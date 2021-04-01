العثماني يتعهد بمراجعة قانون المنافسة والأسعار بعد "أزمة المحروقات"

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه تمت إحالة توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة عليه.
وخلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ذكر العثماني بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي، والقاضي بـ”إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك”.
وأوضح رئيس الحكومة أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل العمل على مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، مشددا على أن الحكومة “ستعمل على الإسراع في القيام بالمراجعات الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانوني حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها جلالة الملك حفظه الله”.
وتعهد العثماني بالعمل من أجل إنهاء هذا الورش في القريب العاجل، لتفعيل مضمون هذه التوصيات المتعلقة بالشق القانوني، مؤكدا أن حماية المستهلك وحماية حرية الأسعار وضمان المنافسة الشريفة جزء أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
وتطرق رئيس الحكومة إلى الوضعية الوبائية ببلادنا، التي عرفت في الآونة الأخيرة بعض التطورات، لاسيما في ظل ازدياد حالات الإصابة بالفيروس المتحور، وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة واستمرار العمل للتوصل بجرعات إضافية من اللقاحات.
كل هذه التطورات، حسب العثماني، التي تحظى بتتبع دقيق من لدن مختلف الجهات والسلطات المعنية، استدعت تمديد مدة العمل بالإجراءات الاحترازية، وكذا اتخاذ قرارات إضافية على مستوى النقل الجوي، وهي مناسبة جدد فيها رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة توخي الحيطة والحذر والإبقاء على كافة الإجراءات الاحترازية الفردية والجماعية.
هذا ابن كيران دخل لتاريخ بافعاله الفاسدة وزيادات في المحروقات و خنتم الأمانة ايوا سيرو فحالكم الله يرحم الوالدين
جميع المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي في مختلف القطاعات من المحروقات الى التعليم التشغيل الصحة …. هي من صنع حزب العدالة و التنمية و على سبيل المثال مشكل المحروقات اليوم من كان ورائها أليس بنكيران و صديقه فالحزب عبد القادر اعمارة وزير الطاقة و المعادن أليس هما معا من قام برقع الدعم عن قطاع المحروقات و ترك شركات المحروقات و الشعب المغربي يتصارعان مع الاسعار الدولية لهذه المادة و حتى نكون صريحا مع بعضنا البعض أكثر هل مغرب اليوم هو مغرب ماقبل 2011
الولاية الجاية مشات ليكم البيجدي ماتحلموش بيها حيث الشعب مل من كلامكم المعسول.
السلام عليكم
كفاكم ضحكا على المغاربة، الكل يعرف من يحكم ومن له السلطة والجاه في البلاد ومن صاحب من؟
مقدم دغيا زربتو عليه، المتسولة مولات كاط كاط 6 أشهر نافدة،. ولي كيسرق أموال المغاربة في البر والبحر والجو لن يجرء عليه أحد.
أتحداكم أن تفعلوها.
بنكيران هو سبب هذا البلاء لي نزل علينا …تحرير اسعار المحروقات خطأ او الشعب هو لي كيأدي ثمن هذا الخطأ
إلى متى سنتحمل هذا المهرج ؟ إلى متى ؟ راحنا عيبنا من هاد الشعبوية و التجارة فالدِّين و العواطف ! أين العمل ؟ أين التغيير ؟ أين الإصلاح ؟ قهرتونا بالكدوب و النفاق
الله يسمح ليكم يا البواجدة يا الخوانة ماصدقتوش باغين تلعبو علينا العشرة وتردو كلشي على الشركات و المؤوسسات عارفين واش نتما السبب في هد الارتفاعات لي كيعاني منها الشعب المغربي د المحروقات
أكبر خطأ ارتكبه عبد الاله بنكيران في حق المغاربة حينما كان رئيس للحكومة هو أنه اتخذ قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلكين ومكونات القطاع الأكثر هشاشة و ترك الشركات و الشعب يتصارعان مع الاسعار الدولية مع العلم أن المغرب يستوريد المحروقات جاهزة للاستهلاك و ليست خام
تأكيد الملك نصره الله على ضرورة الحياد خلال اصدار القرارات من خلال إعطاء الملف للجنة من خارج مجلس المنافسة
حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم حزب الباجدة باركة من الاستهزاء بالشعب بسبابكوم البلاد غادة فالخسران
بن كيران الذي وعد الشعب بالرخاء والتنمية في حملته الانتخابية السابقة ونال تقة المغاربة ، انقلب فجاة على مبادئه و تغير 180 درجة ولم يفي بشيء من وعوده بل كرس الفساد عبر سياسة الله ايخود الحق فيكم
صندوق المقاصة هو سبب عدم ضبظ اسعار المحروقات وايضا عدم تفعيل مجلس المنافسة
يجب محاسبة بنكيران قبل أي شيء لأنه هو من كان وراء اخراج قطاع المحروقات من صندوق المقاصة وترك المستهلك يتصارع مع الاسعار الدولية
حزب العدالة او التنمية دار حسباتو مزيااان هذا القضية وراءها حسابات سياسية …المشكلة الشعب هو لي واكل الدق
حزب العدالة والتنمية حزب المنافقين أثرو على الشعب المغربي بحجة الدين و السنة .. حزب لا تهمه مصلحة الوطن سوى الزيادة المتكررة فقط ، حزب الندالة و التعرية كلما اقتربت الانتخابات التشريعية يبدأ اللعب على الحبلين و رص الصفوف و البحث عن الأصوات و الضغط من أجل الحفاظ على المقاعد و الامتيازات يريد هولاء المنافقين الانتهازيين المتأسلمين إستقطاب العدل و الإحسان ، لاكن الشعب المغربي لن يسقط في نفس الخطأ مرة أخرى ” لي عضو لحنش يخاف من لحبل “
يتم استغلال كل شيء، المؤسسات، الاعلام، اللجن الاستطلاعية لهدف واحد فقط تصفية الحسابات السياسية، و النيل من الخصوم الذين يشكلون خطرا على البقاء في المناصب.
هاد العدالة و التنمية ما شفنا معاها هير الخراب و الجوع و شادا لينا فالقضية ديال المحروقات لكونها وتر حساس بالنسبة للمواطن مرة تشد مرة تطلق
اكبر منافقون فالسياسة المغريبة هم تجار الدين عندهم جوج وجوه داكشي باش كاتخدعو الشعب النيفاق والكدوب
يجب تحميل المسؤولية الكاملة لما ال اليه قطاع المحروقات الى رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران لأنه منذ أن قام بحدف قطاع المحروقات من صندوق المقاصة و أسعار المحروقات في ارتفاع مهول
المغرب غادي الهاوية او هما محاضرينش فهذا العالم لا حياة لي من تنادي حزب المنافقين خرجتو على بلانا
حزب اللاعدالة و اللاتنمية حس بوقتو قربات ناض بغا يقاد دوك المصايب اللي كان داير ، ولكن صافي اللي وقع وقع الشعب عاق و فاق
اول واحد يتحاسب في هذا البلاد هو هاد بنادم لخرج على الضعفاء باسم الدين قولب المغاربة كاملين شكون سبب الزيادات و ارتفاع الاسعار و المحروقات والديون أودي
حزب تجار الدين يوما عن يوم تتكشف الأقنعة وتسقط عن الوجوه .. كل المساحيق لم تعد تكفي لمواراة الفضاعة وتزيين واجهة المشهد السياسي المغربي ما يأتي على ما تبقى له من ثقة الشعب به وآماله في أن يتطور يوما ويرقى إلى مستوى طموحات وتطلعات الشعب خاصة الأجيال الصاعدة من الشباب إلى العيش في مناخ تسوده الحرية ويضمن له الكرامة ، تجار الدين همهم الوحيد سوى الزيادة في الأسعار الذي وصل حدا لا يطاق ، لتسقط الدئاب
بنكيران و حزبه الاعين هم من يتحملون مسؤولية ما واصل اليه قطاع المحروقات لأنه منذ أن تم تحرير اسعار الوقود و رفع الدعم على قطاع المحروقات من صندوق المقاصة و أسعار هذا الاخير في ارتفاع و أنا متأكد أن هذا القرار منذ البداية لم يكن لخدمة الفقراء و طبقة المتوسطى بتاتا بل كان الغرض منه هو قهر الشعب المغربي لا غير و اليوم ها نحن نؤدي ثمن سوء التدبير و التسيير و القرارات الفاشلة التي وضعها بنكيران و حزبه الفاشل
البيجيدي هادشي فاش حدكين غير الزيادات وديما مع المحروقات معرفت اشنهو الهدف ديالهم
الكل يعلم أن المحروقات وتر يعزف عليه حزب العدالة والتنمية كلما ضاقت به السبل وكلما أحس بأن شعبيته في مهب الريح لذلك جيش كتائبه لمهاجمة الخصوم السياسيين
ثقنا في حزب الباجدة او صوتنا عليهم او فالاخير تبين بلي كلشي كان غي وعود كادبة
من نهار شدات تريكة الباجدة زمام الأمور و حنايا كنعرفو غلاء الأسعار و حنا دابا كنتظروا بفارغ الصبر امتا تغبرو علينا وجوهكم
اكبر خطر هو تجار الدين سياستهم مبنية على النفاق اشنو قدمو لهاذ البلاد نهار خداو المبادرة اكبر فءة تضررات هما الفقراء وانا واحد منهوم
الاجراء التي قام بها حزب العدالة والتنمية في الحكومة السابقة والحالية لم تواكبه اجراءات اخرى ولم تكن هناك استراتيجيات واضحة لجعل الاسعار معقولة في السوق
السؤال المطروح: بأية صبغة قانونية يحاكم مجلس المنافسة الشركات التي تشغل مئات الالاف من الأشخاص؟
مع كامل الأسف لازال قطاع المحروقات بالمغرب يعاني و تعاني معه الطبقة الفقيرة و المتوسطة من ارتفاع اسعاره و هذا راجع الى السياسة الخبيثة التي مارسها رئيس الحكومة السابق بنكيران و حزبه الاعين حيث قام برفع الدعم عن هذا قطاع الحروقات من صندوق المقاصة و ترك الشعب و الشركات تتصارع مع الاسعار الدولية للمحروقات
العجب لهذا الحزب اللي دخلنا بالنفاق و الدين من أجل محاربة الفساد و الفقر، ايوا ملي طلعناه أصبح يفسد و يحارب الفقراء عجبا لكم يا تجار الدين
العدالة والتنمية خانوا الامانة وليسوا أهلا لها .هم سباب في ارتفاع المحروقات و الاسعار فلينتظروا الهزائم وبئس المصير.
الوضاع الذي آل اليه قطاع المحروقات بالمغرب تعود أسبابه الى السياسة الفاشلة التي نهجها بنكيران حينما كان رئيس للحكومة و ذلك بحدف قطاع المحروقات من صندوق المقاصة
لو لم يصل حزب تجار الدين الى السلطة لما حررت الأسعار ولما رفع الدعم ففي تاريخ الحكومات التي تعاقبت على المغرب، لم تتجرأ أي حكومة على إهانة المواطن وضرب قدرته الشرائية إلى أن جاء حزب الندالة والتهميش المغضوب عليه
من نهار ترأست العدالة والتنمية الحكومة و حنا اللور اللور لحد الآن ما عمرني شفت شي انجاز مزيان داروه ولكن بلا ماتفرحو ساعتكم قربات و سيادكم هم اللي غادي يشدو بلاصتكم
سيرو يا المنافقين يا تجار الدين جاين باغين تلعبو داور ديال البريئ والمظلم زعمة نتما معندكم حتى شي علاقة بالمحروقات
باراكا من التخرميز ديال الباجدة قهرتونا بالكلام المعسول و الكدوب و النفاق
المواطن العادي البسيط، يطلب ان يتوفر على مدخول مادي محترم، يكفل له العيش الكريم.. آنذاك لن يهمه ارتفاع او انخفاض ثمن الكازوال و البنزين.
لإصلاح الاخطاء التي ارتكابه بنكيران حينما كان رئيس للحكومة في حق قطاع المحروقات يجب اعادة ادماج هذا الاخير ضمن القطاعات المستفيدة من دعم صندوق المقاصة لأن هذا هو الحل الذي يخدم الشعب المغربي
استغلال هموم الشعب من أجل الضرب في مصداقية الخصوم السياسيين فعل مرفوض ويدل على الخبث والعبث، الشعب المغربي شعب ذكي ويعلم بأن المسؤول عن الأوضاع التي وصلنا اليها هو حزب العدالة والتتمية وحكومته، فالعثماني أسوأ خلق لأقبح سلف
كلكم فساد و نفاق يا حزب المنافقين صافي مابقيناش كنستحملو كلامكم و القرارات ديالكم المليئة بالفساد ابتعدوا عن المناصب اللي كبيرة عليكم
بنكيران هرستي لينا الرأس جراو عليك وما بغيتي تحشم لك سبعة أرواح كالقط
اتحداكم يا تجار الدين أن تدخلوا الإنتخابات المقبلة بدون شراء أصوات الفقراء لتحصدوا الهزيمة النكراء في تاريخكم ان شاء الله حزبكم الملعون أصابته لعنة المقاطعين وسوف نصلي عليكم صلاة الجنازة قريبا ان شاء الله
العدالة في التحرير المحروقات كان في غير محله لأنه اتخذ بشكل عشوائي
كلشي عارف باللي صاحب اللحايا هما اللي مخرجهم القضية ديال المحروقات، حيث تيستغلوها من اجل ضرب خصومهم، و أصلا هما سبب هاد البلاوي كاملة.
حنا بغينا ارجع الدعم لي حيدات الحكومة ديال الويل، ما فهمتش أنا علاش صوتو عليهم ? ? سركم نيت
ولينا كنتسناو كل مرة شي دقة من هاد الحزب الغيدَر جدير بالمسؤولية و اللي فعلا خسر الثقة ديالنا
يا أرباب المحروقات لا تنظرو من عزيز الرباح و حزبه الفاشل أن يقوم بحلا للمشاكلكم لانهم هم سبب في جميع المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي و لا غرامة و لاغيرها هي الحل بل يجب اعادة ادماج قطاع المحروقات في صندوق المقاصة
لم يعد مجالاً في الساحة السياسية المغربية لمن يُتاجر بالناس و مصالحهم باستغلال الدين و الشعبوية … ها لعار حشمو شويا و رجعو لور راه المغاربة كرهوكم ديال بصاح
حزب العدالة والتنمية مات و إكرام الميت دفنه. خليو الساحة للناس لي خداااامين اما نتوما كتخدمو غي مصالحكم رجعو الدعم د المحروقات هلكتو الشعب بالشفرة
حزب العدالة والتنمية هى التى اقدامت الرفع من الدعم الدولة الغازوال والبنزين فضلا عن تحرير اسعار المحروقات
تحرير أسعار المحروقات، كان خطأ يجب على الحكومة ان تعترف به، و قد سبق لعدد من التقارير ان اشارت الى ذلك.
المغاربة عرفو دابا بلي تجار الدين مايصلاحوش اقودو البلاد
حزب العتلة و 800 مازال ما بغاو يحشمو و كل نهار مخرجين قرار مرة يحي و لينا و مرة يطمعونا دايرين فينا بحال الدراري الصغار
كل المشاكل التي آلت اليها مجموعة من القطاعات ببلادنا فهي بسبب سوء التدبير و التسيير من طرف حزب العدالة و التنمية الحزب الحاكم الذي منذ أن ترأس الحكومة في 2011 و البلاد غاديا اللور و اليوم لا المحروقات و لا غيرها تعاني و يعاني معها الشعب المغربي
حزب العدالة والتنمية حزب بدون مصداقية ، حزب الوعود الزائفة ، جميع المشاكل تحلها على كاهل المواطن البسيط
تم رفع الدعم على المحرقات في صندوق المقاصة في عهد حكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية
أتمنى ان تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها، و ترجع الأمور الى ما كانت عليها.
كلكم فساد و نفاق يا حزب المنافقين صافي مابقيناش كنستحملو كلامكم و القرارات ديالكم المليئة بالفساد ابتعدوا عن المناصب اللي كبيرة عليكم
قرار رفع الدعم عن قطاع محروقات خلال مرحلة عبد الاله بنكيران كان قرار سياسيا أكثر من أنه قرار لمصلحة عامة و استغلال حزب العدالة و التنمية للشعب في هذه اللعبة الخبيثة دون مراعاة لعواقبها
المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ بشكل جلي ان حزب العدالة والتنمية يحاول جاهدا استغلال هموم الشعب والركوب على مطالبه لاهداف شخصية محضة فتجار الدين مند بلوغهم للسلطة وذاقو حلاوتها وامتيزاتها لم يعد بإمكانهم التخلي عنها ولو كان الثمن الوطن نفسه .
عيينا من البلابلا بدون فعل تضلو تخاطبو فالشعب و تعطيوهوم وعود زائفة عقنا و فقنا يا تريكة البيجيدي خويو الساحة للناس لي باغة تخدم
كل قراراتكم فاسدة و لا تجدي نفعا بل و تضر بجيب المواطن البسيط و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنانيتكم و استصغاركم لهذا المواطن
يجب على الشعب المغربي أن يعي جيدا أن ارتفاع اسعار المحروقات بالمغرب كان نتيجة سياسة و قرار فاشل كان ورائه رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران و حزبه الاعين
سبب ارتفاع اسعار البنزين والغازوال سياسةالبيجيدي الفاشلة
بغيت غير نعرف، شكون اللي خلا بنكيران ادير اديه فملف مقدر حتى واحد اقيسو، رفع الدعم عن المحروقات.
أتمنى ان تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها، و ترجع الأمور الى ما كانت عليها.
الكل يجمع أن حزب العدالة والتنمية كان من ضمن لائحة الأحزاب السياسية التي عقد عليها المغاربة أملا كبيرا، فهو الحزب الذي صنف أنه شد انتباه معظم المواطنين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وصوتوا لصالحه في ظروف وصفت بالحرجة، ووسط سخط عارم وغليان شعبي شديد طالب بمحاربة الفساد والاستبداد. وهي ثقة كان منطلقها الرئيسي فيما كان ينشده هذا الحزب ويعد به المواطنين والمعطلين والأجراء عندما كان في صف المعارضة، من شغل وصحة وتعليم وسكن ومحاربة للفساد واهتمام بالطبقات الشعبية… لاكن للأسف الشديد لم نرى من حزب الدئاب الملتحية سوى النفاق و الكذب و الوعود الزائفة فقط قريبا ستدق الساعه و الحساب سيكون عسير
حزب اللاعدالة و اللاتنمية منذ الازل و هو يخدم مصالحه الشخصية و يصفي حساباته السياسية على حساب المواطنين المقهورين
كرهتونا فيكم بعد ما كنا حاطين أملنا فيكم باش ديرو التغيير لكن فعلا خيبتو لينا ظننا
ملف المحروقات، اصبح ورقة ضعط سياسية، و فيه بزاف ديال التناقضات، و ممارسات غير مشروعة.
يجب محاسبة رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران و صديقه في حزب العدالة و التنمية عبد القادر اعمارة وزير الطاقة و المعادن السابق قبل محاسبة شركات المحروقات لأن هما من كان وراء رفع الدعم عن قطاع المحروقات دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن المغربي
طالما تريكت بن كيران لاتزال متوزرةستستمر في سقي المواطن السم ملعقة ملعقة وجشعها لدريهمات البسطاءلن ينتهي قراض يمص دم الشعب.
بالنسبة ليا كلاسيت حزب اللاعدالة و اللاتنمية في اللائحة السوداء و هذا يعني انه لاوجود لحزب العدالة و التنمية في قاموسي و هذا ما سيفعله أغلبية الشعب المغربي
الضرائب المفروضة من طرف الدولة على شركات توزيع المحروقات تبقى نفسها، رغم انخفاض الأسعار عالميا.