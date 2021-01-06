العثماني يهاجم "الاحتلال" الإسرائيلي .. ويَخُص الملك بالسياسة الخارجية

أصر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال كلمة له وجهها إلى أعضاء الحزب بجهة سوس، على العودة إلى لحظة توقيعه على الاتفاق المغربي الإسرائيلي، وقال بأنّه فعل ذلك انطلاقا من “موقعي كرئيس حكومة، كانت عندي مسؤولية، وهذه المسؤولية أتحملها بوصفي رئيس حكومة المملكة المغربية”.
وشدد العثماني، خلال اللقاء التواصلي مع الكتابات الإقليمية والكتّاب المحليين والهيئات الموازية بجهة سوس ماسة، على أن “السياسة الخارجية يصوغها ويشرف عليها ويتخذ القرار فيها الملك محمد السادس؛ وهو مجال سيادي يخضع مباشرة لتوجيهات الملك. ونحن نساند الملك في ذلك”.
الأمين العام لحزب “المصباح” أضاف، وهو يعرج على موضوع عودة الاتصالات الرسمية بين تل أبيب والرباط، أن “ما قمت به أخيرا قمت به كرئيس الحكومة”، مبرزا في سياق حديثه: “لا يمكن للرّجل الثّاني في الدولة أن يُخالف الرجل الأول في الدولة، في هذه المواقف، نحن لا نقوم بما نريد ونحب؛ لكن نقوم أيضا بما نستطيع في حدود ما تمليه علينا مسؤولية الموقع الذي نشغله”.
وأردف أن “الملك أوضح مع الرئيس الفلسطيني، والذي هاتفه مباشرة بعد قرار ترامب، أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في مستوى القضية الوطنية، بحيث إن دعم المغرب للقضية مستمر ولا يتوقف ولا يتغير. هذا موقف بلادنا”، مشددا على أن “موقف الحزب الذي عُرف به لم يتغير من القضية الفلسطينية”.
وتابع العثماني في كلمته “موقفنا مثبت في وثائقنا، هو موقف فيه دعم مستمر للشعب الفلسطيني وتأكيد مستمر على ثوابت إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس والتأكيد على حق العودة. ورفضنا انتهاكات “الاحتلال” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، من هدم البيوت وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس والمسجد الأقصى. وسنواصل دعمنا للفلسطينيين لمواجهة هذه الانتهاكات”.
وعرج الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على بعض المواقف الخارجية التي انتقدت مصادقة الحزب الإسلامي على “التطبيع”، وقال: “البعض تهجم على الحزب، وأنا أقول بشكل رسمي: نحن لم نغير موقفنا، ودعمنا متواصل. نحن لا نقبل المساومة في أي من القضيتين، ولسنا مستعدين للتفريط في أي منهما”، رافضا “التهجم واتهام النوايا والتشكيك في موقف الحزب والمغرب من نضال الشعب الفلسطيني”.
وقال المسؤول الحزبي ذاته بأن “هناك دماء مغاربة سالت في القنيطرة بالجولان (سوريا) عام 1967 و1973. والدعم المغربي سيتسمر، وموقفنا واضح ولا يمكن شطبه بجرة قلم. الحزب سيظل وفيا لمبادئه ونرفض اتهامات بالتخوين وبيع القضية الفلسطينية في حق مؤسسات المغرب”.
وكذّب العثماني الأخبار التي تقول بأنه ضغط وهدد بتقديم استقالته من الحزب. “لم أهدد قط بالاستقالة وأنا مع مؤسسات الحزب”، يقول الأمين العام، مضيفا أن “البيجيدي” “ليس حزبا يعيش أزمة، هو حزب مؤسسات وهي الوحيدة التي تحسم في جدول أعمال والنقاط الخلافية”.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بأن “الإعلان الرئاسي لترامب نُشر في السجل الرئاسي، وهذا له دلالات، بحيث أبلغ إلى مجلس الأمن وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلبا منهما أن يصبح وثيقة رسمية. كما أن الإعلان الرئاسي سيصبح أساسا محددا لتعامل الولايات المتحدة مع قضية الصحراء، وسيقربنا من الحل النهائي لقضية النزاع”.
وشدد العثماني “سنبقى أوفياء مع الملك والوحدة الترابية. هذا هو خط الحزب. أي موقف آخر أو تعامل آخر في هذه الظرفية سيخدم خصوم الوطن المتربصين به”، وتابع: “دعم جهود بلادنا في القضية الوطنية والوقوف وراء الملك، هو موقف يستند إلى مرجعية ومبادئ الحزب”.
السلام عليكم، والله يكثر خيركم. نحمدو الله ونشكروه على هاد النهار. مانقدر نخبي وماعندي ما نستر. كل شي باين على وجهي. كلامي كيخرج من فمي وقلبي فرحان. الله يكمل بخير ويفرحكم ويفرحنا كاملين.
الله بغى اجاهد هاالطريق سالكة صدعتونا……الصحراء هي فلسطين ديالي انا. عاش المغرب حرا موحدا.
واش هاد المنافقين الشلاهبية مزالين طامعين يكدبو على المغاربة و يتيقوهم!!!!
لست أدري إلى أين تريدون الوصول؟السياسة الخارجية مجال محفوظ للملك و كفى.
لماذا لم تطرقوا أبواب الأحزاب الأخرى أو من يدافع عن فلسطين أكثر من الفلسطنيين أنفسهم.
العثماني بحال هادوك الكسول منين تايطلع السبورة يجاوب على التمرين وماعارف والو الحاجة لي سمع من اصحابو من اللور تايكتبها في الجواب .بحال شي واحد عطاوه يسوق شي كار وهو ما عمرو ساق حتي بيكالا داكشي لي تايقولو ليه من اللور تايديرو …دور تايدور …فراني تايفراني…كسيري تايكسيري…يعطي التيساع للسياسة افضل ليه ولينا ولا يقلب الكار فشي فيراج!
السي العثماني. راه غير ممكن ان نكون فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين. لماذا لا تكون واضحا دون خوف و تقول ان مصلحة بلدنا اهم من اي شيء .قناعة يجب ان تكون راسخة قي دهنك دون تردد. صراحة لا تعجبني طريقة ترددك .
بعتوالماتش ها الايام جاي نشوف شنو هذا التطبيع مع إسرائيل شنو يعطينا الاسوء قادم خير دليل مصر والأردن بسبب التطبيع رجعو من أقوى الدول
الإخوان غير اللي فهم شي حاجة يشرح لينا
عاشت المملكة المغربية من طنجة لكويرة و مصلحة البلد فوق كل اعتبار أحب من أحب او كره من كره
من المرتقب أن يزور الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن خلال الأيام القليلة المقبلة المملكة المغربية,وتعد الزيارة المرتقبة أول زيارة يقوم بها لدولة عربية إسلامية ورابع زيارة عالميا بعد الإعلان عن عزمه زيارة كل من إسرائيل وبريطانيا وكندا.
صراحة على العثماني ان يترك السياسة لانه اخذ من المغرب اكثر مما اعطى……نحن كشعب مع الملك في قراراته الصائبة والتي جعلت من المغرب بلد له وزن فوق الكرة الارضية…..فعليك ان تدع منصبك يا عثماني لمن يستحقه…….اقول لحزب العدالة والتنمية فاتكم القطار فاتكم القطار…..فضاىحكم اصبحت بالجملة
السيد رئيس الحكومة المحترم انك من المفروض أن تكون رجل دولة فاما ان تكون في مستوى هدا المنصب و ان تقبل باكراهات و تحديات الدولة أو ان تنسحب اما ان تكون مع هؤلاء و هؤلاء فإن الأمر غير مقبول منك لأن ذلك لا يعدو أن يكون نفاقا سياسيا غير مقبول اتمنى لو كنت في مستوى الشجاعة لتعترف بجدية و براغمانية الموقف المغربي الأخير للأسف ان المغرب في هده الفترة الحرجة من تاريخه لا يحتاج للدراويش و امنا يحتاج لرجال دولة أقوياء قادرين على حمل وزر التحديات
بزااف علىيك وعلى اسيادك تقارن راسك بين المصلحة الحزبية و مصلحة الوطن
رغم اختلافنا معه في كل توجهاته هو و بن كيران و حزب النحس . الا ان كلامه هذه المرة صواب. هي سياسة الملك و من طبخ الاتفاق مع الصهاينة هو بوريطة دون علم العثماني و السياسات الخارجية للمغرب من اختصاص الملك و هذا معروف
إذا كنت أيها العثماني غير مقتنع بما قمت به فيجب عليك أن تقدم استقالتك
القضية الوطنية أولا وقبل كل شيء، ؤ لغنا الخاوي ما عندنا ما نديرو به، ؤ ما يمكنش نكونكو فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين.
نا لك السي العثماني تتدخل وتخرج في الهدرة بزاف هناك اتفاق ابرم بين المغرب واسراييل وامريكا انت امضيت هءا الاتفاق هو ملزم للاطراف الثلاثة ما تقولينا لا امضيته كرييس محكومة او رييس حزب المهم المغرب اعاد الاتصال بدولة اسراييل طبقا لهذه الاتفاقية *جفت الاقلام ورفعت الصخف*
الاحتلال الجزائري الصهيوني اكثر من الاحتلال الاسرائيلي ، اسرائيل تعترف بالصحراء المغربية ، والتعاليق الجزائريين في هذا الموقع يكبون الزيت على النار ، الصهيون الجزائري يحتل صحراءنا الشرقية منها تندوف المغربية ، وطرد350 الف مغربي ليلة العيد الاضحى من الجزائر
العثماني و من معه يجيدون فنون المراوغات و النفاق السياسي و إستغلال الدين في السياسة من أجل كسب تعاطف الناخبين لكن المغاربة ليسوا بلداء لتتلاعب بهم، وزراء حزب العدالة و التنمية ما يهمهم هو مناصبهم الوزارية و رواتبهم و لا شيء آخر.
الدين وسيلة للوصول الى الهذف ,فلهذا فيجب فصل الدين عن الدولة اي العلمانية هي الطريق الى التقدم والازدهار وخير دليل هي الثورة الفكرية والعلمية على الكنيسة الاروبية حيث كانت اروبا في تخلف مظلم بسبب
رجال الدين المنافقين اللذين كانو يبيعون صكوك الغفران
للعبور الى الجنة
ادا ما كان عندك مبادئ فقدم استقالتك , حزب عدالة اسوء حزب عرفه المفرب , في عهد هاد الحزب مر ما لم يتم مريره في جميع الاحزاب التي حمكت المفرب , لا حاجة للتدكير , ايضا حزب يحكمه ناس بذون مستوى
ما شاد احد الدين الا غلبه
التشدد في المواقف ليس صحى لرجل السياسة خصوصا الامور التي فيها قرائات متعدد. كان على الفلسطينين الاندماج في اسرائيل اليوم يوجد احزاب للعرب و برلمانيون لو كانو اندمجو لاصبحو اغلبية و غيرو اسم الدولة للاسم القديم. الان الاسرائيلييون لا يريدون دمج الاراضي و الناس يعني عاجلا او اجلا سيعطونهم دولة مستقلة ساعتها الكل سيطبع يعني الان تطبيع بفلوس غدا ببلاش كما يقول المصريون. زد على دالك ان لنا جالية كبيرة هناك لا نريد اقصاء مغاربة بحجج الدين
ولكن لم يصرح لنا السيد العثماني عن موقف السيد محمود عباس من قضية الصحراء المغربية
المنزلة بين المنزلتين..في الفلفليفة المادية هناك مبدا الثالث المرفوع لايمكن للسبورة ان تكون بيضاء وسوداء ..لذلك اذا كانت لكم مبادئ تتبجحون بها فالاولى لكم الالتزام لها..القضايا الوطنية المغربية يجب ان تعطى لها الصدارة..نحن لا نؤمن بالخلافة وامة اسلامية يحكمها حاكم من الشرق .نحن مغاربة وبلدنا المغرب..اما القضايا الاخرى ففيها نظر..نحن مع السلم العالمي
إذا سرنا على هذا النهج فلا شيء يتغيّر في القريب العاجل .السيد العثماني تحدث هنا بنوع من الدبلوماسية الخجولة .المغاربة وإتقون أن المؤسسة الملكية هي المشرفة على جميع السياسات المتبعة والمسؤولين على اختلاف ميولاتهم السياسية والاديولوجية ينفدون التعليمات الملكية لأن الدبلوماسية المغربية يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه .والسيد رئيس الحكومة المغربية لاعلاقة لرئاسة الحكومة بالحزب الذي يمثله .أتذكر هنا قول الرئيس متران سنة 81 حينما كان على وشك الفوز برئاسة فرنسا والعلم يشد الأنفاس خوفا من تغيير النمط الاقتصادي آنذاك. صرح قبل الإعلان عن النتائج أن متران رئيس جميع الفرنسيين .بذالك اطمأن العالم. وعلى السيد العثماني أيضا إصلاح الخطأ لأن الجيش المغربي شارك في حرب 73 فقط .
SALAM vous saviez pourquoi ils ne disent pas car ils sont des voleur il sont sale . maghzen est très intelligent il te donne la responsabilité lorsque la personne est sale et il n’aura pas le courage de dire non . car déja il a deja un grand dossier de corruption . si il dit non il se retrouve soit au tribunal soit devant un tgv direction tanger oi salam
هذا الرجل لا اسميه وزير اول يتكلم عن لا مساومة عن القضية الفلسطينية ولم يذكر القضية الوطنية، وهو أيضا اخد يتكلم عن حرب 67 و 73 ويذكرنا بان دماء مغاربة سألت بالجولان.، وماذا عن دماء شهدائنا الذين استشهدوا في الدفاع عن استقلال الجزائر من المستمر الفرنسي فوق التراب الجزائري لتحرير بلادهم، وماذا عن شهدائنا الذي استشهدوا دفاعا عن استكمال الوحدة الترابية للمغرب لمحاربتهم للجيشن الجزائري والبوليساريو في الصحراء المغربية في 80 القرن الماضي.انا لست سياسي لن أضع في الدفاع الفلسطينيين. وانظر ماذا جنينا من تضحياتنا في مساعدة الدولة الجارة ها أنت ترى وتعيش جزاؤهم لنا ( أهذا الرجل سير قلب ليك على خدمة أخرى اما خدمة وزير الأول راه بزاف عليك )،
واعباد الله مالكم مزالين كدافعو على فلسطين راهم خونة لحد الان معمرهوم قالوا شحاجة على الصحراء بانها مغربية انهم يدعمون المرتزقة وحاضنتها الخراخر منذ تلك التصريحات لقنصلها المعادية لوحدتنا في الخراخر وكذا تصريح الراقصة حنان خشراوي لم يبق لي اي ميول لقضيتهم فليتدبروا لحالهم والسلام.
ضحكني ملي قال الرجل الثاني ، هل فعلا يظن العثماني أنه الرجل الثاني في البلاد من بعد الملك ، ألا يدري العثماني أن هناك رجالات الدولة العميقة والذين لهم وزنهم وكلمتهم يحسب لها ألف حساب . وهل له من الكاريزما ما يخول له أن يكون الرجل الثاني؟ يكذب الكذبة ويتيقها ، بهاد الخرجات الاعلامية و التصريحات الغير المسحوبة سيضرب عرض الحائط كل الجهود الدبلوماسية لي قام بها الملك .
و الله لو تعلموا أن أصحاب القضية ما يهمهم في القضية الفلسطينية إلا الأموال التي تجمع من وراءها فما بنوا مدارس و لا مستشفيات و الشعب الفلسطيني رايح جاي لتلأيب عاصمة إسرائيل يعملون موظفون عمال يشترون ما يحتاجونه حماس مرة مرة تستفز الجيش الإسرائيلي لتشعل فتيل الإستضام مع الشعب الأعزل مستترة وراء جدران قلاعها لا حماس و لا فتح تحب الحرية و الهناء للشعب الفلسطيني لا تنقطع عنهم ملايين الدولارات التي توضع بحساباهم خارج فلسطين كما حدث مع ياسر عرفات الدي ترك لزوجته و ابنته 6 مليون دولار بفرنسا فاين نصيب فلسطين و القضية؟ المغرب قضيته الحمد لله دفع فيها الغالي و الرخيص و مات شباب من أجلها استنزف المغرب 48 سنة مع كيان وهمي …القضية قضيتنا ولنا كل الحق أن نجد لها الحل الناجع ولو وقعنا مع إبليس نفسه ….وحزب المصباح ليس له الحق أن يعاكس سيريان تحقيق الهدف الذي وصل نهايته على يد الملك نصره الله..فلا أحد يزايد على القضية فلا حكومة و لا حزب سعى بجدية ليجد الحل لها ..لانه بصالح العبارة لن يستفيد من وارءها ما يدفئ جيبه و يزيد من رصيده البنكي
يوجد في المغرب كتير وكتير من المناففين .وعلى وجوههم ادلة …… افول لمن سولت له نغسه .مصالح الوطن والشعب فبل كل شىء …….. اقول للمنافقين”…ختم الله عاى فلوبكم وعلى ابصركم غشاوة. ….. انتم لازلتم تهلالون في مالا يعنبكم …….حداري حداري منكم يامكرهبن ….انتم؟؟؟؟؟؟؟؟ اشد كغرا ونغاقا…….؟؟؟؟
كان يجب عليك القول بأن المغرب حر في سياسته الخارجية والمصلحة الوطنية أولاً و أخيراً. الصحراء المغربية قبل فلسطين.
مصلحة المغرب أولا هذا هو الوضوح و الصراحة أما تدوير الكلمات و اللعب على المشاعر فلم يعد يجدي يا السي العثماني
هده ليست سياسة بل تصلقيط. واه واش هدا مستوى رئيس حكومة أو برهوش.
السياسي كل كلمة يخرجها عليه وزنها. الحاصول يجب حل حزب التخلف و الخراب و الحجز على أملاكه و أملاك أعضائه و سجنهم.
أظن تهاون الدولة معهم هو السبب. و إن لم تتدخل الدولة لوضع حد لهده المهازل سيخربون المغرب.
الموقف يبقى موقف و يمكن تغييره في أي لحظة ويبقى مع الحزب وذاخله فقط ولا يدخل له في الحياة السياسية العامة ولا في العلاقات مع الشعوب العظمى.حزب إسلامي علاقته محدودة ويبقى مع الأحزاب المشابهة له التي لا حول لها ولا قوة سوى الشعارات والسلام
الفلسطينيون يعيشون أخير من المغاربة في البوادي والجبال..تازة قبل غزة بألف مرة وصحرائنا المغربية أولى من كل شيئ في الكون.
من فظلك قدم استقالتك و اترك الميدان لأصحاب القرار. نحن مع ملكنا هو عارف مصلحة البلاد.اما انت و جماعتك لو انسحبتوا لكان خير لنا. فترة ولايتك لم تنفع المغرب بشيء. رئيس حكومة بدون شخصية.
نتا يا سي العثماني ماشي غي رجل دولة نتا راك بيدق ديال المخزن . الله يعطينا وجهك يا لمنافق .
ايوا هي معندنا ما نديرو بشي أحزاب الى كانو ماقادين ايديرو حتى حجا.بلاش كاع حتى من دوك الانتخابات التي أفرغت من محتواها شحال هادي.واش المواطن كيصوت على حزب معين محيت عندو “برنامح خاص بيه” و فالتالي كيولي كيدير داكشي لي ما باغيش يديرو مين كيوصل الى مناصب المسؤولية و تدبير الشأن العام.صراحة حزب العدالة و التنمية خاص يقدم استقالتو.هادشي من جهة.و من جهة أخرى أستغرب لماذا من المفروض جعل القضية الفلسطينية في مستوى قضيتنا الوطنية؟هاهي فلسطين من موقع غيرتها و حرصها على على قضيتها الوطنية تتجنب التدخل في قضيتنا الوطنية.ايوا سيادنا نديرو غير بحالهم حتى حنا مندخلوش راسنا فيهم و نشوفو مصلحتنا هي الاولى و هي قضية وحدتنا الترابية (مع الابقاء على المساعدات الانسانية).ثم ان اليهود منهم عدد كبير يعتبرون مغاربة أبا عن جد و بالتالي هما دياولنا و حنا دياولهوم و هادشي ماكان.الصحراء المغربية على العين و الراس و نفاق الاحزاب معندنا ما نديرو بيه.
كفى من النفاق السياسي و كفى من ازدواجية الخطاب لقد وقعتم على التطبيع و انتهى الكلام و هذا التوقيع هو مسوولية جسيمة !نحن لسنا بلداء اي عاقل لن يمكن ان يستسيغ ما اقدتم عليه لقد اوجعتمونا في الشارع السياسي بخطاباتكم الكاذبة و كنتم تركبون فقط على القضية الفلسطينية لضغضغة مشاعر بعض الناخبين الذين تهورا و صوتوا لكم انك حين وقعت على استىناف العلاقات كان بامكانك الرفض و تقديم الاستقالة لانك تعتبر امينا عاما لحزب المصباح الذي لم نراة يتقد طيلة مدة تدبيركم للسير العام نظرا لفشلكم الدريع في تقديم اي اضافة الى المشهد السياسي و عجزكم عن ايجاد حلول للتنمية المستعصية فلا ترمي بالكرة الى انكم مع العاهل المغربي لتبرير قرار التطبيع انها محاولة فاشلة لتبريره فقبل اسبوع من هذا الحادث صرحتم بعظمة لسانكم ان التطبيع ابادة حضارية و انه لا يخدم فلسطين المحاصرة من قبل الاحتلال الصهيوني كفى ضحكا على الذقون .
في نظام حكم الشعب عندما تتعارض المواقف .يوجد شيء اسمه تقديم الاستقالة او الأقالة التي يضمنهما الدستور الديمقراطي على التوالي لرئيس الوزراء ولرئيس الدولة.
رئيس الدولة يقيل أو رئيس الوزراء يستقيل.
الاحزاب الاسلاموية كشفت عورتها ..فلا هي تستطيع ولا تملك الحل لمساكل البلد البسيطة ..ولا هي قادرة على تسيير البلد لذا فالرجاء من العثماني وحزبه الا يفسدوا السياسة الخارجية للبلد..ولياخدوا كلامهم ومناظراتهم الى الجوامع ويبقوا حبيسي الكتب القديمة،
يقول العثماني بأن السياسة الخارجية من اختصاص الملك. هذا يعرفه جميع المغاربة. إذن لا يحق السيد العثماني وحزبه أن يدسوا أنفهم في كل ما يخص السياسة الخارجية للمغرب. ما يعني أنه لا يحق له أن ينتقد إقامة العلاقات المغربية الإسرائيلية لأن ذلك من الأمور الخارجية التي هي من اختصاص الملك. فلماذا إذن ينتقد هذا الحزب ما يقوم به الملك طبقا لاختصاصاته؟ أليس هذا الموقف من الحزب كافيا لإعفائه من المسؤولية الحكومية ؟ .ثم يقول العثماني بأنهم ، أي هو وحزبه ، لا يستطيعون فعل ما يريدون وما يحبون! مما يعني أن كل ما حققه المغرب مؤخرا في قضية وحدته الترابية لا يدخل في خانة ما يريده ويحبه السيد العثماني وحزبه! وبعبارة أخرى ما يريده ويحبه العثماني وحزبه ليس بالضرورة ما يريده ويحبه الشعب المغربي، لأن الشعب المغربي راض كل الرضى عن الاجراءات التي اتخذها المغرب بقيادة جلالة الملك فيما يخص تعزيز وتتبيث وحدتنا الترابية. عجيب أمر هذا الحزب ، هو في واد ومصلحة الوطن في واد آخر.
“لا يمكن للرّجل الثّاني في الدولة أن يُخالف الرجل الأول في الدولة، في هذه المواقف، نحن لا نقوم بما نريد ونحب؛ لكن نقوم أيضا بما نستطيع في حدود ما تمليه علينا مسؤولية الموقع الذي نشغله”. بناء على كلامك يا سي العثماني ..اين هي مبادئ الحزب و مرجعيته ؟؟؟ و لماذا لم تستقيل من منصبك ما دام كنت مرغما عليك التصديق على التطبيع ؟؟؟ و النتيجة ان الحزب ليس له مبادئ و ليست له مرجعية كما زعمتم و اوهمتم الناس على ذلك ..اذن انكم حزب فاشل بكل المقايس ..لم تعطوا ما كان منتظرا منكم بل كرستم الفقر و البطالة و كثرة الاجرام و نهب المال العام و التسيب و الارتجالية لمدة استلامكم للحكم ..اذن انتم حزب لا يصلح ان يقود السلطة في البلاد و لا يصلح حتى في المعارضة لانكم برهنتم انكم لا شئ ..
Les islamistes marocains sont devenu plus palestiniens que les palestiniens eux même. Les palestiniens sont musulmans et chrétiens. Savez-vous pourquoi les islamistes n’ont pas bouger de doigt quand les pauvres musulmans de Murigua ont été massacré et expulsé de leur maisons? tout simplement parce que les musulmans de Muingua ne sont pas arabe. C’est l’idéologie arabo-islamiste qui reigne chez le PJD
ماقمت به من تطبيع قمت به كرئيس حكومة ولكن كشخص اعارضه، هدا ما بسمى في قاموس الطب النفسي الدي يزاوله العثماني ، بمرض انفصام الشخصية. والله يحفضنا وحفضكم.
أودي لي عطى الله راه عطاه وانت راك سنيتي دابا ما بقى ما تبرر ولا تعلل. استعد تستقبل نيتنياهو راه جاي جاي وشوف إلى راك غادي لإسرائيل ديني معاك ها الباسبور لخضر عندي روووول ما عندو باكاج.
إن كان موقفكم يدل هلى شيئ، فهو يدل على تمسككم بالمناصب و الإمتيازات التي تنالونها من الدولة، فلو كانت القضية الفلسطينية تهمكم فعلا كما تدعون، لقدمتم إستقالتكم، لكنكم لستم إلا منافقين تستغلون الدين لأغراضكم الشخصية، وتلعبون على وتر القضية الفلسطنية لنيل مزيد الأصوات في الإنتخابات المقبلة،
Ces gens ont pris l habitude d’avoir des intérêts en populisant le problème palestinien. Tous ces gens ne peuvent rien ni pour les palestiniens ni pour autre choses.
Le vrai populisme