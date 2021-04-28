العثماني يشتكي "سرقة منتخبين" ويطلب الحياد

اشتكى حزب العدالة والتنمية، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني، من “ضغوطات يتعرض لها أعضاء الحزب والمتعاطفون معه لثنيهم عن الترشح باسمه خلال الاستحقاقات النتخابية المقبلة”.
واتهم حزب “المصباح” خصومه السياسيين، دون ذكرهم بالاسم أو الصفة، بممارسة ضغوطات على منتخبيه، في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة قصد استمالتهم للترشح باسمهم.
وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ اليوم الأربعاء، عن “رفض كل الممارسات السلبية التي تسيء إلى المسار الديمقراطي لبلادنا”، داعية إلى “الالتزام بقواعد التنافس السياسي واحترام الفرقاء لبعضهم البعض”.
ودعا حزب رئيس الحكومة السلطات العمومية إلى “الحياد الإيجابي في التعامل مع كل الفرقاء”، وانتقد مجددا “محاولات إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي، بعد اعتماد تعديلات تتعارض مع الاختيار الديمقراطي؛ وهي المحاولات التي من شأنها تكريس عدم الثقة في المؤسسات، وبلقنة المؤسسات التمثيلية، وتبعا لذلك إضعاف أدوارها التنموية”.
وعلى الرغم كم الانتقادات التي توجه إلى حصيلة حكومة العثماني، اعتبرت قيادة “المصباح” أن الحزب حقق “حصيلة مشرفة” على مستوى تدبيره للشأن العام في الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية.
ورفضت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، في بلاغها، ما أسمته بـ”التوظيف السياسي والحزبي لعملية الإحسان العمومي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مما يسيء إلى الطابع النبيل لهذا الإحسان”، واستنكرت “الخرق الصارخ للقانون باستثمار المعلومات الشخصية للمواطنين البسطاء في تسجيلهم في قوائم بعض الأحزاب السياسية”.
وعلى مستوى تطورات ملف الصحراء، عبر “البيجيدي” عن أسفه للموقف الإسباني “غير المنسجم مع مبادئ حسن الجوار والشراكة، والمتمثل في السماح لزعيم الانفصاليين إبراهيم غالي بالاستشفاء في إسبانيا بهوية مزورة”.
وقال التنظيم السياسي ذاته إن هذا الأمر “يمثل في حد ذاته اعترافا ضمنيا بالطابع الوهمي لما يسمى الجمهورية الصحراوية المزعومة، وفي نفس الوقت يشكل ذلك سابقة في إعاقة إحقاق العدالة في حق مسؤول رئيسي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف”.
وأوضح سعد الدين العثماني، في كلمة بالمناسبة، أن موقف مدريد “لا يخدم العلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا ومصالحهما المشتركة”.
وعبر العثماني عن رفض حزبه واستهجانه “للمناورات المتواصلة لخصوم الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، وللتشويش على الدينامية السياسية التي نتجت عن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وتعبر عن استنكارها للحياد السلبي والتواطؤ المفضوح لبعض أعضاء مجلس الأمن مع التعنت الانفصالي، للحيلولة دون بلورة موقف صريح من الانتهاك المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار”.
مازال ماشبعتوا من الدنيا مازال زايدين فيه بالقوالب والكدب على الشعب المزلوط المحكور مبغيتوش تعيقوا
… في حياتي سأصوت ان شاء الله على حزب الاستقلال الذي يستحق قيادة هذه البلاد
و نحن نشتكيكم انتم لسرقتكم أحلام شعب باكمله(( دكيناكم لله هو ياخد فيكم الحق )) أما حبل الدنيا فهو قصير و الدوام و البقاء لله عز وجل
لو كان أعضاء الحزب والمتعاطفين معه أناس دوو مبادي وقيم لما استمالتهم الاحزاب الأخرى وهنا يتبين ان الهدف وراء الانخراط في الحزب مند البداية هو الحصول على الامتيازات السياسية والاقتصادية والريعية ولا علاقة له بالاسلام ومبادي الشريعة الإسلامية السمحاء
سرقة منتخبين هههههه ! !! هدي زوينة ، بحال الى كيتكلم على شي سلعة ورتها ولا كانت عندو في الحانوت ، هداك راه مايكون غير اخنوش شادو السعر هاد الايام ههههه هداك راه مكرهش يكون ملك و يسدلكم الحوانت كاملين ، تخلطات عليكم السلعة ، تجار الدين و تجار الجملة داو هاد البلاد واحد 50 عام للوراء
شكرا هسبرس للنشر
المقرف في الامر انتا في شهر رمضان ونرى هذه السلوكات استغلال الجوع والحاجة لمصالح الانتخابات اعطيك قفة وتعطيني صوتك .
ابشع استغلال هل هذه الشفافية تسرقون اموال الشعب من ضرايب وغرامات وتوظفونها لمصالحكم وتنتخاباتكم الوسخة .
اين دينكم ؟ اين حق الشعب من ميزانية الدولة ومداخلها ؟ حتى الصدقة تمنون بها والان تساومون بها ؟ والزكاة ايضا مقابل الاصوات ؟
تبا لكم هل هنتك من عقل وضمير يوقف هذه المهزلة. شوهتونا امام العالم ففة الجوع والعار.
اصوات الفقر قد تمنحكم الفوز اكن لعنة الله عليكم ليوم الدين . وحسبنا الله ونعم الوكبل فيكم جميعا.
لاننا ندرك لا احد تحت قبة البرلمان يستحق البقاء بالانتخابات القادمة . من يصلح زاهد فيها ولا يبحث عنها .
أولا هادو ماشي منتخبين، هادو مرايقية بان ليهم مبقات معاك مرقة مشاو فين يدبروا على الكًاميلة ، ثانيا هاد الحزب لي دوز عشر سنوات في تدبير الشأن العام كون كان وفي لمبادئه وبرنامجه الإنتخابي لي تقدم به للمواطنين كون راه المنتخبين دابا تايتهافتوا عليه ماشي يتسرقوا منو ولكن راه بان لهم العربون ومشاو فين يدبروا على راسهم وأيضا هاد الحزب كون دار شي حاحة للمواطن كون أي منتخب يتقدم به يربح ماشي ضروري منتخبين محترفين لأن من المفترض أن هؤلاء ممثلي الشعب ماشي لاعبي كرة القدم ، العبرة بتنفيد البرامج وخدمة الشعب ماشي بالإحترافية ياأخي….
الم يان لكم ان تروا ولو فليلا امامكم والى الطريق الصحيح الذي فارقتموه وجعلتم انفسكم في قفص الاتهام بالعزوف عن محبة ما اراد الله ان يكون عند من يتولوا امور المسلمين..واصبحتم بكيد الشيطان بينكم اخوانا..وتركتمون الشعب الابي الذي جعل فيكم ثقة الله وحملتم امانة شؤون المغرب على عواتقكم ..وتنكرتم لها فاين حب الله والوطن والملك.؟..وان تعملوا لصالح هذا الشعب الذي يساءلكم امام الله .لما فرطتم فيه وجوعتموه وبهدلتموه امام العالم حتى اصبح الشباب يرمي بنفسه جماعيا في البحر انتقاما لضغطكم عليه وعدم المبالات بما يقاصي في دولة بها خيرات واهضم حقهم فيها فاصبحت المخدرات والاجرام السبيل الوحيد لفئة كان عليكم ان تجعلوا منها رجالا للغد..ولكن حبكم للمناصب والكراسي والمال الحرام حعل منكم عصاة ..وسنحاسبكم في الانتخابات الاتية وامام الله.
أتمنى أن نستثمر في تطوير البحث العلمي و فتح أفاق واعدة أمام الشباب لنلحق بقطار التنمية
غي تيجيبلكم الله بأنه تيغررو بيهم كون هاني راك انت لي ما خليتي ليهم فين يجلسو رونتيها كلشي ولا خايف على بلاصتو اللهم يبدلو الفيستة لعل وعسى وانا كناخب ألفت إعطاء صوتي لحزبكم قررت انني مانعدبش راسي ونضيع وقتي معاكم كلكم بحال بحال ومشى الحال للإفلات منكم جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل و إنا لله وإنا إليه راجعون
لهذا كنت ولا زلت أنادي بمنع الترحال وتحديد عدد الولايات لا تتعدى إثنين.الآن أحصدوا ما زرعتم.