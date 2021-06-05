العثماني ينتقد المشككين في "الشعبية الواسعة" لحزب العدالة والتنمية

أبدى سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتزعم للتحالف الحكومي، تفاؤله بفوز حزبه بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرا أن كل ما يروجه خصوم الحزب من كونه فقد شعبيته “مجرد شائعات”.
وقال العثماني، في “مداخلة عن بعد” خلال الجلسة الافتتاحية للحملة الوطنية التي أطلقها حزب العدالة والتنمية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، إن “حزب العدالة والتنمية لا يزال يتمتع بثقة المواطنين، ولديه الشعبية لتصدر الخريطة الانتخابية”.
وذهب الأمين العام لـ”حزب المصباح” إلى القول إن “سر استمرارية وقوة حزب العدالة والتنمية يتجلى في أن مناضليه يعملون لله في سبيل بلدهم”، مضيفا “أن المواطنين يلمسون في أبناء العدالة والتنمية المعقول والاستقامة وحب الوطن”.
وعاد العثماني إلى الحديث عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا أنه “غير ديمقراطية ومسيء إلى المغرب” وأن هدف الأحزاب التي صوتت له هو استهداف حزب “المصباح”؛ “لأنهم عجزوا عن مقاومته بالتنافس الشريف”، على حد تعبيره.
قياديو حزب العدالة والتنمية، الذين حضروا افتتاح الحملة الوطنية السابعة عشرة تحت شعار “شارك تنفع بلادك” من أكادير، انتقدوا بشدة خصومهم السياسيين؛ فقد اتهم عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، هؤلاء الخصوم بما سماه “ممارسة الضوبّاج في الحياة السياسية”.
وذهب الرباح إلى القول إن حزب العدالة والتنمية “حزب عجيب وغريب تحالف عليه المال والإعلام والقاسم الانتخابي، ومع ذلك ناشط مع راسو”، مضيفا: “نحن لم ندخل السياسة من أجل السمسرة والاسترزاق، يمكن أن نرتكب أخطاء إدارية؛ ولكننا لا نسترزق بالمال العام أو على حساب المواطنين، ولا نعتبر المناصب سبيلا للاغتناء ومراكمة الثروات”.
وانتقد عضو الأمانة لحزب “المصباح” بشكل غير مباشر حزب التجمع الوطني للأحرار، الغريم الأبرز لحزب العدالة والتنمية، دون أن يذكره بالاسم، قائلا: “اللي بغا يحنّ على المغاربة ما يغلّيش عليهم بالمحروقات واستغلال حرية الأسعار”، مضيفا: “يمكن أن نتفهم أن ينتقدنا حزب في المعارضة؛ ولكن حزب من نهار تزاد وهو فالحكومة ماشي معقول يجي يدوخ على المغاربة”.
من جهته، قال عبد الصمد السكال إن ثمة حاجة إلى مشاركة مكثفة للمغاربة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ “لأن مناهضي الإصلاح المستفيدين من الفساد ليس من مصلحتهم أن يشارك المواطنون بكثافة في الانتخابات، لأن توسّع المشاركة ستصعّب عليهم ضبط المواقع”.
وأردف المتحدث ذاته أن “الذين يبخسون العمل السياسي ويضحكون على السياسيين يخدمون مصلحة الفاسدين”، داعيا الشباب إلى عدم الاكتفاء فقط بالتسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت في الانتخابات، “بل الانخراط في الحياة العامة لبناء مستقبلهم ومستقبل المغرب”.
حزبكم إسمه ” العدالة و التنمية ” لم نرى لا عدالة ولا تنمية.
غير احلم.
ستري بعينيك ما لم تسمعه باذنيك
شعبية القهر والبؤس والغلاء والزيادات في كل شيء ،حتى الساعة قهرتونا بها
ها انتا أسي العثماني غادي تشوف الشعبية الواسعة في الإنتخابات : ربما لن تنالوا أي صوت !!!
كن اكيد و على يقين تام. ما عليكم الا……….. و احداث تغيييييييييير. عمييييييق.
حزب العدالة والتنمية انهك الشعب وكان هو الحلقة الضعيفة في سياسته حزب فاشل استغل الدين للركوب على الشعب ليس له اي استراتيجية مجتمعية استهدف جيوب المغاربة مع السلامة بلا راجعا.
من الواضح أن هذا الزعيم الكرتوني لا يعرف ان جل المغاربة لايصوتون في الانتخابات. و اقول له و لجميع الاحزاب لو ان المطلوب في الانتخابات هو تصويت على الحزب الذي يكرهه المغاربة ستكون نسبة التصويت في حدود 90% و يحتل حزي النذالة و التغمية الصادرة بطبيعة الحال لان المغاربة عرفو مدى اتقان هذا الحزب النفاق السياسي باسم الدين ووو
يحن الشباب للانخراط لبناء مستقبلهم كاغلبية الحزب الزين اصبحوا من الاغنياء انتهت فياط 127 دابا الناس ديال الحزب مكاين غير المرسديس والاودي هادي هيا السياسة في بلدنا الحبيب ودابا مساخيينش بالكرسي غيدرو المغرب كله ومغيبقاوش المغاربة مداويخ والفاهم يفهم
واش كتقلها بصح
انا بعد منين كمدخل المواقع الالكترونية ما لقيت حتى شي تعليق كيايد هذا الحكومة كتلقا غير اللعن والسب والشتم
سعد الدين العثماني انا بعدا و درنا والله لصوتنا عليك ولا على غيرك ….صوتنا عليكم و مصدقتوش
لله في سبيل الله و باز أ سيدي. و داك البيليكي و الدبشخي. وا حشمو الله يهديكم يمكن تكونوا انتم الالون من الخلف في الانتخابات المقبلة
نعم الشعبوية لا نشك فيها هي موجودة فعلا ولا نختلف في هذا . أما الشعبية فلا للغرور . وأما الانتخابات فالله اعلم بها. ولو اني انا ارى انها ربما تكون شكلية لأننا في الواقع لا ننتظر اي شيء من جميع الأحزاب هي مضيعة للوقت واستنزاف لميزانية الدولة والجري من أجل الكراسي والمناصب والمصالح الشخصية.
أيها التلميذ : صَرِّف فعل إنتقد في الماضي و الحاضر و المستقبل.
حاضر يا أستاذ :
أنا إنتقدت حزب العدالة و التنمية
أنا أنتقد حزب العدالة و التنمية
أنا سأنتقد حزب العدالة و التنمية.
لسبب بسيط جداً، و هو أن هذا الحزب فااااااااشل
لكن من دون كفاءة مع وجود انتهازية و حربائية … اخلفتم موعدكم مع التاريخ كما فعل usfp من قبل. يجب الإعتبار الآن.
انا فبلاصتكم الانسحاب غيكون اشرف وخ انا عارف بالي كلكم بحال بحال، كان شوية دالضو فداك اليسار بالحق بعد دك الصراعات بيناتهم تفرشات القضية
فزتم ام لم تفوزوا فهو سيان. لانثق فيكم ولا في الأحزاب الأخرى حتى نرى تغييرا في احزابكم.
ولكن سنصوت بكثافة حتى لا تفوزوا بالانتخابات المقبلة كي لا نرى بعض الوجوه في المشهد العمومي .ثم أن حتى الأحزاب المشاركة معكم مللنا رؤيتهم.
والله لا امان في أي حزب كلهم واحد لا تختلف الا الشعارات و طريقة النصب على العقول وتخديرها لا يهمهم الا ملء الارصدة اما خدمة البلد لا تهمهم الا يعقلون ان الاعداء يتربصون بنا من كل جانب حسبنا الله ونعم الوكيل
والله اعطنا وجهك !!! اشمن شعبية؟ واش خاصك شي طبيب نفساني. ما كنتم الا ورقة لعبها المخزن عقب احتجاجات 20 فبراير والآن قد إحترقت. سي البكماني تلاح وسد الباب من اوراك، التغيير من الداخل راه سلا.
فعلا العمل لله وفي سبيل الله….يساوي اكثر من 7ملايين تقاعد……هاذ الشي غي اللي باين أما اللي عارفينوش الله وحده أعلم به….فعلا اناس ربانيون…..
الله يعطينا وجهك الى مزبلة التاريخ إن شاء الله محشمتيش تقول يعملون في سبيل الله
قادة حزب العدالة والتنمية يعانون مرص الفصام وعدم رؤية الواقع كما هو …أنتم كانت لكم شعبية لأن الشعب أمن بخطابكم وتعاطف معكم في الولاية الأولى واستطاعتم ان تلعبوا عليه دور الضحية ، لكن المغاربة أذكياء فلا يلذغ المؤمن من الحجر مرتين …طيب ماذا حققتم ؟ …رفعتم شعار محاربة الفساد والاستبداد ..في عهدكم تغول الفساد الاستبداد ولم يعرف المغرب محكامات للمعارضين السياسين كما عرفها معكم : بوعشرين ، منجيب ، الريسوني ، الزفزافي …واللائحة تطول ..القدرة الشرائية للمواطن انهارات في مقابل زيادة حيتان قطاع المحروقات غني وثراء بفعل قرار المقايسة غير المدروس من طرفكم ….أنا في التعليم العالي ومن واقع خبرتي ما يشهده التعليم العالي من فساد واغراق الكليات والمعاهد بأساتذة باك صاحبي لم أشهد له من قبل مثيلا …الساعة الإضافية ثم تقريرها في عهدكم وإلى الان الدراسة التي وعدتم بها وكذبتم على المغاربة بشأنها لم نرى لها أثرا والمغاربة طالبوكم برفعها ولا من مجيب …وزيد وزيد فهذا التعليق لا يكفي لاستعراض كل منجزات فشلكم …الخلاصة : إذا صوت عليكم المغاربة مرة أخرى فالمغاربة إذن يستحقون العذاب الذي يعيشون فيه
صدق او لا تصدق يا السيد العثماني اذا قلت لكم ان سياستكم تصيبني بالغثيان اقسم لكم
ليست شائعات سي العثماني. انا و عائلتي صوتنا لكم في الاعوام الماضية . مستقبلا لا صوت لكم عندنا الى ان يرث الله الارض و من عليها و السلام عليكم
نعم لديكم شعبية لكنها في الحضيض وزادت مع القرارات العشوائية مثل جواز التنقل داخل المفرب.
اقسم بالله انك وحزبك اكبر مكروه في المغرب لذا انصحك ان لا ترشح نفسك مرة ثانية، تستعمل الدين لأغراض سياسية،اقبح حزب رأيته في المغرب
ياودي سير تنعس انت ورهطك وكا من خلانا انعيشوا الذل والحكرة في بلادنا ايه منكم ومن كل البيادق السياسية
هده سياسة داحلة في لعبة الانتخابات. العثماني عارف نفسه اصبح منبوذا هو و حزبه لكن حب الكرسي و عشرة سنين من الغنى و الترف و السلطة ليس بالسهل ان يتخلى عليها الانسان الطماع لهدا فهو يمني نفسه و يكدب على نفسه انه عنده امل في البقاء . و لكن الحقيقة المرة اسي العثماني التي يجب ان تعرفها ان النتيجة سوف تظهر لك في اول ايام خروجك للشارع للحملة الانتخابية و سوف ترى كيف سيعاملونكم المواطنون الذي ضحكت عليهم عشرة سنين.
سلام عليكم ورحمة الله هدا الوزير يعيش في عالم غير عالمنا اضن انه لا يقرأ في كل الصحف ولا هسبريس وما يكتب عليه خاصة وعلى فساد حزبه اخلاقية وسياسيا بدون تطرق الى وسائل تواصل الاجتماعي التي لم تترك فيه توبيخ او استهزاء الى نشرته
شكون داها في حزبكم او اي حزب
مشاكل المغاربة في واد ولاحزاب في واد
عوض متكلم على حرمان الجالية من الدخول لبلادها كتكلم على موضوع مكيهمش المغارية
المغاربة باغين العمل العدل التعليم الصحة اما الاحزاب لمزبلة التاريخ لكن للاسف مجبرين choisir entre la peste et le choléra باش ميدوزش حزبكم اللذي خربالمغرب.
بالفعل هاد الانسان على حق ,فحزبه له شرائح واسعة من الاميين والجهلاء اللذين سيحسمون له الفوز هذا هو الواقع ,اما المتعلمون والمثقفون في بلدنا يشكلون الاقلية لهذا سوف يكتسح حزبه الانتخابات وسيفاجئهم بولاية ثالثة.
المغاربة يأملون النتيجة لا الشعبية.
غير من صورة لي خديتو ليه تشوف فيها تعرف الجواب . الماتش مبيوع من بكري والقران فصل فهدشي المولوك اذا دخلو قرية افسدوها وجعلو اعزة قومها اذلة وذالك يفعلون انتها الكلام اللدي فيه تستفون مكاين لا احزاب ولاستا حمص كاين غير الرباط هو لي داي كلشي والفاهم يفهم .
إن لم تستحي فقل ماشئت.
ألم نقل تجار الدين. مازالت الاسطوانة المشروخة تعمل قال إن مريدوا حزبه يعملون في سبيل الله.
انكم أشد نفاقا من المنافقين. تبا لكم أيها الخونة العملاء.
نتساءل كمغاربة أحرار هل سي العثماني لديه وجه لمثل هذه الخرجات.أنتم عندكم شعبية واسعة عند المغاربة كباقي الأحزاب المرقية شعبيتكم لا تتصور! نعم صحيح كلامك عندكم شعبية واسعة لكنها سلبية سواءا حزبك أو حزب الملياردير أخنوش أو غيره.ماذا قدمت لتكون عندكم شعبية إيجابية وواسعة لدى المواطنين؟ .نعم عندكم شعبية على الإمتيازات والإختطاف على الحلويات وتهجير الأطفال والشباب سباحو شعبية في زيادة التسول….لكننا لا نلومك أنت لأنك أنت فقط توصل الخبز للفران
اذا كان حزبكم لديه شعبية كبيرة فتلك الشعبية ليست بسبب إنجاز حققه حزبكم بل هي بمتاجرتكم بالدين وإتخاذ الدين وسيلة من اجل الوصول الى السلطة ودغدغة مشاعر المغاربة ،ولكن الحمد لله الاغلبية عاقو بيكم ، وسؤال للسي العثماني ماذا حقق حزبكم في كل هذه السنين التي كنتم تحكمون فيها ؟؟ اعطنا اشياء ملموسة تم تحقيقها وعادت بالنفع المباشر على المواطن ؟؟ الخلاصة الأحزاب كلها سواسية كأسنان المشط وكلها ترفع شعار الوصول الى السلطة من اجل الإغتناء ، هل هناك غبي يتصور ان هؤلاء الأحزاب تروج لحملاتها الإنتخابية بملايين الدولارات من اجل ان تخدم المواطن ؟
وتا اتقي الله ياسعادة الوزير لو كنت في مكانكم لاطلقت ساقي للريح يعني الهروب تم الهروب
و الله يعطينا وجهكك اسي العثماني اشمن شعبية حكومتكم الى مزبلة التاريخ الاغلبية عاقو بيكم
خرجتو على لبلاد هو فالحقيق حتى حكومة دازت ما حمرات لوجه و لكن معاهم الشعب عاش الفقر و عاشو بكرامة نتوما حتى ديك الكرامة قتلتوها الله ياخد فيكم الحق
سبحان لله هاد المخلوق عايش فعالم بوحدو، عندو واحد الافكار سبحان لله ديال دري ديال 12 عام، كيشوفنا مكلخين ولى ماعيقينش ولى لله وعلم، مافراسوش راه لا هوا لا الحزب ديالو غادي يتلاحو فاحسن زبالة الثاريخ،
بنسبتي لي هذا هو اخر استحقاق انتخابي تغامر فيه .لكن غير جمع حقيبتك ورتاح ولا احد مازال يرغب فيكم او يسمع حتى صوتكم .ليكون في علمك ان اكفس حكومة عرفها المغرب هي لحكمتها انت . خرج راجل وخلي الأمور لقادين عليها قبل تدلل و تختبئ
الله يستر منكم. الله يعطيكم الخسارة فالخسارة… وشناهو الدور ديالكم الى تزاد علينا فالوقود… الدور ديالكم تشوفوا وتسكتوا… ماشفنا معاكم ربح غير سيروا…..
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
من أغرب الشخصيات السياسية التي مرت على تاريخ المغرب، و اسوء حزب يمكن ان يفوز في الانتخابات هو حزب اللاعدالة و الاتنمية. لا يقنعون …طمع الدنيا مصيبة.
نعم السي العثماني….. كانت الشعبية عند حزبكم العدالة والتنمية فبل مشاركتكم في الحكم…. أما اليوم لم يبق لا ثقة فكم ولا شعبية عندكم…. لقد اعطيتم للمغاربة اكبر كذبة. والبستموها لباس الدين لعلها تنطلي على المغاربة…. معمر داوود يعاود…… الى المزبلة…
الشعبية فقط يتبجح بها من ذاق من الكعكة الموظف خربتو معيشته المواطن خنقتوه بالزيادات مناورتكم والمظلومية التي تسوقونها للشعب نقولها ليكم بالدارجة الشعب عاق بيكم ياتجار الدين واش المتدين تياكل الحرام باختصار نقول لكم dégage
يتكلم غي على الحزب ديالو
و 6 مليون مهاجر نساهم
je ne comprend pas comment le Maroc a un type comme ce Monsieur à la tête du gouvernement, le Maroc mérite mieux c’est peut-être à cause du faible taux de participation dans les élections , j’encourage les citoyens qui ont l’âge de voter de participer en masse pour couper l’herbe sous les pieds de ces gens même en sachant que tous ces partis confondus ne valent rien
للاسف الشديد نشكك في جميع الأحزاب بدون استثناء لا فرق بينكم سيدي نطلبو الله يهديكم على راسكم بعدا و على هاد البلاد الكريمة
العدالة والتنمية . ليس لها لا عدالة ولا تنمية ولا شعبوية ولا حتى لعبة . عليها بالاستقالة وتمشي لشي غابة تخيم فيها هي وجميع الاحزاب . خاصنا جوج د الاحزاب بركا من هاد التخربيق شحال ديال الاموال كتصرف عليكم بلا حتى حاجة .
لقد خدمتم هذا الوطن بتفان وتحاربون على أكثر من جبهة وستنتصرون بإذن الله رغم كيد الكائدين
المغاربة الغيورين على بلادهم غادي يوركم واش عندك شعبية او غادي ازيحو عليهم اصعب هم داز عليهم في حياتهم في الانتخابات المقبلة
Je crois que tu rêve Monsieur Othmani. Je te déteste du fond de mon coeur
Gouvernement très faible et pas de réactivité Malagré les réseaux sociaux et internet
Pas de personnalité. Dégagez et vite
بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى من الله و من جميع الملوك و رؤساء الدول العربية حل جميع الأحزاب التي تستغل الذين الإسلامي في النفاق السياسي و الإجتماعي، مثل سيدنا عمر رضي الله عنه قال غرغري غرغري لن تأكل سمنا و لا عسل حتى يشبع الفقراء، أموال الفقراء أولاً بها،أو سبعة مليون لماذا لم تتنازل عليها لفائدة و أنت ميسور الحال، الله يحفظ سيدنا محمد السادس أوخلاص
ومن جهة اخرى هناك ” كراهية شعبية واسعة” لحزب العدالة والتنمية
حسبنا الله ونعم الوكيل اونا لله وانا اليه راجعون .
الا مقدرينش تصلحو ولا تحاربو الفساد اش داخلين ديرو في هاد الانتخابات تعمرو ااصناديق من جيوب المواطنين وتاجلو الأزمة وتغطيو على المفسدين بدل محاسبتهم . فتصبحوم متواطئين خرجو للمعارضة وحشمو على عراضكم عرضتو الاسلام للقيل والقال
من الواضح ان السي العثماني يعيش في بلد آخر غير المغرب . فاستمرارية وقوة الحزب كانت نتاج ثقة الشعب الذي خلتموه بسياستكم الإسلاموية وهذا كان زمان اما اليوم فالشعب هو من سيخذلكم
الله يجازي كل واحد على قدر نيته.
وجهك قاصح.
يالله داير زبلة يزلق فيها جمل ومازال عندك وجه.
جزبكم مهنته التجارة في الدين. كلشي عاق بيكم.الى مزبلة التاريخ
qui parle de populisme . a si othmani nous ont parle des lois passees en silence ni vue ni connu et de passivité et de complotisme avec le patronat pour laisser pour compte les employés licencier par les sociétés en masse et aussi passer toutes les lois contreverses que personne n a osé passer parsqu elle s touchent les marocains dans leur bien etre . nb les partis aux maroc dont des assoiffés d argent et de pouvoir.
عند الامتحان يُكرم المرء أو يُهان الانتخابات على الابواب .ولو أن كل الاحزاب لا خير يُرجى منها لكن حزبكم حطم كل أملً في نفوسنا وخير دليل كبيركم اللذي انسحب بتقاعد وامتيازاتٍ لايستحقها فعسى الله أن يبعث من يُحيي هدا الأمل
وذهب الرباح إلى القول إن حزب العدالة والتنمية “حزب عجيب وغريب تحالف عليه المال والإعلام والقاسم الانتخابي، ومع ذلك ناشط مع راسو”، مضيفا: “نحن لم ندخل السياسة من أجل السمسرة والاسترزاق، يمكن أن نرتكب أخطاء إدارية؛ ولكننا لا نسترزق بالمال العام أو على حساب المواطنين، ولا نعتبر المناصب سبيلا للاغتناء ومراكمة الثروات”.
قول و فعل و ما عليكم إلا تصريح ما كنتم تملكون أنتم و ازواجكم قبل مناصبهم العليا و ممتلكاتهم اليوم
باز علي تصنطيحة والثقة في النفس واخا ما فيكم نفس اسي الرايس انا نواعدك الا دزتو هاد العام اما ندخل للوطن حتى تتمحا سميتكم نهائيا
سبحان الله. سماهم على وجوههم. إلله عطنا وجهك.تاجر دين بإمتياز.
لا تيقة في الأحزاب كلكم كاذبون
سبحان الله. سماهم على وجوههم. إلله عطنا وجهك. تاجر دين بإمتياز.
Boycottez les élections c’est là solution personnes va travailler pour vous ni
Pour le pays chacun garnit son compte pour le future le reste va au diable no
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هادا واش عايش معانا فالمغرب غاتهنا اسي العتماني دابا تشوف الشعبيه ديالك .
تحزب مكيفرح كلكم شفاره قالك اسيد المناضلين خدامين لله فسبيل وطنهم فقرتو المغاربه حزب الاسترزاق و المصالح من نهار شفناكم مشفنا الرباح واش هاد المكلخ مكيقراش التعاليق ديال الناس باش يعرف الشعبيه ديالو ان بعد مميوتش االا صوت غنصوت على شي حزب يساري الا نازي
السيد العثماني يريد أن يقول هناك عدم ثقة المواطن بالأحزاب السياسية المغربية الفاسدة.
شهادة حق التي احاسب عليها أمام الله وامام الوطن أن هذه الحزب الوطني خدم ويريد أن يخدم المغرب والمغاربة بدون انحياز وهناك فعلا بعض الاختلالات والمشاكل وهذا في جميع الدول ولنقيم بموضوعية بعيدا عن التبخيس والاعلام المأجور وبعيدا عن التحريض والتكريه والكراهية لأن المغرب تقدم اقتصاديا وبنية تحتية وطرقيا سريعة وسياسيا ودبلوماسيا وأن هناك بعض النقائص في المسائل الاجتماعية كالصحة والتعليم والشغل وبعض الحالات حقوقيا كما أن مغرب 2011 ليس هو مغرب2021 في كل المجالات لقد تقدم شيئا ما ولولا جاءحة كورونا لوجدنا المغرب أحسن من هو عليه الآن .ولنكن واقعيين ونقيم بالعقل والمنطق بعيدا عن التأثير الاعلامي المرتشي والماجور ولنستحضر العراقيل والمعارضات لبعض المشاريع الاجتماعية التي واجهت هذه الحكومة من بعض عناصر الاغلبية المشاركة في هذه الحكومة قبل المعارضة والغريب أن هذه العناصر التي عارضت هذه المشاريع الاجتماعية بالأمس تأتي بها اليوم وتحسبها لنفسها قمة الغباء والخبث .
اتمنى ان ينجح عزيز اخنوش لنرى ماذا سيفعل بدوره
دعوه يحلم ويتمنى وهذا من حقه ولقد جربها فيما سبق ونجت ولما لا تنجح هذه المرة كذلك واصدقكم القول رغم اني ارجوا من لله ان لا يحقق مسعاهم
ان ما دام غالبية الشعب المغربي بهذا المستوى فانهم عائدون لا محالة وتلك الكارثة العظمى
حزب يخدم الله .وماذا عن بليكي.
الله ينعل لما يحشم.
السلام عليكم من فضلكم من رأى اي مصباح يطفيح الظلمة احسن من تجاه هاد الحزب
دبا كلشي عارف لاحزاب السياسية المغربية بحال بحال كلشي كيضرب غير على لمصالح ديالو ولكن شكون ل كيصوت عليهم الشعب أوشكون ا كياكل لعصة او لقهرة او زلط او لفقر الشعب إدان هاد شي كامل حنا ل كندرو ف راسنا هد شي ل كوقع لينا لدالك اي واحد بغي اصوت إعرف على من باش منبقوش ن بكيو من بعد
أقول للغاضبين من الحزب ….هذا الحزب سينجح نجاحا ساحقا هذه المرة لأن غالبية المغاربة لن يصوتوا …وبالتالي سيخلو المجال له ولمريديه للنجاح بسهولة ومواصلة خطته في التملص من المسؤولية وهدم المكتسبات السابقة….أقولها صراحة أي حزب آخر سينجح سيكون أرحم بكثير منهم …اللهم ارحمنا برحمتك.
عند افتتاح الصندوق يعز المرء او يمشي يضرب البرقوق……شوف على من تضحك ابا
الى مزبلة التاريخ حزبكم انهك الشعب المغربي وفقره وقتله وهو حي
سينهزم الحزب هزيمة نكراء لم يشهد بها التاريخ لان الرحيل والترحيل والهجرة الكاسحة نحو الاحزاب الاخرى وضجر الشعب من حزب القنديل الذي ابان عن فشل ذريع وفي القرارات التي اساءت للشعب وللبلاد من مثل الساعة المشأومة والقروض الكثيرة وتعويم الدرهم و سياسة خارجية فاشلة ايضا
القنيل لم يعد يعطي الضوء وهو اصلا لعب دورا سلبيا منذ البداية .
وما ظهر من الحزب انه استغل الدين من اجل خدمة المصالح الشخصية والاستفادة من الامتيازات والتقاعد المريح .
حزب انتهازي ضرب القدرة الشرائية للمغاربة .جل إطاراتهم أصبحوا من علية القوم.لا تعليق
الله يعطينا وجهك و ما عندنا ما نديرو بيه شفتي حتى الا صوتوا عليكم جهلاء بلدنا أو كسبتم الانتخابات بطريقة أو أخرى فسنعبر عن رفضنا لكم.
أنتم قتلتم المغرب و لازلتم لو ان لكم ذرة من الوطنية لانسحبتم منذ مدة
شخصيا لن أشارك في هذا الاستحقاق لانني لم و لن القح و احترم تدابيركم الاحترازية ما يمكنش تتسدو علينا في البيوت ديالنا و تمنعنا من التنقل و ترخصو لنا باش نخرجو تنصنتو عليكم أنتم و أمثالكم المنافقين و كل من اقتحم بيتي الذي هو ملكي الخاص أو سمح لنفسه بتوسيخه بمنشوراته و أوراق أخرى لدعايته س……
الاستحقاقات القادمة هي الفيصل في هذه الشعبية او بالأحرى هي التي ستثبت بقاء هذه الشعبية ام تبخرت و انتقلت الى….
هههه هذا مسكين تيق راسو السي العثماني راه ماشي غير الحزب ديالك اللي معندوش شعبية راه ماكاين حتى حزب عندو شعبية مجرد مجموعات من المرتزقة الذين يتسابقون على الريع واغلبكم لا يستطيع ان يفيد الناس ولو بجملة مفيدة
الانتخابات قريبة والحلم اسهل حاجة .المهم أوجه إلى المسؤلين للعدالة أنهم فقدوا مصداقية الحزبية وليس حزب العدالة وحده أن الشباب لم يبقى اه الثقة في الاحزاب رغم كل شيء واضح ان السياسة في البلد يقومون المسؤولون ارتجالية الأخبار و ان المعلومة مفقودة عندهم ا والنتاءج ستعطي مفاجءات. فلا مقام عندكم اليوم عندنا.لقد فقدانا الثقة فيكم كلكم.
عمري ما صوت وهذه المرة سوف اصوت ضد حزب الذي يسمى العدالة والتنمية
يارب لا ترينا وجه البيجيدي ولو حتى في الحلم مشية بلا رجعة .صوتوا يا مغاربة حتى لا يعودوا
الما و الشطابة حتى اللاخرة.
مهما انتقدتم هذا الحزب فهو سوف يفوز، وذلك راجع للمقاطعة الكبيرة التي تخدم لصالحهم وكذلك لخطابهم الديني.
استفاد أعضاؤكم وأقرباؤهم من التوظيفات الإدارية والتعيينات والانتقالات المغرب لايمكن أن تخفى على المواطنين مثل هذه الأمور
نعم لقد وضعنا فيكم تقنا و تفاءلنا خيرا بكم. لكن للأسف الشديد خاب ظننا فيكم و لم نلمس تغييرا من طرفكم ولم تأتوا بإضافة… اعتذر كانت هناك إضافة و هي إضافة ساعة للوقت القانوني للبلاد لم يكن يتمناها جل بل كل المغاربة … لأجل هذا فشخصيا لن أعيد التصويت على حزبكم إن شاء الله.
السيد ولف الكرسي
اعطيونا التساع كلكم .قتلتونا
رأيي الشخصي في الانتخابات السابقة قلت مع نفسي إذا لم يفز حزب العدالة والتنمية بصدارة الانتخابات فهي حتما مزورة وايضا هذه السنة رأيي هو اذا فاز حزب العدالة والتنمية فإن الانتخابات حتما مزورة
لم تكذب السي العثماني حزبكم حقيقة له شعبية كبرى وذلك بسبب خيانتكم لكل الوعود الانتخابية ، ولكونكم حسنتم وضعيتم ووضعية ازلامكم عوض تحسين وضعية المواطنين الذين قهرتموهم بسياساتكم اللاشعبية ، نعم شعبيتكم واسعة جدا بسبب اسناد المناصب العليا لاتباعكم دون احترام الكفاءات والرجل المناسب في المنصبالمناسب ، حسابكم قريب وستعرفون قيمتكم عند المغاربة إنشاء الله
الويل.تم.الويل.لحزب.العدالة.حكومة..تغتني.وتزول
حزب فاشل بكل المقاييس لا صحة لا تعليم لا شغل مأشر التنمية البشرية 121 المراتب الأخيرة غلاء الأسعار ارتفاع البطالة اعتقال الصحفيين والحقوقييين أفقار الفقير العوز الهشاشة الله يأخد فيكم الحق المستفيدون هم انتم العثماني ورباعتوا استقدام من الريع والامتيازات انشاء الله يصوت عليكم الا جاهل ومختلف
اذا نجح هذا الحزب، سوف أتأكد أن الإنتخابات مزورّة!! أسوء حزب في تاريخ المغرب.
و العثماني شوف را عمرني صوتت و ان شاء الله مغنصوتشي عليك, غير على فعايلكم أ البكاياااا,
يا إخوان خاصنا نصوتوا يوم الإنتخابات…..حيث عدم التصويت يصب في مصلحة تجار الدين…..راه عندهم الكتائب ديالهم باش كيفوزوا في الانتخابات..راه كيفوزوا بأقل من مليون صوت و حنا البلاد فيها 40 مليون………وكيبان لياأخنوش لي شبعان و ماخاصو خير احسن من هادوك لي من صندالة ميكا للكاطكاط و الفيلات…….
رسالة الى رئيس المحكومة : حزبكم المرتزق بالدين المتاجر في المساجد ليس له اي شعبية و لن يفوز في الانتخابات القادمة الا اذا استعمل المال الحرام
اسي لعثماني لا نتا لا حزب الاحرار بحال بحال عرفنكوم رونتو المغرب رونتو الشعب مبقات فيكم التقة لصوت عليكم الله اعطيه لعمى انشاء الله .راه منسينا شنو كتقولو لينا (بغيتو تربونا )كاع متربتو نتوما
حزب مصاحي استعمل الدين كمطية الإنقضاض على السلطة و بان عيبو حتى اصبح اكثر من الأحزاب الإدارية مقابل استفادة قيادييه من امتيازات كبيرة اما الشعب المغربي وخاصة الطبقات المتوسطة و الفقيرة اصبحت اكثر فقرات و أصبحت البلاد اكثر مديونية لقد لدغنا مرتين و لايمكن ان نلدغ مرة أخرى الا اذا كنا اغبياء و سفهاء.
الله يستر منكم قتلتونا جوعتونا قهرتونا … باراكا عليكم تنميتوا عا انتم … اما الشعب فالله اجيب ليه شي حكومة تفكر فيه وتكون باغا تخدم الوطن ..
سترى بام عينك يا خليفة ابي زيدان, سبحان الله دخلتم الحكومة نحيفين شباب وستغادرونها شياب بأمراض مزمنة.
حزب المصيبة و العدمية يقول لا يسترزق هو أكبر المستر قين السياسيين و على كل حال جميعهم في خانة واحدة لا يعملون الا لأنفسهم حزب المصيبة و العدمية خلق مقولة انتوا شعب واحنا شعب
ادعو كافة الاحرار الى تلقين هذا الحزب الصهيوني درسا لمن بعده ..و من اراد التصويت فليصوت على حزب مغمور كحزب زيان مثلا
مسكين راه فيه بوغطاط سامحوه. عندك الشعبية على سياستك الزينة. يا كما جدورك تمسكت بالكرسي. إن كانت لك شعبية لماذا لم تترسح في منطقتك./بلدتك. هل وجدت فيها من هم أكبر منك وأكثر منك شعبية. لا حول ولا قوة بالله ما عندكم علاش تحشمو. ولله في خلقه شؤون. صمتك خير من نطقك!!
هههههه شعبيتكم انتهت وانا واحد ممن صوت لكم وأقسم بالله اني لن افعلها مرة اخرى
جميع الا حزاب لاشعبية لها عل الاطلاق
الله يعطينا مزيد كن الصبر
والله من عندي انا كتحلموا أسوأ خمس سنوات مرت على التاريخ
كان المغرب بخيير قبل متجيو….نزلتو المصاءب على الطبقة المتوسطة و الفقيرة…و زيادة ساعة اضافية خلاتني شهصيا نكره راسي من تولدت في هدا البلاد…ماشي على راسي…لكن باش تخرج وليدات 5 سنين مع الفجر و البرد و الشتاء….فقط باش تردي شركة بوجو….سير الله ياخد فيكوم الحق يا معشر المنافقيين…
سبحان الله اخونا يتكلم ويعيد نفس اسطوانة المشروخة أي اسطوانة تجربتهم الأولى حيث كان المغاربة يثقون في مرجعيتهم اللادينية في منظورهم التي تبين أن لا علاقة لهم لا بالدين ولا هم يحزنون،وتساؤلي إلى سي سعد واش كان في غيبوبة وعلى من يكذب أما المغاربة قالوا والاجتماع كفانا خداع ونفاق ولا ثقة إلا في جلالة الملك نصره الله الوحيد الذي يعبر عن حبه لشعبه ووطنه بمواقفه.اما من عداه أما في القنافذ تأمر.
لولا العثماني وحزب العدالة والتنمية لأصيب نصف سكان المغرب بكورونا
أعتقد أن هؤلاء اصيبوا بانفصام في الشخصية هل يقرؤون ما يكتب عنهم أم لا ألا يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي لكي يعرفوا ما يكتب عنهم وما يقال العجب كل العجب اذا نجحوا فعلا في الانتخابات القادمة هم والأحرار نغسل يدنا من أي شيء يقال عنه ديمقراطية أو عدالة أو أي شيء من هذا القبيل سلام.
اية شعبية لولااولتراس لباجدة و المتمثلة في منخرطين في جماعةالتوحيد و عزوف الشعب عن التصويت لكنتم في خبر كان
عن اي شعبية تتحدث ياهذا،، ؟! اذا ماعلمنا جميعا ان حزبكم وفي كل الاستحقاقات الانتخابية سواء البلدية منها اوالبرلمانية لا يستطيع ان يستقطب من اصوات الناخبين المغاربة اكثر من 4% ؟؟!!!
ما أقبح أن تكون منبوذا فاقدا للتأييد من قبل الجمهور والشعب الواعي ثم تخرج وتحاول تفرض نفسك وات مكروه وحزبك ومكروه و المبني على خلفية اخوانيه تنتمي في حقيقتها الى جماعة الاخوان المسلمين تلك الجماعه التي تفككت وهلكت الى غير رجعه
صدقوني ليس في هذه الجماعه خير .
للمواطنين اللذين يرفضون التصويت ان لم تدلوا باصواتكم فتاكدوا من رجوع هذا الحزب ۔ ان فعلا تريدون ان يشد رحاله وجبت علينا المشاركة وتحمل المسٶولية
كلشي فيدك
صاحبي دير لي غايفيدك
و تانتا و تانتي معانا
تانتي معانا اوووو
صااااحبي مالك كاعي
دوي مع دماغي
كاتعاني الشعب كاع كايعاني
الوزارة شفارة و الحكومة ديال بلعاني
المرشح الفلاني كلاني
أشنو درتي باش مايطلع عاوتاني
شتي! صوتك فالصندوق حسن من مية بوسط ففيسبوك
وشي لاخر ماعقلتش عليه ههههه هزلت
في العهد الماضي كان سيط الحزب مشهودا له ، أما الآن فقد شوهتم سمعة الحزب ومؤسسيه
لكن هذه هي حقيقة كل الأحزاب وعود كاذبة
عقنا و سلينا و مبقا والو و تشوف بعينيك
سي العتماني كعادته خارج التغطية .الحزب المعلوم لا اظن انه سيحصل على اكتر من عشرة اصوات على الصعيد الوطني.الحلم جديد سيدي العتماني
لا عدالة ولا تنمية انها مهزلة.
عوض شعار شارك تنفع بلادك استعمل شعار انتخب تنفع مرشحك لي غير السيارة و السكن و بالنسبة للبيجدي تغيير حتى الزوجة و إذا راعى و خاف الله يقوم بالتعدد. أكبر مصيبة هي ان تكذب على الناس و على نفسك و تصدق انت الكذبة. و ما الغد للناظر ببعيد.
الشعبية راه فيها وفيها بحال زحام ماشي بحال زحام
قهرتو الشعب الله يعطيكم مصيبة
سبحان الله كل هذه الازدهار الذي يعيشه المغاربة والمستوى المعيشي الجيد الذي اوصلنا اليه هذا الحزب والمستوى الاخلاقي الذي تميز به مناضلو الحزب والفضائح التي عاشها مناضلوه لم يعرفها اي حزب على مدار 30سنة وافضائح المالية حدث ولا حرج كان على الكاتب العام ان يصمت ويتحاشى الكلام عن المنجزات
الغريب ان الهم الوحيد والهاجس الوحيد الذي اصبح يشغل بال المسؤولين في هذا البلد السعيد هو الانتخابات حيث اصبحت هي غاية في ذاتها وليست وسيلة لخدمة المواطنين وهذا هو الخطير حيث كلما اقترب موعد الانتخابات إلا وأصيب السياسيون بالسعار والهلوسة ومن سيتصدر المشهد السياسي، في حين انهم كلهم سواء فمنذ الاستقلال ونحن نسمع نفس الاسطوانة: اصلاح الصحة اصلاح التعليم اصلاح …….وتا شي اصلاح ما شفنا بالعكس مازايدين غير في الفساد
يكما في شي كوكب اخر من غير الارض واش باقي شي مغربي عاد يتيق فيكم
سي العثماني..و ككان لاحظنا البطالة تتنقص و المساكين الطلابة في الشوارع نقصات و الصحة تحسنات و مطالب الشغيلة تخذات بعين الاعتبار..و كان غادي نصوت مرة عليكم..لكن غييي سمحوا لينا..الوقت صعيب راك عارف خاص المدرسة لوليدات و الكراء و البنكة لا ترحم و خاي ما خدامش و الوالدين كبروا و مراض .. خاصنا شي حد اللي يكون نزياق و مطور جايب راسو اللي يدبر علينا بحال سي بوريطة في الإقتصاد و السكن و الصحة و التعليم ..إوا أنت رجع للعيادة ديالك ..و الخليصة ديال التقاعد مزيونة..إوا تبق على خير..تهلا ف الأسرة..
كانت عندكم شعبية ولكن منين وليتو تخرجو في قرارات ضد المغرب صافي رفع عنكم القلم واخيرها التطبيع مع اسرائيل توقع من هنا وتندد من هنا باز لكم باز
الشعرية بلا حليب عندكم مشي الشعبية ما حشمتي ما استحيتي و ليني سنطيحة هدي الله يعطينا وجهك
لي اليقين أن العثماني ذاته لا يصدق ما قاله، العدالة والتنمية طبق سياسات لاشعبية، وابتدع قرارات مناوئة للمواطن، وسحق كل أمل في المستقبل وأن يلفظه الشعب هو تحصيل حاصل.
حزب يتوفر على صنطيحة قوية ،أما الشعب لايكثرت بالأحزاب ولا بالانتخابات، فما قدمتم وسابقكم من الأحزاب الأخرى سوى الاغتناء على ظهر الفقراء، فليعلم الجميع المغرب مملكة وهو من يحكم ودور الأحزاب والانتخابات فهو شكلي لتلميع الصورة أن البلاد تجرى بها انتخبات وأن الشعب يساهم يساهم في تسيير البلاد عبر الانتخابات،فالاحزاب أصبحت تشكل العبىء الأكبر على دافعي الضرائب وأصبح لزاما حل الأحزاب وخفض الضرائب على المواطن التي تصل وتفوق 20% على القيمة المضافة،
الأحزاب أصبحت دورها كالشناق في الأسواق فيدهيون فكل يطلب قيمة الربح على عدد المواطنين الذين تم تشنيقهم، ليتكلفوا في المستقبل بشنقه نهائيا عبر التصديق والتصويت على القوانين المجحفة في حق دافعي الضرائب فليستيقظ الشعب ويقول كلمته مطالبا بحل الأحزاب هشتاغ الأحزاب لاتمثلني،
أنا لا أعرف كيف ستكون لحزب العثماني شعبية ووزراؤه ينهجون سياسة تدمير الطبقة الاجتماعية الوسطى التي تعتبر المحرك الأساسي الاقتصاد الوطني. منذ توليهم راسة الحكومة وهم ينهبون جيوب الموظفين البسطاء. الىه يعطينا وجهك العثماني!
القاسم الانتخابي هو الديمقراطية الحقيقية، حيث حتى غير المصوتيت، راه مغاربة ، واش بغيتي ، الاقلية تحكم الاغلبية، نطلب من الله ان يرينا فيكم يوما،……
حزب العدالة والتنمية حزب كارثي حزب المصالح الشخصية الضيقة واكبر دليل ان كل ما كان بنكيران يعيبه عندما كان معارضا قد احله لنفسه .
الا تستحي من نفسك تقول ان اعضاء حزبكم يعملون لله في سبيل الله.النفاق في اسمى تجلياته.وماذا تقول في عضو حزبكم الذي قال” بغيتو نخدم بليكي.”
سلام أسي عثماني لسانك فحال سفينة غادة في بحر راه غا كتحلم فيق شوية باركة من أقوال فارغة.
اذا لم تستحيي فقل ما شءت
السيد عايش معانا ولا في كوكب اخر
ما شفنا منكم الا الزيادات في كل شىء ما عدا الاجور والاقتطاعات عريتو عباد الله وربيتو الريش
حذاري ثم حذاري التصويت على هذا الحزب الذي ما شفنو منو غي الزلط والقهر والكلام الخاوي
الى مزبلة التاريخ
راهم غادي يصفيونا الدبوح هاد المنافقين دالندالة والتعمية يلا مشاو ترجعو الله يستر
ابتلينا بقوم يضنون أن الله لم يهد سواهم.
لست أدري هل السيد العثماني رئيس للحكومة المغربية أم رئيس المكتب السياسي للحزب.
يجب إعتماد قانون يقضي بضرورة الخروج من الحزب كل من تسند له مهمة رئاسة الحكومة. حتى يتسنى له تمثيل جميع المغاربة و ليس أفلام جزبه و أيضا حتى يفتح المجال لرئاسة الحزب من طرف آخرين .
أما عن شعبية الحزب أعتقد أن ساعته إنتهت.
انتضر اسي العثماني فيما يتعلق بشعبية حزبكم ستبدي لك الايام ماكنت جاهلا ويأتيك بالخبر من لم تزود .
bay bay …..
Dans le rêve vous est une parties politique nul
انا بعدا من جيهتي غير بداو تجمعو الادوات ديالكم من دابا راه قريب ادق جرس الخروج.
الحزب الوحيد الذي فقر وقمع الشعب في ولاتين هو حزبكم البئيس و وزرائكم كلهم فضائح خدمتم مصالحكم ومصالح القصر
على المغاربة وخاصة الشباب ان يصوتو بكثافة لقطع الطريق على هذا الحزب المنافق يقولون ما لا يفعلون اصبحو اثرياء باصواتنا حان الوقت لتلقينهم درسا في الدموقراطية الى مزبلة التاريخ ايها المنافقون
انتها الكلام ياحزب العدالة والتنمية إلى مزبلة التاريخ ندمت يوم اعطيتكم صوتي
هذا الرجل يا إما مغفل أو يستغفل المغاربة.
الانجاز الوحيد للعتماني هو تقديم الساعة و تأخيرها كل رمضان.
عمي العتماني واش كتعرف المثال الشعبي اللي كيقول :
عمر داوود ما يعاوود ، الله غالب.
الله يعطينا وجهك، حزب منافق استغل الدين للوصول إلى السلطة، فقدت الثقة فيه بعدما ازكمت فضائحه الأنوف، فرض التوظيف بالتعاقد في قطاع حيوي وخطير على مستقبل أجيال المستقبل، رفع الدعم عن المواد التي يستهلكها الشعب الفقير ،إصلاح التقاعد الغير منصف بسبب سوء التدبير للصندوق، استفادة بنزيدان من تقاعد 7ملايين في الشهر لم يساهم فيه ولو بدرهم، زيادة على التعويضات البيليكي، إضافة إلى القضاءح الأخلاقية والمتابعات التي تطال عدد مرشحي الحزب ووو،ولن تقوموا إن شاء الله في الانتخابات المقبلة لأن المواطنين سيصوتون لإسقاطكم. وحزبكم إلى مزبلة التاريخ.
Hélas monsieur le ministre, votre parti a perdu de sa crédibilité auprès des citoyens et notamment ceux qui avaient été induits en erreur par votre dialogue populiste quoi s’est avéré qu’il en a rienl. Toutes les promesses que vous leur aviez faites lors de la présentation de vos programmes successifs durant les campagnes électorales se sont avérées nulles et non avenues. Durant vos mandats vous n’avez fait que grever davantage le pouvoir d’achat des couches moyennes et pauvres par la levée des subventions de la caisse de compensation,le refus des augmentations des salaires ,l’augmentation des prix etc etc.Et après toutes ces contraintes imposées aux citoyens qui vous avaient fait confiance, et qui s’étaient aperçus qu’ils avaient été abusés, vous dites que vous aviez donné pleine de choses positives à ces citoyens. Le prochain scrutin vous donnera la réponse idoine à vos propos.
في حقيقة الأمر حزب العدالة والتنمية له شعبية كبيرة وسط المغاربة. لكن هذه الشعبية ليست مستمدة من برنامجهم الحكومي أو ما من مكتسبات حققوها للشعب المغربي بل من استغلالهم للدين الاسلامي و ما حققه من تغلل في نفسية و مشاعر الشعب المغربي بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة
أنا أستغرب لبعض المدافعين عن هذا الحزب …يقولون نحن نزهاء لا نأكل المال العام لا نقبل الرشوة ..أيوا ومن بعد ؟ أش غدي ندير بالنزاهة ديالك إذا ما كانتش عندك الكفاءة والقدرة والجرأة على اتخاد القرارات ؟ أش غدي ندير بالنزاهة ديالك إذا ما قدرتيش تحارب الفساد و تتخد إجراءات فعلية وحقيقة لمواجهته ؟ أش غدي ندير بالنزاهة ديالك إذا نتا ما كنتيش كتسرق وبفعل تخاذلك وجبنك تترك الاخرين يسرقون ….أش غدي ندير بالنزاهة ديالك وأنت دورك في الحكومة هو التنازل تلو التنازل و البصم على قرارات لا تستيطع قول لا بشأنها : من الساعة الإضافية وانتهاء بتوقيع اتفاقية التطبيع ؟ ففي مثل هذه المواقف كتبان الأحزاب القوية ذات المصداقية …أش غذي ندير بالنزاهة ديالك وأغلب القرارات الكارثية على البلاد ثم تمريرها على ظهوركم وأنتم ساكتون بما في ذلك الكوارث التي وقعت في ملف حقوق الانسان والحريات العامة إذ ثم الزج بكثير من المعارضين السياسين والصحفيين في غياهب السجون وأنتم تنظرون …نحن نزهاء لا نأكل المال العام طزززززز …على من تضحكون ؟ ومتي كان عدم أكل المال العام انجاز في حد ذاته فهو واجب وليس منة منكم …فاتكم القطار
لقد صوتنا لكم ظنا منا أنكم ستكونون في المستوى،لكنكم خيبتم ظننا فيكم،لم تقدموا أي شيء وستعلمون في الانتخابات المقبلة أنكم في سلة المهملات،ما رأينا فيكم لا عدالة ولا تنمية،وإنما رأينا الفقر والتهميش والبطالة والحݣرة ،طبعتم مع الصهاينة وفرنستم التعليم،قننتم الحشيش،قبحكم الله
حزب الإسلاميين قد فقد شعبيته مندو فشاله في محاربة الفساد، وقبوله تسيير المحكومة بعد إنقلاب على بن كيران، وعزمه على المشاركة في المسراحية الإنتخابية اامقبلة في ظل القاسم الإنتخابي الفاسد وغير ذلك.
البعض يعي جيدا انه بافساده للمشهد السياسي فهو بدلك يشجع على العزوف عن الانتخابات و هذا مبتغاه . حتى يرسل يوم الاقتراع أتباعه ليصوتو له و بالتالي كسب المعركة. لدلك على الشعب المغربي أن يعي أن من واجبه التصويت و بكثافة على الأجدر و قطع الطريق على كل من يصطاد في الماء العكر
انه يحلم حلم اليقضة
من اين تاتي “شعبية واسعة” بعدما جرعتم السم والحنضل ل95 في المائة من الشعب
اي شعبية يا منافق .ضحكت على المغاربة كل هده المدة .ليس لديكم حس وطني ولا قيمة لدا الاحرار من هدا الوطن .فادهب بلا رجعة.افقرثم هدا الشعب بقرارات ارتجالية ومتخبطة .تعلم لحسانة في روس لييتامة. لو كانث لك درة من الرجولة لاستقلت لانك خنث الامانة التي منحناك اياها في فترة حكومتك.باي باي اعشيري .فاهلا بالسيد اخنوش الدي سينسينا لخوانجية للابد
كن ابن من شئت واكتسب اذبا
كنا مغالططات والضحك على الشعب المغربي فانتم حزب العدالة والتنمية كان رءاستكم للحكومة كارتية بكل المقاييس سواء من الناحية الاجتماعية او من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية والناحية التنموية. فحدث ولا حرج . فكن صادقا مع الشعب المغربي الذي جاء بكم لرئاسة الحكومة . وانتم لستم أهلا لتقلد هذا المنصب فمستواكم ضعيف جدا ولا تملكون الكاريزما ولا المقومات التي يجب ان تتوفر. في رءيس.حكومة والشعب المغربي فاق وعاق “. تم اكرمكم عند الله اثقاكم”
انتهت شعبيتكم الحكومة كبيرة عليكم انتهت مدة صلاحيتكم
حزب منافق قام بتحسين وضعتهم المادية ويقولون ما لا يفعلون منصبهم إن شاء الله في الدرك الأسفل من جهنم. سياسة البهلوان لن تستمر و سيحاسبون على ما فعلو عاجلا أم آجلا.
المستقبل مشا من توليكم الحكم انا لم اصوت لكم او غيركم انني مرتاح امام الله اما انتم قد اغتنيتم علي ضهر شعب المقهور ولكن كين الحساب امام الله ستحاسبون عن كل شيء من زيادات في كل مجالات الحياة
وناااااااري علا قصوحية الراس . و الى ديتوها نتوما انخوي لبلاد . صافي .
من 2011 ل 2021 مشفنا والو ….
حرام تزيدونا في القهرة .
خليونا نتوحشوكم
إنشاء الله الرتبة الأخيرة وغاذي تكون اخر مرة نشوفو كمامركم فالبرلمان .وجوه الفقر والظلم
السلام عليكم إخواني وأخواتي في الله .تحية خالصة إلى جميع المغاربة الغيورين على مصلحة بلادهم ،أما بالنسبة إلى الانتخابات المقبلة إن شاء الله أتمنى من الشعب المغربي ان يصحح أخطائه ،للآن الشعب هو الذي يشكل الحكومة نتمنى أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وبالتوفيق ان شاء الله
العزوف عن الانتخابات هو ما وصل بكم للحكومة ، وبعد فوزكم كل سياساتكم وتوازناتكم كانت على حساب المواطن ، وحقيقتكم تضهر في تفاهماتكم في توزيع المناصب والتعويضات ، ونتذكر تجلخينكم في الحوار الاجتماعي و…. ، المهم انتم اسوء حكومة ابتلي بها المغرب ، كل الاوراش الناجحة اوراش ملكية ، وانتم راكمتم الفشل وتغيير الأزواج لا غير
حزبكم حزب فاشل اسي العثماني…وااالو غير الشفوي
انا انصحكم اذا خسرتم هذه الاستحقاقات و انتم بالفعل خاسرون فلا تدهبوا للمعارضة بل ادهبوا الى حال سبيلكم.
حزب قال الله قال الرسول؟والكيف و التطبيع و الشراب و غلق المساجد؟عندكم شعبية حتى مع الله انتوما.سماكم الله المنافقين في كتابه العزيز
بدون تعليق،،،،،،،،،،بدون تعليق..
لا شيئ في هده الدنيا اقدر من حزبكم
السكوت حكمة يا سيدي الرءيس، غير سكت تحسن ليك لانك منين تا تكلم ديما تا تبلزها .
زميلك الحلايقي كان حتى هو تا يبلزها ولكن كان مقبول داكشي ديالو بحال شي حلايقي وانت يا رجل مع كل احتراماتي …… خليني ساكت .
مون غير رجعتي لخدمتك يمكن تجي معاك ، طبيب نفساني ياك؟ الله اعلم.
مع كل احتراماتي لمنصبك ، ولد بلادي ظالم او مظلوم انا معاك.
حزب العدالة والتنمية في تركيا تحية لي رجب طيب اردكان. واما في المغرب. حسبنا الله ونعم الوكيل في حزب الشفر والتنمية.
إلى مزبلة التاريخ وانت واخوانك لم نرى منكم إلا الويل ثم الويل حسبى الله ونعم الوكيل فيكم يامنافقين جميع القرارات ساخفة نغدتها لدولة عميقة ومررتها ببرودة نعلة الله عليكم إلى يوم القيامة إن الله يمهل ولا يهمل ايام بيننا مهما طال الليل لابد من طول الفجر ومهما يطول العمر لابد من القبر قهرت مغاربة العالم
صوتو بكثرة يامغاربة حتى تجرو علي حزب تجار الدين. البيجيدي خرب اامغرب ولا يخدم المغاربة. الملك يبني والبيجيدي يخرب.
رغم ان المسؤولية تنهك الاحزاب المتواجدة بدائرة الحكم الا ان هذا الحزب بالخصوص لم يأت الا بالكوارث والويلات والمصائب.
next election Moroccan men and Moroccan women will send you and your brothers and sisters to the trash
this coming election your faces will be dark as your heart
all Moroccan know now that you can only convince sheep, and low intelligent people to vote for you but for the majority of Moroccan will not
maybe you can try but Moroccan will have a great chance to send you to hill
انطفأ المصباح واصبح الصباح واتضح الامر بل افتضح الامر وظهرا جليا ان المصباح لم يضيء الا لاصحابه وظل ضوؤه محجوبا عن الشعب المسكين المقهور لمدة عشر سنوات .كفاكم نفاقا وخداعا على العثماني واصحابه ان لايتجولوا في الازقة والدروب بشعاراتهم و وعودهم الكاذبة .غدا أمام الله سيكون الحساب عسيرا ايها المنافقون المخادعون حسبنا الله فيكم يا بن كيران والعثماني واصحابكم جميعا .خذلتمونا وخدعتمونا بوعودكم الكاذبة . انظروا الى التعليم والصحة و….
أكبر كارثة ضربت المغرب منذ الاستقلال هو حزبكم.
حطمتم المقاصة وحطمتم التقاعظ وحطمتم التوظيف والحطمتم التعليم والصحة
الله ياخد فيكوم الحق
والله العظيم لو ترشح الشيطان ضدكم في الانتهابات المقبلة لصوتت على الشيطان
كانت عندكم شعبية قبل مذخلوا للحكومة .
عدم وجود أي تعليق لأتباع حزبكم والمنخرطين فيه ليدافع عنكم يكفي لنعلم أنكم فاشلون فاشلون وفااااشلون يا أعداء الله ورسوله.
ههههه قاليك شعبية فين هاد الشي واش فالمغرب!!؟ حكومة صبيانية.. وووو
الا صوتوا عليكم وبقيتوا تما عاد نقولو العيب ماشي فيكم العيب فينا نكمدوها واسكتوا….. للاذكياء فقط
الشعبية مشات مع بنكيران مع العثماني بقات غير الشعيبية
العدالة والتنمية، عشر سنوات من الكذب والخداع والفقر والبؤس والقرارات المتهوّرة، لقد حان الوقت لنعطي الفرصة لأطراف أخرى
جميع التعليقات الواردة متشائمة في حق الرجل وحزبه ، ولاتعترف ولو بذرة واحدة مما قدمه الحزب خلال حكمه وما اكثرها ، المهم انها افضل 50 مرة من حكم الاحزاب الاخرى ،برنامج تيسيير ،دعم الارامل ، تشغيل المجازين في التعليم بالعشرات الالاف بدون شرط السن والميزة ، التي كانت تفرضها الحكومات السابقة ،تشغيل المعاقين في ابوظيفة بالمئات كل سنة بدون اي شرط ، واللائحة طويلة …اظن ان بعض يكتب بالعاطفة ، بدون تمحيص ولا مقارنة ، ماهي الحكومة في تاريخ المغرب التي انجزت حدثا في حياة المغاربة بقي راسخا في الذاكرة ، فقط الماسي.
الفيل وما ادراك ما الفيل ،له خرطوم طويل، زيد هاد الشعار في المؤتمر ديالك عالله يتيقوك الناس، حزب مسيلمة
فاقد الثقة فنفسي. و في الشعب و الحكومة. ليس هناك أحد أثق به في المغرب و لا أي حزب و لا اي جمعية. الدنيا كلها مصالح. اللهم غير ما بأنفسنا
انا اصدقه عندما يدعي شعبية حزبه حزبه خلفه جماعة دعوية فيها مئات الالاف من المغاربة هناك الكثير من المتدينين يصوتون لحزبه بغض النظر عن انجازاته هناك خطاب المظلومية اتحاد الاحزاب في مواجهته تراجع الاحزاب الاخرى وتشرذمها وانقسماتها كل هذه عوامل ترجح تزعمه للانتخابات المقبلة.
la vérité c’est qu’il faut bannir les élections , on sait tous que les ministres ainsi que les parlementaires sont que des voleurs ils choisissent la politique
pour leurs propres intérêts , pour s’enrichir et avoir du pouvoir ils s’en fichent du pays et du peuple ,le probleme c’est que meme si la plupart se mettent d’accord pour ne pas voter il y’aura toujours des cons qui vont donner leurs votes contre 200 balles
Moi je n’ai pas se jeu malgré tout les efforts de stoyen marocain pour pousser le progrès économique de Maroc
فالمغرب مكاينة لا عدالة لا تنمية كين غير حزب العتلة وتمنمية