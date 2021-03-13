العثماني يستعد لإبعاد بنكيران من سلا

قال مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية إن الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني يستعد للترشح في الانتخابات المقبلة بمدينة سلا.
وكشف مصدر الجريدة أن العثماني يهدف من هذا القرار إلى إبعاد الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران من خوض انتخابات 2021 في الدائرة التي ترشح فيها منذ الانتخابات الجزئية سنة 1999، وحصل فيها على مقعد.
وأكد المصدر ذاته أن العثماني دشن تحركاته داخل مدينة سلا بلقاء مع الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا بطلب منه، فضلا عن تأطير لقاءات ثانوية للحزب بالمدينة.
اذا لم تستحي فافعل ما شئت. لا حول ولا قوة الا بالله.
عند الله تعالى تلتقي الخصوم ويحكم الله بعدله
من الحمق ترشح كوادر حزب المصباح في مدينة سلا لانها استعدت استعداد تام على طرد هدا الحزب من كل شبر في سلا خصوصا الاظهاد الدي مورس في هده المدينة تنامي معدلات الجريمة تزايد اعداد البطالة تقلص المناطق الخضراء الازبال في كل ناحية ووووو ….اوا اخويا العثماني اشنو باغي دير في هده المدينة ادا كنت رئيس الحكومة ولم تفعل اتجهاها شيء تأتي اليوم لتأخد الغلة لا تم لا تم لا كفى كفى كفى
يقول الشاعر “ملؤ السنابل تنحني لتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ” ويقول المثل “الزين تا يحشم على زينو والخايب غا إلى هذاه الله” كون عندهم شي ضمير هما بجوج والاتباع ديالهم كون طلبو السماحة منا حنا اللي صوتنا عليهم و طلعناهم حتى ولاو ملهوطين وملهوفين على المناصب ،حنا السبب باش وصلوا هاذ المنافقين تجار الدين اللي وصلونا لهذا المستوى الكارثي اللي حنا عايشينوا دابا
وهل لا زال المواطن المغربي ينتخب عن زعماء الأحزاب ؟
الذئب كادوز عليه مرة وحدة . الله يجعل البركة فالغفلة التي تعرض لها الشعب في الماضي . أنا أقضل أن تكون الحكومة المقبلة من أصحاب الشواهد العليا الذين وقفو واحتجو في ساحة البرلمان والذين لم يجدو الأذان الصاغية . منهم الأطباء ومنهم المهندسون ومنهم الأساتذة .
العز للوطنيين اللذين ابانو للشعب بان هذا الحزب مجرد مجموعة من الانتهازيين المنافقين .
تبارك الله وما شاء الله،منطقي ان يخطو خطوة من هذا النوع لانه ليس له وجه يظهره الى اهل المحمدية بعد تنكره لهم في امة الازمة الى جانب باقي المواطنيين ولكن ليكن في علمه ان لعنة المغاربة واحدة من طنجة الى الكويرة وانا اقترح عليه ايضا الهجرة هو الاخر الى تركيا لان الويل ينتظهر من لدن المغاربة والاستحقاقات المقبلة بيننا واتحدى ان يخرج الى الشارع العام دون هرج ومرج .تنها لعنة بلد الالف ولي .
لا افهم كيف يتمكن السياسيون من الترشح في غير مدن سكناهم؟ الجميع يعرف ان بنكيران يسكن في الرباط في فيلته المحروسة بحي الليمون فكيف يتمكن من الترشح بمدينة سلا التي لا يقطن فيها
LE P.J.D. PARLE BEAUCOUP DE SES PROBLÈMES INTERNES, ET IL A OUBLIÉ LES VRAIS PROBLÈMES DE LA SOCIÉTÉ MAROCAINE,……. AU LIEU DE PARLER DE NOS VRAIS PROBLÈMES COMME LE. CHÔMAGE. LA PAUVRETÉ. LA MARGINALISATION…….,CE PARTI PARLE DES CHOSES QUI NE NOUS INTÉRESSENT NI DE PRÈS NI DE LOIN………..
سلام؛ العتماني يستبعيد بنكيران من سلا.
والشعب يستبعيد العتماني وحزب العداوة والنميمة من الميدان .
حجارك يشدوك واش دبا تتمثلوا علينا و هذه تم شيىتننن ثيلية محبوكةومفربكة سمحوا لينا بازاف أخوتنا المسلمين.رآه الشعب عاق وافاق شكرا هسبريس اط.