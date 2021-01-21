العثماني يوضح وضعية ترقيات الوظيفة العمومية

العثماني يوضح وضعية ترقيات الوظيفة العمومية
صورة: و.م.ع
الخميس 21 يناير 2021 - 20:13

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صحة ما جرى تداوله حول رفضه التأشير على ترقيات الموظفين في أسلاك الوظيفة العمومية، واصفا ذلك الخبر بـ”الادعاء العاري من الصحة، الذي لا يستند إلى أي أساس”.

وأشار بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن “القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُّخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19”.

وأضاف المصدر ذاته أن “تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة، والقطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021”.

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