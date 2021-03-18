العثماني يحذر من "الأخبار الزائفة" ويدعو المغاربة إلى التحلي بالصبر

تفاعلا مع ما أثير مؤخرا حول لقاح “أسترازينيكا” وما تم تسجيله من ردود فعل بخصوصه، أوضح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن “اللجنة الوطنية العلمية بالمغرب أصدرت رأيها العلمي بهذا الشأن، الذي انطلق من دراسة دقيقة وعلمية لآثار هذا اللقاح ببلادنا، وعبر العالم، قبل أن يخلص إلى إقرار الاستمرار في استعماله في عملية التلقيح، وهو الرأي الذي يطابق موقف منظمة الصحة العالمية وموقف الوكالة الأوروبية للأدوية”.
وشدد العثماني خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، اليوم الخميس، على ضرورة الحذر من الأخبار الزائفة التي تمس سير حملة التلقيح الوطنية، منوها بأداء اللجنة الوطنية العلمية التي تشكل المرجع العلمي والمصدر الموثوق للمعلومة في هذا المجال، بالنظر إلى كفاءة وخبرة وتجربة أعضائها الذين يتفاعلون بانتظام مع المعطيات الوطنية والدولية الخاصة بالوباء، ويقومون بتحليلها بشكل مهني وعلمي، ويصدرون بخصوصها آراء علمية تؤسس للقرارات الرسمية بالمغرب.
وأشاد رئيس الحكومة بالتقدم المطرد الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، حيث حيا باسم المواطنين “الفرق الصحية والأمنية وجميع المتدخلين الذين يساهمون في إنجاح هذه الحملة الوطنية، التي عرفت إلى حدود الساعة إجراء حوالي 6 ملايين تلقيح، مما يجعل بلادنا تتصدر دول القارة الإفريقية ونموذجا استحق إشادة دولية”.
كما نوه بمجهودات جميع القطاعات التي تعمل على توفير المزيد من اللقاحات في سبيل تحقيق الهدف الذي حدده المغرب، وهو تلقيح 70% من المواطنات والمواطنين والمقيمين بالتراب الوطني.
وفي انتظار بلوغ المستوى المنشود من التلقيح الذي سيمكن من الرجوع إلى حياة طبيعية، جدد العثماني التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والصحية، وتوخي المزيد من الحذر أمام تطورات الوضع الوبائي التي يتم تسجيلها، موضحا أن طلبات التخفيف من الإجراءات الاحترازية التي يتقدم بها المواطنون وبعض القطاعات المتضررة، تتم دراستها بالعناية اللازمة من طرف الجهات المعنية، على ضوء ما تستلزمه التطورات الوبائية، وطنيا ودوليا، وضرورة حماية بلادنا وسلامة المواطنات والمواطنين.
ودعا رئيس الحكومة عموم المواطنين إلى التحلي بمزيد من الصبر خلال هذه المراحل من محاصرة الوباء، الذي حققت بلادنا في مواجهته، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس وبتوجيهاته الاستشرافية، إنجازات كبيرة وقصص نجاح على مستويات عدة يحق لها الافتخار بها، آخرها الحملة الوطنية للتلقيح.
يشار إلى أن أشغال مجلس الحكومة خصصت لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومشروع مرسوم رقم 2 .20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، الذي تقدم به وزير العدل، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.20.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 143130 (يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
كما خصصت أشغال المجلس لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في 26 محرم 144215 (سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.
كفى اغلاقا لقد بلغ السيل الزبا قهرتمونا بالتحلي بالصبر .سنة من الأسطوانة المشروخة إغلاق إغلاق إغلاق الله يأخذ فيكم الحق.
أكبر خبر زائف في تاريخ المغرب الحديث هو أنت وحزبك يا سعادة العلامة الفقية الدكتور، ما نعرف فاش، العثماني
سمح لينا أ العثماني منتسحبوكش أنت لي صانعو،أما دبا ملي قلتيها للمغاربة صفي حتى واحد مبقي يشكك في اللقاح حيت عندنا فيك الثقة العمياء،الله يلعن لي ميحشم
ايه التحلي بالصبر شد نتا ديك 7 تلمليون مع راسك وخلينا حنا نتحلاو بالصبر راه الصبر هو لي غادي اوكل ولادنا ويخلص علينا الكرا ولما الضو والصاير اوي ولله الي كنحس براسي غريب في وطني
أنا لن ألقح مادام في جسدي روح لنني لاأريد تعريض نفسي للخطر
مملكة السويد الدولة المصنعة لأسترازينيكا علقت التلقيح به وكذلك ألمانيا وفرنسا. وانتم تقولون ان الامور مع أسترازينيكا بخبر وعلى خير.. أليس هذا سبب لتشكيك في مصداقية اخباركم؟
بالله عليكم كيف نصدقم بما قمتم به من تدبير للشأن العام الذي من صنع أيديكم…..!!! اما اللقاح فلا لوم عليكم فلا انتم صنعتموه أو حتى ساهمتم فيه حتى تعرفون كل مكامن القوة و النقص فيه …؟؟؟
سبحان الله الدول الأوروبية أوقفت تلقيح أسترازينيكا نظرا لآثاره الجانبية المتجلية في تخثر وتجلط الدم .
وأنتم مستمرون بتلقيح المغاربة بهذا التلقيح يعني أنكم تعلمون وتعرفون أكثر مما يعرفه أطباء أوروبا .
فهم تتسطى .
التحلي بالصبر ؟؟؟؟ نتا الازمة مقاستكش صاليرك باقي كيدوز ماكيقولوش ليك سد محالك مع 8 معندكش عراقيل لا بغيتي تمشي من مدينة ل مدينة عندك الماء سخون ف دارك ، حطو راسكم بلاصت الدرويش قبل مادوي على الصبر
المرجوا ان تكمل نومك السي العثماني ..
فالشعب قهرتوه بسد دخل بحالك .. ولا تعويضات ..
و مؤخرا اصبح حتى المقدمين يضربون الشعب في المظاهرات السلمية ..
لا نرى الحياة الطبيعية مع انفلات أسعار المازوط دائما نحو الفوق الفوق
نتا ها سكت راك غي دمية لا تعمل شيئا سوى الرنين.. وحنا معندنا لا علم لا علماء متبقاش تكدب على المغاربة
نتمنى من اعضاء الحكومة ونواب الأمة أن يزيلوا الشك والتخوف الحاصل للمواطنين ويسارعون لأخذ اللقاح على المباشر كما فعل ملك البلاد
اليوم الصبر تقاضى
بالصبر عنداك – لا – تنصحوني
بغيت نشوفو دابا -الان –
توحشوه بزاف عيوني
والغيرة يا مجرب نار الغيرة
والحيرة تعدت حدود الحيرة
انا خلاص الشوق غلبني
ولابد -هايج- في القلب أمواجه الكبيرة
الأخبار الزائفة كتجي غير من عندكم…. اللهم ابعد هذا الوباء عنا وعن جميع المسلمين…. وأبعد عنا مثل هذه النماذج البشرية التي تحب أكل كل شيء حتى الصخر…. سبحان الله…حكومة لا يطالها سوى الأخبار السيئة…..اللهم احفظ المغرب وأبناء المغرب……
معقولة .لان البلبلة تخلق ااوسواس والبلبلة .شيء معقول ومقبول.
على الحكومة أن تتواصل مع المواطن على جميعا يروج بالتوصحات الازمة والواضحة للعموم كفا من لغة الخشب.
هاد الهضرة قولها لكبيركم بنزيدان لمادارش التلقيح لحد الساعة يا تجار الدين الله ياخد فيكم الحق كاميلين جميع الأحزاب السياسة رباعة الشفارة غتوصلوا لبلاد لشي موصيبة عمرها تسالي
انت راك مهني ما عندك اغراض ما تحكم لا لي غايب ولا فقد العمل ديالو الناس اليقين عليهم باب الروقان امام الله يتساءل ونسأل عليك أن تعد الجواب من الان
سي العثماني الشعب المغربي فقد الثقة في حكومتك الفاشلة و خاصة سيادتكم الفاشلة… لماذا سنصدقك انت و هل انت قرآن مبين حتا نصدقك؟ المغاربة يريدون رئيس حكومة قوي و يتواصل بشكل واضح و سليم و لما لا بثلاث لغات على الاقل… رئيس حكومة وراءه أغلبية قوية مساندة … سمح أسي الشريف اغلبية حكومتك مهزوزة و الدليل هو تصويتها على القاسم الإنتخابي نكاية في حزبكم…كيف نصدق رئيس حكومة مطعون مغدور من طرف اغلبيته الحكومية؟ . إذا لماذا نصدقك اسي العثماني و انت اتهمت اهل الريف بالإنفصال و فتحت الباب للمغاربة لشراء أضحية العيد في عز كوفيد 19 و شفتي فينا حكومات العالم…. و كذبتي على المغاربة في الساعة المشؤومة و كذبتي على المغاربة في محطات كثيرة حتى أصبحت اكبر رئيس حكومة كذاب في العالم… طريقة تسيير ك للحكومة غريبة و عجيبة… تسد الاذان بالشمع حين تنزل قرارات مجحفة في حق الشعب المغربي ( غير البارح السلطات العمومية شبعات ركيل و رفيس في أطر التعليم) و نتا غايب على هذا العالم لا وجود لك لا سياسا و لا إعلاميا….
ما قول السيد رئيس الحكومة في تعنيف الأساتذة في الشوارع؟ هل ألغي حق التظاهر السلمي من “الدستور”؟ هل الصبر الذي يتحدث عنه هو الصبر للزرواطة؟ هل اتصل السيد رئيس الحكومة بوزير الداخلية طالبا منه عدم استعمال العنف ضد متظاهرين سلميين و منبها إياه إلى خطورة ذلك؟ ما قول السيد رئيس الحكومة في ظهور منابع النهر الأسود في العاصمة؟ هل يستطيع السيد رئيس الحكومة أن يصبر و يتخلى عن أجره و تعويضاته هو و وزراء حكومته مع علية القوم؟
ما لا يعرف العثماني ان المواطن المغربي عيا ما يصبر ، والصبر راه تيضبر ، وناس بغاو يتحلو المساجد و يصلو الصلاة الطروايح و ينساو هاد الوباء ، لا تمديد لا للقمع نعم لحرية التعبير ، وعاش الشعب.
فترة حكم العثماني ستظل راسخة فب عقول المغاربة شخص لا دراية له بالتسيير شخص عشوائي بالدرجة الممتازة.
تلقيت منذ حوالي ثلاث أسابيع الجرعة الثانية من لقاح أسترا زنيكا، والحمد لله كل شيء بخير وكذلك كل زملائي بالعمل.
لقد قتلتم الصحافة الحرة، و ماتت صحافة الاحزاب، مادا بقي في الساحة…الساحة فارغة….
انضروا لجاركم الجزاير….نضام عسكري نعم، لكن الصحافة المكتوبة في احلى اوقاتها وكدالك الاعلام المرئي بقنواته الخاصة..
نفس الشي ادا نضرنا اجارنا الشمالي….الصحافة تنبض بالحياة….اصحاب المدن الشمال يعلمون دالك……كدالك في كل البلدان الديموقراطية..مادا بقي في المفرب…
هل الأحرار صحافة؟ هل للبام صحافة؟ هل للحركة الشعبية صحافة؟..
هناك صحف ورقية تهتم بالقفطان والاكل….والفضائح…
وبرامج صباحيات و لقاءات اداعية مسائيات….
نعم المخطط نجح، بعد قتل التعليم والصحة…جاء دور الإعلام…حيت المعلومة تقلب الموازين وتمحو الحقائق المزيفة…
هذا السيد الله يسمح ليا كنشفو او نسمع صوتو كتمشيلي الشهية
دابا نتوما هوما مصدر المعلومة الصحية ههههههههه