العثور على رضيع متخلى عنه وسط مدينة تزنيت

عثر مواطنون، الاثنين، على رضيع حديث الولادة متخلى عنه على مستوى حي اليوسفية داخل المجال الحضري لمدينة تزنيت.

وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن الواقعة استدعت انتقال عناصر الشرطة القضائية والوقاية المدنية إلى مكان العثور على الرضيع، قصد جمع المعطيات الأولية والوقوف على إجراءات نقل الرضيع نحو المركز الاستشفائي الحسن الأول من أجل إخضاعه للفحوصات اللازمة المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية لتزنيت أعطت تعليماتها للمصالح الأمنية بغرض مباشرة بحث تمهيدي في الموضوع قصد الوصول إلى الواقف أو الواقفين وراء الواقعة، وتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بها.