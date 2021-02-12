العجوطي يوضح بشأن رئاسته لنادي المحامين

على إثر انتخاب المحامي مراد العجوطي رئيسا لنادي المحامين بالمغرب، يوم الأربعاء، خرج الرئيس السابق سعيد معاش ببلاغ يفيد بعدم إخباره وأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي وباقي المنخرطين بانعقاد الجمع العام الاستثنائي.

وأوضح المحامي معاش، في بلاغه، أن زميله المنتخب رئيسا جديدا للنادي “ليست له الأهلية القانونية للترشح طبقا للمادة الـ16 من القانون الأساسي للنادي، والتي تشترط أن ينتخب الرئيس من بين الأعضاء المؤسسين بينما هو من الأعضاء الملتحقين”.

وتقرر، وفق المصدر نفسه، “تجميد عضوية المحامي مراد العجوطي وإحالة ملفه على المكتب الإداري، بسبب قيامه بأعمال خطيرة يمكن أن تمس سمعة النادي ومصداقيته”.

وفي تعقيب على هذا البلاغ، أكد المحامي مراد العجوطي، المنتخب حديثا رئيسا لنادي المحامين بالمغرب، أن الدعوة إلى هذا الجمع العام تمت بطلب من المحامي عبد اللطيف بوجبير، الكاتب العام للنادي ذاته؛ وذلك عقب تعبير الغالبية من الأعضاء عن رفضهم استفراد الرئيس السابق بالقرارات وغياب التواصل.

كما شدد المحامي العجوطي، في توضيحه، على أن ما ذهب إليه الرئيس السابق بخصوص عدم ترشيح أي شخص للرئاسة باستثناء الأعضاء المؤسسين للنادي هو مقتضى غير قانوني ومخالف لقانون الجمعيات.

ومن جانبه، خرج المحامي عبد اللطيف بوجبير، الكاتب العام لنادي المحامين بالمغرب، بتدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد فيها أن ما ذهب إليه الرئيس السابق للنادي ذاته هو تعبير عن “تشبث بالكرسي، وعدم الإيمان بمبادئ الديمقراطية والتداول على ممارسة المسؤولية والفرار عن المحاسبة عبر الامتناع عن تقديم التقريرين الأدبي والمالي”.