العثماني يستعد لإبعاد بنكيران من سلا

قال مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية إن الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني يستعد للترشح في الانتخابات المقبلة بمدينة سلا.

وكشف مصدر الجريدة أن العثماني يهدف من هذا القرار إلى إبعاد الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران من خوض انتخابات 2021 في الدائرة التي ترشح فيها منذ الانتخابات الجزئية سنة 1999، وحصل فيها على مقعد.

وأكد المصدر ذاته أن العثماني دشن تحركاته داخل مدينة سلا بلقاء مع الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا بطلب منه، فضلا عن تأطير لقاءات ثانوية للحزب بالمدينة.