعالكم،لانكم دمرتم معاني الدين و الاسلام.
إذا كان الأغلاق الليلي من الصلاة التراويح فشهر رمضان سينتهي. والله باق حتى نتقاضى عنده يوم الحساب
و هل القرار يتخذه العثماني ام جهة اخرى و حسب الاحصائيات العالمية اللقاح سبب الكثير من الامراض ووصل حتى الموت انا لا اريد لقاح
بالنسبة لي تسيير الجكومة هو المقلق والحرج والفرج بإذن الله وبين وعي المواطن في الا نتخابات المقبلة ٥ تصويت
سيدي الوزير الاول ..رئيس الحكومة…لما ذا لن يكون مثل هذا الاجراء في النهار .؟..هل زرت الاسواق يوما.؟.هل تدافعت في الاوطوبيس..؟ هل ركبت سيارات النقل العمومي الخفيفة ؟…هل رايت المقاهي في النهار…؟؟؟؟؟ والمساجد هل صلاة الفجر والعشاء اللتان هن اصعب على المنافق…فيهن خطر لانهما بالليل .والصلوات الاخرى في النهار بريئة ؟فالمساجد تشكوكم الى الله..في رمضان..وفلسفة الوباء محرج ..وفي غاية الخطورة بدأنا لا نصدق ما يقال …لانكم في اول الجائحة من العام الماضي ..قلتم ان هذا نزلة برد..ولا خوف على المغاربة..وساندك في الرأي..وزير المنظومة الصحية عندنا…اتركوا لنا صلاة الفجر والعشاء…فرمضان شهر التوبة والغفران شهر العبادة …والمساجد لن تكون مكتضة بالمومنين كالسنين الماضية …..وجزاكم الله عنا خيرا..ورمضان مبارك سعيد ..حتى بدون تراويح في المساجد …
شخصيا غير قادر على تفهم كل هذا التهويل الإعلامي…لأنه رياضيا معدل الإصابات لم يتغير منذ يناير 2021…إذا أخذنا معدل الاصابات الإيجابية فهو مستقر بين 4% إلى 5% ( الحالات الإيجابية x100 مقسوم على عدد التحاليل )…هذه المبالغة في التهويل من طرف الحكومة لايمكن تصديقه إلا إذا كانت هذه الارقام المعلن عنها يوميا غير مضبوطة والحكومة تتستر على هذا !
مند تربع الحكومة على سلطتها على الشعب لا نرى الا تفاهة وخطابات فارغة
شكون العثماني ؟؟ ذكرونا بيه …….. .
الله يخد فيك الحق اعمي جحا حسبي الله ونعم الوكيل