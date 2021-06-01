العثور على جثة متحللة لطبيب داخل فيلا بطنجة

عثر، مساء الثلاثاء، داخل فيلا بحي النصر بمدينة طنجة، على جثة متحللة لشخص كان يشتغل طبيبا قيد حياته بالمستوصف الصحي بالجراري، وكان عضوا في اللجنة المكلفة بتتبع الوضعية الوبائية، مطلق وأب لطفلة.

العثور على الجثة جاء، وفق مصادر الجريدة الإلكترونية هسبريس، إثر تبليغ الجيران عن رائحة كريهة منبعثة من المسكن، حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية إلى عين المكان.

ووفق المصادر ذاتها، فإن فرضية جريمة القتل تبقى هي الأكثر ترجيحا، خصوصا أنه عثر على الرأس مفصولا عن الجسد والعضو الذكري مبتورا.

وقد فتحت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن كافة ملابسات هذا الحادث؛ فيما تم توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل التشريج الطبي، لتحديد أسباب الوفاة.