العثماني يشيد بمبادرات الحكومة حيال المغربيات

هنأ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المرأة المغربية في المدن والقرى بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة.

وقال العثماني في كلمة خلال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن “الاحتفاء بالمرأة وتكريمها والسعي للتمكين لها، يتجاوز اليوم الواحد أو الشهر الواحد، ويجب أن يشكل هما في السنة كلها”.

وأضاف رئيس الحكومة أن “المرأة المغربية ولله الحمد، برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حققت خطوات مهمة جدا طيلة العقدين الأخيرين من الزمن، على المستوى الحقوقي والتعليمي والثقافي والمهني والصحي، حيث أضحت تنافس شقيقها الرجل عن جدارة واستحقاق”.

وسجل أن “بلادنا قد خطت خطوات مشرفة لصالح التمكين للمرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وهو ما تترجمه عدد من المكتسبات الدستورية ذات الصلة منذ دستور 2011، وكذا عدد من الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية على أرض الواقع، وكلها تروم مناهضة التمييز ضد المرأة، وضمان استقلاليتها ومشاركتها في الحياة العامة ووصولها إلى مراكز القرار ومناصب المسؤولية، وضمان باقي حقوقها المدنية والاجتماعية والاقتصادية”.

وذكر العثماني عددا من الإنجازات التي حققها المغرب على المستوى التشريعي، أو التنظيمي، أو على مستوى العمل الميداني، أو من خلال البرامج الموجهة للنهوض بالمرأة المغربية، مشيرا إلى صدور القانون المتعلق بتمكين النساء من ملكية الأراضي السلالية، “وهو مطلب تحقق بعد 100 سنة من الظهير الشريف الخاص بالأراضي السلالية، بالإضافة لصدور القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء لما له من أهمية، تلته برامج عمل من طرف لجان ذات الاختصاص من أجل مناهضة العنف ضد المرأة ومعالجة آثاره”.

وتحدث المسؤول الحكومي عن “دخول القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، والقانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وغيرها من القوانين التي صدرت في ظل هذه الحكومة والتي تتجه كليا أو جزئيا إلى معالجة التأخر الحاصل في مجال التمكين للمرأة المغربية والنهوض بوضعيتها”.

ونوه رئيس الحكومة بـ”المبادرات والالتفاتات التي اتخذتها مختلف القطاعات الوزارية وكل فعاليات المجتمع على هامش تخليد هذه المناسبة”، وتعهد بـ”الاستمرار بكل عزم وإرادة لتحقيق مزيد من المكاسب للمرأة المغربية التي تستحق الأفضل، ومواجهة التحديات والعراقيل التي تعيق وصولها إلى التمكين الشامل”.