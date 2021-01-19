العثماني: المضاربة ومحدودية الإنتاج العالمي تؤخران التلقيح ضد “كورونا”

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، أن عملية التلقيح ضد وباء كورونا تحظى بعناية من الملك محمد السادس الذي ترأس جلسة عمل لهذه الغاية، مشيرا إلى أنه “تنفيذا لهذه التعليمات، اتخذت الحكومة تدابير استباقية لضمان التزود باللقاح لتمكين المملكة من الكميات الكافية”.
العثماني الذي كان يتحدث في جلسة عمومية بمجلس المستشارين حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، وضمن مبررات تأخر اللقاح، قال إن “القدرة الإنتاجية للقاح في العالم محدودة، مقابل حجم الطلب الكبير”، مضيفا: “رغم تطوير اللقاحات في وقت قياسي، فالشركات المصنعة تسارع الزمن لتلبية الطلب العالمي الذي يصل إلى 10 مليارات جرعة”.
وشدد العثماني على أنه “من الطبيعي أن تقوم الدول المطورة للقاحات باقتناء أولى الجرعات المنتجة لنفسها”، موردا “أن البعض لجأ إلى المضاربة من أجل شراء اللقاحات بأثمنة تتجاوز ضعفها بخمس مرات، أو أكثر، وهذه ظروف ندرة عالمية تشكو منها جل الدول”.
وتبع رئيس الحكومة بأن “التلقيح لا يمكن الاعتماد عليه وحيدا لأنه ليس معزولا أو مستقلا، وليس نهاية المطاف لمحاربة الجائحة”، معتبرا أنه “حلقة ضمن سلسلة مستمرة للتعاطي مع الوباء ضمن الإجراءات التي اعتمدها المغرب، سواء القانونية أو الصحية أو غيرها”.
وواصل قائلا إن “التلقيح يعد من حلقات مكافحة هذا الوباء، وهي لن تكون الحلقة الأخيرة، كما يتعين أن تواكبها وتعقبها إجراءات أخرى من أجل تحصين المكاسب وتفادي الانتكاسة”، مشيرا إلى وجود تصور متكامل للبرنامج الوطني للتلقيح ضد وباء كورونا، بدءا من عملية اقتناء اللقاح، مرورا بتخزينه ونقله وتوزيعه بطريقة آمنة في مختلف أرجاء الوطن، وانتهاء بإجراء عملية التلقيح وتتبع الحالات، بما يمكن من وتوفير كافة شروط إنجاح هذا الورش الوطني الكبير وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وجوابا على تساؤلات حول موعد الشروع في عملية التلقيح، قال العثماني: “هناك من يتحدث عن تأخر في انطلاق هذه العملية، كما تناسلت الكثير من الشكوك والشائعات حول هذه الأمر”، نافيا وجود أي خلاف بين أعضاء اللجنة العلمية ووزير الصحة حول خيارات التلقيح، مؤكدا أنه “خبر زائف ولا خلاف بينهم”.
رئيس الحكمة أكد فعالية اللقاح وخلوه من الآثار الجانبية، لأن المهم أولا هو صحة المواطنين ونجاح عملية التلقيح وتحقيق أهدافها، موضحا أن المغرب عمل على إبرام اتفاقيات خاصة باللقاح مبكرا، كما وضعت الحكومة برنامجا محكما للتلقيح، غير أن الشروع في هذه العملية الوطنية يبقى رهينا بالوضعية العالمية لتصنيع اللقاحات وتسليمها.
وأعلن رئيس الحكومة أن “المغرب على أتم الاستعداد لإنجاح هذه العملية، وستُعطى الانطلاقة الرسمية للحملة بمجرد توصلنا باللقاحات، والجهات المختصة تتابع يوميا الموضوع مع المزودين”، مبرزا أن “ظهور سلالات جديدة للفيروس في العالم، كما هو الشأن بالنسبة للطفرة التي وقعت في بريطانيا، لن يكون له تأثير على فعالية اللقاح وإجرائه بشكل طبيعي”.
السؤال لي كيطرحوا المواطن المغربي : فيناهوا اللقاح المنتظر ؟ جواب سي العثماني: حنا موجودين (فلوس موجودة و الاطر موجودة الاستراتيجية موجودة كلشي موجود) !!! و اضاف أيضا العالم كامل كيبحث عن الفيروس هههه عفوا عن اللقاح و هناك سباق (الماراثون) للحصول عليه (المركز الأخير كالعادة للمغرب ذو النفس القصير)، وأشار سي العثماني أن سلسة تبريد ديال لقاح فيزر فيها عدة مشاكل هههه و مبغينهاش وقول اسي رئيس الحكومة المرتبك معندناش فاش نجيبوه و مانعرفوش ليه …for God’s sake … الفلسطينيون سوف يحصلون على شحنة من لقاح روسي قريبا ههه بطبيعة الحال عن طريق و استئذان دولة إسرائيل. سي العثماني دولة السيشل الأفريقية راه بدات التلقيح بسينوفارم.
تأخير اللقاح الدولة لمعطلة فركب التنمية راه غاتكون معطلة حتى فبداية تطعيم مسبقين الفرحة بالليلة. ال
المضاربة ومحدودية الانتاج العالمي لوبيا هوا او فرينة .هذاك راه لقاح غادي ايضربو ابنادم باش الى جاه المرض ما ايموتش يعني اسي رىيس الحكومة الى افشلتي في التوصل باللقاح فراه اي روح غادي اتموت جراء هاد الفيروس راها محسوبة اعليك واعلى الحكومة انتاعك لانك ما اسطاتعتيش اتوفر ليها اللقاح .طيبتونا بمضيغ الهضرة إلى عندك شي جديد قولو لينا.
Monsieur le premier ministre
Vos justifications sont fausses
سير أصاحبي غير واحد شويا خلينا نحتارمو داك الشيب اللي فراسك.
لا يوجد لقاح فعال لحد الساعة..مجرد تجارب على البشرية في ظل تطور الفيروس و اكماله للسنة الاولى فقط..دول العالم الثالث الذكية لا تبالي بهاته اللقاحات فانتظار السنة القادمة على الاقل حتى تتضح الرؤية اكثر..اما اللقاح الامريكي pfizer arm المعتمد حاليا فالغرب فهو لم يتبت نجاعته بعد و اتاره الجانبية مجهولة+ المنظومة الصحية المغربية غير قادرة على جلبه في ظل انعدام ادوات التبريد المتبعة فالدول المتقدمة..
لاكن النضام وابواق النضام المخزني كانو يروجون ان المغرب سيكون من اول الدول التي ستلقح شعبها وان العاالم يتهافت او يتسابق لارضاء المغرب والتقرب اليه وان المغرب دول عضمى وليس دول مفقرة من دول العالم المتخلف لاتعترف الدول العضمى الحقيقية بوجوده اصلا
كان من الأجدر علي اللجنة العلمية أن تتحلى بالمصداقية في التعامل مع اللقاحات
كيف يعقل أن اللقاح الصيني لم يكثمل التجارب السريرية وتقولون انه فعال ويستجيب للمعايير ؟؟؟
How can you validate a vaccine and you didn’t even see final trials results
الحكم علي اللقاح يكون بعض دراسة المعطيات data analysis resultat في المراحل الأخيرة وليس منذ الوهلة الأولى
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كل ما في الأمر أنكم اشتريتم السمك وهو مازال في قاع البحر
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. خلاصة القول
تستمر الضبابية حول حقيقة تأخر إنطلاق عملية التلقيح،
الحكومة في شخص رئيسها أبانت عن ضعفها و عدم تحمل مسؤليتها، حيث تجهل كليا متى يمكن أن يبدأ التلقيح 2021، 2022 …..
من يعول على هؤلاء يحصد السراب.
اظن ان قصة الكمامة ستعيد نفسها.
رىيس وزراء دائما تائه في ملكوت الله
C est pas le gouvernement qui est à blamer ce sont les medias qui en assument la responsabilité en diffusant de fausses infos sur le vaccin dans notre pays. Sauf s ils sont payés pour ça.
قتلتونا بالشفاوي نحن اشثتناء نحن نحن برعاية و حنكة و استباق و بلا بلا.مال الاردن و مال افقر الدول بداو الى نتوما
كون كان موازيين كون شطيح بدا
والله هاذ شي كيذوخ العقل . كيف يعقل شفنا الخافلات من الحجم الكبير برفقتها الحراسة الامنية سيارات ودراجين درك وامن داخلين المستودعات التبريد . والاخبار المرافقة تقول وصول اللقاح . ورءيس الحكومة يقول كلام مبهم لم نفعم منه شيء . دخول وخروج في الكلام . ما كنظنش انكم غتكونوا غير متفقين معي .
عندما تقول ” الجهات المختصة” فانما تعترف ضمنيا انه ليس لك قرار في الموضوع.
يا سيدي العالم كله يحتاج إلى اللقاح فلا يمكن لأحد ان يعطينا لقاحا يحتاجه هو اصلا، لدلك وجب علينا التصنيع المحلي تماما كما فعلنا مع الكمامات
والله العظيم كتفقسو تسناو الصين تصنع ليكم اللقاح .ونوضو جمعو راسكم صلحو النظام التعليمي راكم شوهتو بزاف عيقتو
التلميذ في الباك مايعرف يركب جملة مفيدة
البحث العلمي شبه منعدم.
آن الأوان لإصلاح التعليم الى كانت فيكم النفس
رجعو المنهاج العلمي ديال السبعينات
البرلمان جمعو فيه غير الفلاحة كون واحد مقابل الضيعة ديالو الله ينعل اللي ما يحشم
الشعب يطالبكم بالثلقيح المضاد للفقر
فيها خير
اذا كان فيه خير، الله يسهل فيه
اذا ما كانش فيه خير، الله يبعدو علينا
و عباد الله فلسطين بدأت حملة التلقيح بلا ما نهدرو على الإمارات الأردن مصر السعودية و دول أفريقية أخرى و حنا عاد خرج لينا العثماني بهاد التصريح ديال لغة الخشب.
لو كان الشعب سيؤدي ثمن التلقيح لكان في المغرب منذ الاعلان عليه بداية شهر دجنبر 2020 من السنة الفائتة حيث فابور مجاني هذا هو السبب كلشي يؤدى عنه حثى في الصحة العمومية والله يهدي ماخلق
الدول المنتجة للقاح تلقح مواطنيها أولا ثم تبيعه للدول الصديقة ثم الدول الأخرى. ولنقل أن التلقيح جبتوه بكميات كافية فين اتخزنوه؟ فين الثلاجات والمخابر المجهزة والمناسبة لتخزينه بشكل جيد؟ الصين فيها مليار و300 مليون وكلشي اياخذ اللقاح، أما انتم فالقوادس ماعارفين كيف تلقاو لهم حل!
اسي الوزير طيبتينا بالكذوب كاين شي معقول قولوها ماكاين والوا قولوها
إذن ما فائدة الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين و تجربة اللقاح الصيني على مئات المغاربة ؟
حكومة فاشلة و كاذبة
اكذب و اكذب حتى يصدقك الجميع. و كلما كانت الكذبة كبيرة كلنا صدقها أكبر عدد من الناس.
اذا مابقاش المغرب غايزود افريقيا باللقاح..كماقلتم سابقا صافي ولى واحل غير مع راسو يارب القا اللقاحوال راسو..علاه الدولة لي كاتخسر الملايير على مهرجانات موازين وتيميتار وووو..اشغاتنظر منها وميزانية الصحة ماتجاوز الميزانية ديالها 2.5..بالماىة من مزانية الدولة..والباحثين في مجال الطب..لاتعطيهم اي اهمية .والعلماء والعلم كذالك لاتبالي به ..طبعا غاتبقى صغيرة ومذلولة امام الدول الصناعية والعلمية .ورغما عنها تسنى تايشيط اللقاح ال دول العلمية والصناعية عاد تحصل عليه هي
ياك كنتو قلتوا لينا انه حصلنا على 20 مليون جرعة !!
العثماني: المضاربة ومحدودية الإنتاج العالمي تؤخران التلقيح ضد “كورونا”
ونت بقا حابس الرزق على عباد الله ,حيت الصالير دايز دايز لي بغا ينتاحر ولي بغا يسعا عندk هاااااااانية
العقول الجامدة هي التي تؤخر اللقاح الذين يعتبرون بشر بدأوا في التلقيح وأصحاب الشفوي لا زالوا جالسين على قنينة وينتظرون رحمة الصين
نحن لا يجب لنا أن نعيش وسط التكنولوجيات التي أوصلت اصحاب الضمائر الى ما وصلوا إليه والله أستحيي من نفسي عندما أقارن وزراءنا بوزراء الدول الغربية
هنا في هولندا أخطأت الحكومة في حق الشعب مرة واحدة وقدمت استقالتها من صغيرها الى كبيرها انتم ترأسكم للحكومة كان ولا زال ظلما للشعب حلل وناقش
عي تسنى دابا يجي فاش الناس كانو كايهتمو بالبحث العلمي كان عاندنا موازين ومهرجان السينما والملايير طارت مشات فالخوى الخاوي
تعرضنا لخدعة فنحن لسنا دولة عضما حتى يتم تزويدنا مع الاواءل ، وادا لم يعجبنا الحال نشربو لبحر هدا هو منطق المنتجين الكبار مع الدول الصغرى ، تانيا هده الوضعية سببها نضامنا الراسمالي الربحي الدي يطحن الفقير ، فاصحاب رؤوس الاموال يستتمرون في المشاريع مضمونة الربح كالعقار ، وبالتالي فالدولة هي من يجب ان تستتمر في القطاعات الحساسة والضرورية للحياة متل تكرير البترول صناعة الادوية واللقاحات وغيرها لا يجب انتضار ان ياسس احدهم شركة في هده المجالات ، الحمد لله كورونا ليس فتاكا معظل قتله اقل من 1%، ومع دللك اللقاحات ستحصل عليها الدولةالعضنى والغنية , لو قدر الله لنا انتشار فيروس اكتر فتكا متل الابولا التي يقتل بنسبة 80%, لقضي علينا بالفيروس ا و سيقضى علينا بالحجر لانه سنموت جوعا لان مع معدل فتك كبير سيتم غلق كل شيء و لن تعطيك الدول العضمى اي لقاح حتى تلقح جميع شعبها فحيات شعبها اهم من حياة الاخرين وهدا حقهم لهادا يجب تاسيس شركة تابعة للدولة لانتاج الللقاحات على الاقل تكفي لشعب المغربي اما التصدير فلاحقا
غريب امرنا…professeur Raoul Didier الفرنسي الشهير له فريق عمل مخبري يتكون من عدة جنسيات بما فيها مغاربة…دون ان ننسى الاستاذ العظيم ااسلاوي ……زد على هذا أطر عليا عندنا هنا في البلاد…..لماذا لا تقم وزارة الصحة بتكليف فريق مغربي للبحث عن لقاح مضاد للكوفبد19 كما فعلت الهند عوض انتظار الآخرين
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صراحة مبقيتش حامل نشوف وجهو
مبقيتش حامل نشوف وجهو.
وعلاش اسي العثماني كتحل فمك و تعطي للشعب موعد على لقاح في الاصل ماكينش وبغيت نفهم حاجة من ملك البلاد لي صرح للشعب على لقاح كاين في الخيال علاش ماحسب لا سي العثماني لا وزير الصحة ولا الملك ولا بحال الشعب كيسمع الاخبار من التلفزة ولكن حنا عارفين بلي ارخص حاجة فهاد البلاد هو بنادم