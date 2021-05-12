العثماني: تدابير الإغلاق الليلي وتشديد التنقل بين المدن مستمرة أيام العيد

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، إن أجواء عيد الفطر المبارك التي تعيشها المملكة تحتاج إلى الاحتياط بشكل أكبر، مضيفا أنه “سيستمر سريان الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذت من قبل طيلة أيام العيد، ولن يطرأ عليها أي تغيير، سواء تعلق الأمر بحظر التجول الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أو بتشديد التنقل بين المدن حسب ما كان عليه الأمر سابقا”.
رئيس الحكومة، وضمن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أكد على الأهمية القصوى لحماية صحة المواطنات والمواطنين خلال فترة العيد، حتى تشكل هذه الأيام المباركة عيدا لجميع المغاربة، وتتجنب بلادنا مفاجأة غير محمودة بسبب التساهل في الإجراءات الاحترازية، موضحا أن الجهات المعنية ستواصل رصد وتتبع الأمور وستوصي بالإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
ونوه العثماني في هذا الصدد بالتقدم الهام الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد 19، مهنئا جميع الأطقم، الصحية والأمنية والإدارية، التي تسهر على السير الحثيث لهذه العملية.
من جهة ثانية جدد العثماني التعبير عن الموقف الرسمي للمملكة المغربية، الذي أعلنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية المنعقد منذ يومين، ومفاده أن المملكة المغربية ترفض رفضا قاطعا جميع الانتهاكات التي تمس بالوضع القانوني للمسجد الأقصى والقدس الشريف، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وتطلعاته لتحقيق الحرية والاستقلال.
وأعلن العثماني رفض المملكة المغربية الانتهاكات التي تشهدها مدينة القدس الشريف، وخاصة حي الشيخ جراح الذي يواجه مخططات ممنهجة لتهجير أهله في خضم تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين.
وأضاف رئيس الحكومة في تذكيره بهذا الموقف أن المملكة المغربية تضع القضية الفلسطينية والقدس الشـريف في صدارة انشغالاتها، وفي مرتبة القضية الوطنية، كما عبر عن ذلك الملك في أكثر من مناسبة، آخرها خلال مكالمته مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن منذ شهور، مؤكدا على الموقف الثابت والواضح للمغرب، بقيادة الملك رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة.
وشدد العثماني في هذا الإطار على أن الملك محمدا السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، ما فتئ يدافع عن الطابع الإسلامي للقدس الشريف، ويبذل قصارى الجهد لصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.
العثماني بطل الاخبار المفرحة بدون منازع، لا حول و لا قوة الا بالله.
ها عار ربي متكلمش انت. ها العار
كون. غي مكانش في المغرب شي حاجة سميتها حكومة… السبب الرئيسي في تذمير المغرب هوما الحكومة ولي فوقهم!
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH LES GENS D ETAT CIRCULES LIBREMENT
LE PEUPLE EMPRISONNES
اللهم إن هذا منكر
حشومة هادشي
كورونا كاينة غي باليل حسبنا الله ونعم الوكيل
انا اعيش في فرنسا منين بدات كورونا معمري شت لا براج ديال السلطات ولا شي اغلاق بين مدينة ومدينة والناس تتنقل بكر حرية بين المدن ماهدا العبت خلو الناس اتحركو
دابا واش كاينه صلاة العشاء اليوم (في حالة كان العيد غدا) ولا لا.. وكذلك الفجر؟؟
واستمرارك في الحكومة لم يبق له الكثير فانت تحتم على انفاسنا ومللنا منك ومن خرجاتك الغير محسوبة .
مابانش ليه عيق شوية علينا و غير الفقراء لي مشدودين ناس لي بيخير عليهم ماكايحبسهم حد
حسبنا الله و نعم الوكيل
اللهم إن هذا لمنكر كافاك استخفافا بالمغاربة، فهم ليسوا مساجين عندك اتق الله في الاسلام و المسلمين، منعت صلاتي العشاء و الفجر في رمضان و صلاة العيد و الآن تمنعهم من صلة ارحامهم إلى أين و متي هذا الجبروت المفروض على المغاربة إلى أين تريدون الوصول بهذا الشعب و البلد ا
الحكام تيقولو لي بغاو والشعب تيدير لي بغا وشي مامسوق لشي ،كل واحد في عالمه عايش كي بغا
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟
ياربي هاد العثماني و الحزب ديالو راه كرفصونا و تعداو علينا يااااااارب تاخد لينا حقنا منهم واحد واحد
يبدو ان اصحاب القرار استأنسوا مع هذه الوضعية “وكأنهم ينتظرون ان تطل علينا كورونا من كوكب أخر… هذه البسالة. ما جا ما سخاو لم لا بالتخفيف ولا برفع حالة الطورائ. في وقت هنا من يستفيد من هذه الوصعية.. ما دمت في المغرب فلا تستغرب.. بلدان مجاورة خففت او رفعت حالة الطوارئ… كفى
مبروك علينا قرار السي العثماني, لا حول ولا قوة الا بالله ….
لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم حسبن الله ونعم الوكيل
قرارات مجانبة للصواب في ظل الحصيلة الوبائية في البلاد. سيكون له عواقب نفسية واقتصادية على كافة المواطنين.
القضية الوطنية يجب أن تكون في صدارة انشغالات الحكومة وتأتي في المرتبة الثانية القضية الفلسطينية.
هل نسيتم ما تفضلت به حنان العشراوي وقادة آخرين في حق المغرب بالرغم من كل التضحيات الجسام التي قدمها المغرب وأبناءه من أجل فلسطين.
انت فاقد للشرعية و اصلا فضحكم ربي..عندكم اجندات اخرى بعيدة عن صحةالمواطن..جيران المغرب اسبانيا البرتغال رفعو حالة الطوارئ الصحية و نتوما ولفتو هاد النظام الجديد حيث عندكم بيه اغراض..نتمنى استفاقة الشعب من سباته
وشدد العثماني في هذا الإطار على أن الملك محمدا السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، ما فتئ يدافع عن الطابع الإسلامي للقدس الشريف…
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
bravooooo Monsieur ما نايضة مانيضة زيد وعاود زيد الثقل على حمار الشيخ
السيد رئيس الحكومة يجب عليه ان يعرف بان هناك اناس ليس لديهم ما ياكلون.
حبدا الي تكون شي إلتفات اليهم ،الجمعيات نزيهة راهووم عياو .
وشكراً
يا للعجب كيبقى فيكم شعب من قسوة كورونا و مكيبقاش فيكم انسان كيفطر ب حريرة بايتة اربعة ايام و خبز ة و معندو خمسين درهم ف جيب و يتألم في صمت يسرق يمشي للسجن يسكت يموت بجوع و انتم تتنعمون ب اجرة تقدر بعشرة ملايين و بيوتكم مملوءة بجميع انواع التغدية الممتازة و سيارات فخمة اكيد فداك الدار الحساب لأنكم انتم مسؤولين عن تسيير هاد خلق الله الي عدبتوه في الأرض قطاعات مغلقة طبقة فقدت شغل بسببكم بسبب اكاديبكم الله ياخد الحق
عيد مبارك سعيد للجميع ،ديرو اللي بغيتو اسي العثماني،مبقيناش مسوقين لكم ،سدوا ولا حلوا ولا قتلوا الجميع،اصلا الناس تهلكات ،حسبنا الله ونعم الوكيل
السؤال المطروح ماهو المقصود بأيام العيد، واش هي نهار العيد وثاني عيد على اعتبار انها الايام المحددة كعطلة عيد عن العمل ام تمتد إلى ما بعد ذلك لأيام السبت والأحد
اعرفتي راه والله العظيم غير ربي كيحفظ ا صافي ، ماكاين لا تدابير احترازية ولا هم يحزنون ، عاد قاليك التنقل بين المدن ، أجي اتشوف في القطارات هاد الايام ، أجي اتشوف بنادم شي فوق شي بحال السردين ما كاين لا ورقة التنقل ولا بو الريح في محطة القطار ، هادشي افرعتوا لينا راسنا ا هو مكتوب غير في الوراق . جوج احوايج ، يا كورونا مابقاتش عندنا في المغرب كليا ، يا كما قلت في الاول ربي حافظنا و السلام .
لا بارك الله فيك في هذا العيد يا عثماني وضيق الله عليك في قبرك كما تضيقون على الشعب يا أو*اد
يظهر أن السيد العثماني لا يخرج من فيلاته.. الطرقات ممتلئة عن اخرها والتنقل بين المدن مستمر ليلا ونهارا. لأن المغرب عنده قوانين مثقوبة
على الجهات المسؤلية ان تأتي إلى كراج علال ودرب السلطان ألوف من البشر كأنها ايام الحشر . ياتون من كل فج عميق.
و بالجوار قسارية عزيزة. وقسارية غرناطة وقسارية الشاوية والحفاري لديهم ممر لا يتعدى متر واحد. لا يوجد إلا الاحتكاك الجسد على الجسد ( Bouche à Bouche)
باختصار ايها الشعب المغربي سكوتكم علامة الرضا
ستالين كن كان عايش كن تمنى يكون عندو شعب بحالنا
انت وحزبك وتدابيرك سيشهد عليك التاريخ عقود ماذا فعلتم بذلك الشعب المقهور عاشت اسبانياولا عاش من خانها كل شيء على مايرام وحتى التراويخ وصلاة العيد في المسجد .ان بقيت في السلطة دورة اخرى فالمغاربة ليس باحرار
العتماني و حزبه اضروا الشعب اكثر من ضرر كورونا.
انا كنت واثقا بان التمديد سيكون لا محالة لان العثماني يريد ان يحصل على الرقم القياسي ولا يعرف الا الاغلاق والصرامةلكن على من على الفقراء هذه الحكومة تريد تجويع الشعب المغربي
نقول لهؤلاء الذين اسند اليهم الامر اتقوا الله في هذا المواطن ولا تستخفوا منه فان ما فعلتم فيه اصبح لا يطاق حذاري من يوم ستقفون امام الله هل اعددتم الجواب
شي واحد يقول لهاذ العوا ثماني يسد فمو ويمشي يلعب مع الدراري الصغار
واحماضيتي العتماني بزاااااف ولكن هدي لخرى ديالك لا انت لا لي معاك
بمقارنة عدد الحالات في كل جهة طوال 6 اشهر الاخيرة. نلاحظ فوارق كبيرة جدا. فهناك جهة واحدة تسجل دائما و طوال 6 اشهر 80٪ من إجمالي الحالات. و هنا يكمل دور الجهوية المتقدمة التي طالما تغنا بها في الابواق الإعلامية. هذه التدابير لم تأخذ بتاتا بعين الاعتبار الجهوية و تمركز الحالات.
هنا يمكن الجزم على مدى تخبط هذه الحكومة في فشل تدبير هذه الظرفية و اضعاف الاقتصاد الوطني و شل رواج الاقتصادي وتسبب في افلاس عدد كبير من المشاريع و سحق الطبقة ضعيفة و المتوسطة وتأزيم نفسية المواطن
ستبقى الأمور طيلة ايام العيد .
كم هي أيام العيد سعادة سعد الدين ؟
من بداية الجاءحة وانت تتخبظ سعادة سعد.
هههه أودي قسما بالله التشديد فقط على المساجد،أكتب هذا التعليق و أنا على متن القطار غادي يتشتت بالبشار شي فوق شي و ربي شاهد على ما أقول
عام و 3 اشهر و اتتوما قاطعين لينا رزقنا الله يسد عليكم بيبان الرحمة فهاد لعواشر ماخليتونا نخدمو و لا نصليو و لا نعيدو و لا نشوفو وليدينا و لا نخرجوا