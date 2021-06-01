العثور على جثة متحللة لطبيب داخل فيلا بطنجة

عثر، مساء الثلاثاء، داخل فيلا بحي النصر بمدينة طنجة، على جثة متحللة لشخص كان يشتغل طبيبا قيد حياته بالمستوصف الصحي بالجراري، وكان عضوا في اللجنة المكلفة بتتبع الوضعية الوبائية، مطلق وأب لطفلة.
العثور على الجثة جاء، وفق مصادر الجريدة الإلكترونية هسبريس، إثر تبليغ الجيران عن رائحة كريهة منبعثة من المسكن، حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى عين المكان.
ووفق المصادر ذاتها، فإن فرضية جريمة القتل تبقى هي الأكثر ترجيحا، خصوصا أنه عثر على الرأس مفصولا عن الجسد والعضو الذكري مبتورا.
وقد فتحت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن كافة ملابسات هذا الحادث؛ فيما تم توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل التشريج الطبي، لتحديد أسباب الوفاة.
(ووفق المصادر ذاتها، فإن فرضية جريمة القتل تبقى هي الأكثر ترجيحا، خصوصا أنه عثر على الرأس مفصولا عن الجسد والعضو الذكري مبتورا.) . محال. يقدر يكون انتحر
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ماذا نسمع وماذا نقرأ في بداية الليل ؟؟
قطع رأس طبيب وقطع عضوه الذكري؟؟
حسبي الله ونعم الوكيل فهاد المجرم أو المجرمين لي فعلوا هاد الكارثة ، لطفك ياااااارب ، الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة يارب العالمين
الله يرحمو ويغفر ليه ياربي السلامة مسلسل الجراءم في المغرب متواصل بلا نهاية ..كل يوم عشرين جريمة في كل مدن المغرب..الي متي هذي الافعال الشنيعة لا خوف من الله ولا من القانون ولا اخلاق ولا تربية ولا دين ..يا حكام يا مسؤلين طبقوا الاعدام المغرب اصبح مسرح كل الجراءم ..يا ربي السلامة وسترك..لا حول ولا قوة الا بالله…
اللهم ألطف ما هذه الجرائم البشعة التي أصبحنا نسمها في الأيام الأخيرة قتل وتنكيل بالجنة ماتت الإنسانية الله يبين حقو ف لي قتلو
اشم رائحة الجريمة الجنسية خصوصا ان العضو الذكري للطبيب مبتور، ليس هذا فقط بل قد عمد الجاني الى بتره ووضعه في فم الطبيب، رحم الله الطبيب اما الجاني فلن تدوم مدة القاء القبض عليه، غدا او بعد غد سيكون امام الوكيل العام للملك بطنجة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، لا يخلو يوم دون إرتكاب جريمة قتل ، يجب تفعيل عقوبة الإعدام و تشديد العقوبات على الجرائم الأخرى ، كذلك يجب إلغاء مسألة العفو الملكي أ سيدي لي دار الذنب يستاهل العقوبة الحبس ما بقاش حبس للأسف الشديد .
il faut chercher vers un marie jaloux, c’est un triangle amoureux, une conquête mariée son époux de venge