العثور على جثة متفحمة يستنفر الدرك الملكي

عثر مواطنون على جثة شاب متفحمة، اليوم الأحد، على بُعد مسافة قصيرة عن السوق الأسبوعي بجماعة أولاد ستوت التابعة ترابيا لإقليم الناظور.

وحلّت بمكان الحادث عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية زايو، والتي أشرفت على حيثيات الواقعة وحرّرت محضر معاينة.

وحسب مصدر مطلع فإن الأبحاث الأولية تشير إلى تعرض الضحية لتصفية جسدية، ومحاولة طمس أدلة الجريمة بإحراق الجثة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث الجارية قادت إلى تحديد هوية 7 أشخاص كانوا برفقة الضحية، وسيجري توقيفهم لإخضاعهم للبحث والتحقيق.

ويُنتظر، فور استكمال البحث في مسرح الحادث، نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات قبل إخضاعها للتشريح الطبي؛ لتحديد أسباب الوفاة.