العثماني: تزوير رئيس الجبهة الانفصالية يلحق بإسبانيا فضيحة كبيرة

استنكر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية؛ وذلك للاستشفاء بجواز سفر واسم مزورَين، معتبرا هذا الاستقبال فضيحة كبيرة استدعت الرد من المغرب عبر وزارة الشؤون الخارجية.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر بلاغ أصدرته اليوم الأحد وتوصلت به هسبريس، أن المغرب يأسف لموقف إسبانيا التي تستضيف على ترابها المدعو إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية.
واستدعت وزارة الشؤون الخارجية ريكاردو دييز هوشلايتنر، سفير إسبانيا بالرباط، وطلبت منه توضيحا بشأن استقبال بلاده زعيم جبهة البوليساريو، لتلقي العلاج على أراضيها.
وقال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في لقاء مع الكتاب الجهويين والإقليميين للتنظيم، اليوم الأحد، إن “الغريب هو أنهم يدعون أن هذا رئيس جمهورية وأن عنده سفارات في عدد من الدول وعنده وزراء أيضا، وإذا به لا يستطيع أن يسافر بجواز سفر حقيقي، حيث لا تتوفر هذه الجمهورية المزيفة لا على جواز سفر ولا على وثائق ولا يمكن لأي أحد أن يسافر باسمها في أي بقعة من بقاع العالم”.
وأوضح العثماني أن “سفر غالي بجواز مزور بالإضافة إلى بلاغات الجبهة العسكرية في الآونة الأخيرة، والتي تبين أنها ادعاءات وتهويلات ونفخ في الرماد، يثبت أن المغرب في الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الهجومات التي يتعرض لها المغرب إعلاميا بسبب النجاحات التي حققها في ملف الصحراء.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد ذكرت بأن إبراهيم غالي، الذي وصل إلى إسبانيا منذ أيام بداعي تلقي علاجات في أحد المستشفيات، متهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتم استدعاء السفير الإسباني بالرباط إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإبلاغه بهذا الموقف، وطلب التفسيرات اللازمة بشأن موقف حكومته، يزيد البلاغ.
وشددت الوزارة، أيضا، على أن المغرب يعرب عن إحباطه من هذا الموقف الذي يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، والذي يهم قضية أساسية للشعب المغربي ولقواه الحية.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية، عبر البلاغ ذاته، أن هذا الموقف من مملكة إسبانيا يثير قدرا كبيرا من الاستغراب وتساؤلات مشروعة؛ “لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية بجواز سفر مزور؟ ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟”.
المغرب كان يبحث على اسباب للضغط على اسبانيا وايقاف التعاون الاستخباراتي وإطلاق الافارقة وجات اسبانيا عطاتنا المبرر بالمجان
كمواطن مغربي احب بلدي واغار عليه أود أن تقطع مملكتنا الحبيبة جميع العلاقات مع الجار ة الشمالية
بصراحة اسبانيا متورطة بشكل مباشر في قضية استقبال الرخيص على اراضيها. ومهما كان فإن التسمية التي دخل بها للعلاج هو اتفاق بين الجزائر وإسبانيا لذر الرماد في العيون.
وتساؤلات مشروعة؛ “لماذا تم إدخال المدعو إبراهيم غالي إلى إسبانيا خفية بجواز سفر مزور؟ ولماذا ارتأت إسبانيا عدم إخطار المغرب بالأمر؟ ولماذا اختارت إدخاله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني بعد مع الشكاوى العديدة التي قدمها الضحايا؟” حتى نحن عندنا تساؤلات مشروعة للحكومة المغربية و للذين يسيرون شأن البلاد. عندنا بزاف ديال لماذا لماذا لماذا….. نتوما تسول و حنا لا هههه (الأسئلة ديالكوم بعدا راه معندهاش اجوبة).
صراحة المخابرات المغربية أبانت عن علو كعبها وأحرجت حكومة مملكة إسبانيا أمام العالم وأظهرت أنها متناقضة في مبادئها حول قضية الإنفصال الذي ترفضه لنفسها وتريده لغيرها، واصلوا فأنتم سلاح صامت
اسبانيا هدا هو وجهها الحقيقي تميل إلى عصابة البوليزاريو الانفصالية وبالتالي يجب على المغرب طرد السفير الاسباني وسحب السفير المغربي والتصعيد الى أقصى حد مع الجانب الاسباني المغرب لديه أوراق ضغط كثيرة يجب استعمالها ونتيجتها ستكون لصالحه
اضن ان لديه جواز سفر اسباني مما يدل على أنه عميل اسباني لقد انفضح
هذه الفضيحة رفعت الستار عن التعاون السري بين إسبانيا وجارة الشر من أجل المساس بمصالح المغرب ووحدته الترابية باستعمال كل وسائل التدليس والتزوير بعكس ما تروج له الجارة الشمالية من مكانة المغرب
إعلان هام:
المرجوا من حراس الحدود الشمالية الغربية والبحرية والجوية ان تسمح للحراكة الأفارقة ان يرحلوا الى اسبانيا وستغرق اوروبا بطريقة شرعية مادام تستقبل غير لبغات خصها تستقبل كلشي والسلام عليكم
صَدَقَ الراحل الملك الحَسَن الثَّانِي طيب الله ثراه: لاَ نَنْتَظِر من العالم أن يَعترفَ بصحرائنا المغربية.. بل كنا نريد أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار”
يجب الضغط على اسبانيا في ملف الباسك الكاتالون المطالبين بالاستقلال حتى يدزكوا درجة الالم التي سببها استقبالهم لارهابي من الدرجة الخطيرة للشعب المغربي ، ولايمكن معالجة المشكل والتكفير عن ذنبهم سوى بتسليمه للسلطات القضائية المغربية لوضعه في سجن العرجات ، ومحاكمته بصفة عادلة ، حيث في حالة تخفيف الحكم سيكون المؤبد انشائه الله، مع وضعه في زنزانة خاصة بأخطر المجرمين
اولا : يجب الحظر من العسكر الجزائري لأنه يعمل كل ما في وسعه لكي يقطع المغرب علاقاته مع العديد من الدول بالأمس سعى إلى إيقاف العلاقات مع ألمانيا واليوم يوقع بإسبانيا…تانيا : على المغرب مراجعة معاملاته مع العديد من الدول ومن بينها اسبانيا المافقة التي يتبين أن شعاراتها من حقوق الإنسان واستقلالية القضاء …..انها مجرد شعارات والا كيف يدخل ارضها إرهاب متابع قضائيا تحت اسم مزور وجواز مزور وتقول بأنها على علم بدلك وضدا على المشتركين انها اسبانيا المهزلة بعد أن رفعت القناع عن وجهها المدموم
لقد اعطنا الله موقع نحمده ونشكره عليه لكننا تما ابتلائنا بثلاث جيران كل واحد أسوأ من الاخر
البوليزاريو تحتضر.
لكن السي العثماني الفضيحة الكبرى هي ديالك ,لاشخصية ولامستوى لك ,شخص عشوائي بامتياز
حان الوقت لكي يغير المغرب تدبيره وتعاطيه مع كل الملفات الخاصة بإسبانيا، يبدو أن قدرنا أن نجاور جيران السوء على إختلاف تموقعهم الجغرافي، موريتانيا الجزائر إسبانيا الحمد لله أننا نملك المحيط الأطلسي في الغرب، لذلك وجب على الحكومة والدبلوماسية المغربية أن تضغط على إسبانيا بملفات الإغلاق الشامل لمدينتي سبتة ومليلية، الصيد البحري، الهجرة والإرهاب.
لأن اسبانيا تكره المغرب مع أنها ملكية، يجب على المغرب أن تقف بقوة على هذا الموضوع و لا تستهين به لأني بالفعل أرى أن هناك مؤامرة ضد المغرب يقف وراءها البوليساريو الوهمي و جيران السوء الجزائر و اسبانيا و الحمد لله تفضحو فضيحة قوية إذ تبين أن حتى اسبانيا متورطة و لها علم بالدخول المزيف لمجرم الحرب لأراضيها.
إسبانيا أصبحت مؤخرا في طريق الانحدار والخسران والفشل في كل شيئ ، حتى السفارة لإسبانية في الرباط تورطت مؤخرا مع مافيا وشبكات لسماسرة تبيع في السوق السوداء تذاكر السفر المخصصة للرحلات الإستثنائية من المغرب إلى إسبانيا ،،، مجموعة من المغاربة المحاصرين داخل المغرب بسبب الإغلاق وجدوا أنفسهم في يد المافيا تستغل معاناتهم للربح المادي .. ناس يملؤون إستمارات الطلب في موقع السفارة الإسبانية لعدة مرات ولم يجدون أي رد .. وعندما وقعت شكايات في الأمر هنا في إسبانيا توضح أن الأمر يتعلق في وجود أشخاص إسبانيا ومغاربة يبيعون التذاكر في السوق السوداء بتورط مع السفارة و شركات النقل البحري التي فوض لها أمر النقل الإستثنائي.
البكاء والنواح
دبلوماسية عيالات الدرب
مهزلة
ان الأوان للتعامل بالمثل مع أسبانيا انتهى زمن النفاق و الجبن السياسي علينا كشعب مغربي خصوصا المناطق المحيطة بالثغرين السلببين سبتة و مليلية الاحتجاج اما البوابتين للمطالبة باسترجاع هما و من جانب الحكومة التحرك بجدية في نفس الاتجاه…
اسبانيا تصرفت بما يصطلح عليه بوجهان لعملة واحدة تصرفها الاخير ينم عن عمل غير لائق وغير اخلاقي وهي بهذا الاسلوب تشجع على الهجرة المزورة وغير الشرعية لمن هب ودب ولايهمها المباديء ولاالقرارات او المواثيق الدولية انما تبحث
عن المصالح الخاصة وهي تتجاهل ان حسن الجوار مع جارتها المغربية اهم من كل تصرف سري عشوائي يهدد المنطقة ككل والمس بالوحدة الاقتصادية التكاملية مع المملكة المغربية الشريفة
عثماني واحد وشنو دار فينا. كان الله في عون الناس لي استعمروهم العتمانيين. هدا غا واحد واش دار. خرجو متخرجوش. حجو متحجوش. صليو متصليوش .سافرو متسافروش. تصورو كون كان جوج عثمانيين ولا 3 وناااااااري
ان العمل الشنيع التي قامت به اسبانيا بإدخال زعيم الانفصاليين من أجل العلاج وبجواز مزور مع العلم ان هدا المجرم مطلوب لدى العدالة الإسبانية بدعوى ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حق محتجزي تيندوف :::أن هدا العمل الشنيع يتطلب من السلطات المغربية بأن تتخد إجراءات عملية ضد السلطات الإسبانية خصوصا في مجلس الأمن الدولي بطرح هده القضية أمام أعضاء مجلس الأمن ليتخد فيها قرار مناسب على شاكلة قرار المتخد في حق الرئيس السابق للسودان والمطلوب قضائيا لدى محكمة العدل الدولية.
اودي دابا انتوما تالفين غير مع اسبانيا اللي فيها داك مجرم حرب ، ماشفتوش اللي بايدن باغي يقلب علينا الطبلة يمكن ، اضارب الطم .
السلام عليكم لدي طلب كجميع المغاربة الاحرار ان تقوم هذه الحكومة الرد بالمثل ( فتح الطريق أمام جميع الراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى وخاصة الافا رقة الموجودين عندنا عندها سيحسب لك الف حساب لاحب ان نكون دركيين مع احترامي لكلمة دركي؛ أليس هذا حتى هو عملي انساني
القانون الاسباني يعاقب من ثلات سنوات سجنا الى ست سنوات كلمن يزور او يساعدهلى تزوير هوية شخص لادخاله للتراب الاسباني و هو اصلا متابع من طرف القضاء الاسباني و الاوروبي
في قضية ابراهيم غالي يجب محاسبة عبد المجيد تبون و وزيرة خارجية اسبانيا المتورطين في عملية التزوير من اجل تضليل العدالة
الم يجلس المغرب مع ابراهيم غالي في نفس الطاولة بالاتحاد الافريقي ؟؟
إسبانيا بلد الديمقراطية وحقوق الانسان تسقط في خطأ فادح لا يمكن أن تقع فيه دولة من دول العالم الثالث
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يامن مر من هنا ارجوك ادعو لي بالشفاء العاجل والزوجة الصالحه والرزق الحلال الطيب والسعادة والذرية الصالحه عاجلا والصحة يارب ارزقني الذريه الصالحه والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امين
لا خير فيهم الاسبان .لقد اختنقت سبتة ومليلية بفضل السياسة الحكيمة بإغلاق الحدود بينها وبين المغرب وأن الحكومة المركزية لم يعد لديها الكافي لشراء السلم الإجتماعي بالثغرين المحتلين وأن المانيا إمتنعت عن استقلال الرخيص فما كان من الإسبان إلا محاولة ثني ذراع المغرب باستقبال مجرم حرب و تسترت عليه يعني حسب القانون ان من تستر على مجرم فهو شريك له في الجريمة. لقد اتضحت الرؤية ولا يمكن حجب الشمس بالغربال.
كان علينا أن نكون سباقين في استقبال زعماء الحزب الكتلاني اللذين فروا إلى بلجيكا وحتى الآن لازال الوقت لرد الجواب من جنس العمل لاستقبال معارضين اسبان سواء كطلان او باسك من شأنه احراج اولاد بورقعة
بصراحة الجزائر جلبت الويل لما صنعت كيانا وهميا لا يحب ان يكون وهو ضربة للمغرب العربي الكبير. لقد تبين ان اامغرب يراهن على الوهم عندما يعتقد ان الاوربيين سبعترفون بمغىبية الصحراء وهم الداعمون في الكواليس لنظام الجزائر. ثم راهنا على الاعتراف الامريكي في آخر أيام ترامب .بل ترامب كان تبين انه خاسر. ها هي امريكا تلعب بالمغرب حيث لما انعقد مجلس الأمن المرة الاخيرة لم تعبر الولايات المتحدة عن موقفها بغربة الصحراء كما يجب ان يكون. وصلتها ترك الامور تسير كما كانت سابقا .وربما اسوء .لأننا طبلنا في وسائل إعلامنا بان الاعتراف الامريكي سيقلب الموازين لصالحنا وخا نحن لا نجد ما نقول سوى ما هو ماكد اعتراف المغرب باسراىيل.
ليس هناك ما يسمى بالجمهورية الصحراوية كل ما هناك مؤامرة من عصابة الجزائر. هذا الذي يسمونه رئيس الجمهورية الصحراوية يسافر إلى دولة أجنبية من أجل العلاج وبجواز سفر جزائري على ماذا يدل هذا! هذا يدل على أن هذا الذي يسمى ابراهيم غالي هو ممثل للدولة الجزائرية ليس إلا. ليس هناك لا جمهورية عربية صحراوية ولا هم يحزنون وكما جاءت في في بعض التقارير أن ما يسمى البوليساريو ما هي إلا وزارة من وزارة الدفاع لجنرالات عصابات الجزائر ولهذا على السلطات الإسبانية أن تأخذ هذه القضية بجد لأن المسألة فيها تزوير والدخول إلى بلد أجنبي بصفة غير قانونية وهذا انتهاك للقانون الدولي.
انا بعدا يضحكوني شي مغاربة من كنقرا شي تعاليق ديالهم .ط، و كان المغرب قوة اقتصادية و عسكرية يستطيع ان يقرر ما يشاء ، حكاية جزيرة ليلى ليست بعيدة و نتدكر كيف المغرب اتصل بامريكا كي تحميه من اسبانيا .
اما اسطوانة الجزائر و اسبانيا في طريقها الى الاندثتار ، هذا الاسطوانة راه من السبعينات و حنا كنسمعوها و لم يحدث شيء .
المغرب كان يعول على امريكا و نسي ان امريكا دولة مؤسسات و ان اعتراف ترامب على تويثر ذهب مع حسابه على الذي اغلق .
اذا فتحت الحدود المغربية مع اسبانيا فستجد اول المغادرين هؤلاء الذين يشتمون في اسبانيا هم اول المغادرين
بالنسبة لي كلن على الدكتور العثماني أن يقول هاهو زعيم الميليشيات يدخل اسبانيا بجواز جزائري حقيقي إذا فهو جزائري وليس مغربي.
إذا الميليشيات الانفصالية هي جزائرية وليس مغربية.
وقضى الأمر وتفضح الجزائر التي هي أصل المشكل
ولا علاقة للشعب الصحراوي المغربي بهاته العصابة الجزائرية.
هذا. من المفروض ألا تسمحوا له في الحديث عن الامور الخارجية لانه كلما تحدث عن اسبانيا ،،يعميها ،،وهو سبب كل المشاكل مع هذا الجار عندما صرح في وقت غير مناسب بان وقت استرجاع سبتة ومليلية قريب ،،وهو ما أثار حقد اسبانيا وهذا احدى نتائجه
فحتى عندما كان وزيرا للخارجية ذهب الى الجزائر وتقابل مع بوتفليقة وفتح معه الحديث عن فتح الحدود فطمأنه بوتفليقة وهو الديبلوماسي االماكر بنها ستفتح خلال هذا الشهر ،،فعاد الرجل الى الرباط يكاد يطير من الفرحة على الانجاز الكبير الذي حققه وبعد ايام قليلة وهي يترقب صدور اي بيان من الخارجية الجزائرية طالعتنا الاخبار بان فتح الحدود مشروط بقبول المغرب بشروط تعجيزية تمس بالسيادة الوطنية
لذا نؤكد على ان هذا الحية والميتة لا تسمحوا له بالحديث عن الاوضاع الخارجية الي هي من اختصاص الملك وخيرا فعل صاحب الجلالة عندما لم يطلعه على الاتفاق مع اسرائيل الا وقت التوقيع ،،فهذا اصلا تم تعيين على راس الحكومة ليمثل السمع والطاعة وهو واجهة للعام زوين اي انه للاستهلاك الداخلي حيث عليه ان يلعب امام باب الدار فقط