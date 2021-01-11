العجوز والذئاب الملتحية

يحكى أنه في زمن غير بعيد، كانت هناك سيدة مُسنّة تعيش بمفردها في إحدى غابات أرض الله الواسعة. كانت تقضي معظم أوقاتها في حقلها الذي يحيط منزلها. تنبش الأرض تارة وتسقي الحقل تارة أخرى. كان الحقل يوفر لها ما تحتاجه من خضروات. وكانت تملك أيضا عددا لا يستهان به من دجاج يؤمّن لها ما تحتاجه من لحم وبيض، ومعزة واحدة تحلبها كل صباح، وتصنع من حليبها جبنا لذيذا.

على الرغم من عزلتها، والعيش وحيدة بعد وفاة زوجها، إلا أنها كانت جد سعيدة، لا يعكر صفو فضائها شيء. لكن المسكينة لم تلاحظ أن ذئبا كان هناك يراقبها صباحا ومساءً.

في إحدى الأيام الممطرة، ودون سبق إشعار، سمعت دقات خفيفة على باب منزلها، فهرولت نحوه وكلها دهشة. فهي لم تكن تنتظر زيارة أحد. فتحت الباب، فزادت دهشتها وهي ترى ذئبا ملتحيا، وعلى صدره تتدلى سبحة غليظة. وقد أثار انتباه العجوز جحوظ عيني الذئب وشدة نحافته.

بسمل الذئب واستغفر الله قبل أن يبادرها وهو يتكلف أن تكون علامات الوقار بادية عليه:

– أتؤمنين بالله الواحد أيتها الفاضلة؟

– طبعا أيها الشيخ، وكيف لا وهو خالقنا ورازقنا.

– سيدتي! لقد سمعت البارحة في منامي مناديا يأمرني بدعوتك للهداية، فاستبشري.

– لكن سيدي أنا مؤمنة بالله وأقوم بكل الفرائض، وقد حججت إلى بيت الله سبع مرات… لكن قل لي ما بال جسمك نحيل وضعيف؟

– الزهد في الدنيا يا سيدتي؛ أنا أمضي كل أوقاتي في التعبد، ولا آكل إلاَ قليلا ونادرا. ثم إني كَبرتُ في السِّن، والرطوبة تنخر جسمي وتُفتّت عظامي؛ فالكوخ الذي يأويني قديم، والمطر ينفذ من سقفه، والفصل شتاء، وأنا وحيد ولا معيل لي.

حَزنت العجوز ورقت لحال الذئب فقالت له:

– يا فضيلة الشيخ، لدي غرفة خارج المنزل كانت لإحدى أقاربي، سقفها منيع ومتين، فإذا أردت السكن فيها فلا مانع عندي.

فَرح الذئب، وبدأ يحرّك ذيله يمينا ويسارا، ويدعو للعجوز بموفور الصحة وطول العمر.

كانت المرأة المسكينة تأتيه كل صباح بنصيب من الحليب والجبن والبيض، بالإضافة إلى خضروات طازجة…

كان الذئب يستقبلها بكل لطف ويدعو الله أن يهديها وينعم عليها بالرزق الوفير…

وهكذا مرت الأيام، ثم الأسابيع، فلاحظت أن البيض والدجاج ينقصان يوما بعد يوم، وفي المقابل لاحظت أن تورد وجنتي الذئب واكتناز جسمه في ازدياد.

شَكت العجوز للذئب نقصان بيضها ودجاجها، فصرخ:

– الثعلب اللعين!… لقد كنت عازما على مفاتحتك في الأمر، فقد شاهدته اليوم عندما قمت للتوضؤ لصلاة الفجر وهو يخرج من خم الدجاج، وإحدى الدجاجات الغليظة بين فكيه. لم أستطع الجري واللحاق به، فأنا كما تعلمين عجوز مثلك ولا حول لي ولا قوة.

– وما العمل إذن؟ تساءلت العجوز..

– يا سيدتي الفاضلة، لدي ثلاثة من أبناء أخي في الجانب الآخر من الغاب، وهم شبان أقوياء يستطيعون مطاردة الثعلب اللعين والفتك به. فهل تسمحين لي باستدعائهم والاستعانة بهم؟

أجابته العجوز:

آت بهم، فلا حل لنا سوى ذلك…

بادرها الذئب الملتحي بسرعة:

– لكن أيتها الكريمة، غرفتي صغيرة، ولن تأوينا كلنا…

فكرت العجوز في الأمر وتنهدت:

– حسنا، سأخلي لكم المنزل وأتحول أنا إلى الغرفة ريثما يقضي أبناء أخيك على الثعلب الملعون. لا أعلم من أين أتتنا هذه المصيبة!!

في اليوم التالي خرج الذئب فجرا، وقبل أن تغرب الشمس عاد بثلاثة ذئاب ملتحين، عظامهم بارزة من شدة نحافة أجسامهم.

دارت الأيام، وأصبح الطعام يقل كل يوم بوتيرة أسرع، والذئاب تَصحُّ أكثر فأكثر، إلى درجة أن الذئب العجوز أصبح يعاني من فرط الوزن والسمنة،

والمرأة المسكينة لم تر أيّ أثر للثعلب المزعوم….

وبعد أسابيع قليلة، لم يتبق لها سوى المعزة ودجاجات معدودة…

قبل بزوغ الفجر انسحبت العجوز من غرفتها بهدوء وغادرت المكان عازمة الإفلات بجلدها. والذئاب كانت قد غرقت في سبات عميق، وارتفع شخيرهم.

كانت تعلم أنه عندما سيأتون على الدجاج كله وعلى المعزة المسكينة، سيأتي دورها وتنتهي حياتها بين أنيابهم….

تحت وابل من الأمطار التي تهطل بغزارة، ظلت تركض على الطريق الموحلة. وبعد ساعة من الزمن تقريبا تزحلقت المسكينة وارتطمت بشجرة… ولم تتمكن من الجلوس أرضا إلا بصعوبة. وكانت أشعة الشمس قد بدأت إذ ذاك تنفذ إلى الغاب من بين أغصان الأشجار… فأدركت أنها جالسة على فطر قد نما في ذلك المكان الرطب. كانت تعرف جيدا نوع ذلك الفطر. فجأة قررت العودة إلى منزلها المسلوب منها ظلما وخداعا بسبب سذاجتها وسخائها اللامتناهيين. غيرت ملابسها، وحلبت المعزة، وحضرتْ عجة بالبيض القليل الذي كان قد تبقى لها وبالفطر التي جلبتها من الغاب والتي كانت وراء وعيها بضرورة استرجاع حقها، والتخلص من تلك الذئاب القذرة…

وعادت السعادة إلى العجوز، وارتفعت أعداد البيض والدجاج من جديد.