"العدالة والتنمية" يرحب بالاعتراف الأمريكي و"يتجاهل" الاتفاق مع إسرائيل

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا استثنائيا برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، خصص لمتابعة التطورات الأخيرة للقضية الوطنية ومستجداتها.
وأشار بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أنه “بعد الاستماع لعدد من المعطيات التي قدمها الأمين العام، تلاها نقاش صريح وعميق تناول تلك التطورات من كل جوانبها، جدّدت الأمانة العامة التأكيد على أهمية الموقف الأمريكي الأخير الذي عبّر عنه إعلان الرئاسة الأمريكية، والذي تضمن الإقرار بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، وتجسيد ذلك عمليا من خلال فتح قنصلية في مدينة الداخلة، وما يفتحه من آفاق جديدة لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية”.
وجدّدت الأمانة العامة التأكيد على الالتفاف وراء الملك في الخطوات التي اتخذها في مجال تعزيز سيادة المغرب على الصحراء وعلى أولوية القضية الوطنية لدى المغاربة، وعلى المواقف الثابتة للمغرب بكل مكوناتها الرسمية والشعبية اتجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة، مع تجديد التأكيد على المواقف الثابتة للحزب بشأن هذه القضية.
وسجّل البلاغ تفهم الأمانة العامة لبعض ردود الفعل الداخلية والخارجية المرتبطة بالتطورات الأخيرة المرتبطة بالقضية الفلسطينية؛ وهو الأمر الذي يؤكد مكانة المغرب ودوره المركزي في مناصرة هذه القضية من خلال مبادرات ميدانية داعمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ولصمود المقدسيين، وتثمينها لمضامين الرسالة التي بعث بها الملك إلى الرئيس الفلسطيني وما تضمنته من مبادرات، وخاصة الإعلان عن عقد لجنة القدس وإعادة هيكلة بيت مال القدس بما يحقق مزيدا من الدعم لها ويعزز صمود المقدسيين.
وعبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن دعمها الكامل للأمين العام رئيس الحكومة فيما يضطلع به من مهام كثاني رجل في الدولة في إطار مسؤولياته الحكومية، بما يقتضيه ذلك من إسناد للملك في مسؤولياته السيادية، باعتباره رئيسا للدولة وممثلها الأسمى وضامنا لاستقلال البلاد ووحدتها الوطنية والترابية.
وتضمن بلاغ الأمانة العامة التنويه عاليا بالموقف الوطني المسؤول والقوي الذي عبّر عنه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام ورئيس الحكومة السابق، مشيرا إلى أن ذلك “يؤكد أنه من طينة رجال الدولة الكبار في المنعطفات الكبرى”.
وجاء في ختام البلاغ أنه “طبقا للمادة 28 من النظام الأساسي للحزب، وتفاعلا مع الطلبات التي توصلت بها رئاسة المجلس الوطني من عدد من أعضائه، قررت الأمانة العامة ومكتب المجلس الوطني الدعوة إلى دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب تنعقد عن بُعد، يوم الأحد المقبل 27 دجنبر الجاري، على الساعة العاشرة صباحا، لمناقشة أداء الحزب بخصوص التطورات السياسية المرتبطة بقضيتنا الوطنية الأولى ومستجدات القضية الفلسطينية”.
التطبيع مع الكيان الصهيوني فضح ان من يحكم المغرب ليست الحكومة التي صوت عليها المغاربة
حزب انتهى غير صالح .ندمت ندما كبيرا لانني ثوتت عليه كنت احمق و الكتيرون متلي
Pour certains marocains donnent une grande importance à la question palestinienne ? Est-ce que les palestiniens s’intéressent à notre cause nationale qui est le Sahara. Autrement dit est-ce les palestiniens reconnaissent la marocanité du Sahara comme ils ont fait les usa et certains pays africains et arabes.
السلام عليكم.هذا الحزب المشؤوم تجاهل الاتفاق مع إسرائيل أو لم يتجاهله فهذا لا يعنينا في شيء.البركة في ملكنا العزيز نصره الله هو اللذي يعرف مصلحة الوطن أما هؤلاء الشلاهبيية ومن يختبأ ورائهم من مريديهم لا تهمهم إلا مصالحهم وربما فلسطين تغدق عليهم بالمال تحت الطاولة كي يكونوا بجانبها ولكنهم في الاصل ليسوا لا بجانب المغرب ولا بجانب فلسطين وإنما بجانب السلطة التي يموتون عليها كي لا يفقدوها وبجانب جيوبهم حتى يملؤوها بالاموال وبجانب اصلاح فيلاتهم ومنازلهم وما بلغة الخشب التي يجيدون التلاعب بها لخير دليل على ذلك
شكون هي أمريكا وشكون هي إسرائيل
السلام عليكم
خاص جميع الأحزاب وخاصة هاد البيجيدي اعرفو بان آلشعب المغربي راه مجند ورأى صاحب الجلالةمحمد السادس اطال ألله عمره.المغاربة مع الملك ديالهم.
أساسا اشكون اللي انتاخب اعليكم او حاشاها ليكم ي.عشرة انتاع الناس .الشعب كامل مع صاحب الجلالة او لكان جات اعليكم انثوما لكان بعتوها التوركيا من ازمان.
كينين واحد طينة من المغاربة كايدافعو علا حقوق الفلسطينيين كتر ما الفلسطنيين كيدافعو علا راسهم حنى مع مصلحة الوطن والقضية الوطنية الايديولوجيات الخاوية منفعونا بي والو ايلا خير متلقيناش في جيران نلقاوه في اليهود لي كيناصرو المغرب وملك مغرب بغينا او كرهنا هوما من المغاربة خوتنا ومرحبا بيهوم في بلادهم الاستمارات وخلق فرص شغل لي محتاج ليها مغاربة ناس حقانين كتر من ناس لابسين جلابة وتسبيح ويدو في جيب خوه
بغينا حكومة متكونة من أدمغة،ماشي سياسيين مخروضين،صافي عيينا،را ماكايدخل لهاد سياسة غير نصابة.و لي فيهوم الهضرة بزاف،كايبدا بسانديك و شويا تلقاه وزير.جيبولينا شي وحدين من سانغافورة يسيرو المرافق بحال لي كاديرو فكرة القدم.
كاين سبعة رجال، أو كاين سبع وجوه.
الخوض في السياسة واستشراف المستقبل يبقى صعب المراس وطموح مستحيل بالنسبة للعدالة والتنمية، لان مكونات الحزب لا تتقن الا الدجل والسفسطة والضحك على الذقون.
وهاذو مالهم واش نرهنو مصالح العليا للوطن على حساب مبادء حزبية ضيقة
التطبيع مسألة حيوية ولاداعي باش تخلعو لينا المسثتمرين اليهود ولمعجبوش الحال يمشي للمعارضة ويهنبنا
هادو نقاشاتنم واجتماعاتهم لا تسمن ولا تغني من جوع وبلا سياق قهرونا بالكدوب والنفاق بدلو شويا الاسلوب المواطن راه عاق… وبنادم يحشم على دم وجهوا شويا راكم دايرين الضحك فراسكم…
-الله الوطن الملك-
بما أن الحزب يترأس الحكومة المغربية، المفروض عليه وواجب عليه أن يتبنى كل القرارات الصادرة عن الدولة والتي ترتبط بالمصلحة العليا للوطن. في اعتقادي أن الحزب يمارس ازدواجية في مواقفه، فكيف تفسر أيها القارئ الكريم بأن يستقبل رئيس الحكومة الوفد الإسرائيلي ويوقع معهم اتفاقيات تعاون علنا وداخل مقر الحزب يعارض التطبيع. على المخزن أن يعيد حساباته اتجاه هذا الحزب، فلا يصلح أن يؤتمن على المصالح العليا للوطن، فهو يمارس كما يقال بالدراجة سياسة #التقلاز تحت الجلابة# .
فعلا ،الأستاذ عبدالاه بنكيران من طينة رجال الدولة الكبار. إني أثمن شخصيا ماقاله رغم أني لا أنتمي إلى أي حزب. المغرب بفظل جلالة الملك حقق إنجاز تاريخيا باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء.
المصلحة العليا ببلادنا فوق كل اعتبار ،نحن كمغاربة يجب ان نتبع اوامر الملك والا ننصاع لاي كان التطبيع يخدمنا ويمدنا قوة امام اعداءنا
غريب امرهم يقولون نحن دائما وراء الملك ويتمنون اباعتراف الامريكي وفي المقابل لا يتمنون التطبيع .
هل هم رجال دولة وسياسيين يعرفون ان السياسة فيها اخد وعطاء ام رجال دين يفتون هدا خلال وهدا حرام.
العلاقات الدولية شيء والايديولوجية شيء اخر.
وادا اردت الخلط بين الديني والسياسي فاعلم انك مجنون.
شكرا لك اختي رشيدة انت في الموعد وشكرا لكل القراء على وطنيتهم الصادقة
العالم أصبح يعيش New era عهد جديد عهد الحب والسلام والإيخاء والتواصل العلمي والمعرفي والمعلوماتي والإستخباراتي على جميع الميادين. العالم تطور بسبب الإنفتاح وترك عهد الظلامية والظلاميين الجهلة الذين ينظرون حَدَّ مناخيرهم.نريد مغربنا التاريخي العظيم أن ينفتح على جميع الثقافات والمعارف العالمية الكونية من أجل مغرب جديد بعقل منفتح على العالم قصد تطوير إقتصاداتنا وذلك لن يتم إلا عبر الإنصات بالعقل للمختلفين عنَّا للإستفادة منهم
##نَعَمْ للتطبيع رغم كيد الجهلة الظلامييييين،لقد ولى زمن العنتريات والسيف وخالد بن الوليد
##شكرا لجلالته على هذه الخطوة السياسية المباركة
حزب لبيليكي سيقبل التطبيع حتى مع الشيطان للحفاظ على المناصب الوزارية والقيادية ومنافعها الريعية ، هدا هو الاستغلال البشع للدين لمارب اخرى. الى مزبلة التاريخ يا حزب المنافقين.
واستقلو من الحكومة اوهنيو ريوسكم اوهنيونا منكم…….
C’est aussi important de parler des relations entre le Maroc et Israël c’est même très important
Si le Maroc n’avait établi ses relations avec Israël les USA n’auraient jamait reconnu le Sahara Maroc pour le Maroc
Pour vous simplifier la donne
Les ennemis de Israël sont les ennemis des USA
Nous disons merci aux juif donc Israël
Vous savez très bien que ce n’est pas Israël qui donne les Armes aux Bouzabels
Ce n’est pas Israël qui veut désintégrer le Maroc
Et
Nous ne pourrons pas être plus palistiniens que les palistiniens
Les palistiniens ont fait la paix avec Israël
Il y a des palistiniens dans le Knessed Israëlien
Vive Israël Vive le Maroc vive les USA
Ne cassez pas tous les efforts que à fait le Roi Mohamed Six
Je demande aussi à Mr Atmanie d’arrêter de lécher le régime algérien
Nous ne voulons pas d’ouverture des frontières
s
العدالة والتنمية والعدل الإحسان توءمان لا يختلفان.
الحمد لله على المملكة العلوية الشريفة.
نحن و أجدادنا كنا دائما وأبدا وراء الملوك العلويين الشرفاء .
الله يحفظ ملكنا سيدي محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم وأطال عمره مع دوام الصحة والعافية.
وشعارنا أصلي لا يتغير: الله الوطن الملك.
كيف كان النبي عليه افضل الصلاة والسلام يعامل اليهود..؟؟
كان يعاملهم بإحسان وكان يتاجر معهم و يكرمهم و يجادلهم و يعفو عنهم اذا أخطأوا ومنه عفوه عن المرأة اليهودية التي حاولت ان تسممه بلحم الشاة وعنذما اتوا بها الى رسول الله واعترفت بنيتها قتله سأله الصحابة ان يقتلوها فقال لهم لا.
كما مان يعود مريضهم و يدعو لهم بالهداية…
وكان لا يفرح لموت احد منهم ومنه ما رُوي عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه كان مع أصحابه، فمرّت بهم جنازةٌ، فقام النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لها، فقال له أحد الصحابة متعجّباً: إنّها جنازة يهوديّ، فردّ عليه النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بقوله: (أليسَتْ نفساً).
السؤال هو:
ا لا يستطيع الله ان يهدي جميع البشر بما فيهم الاسرائيليين…؟؟
لماذا يصر البعض على ان يدفع بالتي هي اسواء…؟؟
الله يقول ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي حميد.
نحن نعلم انهم اخذوا فلسطين و الذين بالمناسبة باعوا اراضيهم و هاجروا الى امريكا الجنوبية…ولكن لا يمكن استرجاع الحقوق بالكره و البغضاء و قطع سبل الحوار…
ختاما بالنسبة لي شخصيا..تازة قبل غزة.
والسلام.
لانهم ليسوا من الذين سيضحون بحياتهم من اجل الوطن، كل ما يهمهم مصالحهم فقط، تجار الدين. لم يتعلموا من أربعة عقود من حقد و تهديد اخواننا في الدين و العروبة و الجورة.
لسنا مجبرين على التضحية بارض اجدادنا و تقاسم عداوة أناس اغتصبت أراضيهم.
سبحان الله من الأحمق الذي يتخلى على بيته من اجل إرجاع بيت الأخرين .
ماذا استفاد المغرب من الجامعة العربية و غيرها.
اش من عدالة و التنمية كل ما يهمنا هو مصلحة بلدنا الحبيب وتحية ل الدبلماسية المغربية
الصهاينة هما الجزائريين الذين ردعتهم امريكا باعترافها التاريخي ، نحن لاتهمنا المواقف والاراء الجزائرية العدوة ، بالنسبة للمغرب الجزائر لاتساوي شيئا، اسرائيل هي نعمة للمغرب ارسلها الله الى المغرب لحمايته من المحتل الجزائري الصهيوني الذي يطمع في ممر الى المحيط الاطلسي المغربي،
حملة انتخابية بطريقة غير مباشرة والفاهم يفهم.
رغم مرجعيته وتوجهه الديني، كنت اضن ان حزب العدالة والتنمية حزب وطني يدافع عن مصلحة البلاد.،فبعد هذه الاتفاقية الأخيرة مع إسرائيل ظهر الوجه الحقيقي لهذا الحزب الذي يدافع عن مصلحة الفلسطينيين قبل مصلحة البلد والشعب الذي انتخبه، إلى مزبلة التاريخ ان شاء الله في الانتخابات المقبلة، وبعد فسلكم في الانتخابات يمكنكم ان تجمعوا حقاءبكم وترحلوا للعيش في فلسطين واطلبوا من السلطة الفلسطينية ان تؤدي لكم رواتب معاشكم من بيت مال القدس ياخونة
ما هذا التناقظ في البلاغات!!! اذا لم تعترفوا باستئناف العلاقات مع إسرائيل فلا مكان لكم في الحكومة وفي الحكومات المقبلة!!!! نريد حزبا يعترف بكل ما قرره جلالة الملك ليكون على رأس الحكومة لان مستقبلا ستكون هناك زيارات متبادلة من أجل مصالح البلدين!!!! العلاقات مع إسرائيل ستكون ارحم من جارة السوء التي كان لنا حقدا دفينا صباحا ومساءا وتوظف بيوت الله لتوظف خطباء آخر الزمان للتآمر والتنمر على المغرب!!!! طبعا لا ننسى اخواننا الفلسطينيين من الدعم ومشاركتهم الحلو والمر!!!!!
هنيئا لنا كمغاربة باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وباستئناف العلاقات مع دولة إسرائيل الشقيقة والصديقة. أما حزب العدالة والتنمية، فإذا كان له برنامج في الاقتصاد والتعليم والصحة….فستكون له مكانته على الساحة الحزبية في المغرب. أما إذا كان برنامجه مقتصرا على المتاجرة بالدين والقضية الفلسطينية ودغدغة العواطف فإن ذلك الزمن قد ولى. العلاقات مع إسرائيل الحليفة الاستراتيجية للمغرب ستتطور لتشمل جميع المجالات ولا مكان في المغرب لمن يكره أو يعادي إسرائيل.
إنها السياسة الديبشخية البيليكية التي تعمل بها جماعة الديبشخي و البيليكي المهيمنة على حزب الباجدة و هي توجه جديد يؤطر عمل هذا الحزب مند تصريحات الأزمي الإدريسي منظرها الجديد في البرلمان و الآن ما على العثماني و أتباعه إلا العمل بها و تنفيذها تنفيذا حرفيا و انتهى الكلام كما قال شيخهم المخلوع و الذي يبارك خطوات التطبيع البيليكي الديبشخي مع الكيان الصهيونى الاستيطاني…
مضحك جدا ، هادي هي فعايل الشلاهبية ، يثمون الاتفاق الأمريكي و يتجاهلون اسرائيل و التي بدورها جزء لا يتجزء من السياسة الأمريكية الخارجية
حزب ضعيف من الناحية القانونية حتى الامور الدينية يفتون بها بما يتناسب مع اهوائهم المهم منخرطو هدا الحزب جلهم دو تكوين محدود لا يفقهون في خبايا العلاقايت الدولية واسرارها تفكيرهم ينصب في الأكل والشرب حتى ان بطونهم تبدو سمينة بفعل الاكل والنوم
I voted for PJD 2 times, Will never Vote for them again.Shame Shame Otmani Shame Shame Benkirane
بزز منهم . ندمة على التصويت لهذا الحزب المشؤوم.
… وأتباعهم متأثرين بايديولوجية و أدبيات التنظيمات العالمية للاخوان.
ونحمد الله ان سجل لنا التاريخ السيرة النبوية الغنية بما يمكن الاستدلال به في مثل هذه النوازل.
لما دخل النبي (ص) المدينة اول سنة للهجرة تحالف مع اليهود ضد كفار قريش وكتب عهدا في ” صحيفة المدينة ” جعل فيه المسلمين واليهود أمة واحدة.
و لما اضطهد كفار قريش المسلمين في مكة قال لهم اذهبوا الى ملك لا يظلم عنده احد وهو النجاشي النصراني ولما بلغه خبر وفاته جمع الصحابة وصلى عليه صلاة الغاءب وقال لهم لقد مات اخوكم النجاشي .
التعامل والتحالف مع اليهود والنصارى جاءز شرعا اذا فرضته المصلحة.
احياء ربط الاتصال مع إسرائيل تحصيل حاصل لان اتفاق اسلو لا يزال ساريا بين الطرفين.
غير قولوها زوينة غير مرحب بيكم في الإنتخابات المقبلة ربما تكون إيسرائيل فيها الرحمة على حزبكم.
اظن انه آن الاوان ليحل هذا الحزب نفسه او يعلن علانية انه ليس حزبا اسلاميا وان ايديولوجيته فريدة من نوعها لا علمانية لا اسلامية بل نفاقية و كلمانجية. حزب عرى عورات كل الاحزاب التي تتخد الاسلام كسلم لتسلق المناصب، هنيئا لكم الدرك الاسفل من النار يا الباجدة وسلمولي على ابن سلول
كيف يتجاهل وهو من وقع الاتفاقية…أفظل مليون مرة إسرائيل على العدو الجزائري العجوز
شكرا أمريكا اهلا وسهلا إسرائيل النصر للمغرب والانغلاق والانهزام للعدو العجوز
الله الوطن الملك
بغض النظر عن المواقف الهجينة للعدالة والتنمية فإن مقايضة التطبيع مقابل الاعتراف الامريكي بسياددة المغرب على الصحراء قرار غير صائب ولن يخدم المصالح العليا للوطن. من يعتقد ان التطبيع سينعش الاقتصاد الوطني فهو واهم لان اسرائيل بمكرها ودهاءيها تاخد ولاتعطي. الشئ الوحيد والممكن ان تعطيه هو زرع الجواسيس قصد التحكم في خيرات البلاد
امننا وقضية وحدتنتا الترابية فوق كل اعتبار مهما كان، اما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فالمغرب واضح تماما في هدا ااموضوع الدي عبر عنه الملك محمد السادس عبر اتصاله بالقيادة الفلسطينية هاتفيا وكتابيا وهو تشبت المملكة المغربية بكل القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الامن للأمم المتحدة ودلك بفك الارتباط وإعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها الفدس الشريف.
لقد تم الامضاء على الاتفاقيات في حكومة يترأسها حزبكم وليس لكم أين المفر. فعوض أن يكون لكم أجران أصبحتم تبحثون عن أجر واحد لكن خرجتم فقط بمعصية الوطن. سكوتكم على الاتفاقية مع اسرائيل لايسقط عليكم المسؤولية وكان عليكم أن تظهروا الشجاعة بأن الوطن فوق كل الاعتبارات السياسية. لكن سقطتم في الامتحان. اليهود مواطنون مغاربة والحكومة المغربية لها نفس الواجبلت تجاه كل المواطنين وكان عليكم على الأقل أن تختبئوا وراء الواجب تجاه اليهود المغاربة وضرورة تسهيل ارتباطهم بالوطن أما تجاهل الموضوع فهذا ما يسمى ب: كم من حاجة قضيناها بتركها.
انكم تجهلون التاريخ الاسلامي يا ايها النواسخ من المسلمين ،لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ان اليهود الصهاينة يقتلون المسلمين الفلسطينيين في زمانه لقتلهم جميعا قال سبحانه وتعالى « من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما احيا الناس جميعا » أهل الفتن والفساد والخراب والمسخ والتبول على مقدساتنا ،اذا كنتم تقولون اليهود الصهاينة على العرب المسلمين فميعادكم يوم تلقون الله.أقول قولي هذا والعاقبة للمتقين.
Aziz 21
حدودكم مفتوحة مع اسرائيل ، اذهبوا للعمل في اسرائيل ، حدود الجزائر
لن تفتح ، ومن اليوم كل مغربي في الجزائر يصبح مشكوكا فيه. على نفسها
جنت براقش
اظن انكم يا أيها القناديل لا تفهمون شيئ في السياسة تفكرون كئنكم تعيشون في القرون الوسطى استحيوا على أنفسكم ان فلسطين في قلب كل مغربي قبل مجبئكم إلى السياسة ان القضية الوطنية اولا اولا اولا وللتطبيع مع إسرائيل ثانيا ثانيا و فلسطين ثالتا ثالتا و المغرب لن يتخلا على القضية
كفى من الإستهزاء بعقول المغاربة لولا التطبيع مع إسرائيل لما كان الإعتراف الأمريكي ، زيادة على هدا التطبيع سيخدم القضية الفلسطينية، لا تكونوا فلسطينيين أكتر من الفلسطينيين
يجب على الدولة حل هذا الحزب الذي يعارض مصالح المغاربة وبالخيانة لان رأيناهم كيف يتكلمون على وطنهم على قناة الميادين المعادية للمغرب وهم يعلمون ان الاعتراف الأمريكي لم يأتي هدية بلا مقابل وعليهم ان يكونوا مغاربة او ان يذهبوا الى الشرق الأوسط لتبني قضايا تلك المنطقة
إلى التعليق الأول. الصهاينة هم الذين يتاجرون في الدين من أجل مصلحتم، الصهاينة هم الذين يتبعون أجندات وايديولوجيات خارجة على حساب الوطن، الصهاينة هم الذين يتقاتلون بينهم، الصهاينة هم من يزرعون كيانات وهمية لزعزعة إستقرار دولة جارة… أما اليهود فهم تفوقوا علينا وأصبحوا هم من يسير العالم, وهل سمعت عن يهودي يتقاتل مع يهودي آخر، أما عن الفخ الذي تتكلم عليه فليس لنا ما نحسد عليه، لا علماء، لا بترول.. لدينا الصحراء فهم بجانبنا بعكس خيانة العربان والمسلمون، واليهود المغرب وطنهم وتشبتوا به أكثر من هؤلاء المتأسلمون. لقد إنتهى عهد الشعارات وٱسرائيل دولة معترف بها وستتعترف بها كل دول العالم. وحلم رميهم في البحر أصبح يخدمها أكثر لكسب دول العالم.
كل الاحزاب المغربية اكل الدهر عليها وشرب وفقدت ثقة المغاربة و الدليل هو عزوف الأغلبية عن الانتخابات… يجب مقاطعة الانتخابات والمطابة بحل الاحزاب و عمل احزاب جديدة و اقل تواكب الضرفية التي نعيشها… أو اضعف الايمان تغيير شياب الاحزاب بشبيبتهم لضخ دماء جديدة…
خلاصه القول مع هاذ الفصيل السياسي :
” بلا بلا بلا بلا بلا بلا ”
– يقولون ما لا يريدون و يفعلون ما لا يقولون .
رءيس الحكومة السيد العثماني ومعه الحزب المنتمي اليه غير راضين كلهم ان يعلقو على الاتفاق الاسراءلي يتهربون خوفا من الفلسطنين مادا اعطونا هدا الفلسطنين خممو لمصالح بلاكم التي انتم فيها وعن الاموال التي تنالوها شهريا مند 10 سنوات مادا استفدتم من فلسطين العجب ثم العجب لكم ومن معكم انتم هم الاسلام الصحيح سيرو اعطو لفلسطين الدولة والقدس اش كتسنو ؟؟؟؟؟؟،،،،، ههههههننع
بغيت نفهم واش هاد الحزب أكثر فلسطيني من الفلسطينيين أنفسهم؟؟واش أعباد الله الفلسطينيون يبحثون عن حل الدولتين مع إسرائيل لوضع حد لصراع عمر طويلا أوهادو خاشيين كرموستهوم فشريط كما يقال…وى دخلو سوق راسكوم،باش نفعتو القضية الفلسطينية سنين هدي،المسيرات والمهرجانات والندوات البيزنطية..أتركوا الشعب الفلسطيني الأبي يقرر مصيره بنفسه.ألا تعلمون أن الشعب الفلسطيني قادر على فعل ذلك دون الحاجة إلى المتاجرين بقضيته؟أبناء فلسطين بثقافتهم وكفاءاتهم وشجاعتهم ….قادرون على إيجاد الحل….بااركا من الأمانة العامة والمجلس الوطني وأمجزار والبيليكي الديبشخي…….بااااركااا
la Palestine, la Palestine
est ce que le maroc est marier avec la Palestine .
personne ne connait la veriter sur les palestiniens sauf les marocains qui resident aux etats unis.
والله كنت اسمع بذي الوجهين حتى عشت ورأيت ذو الأوجه ألا وهو هذا الحزب المنافق تحت عباءة الدين كيخاف أو ما كيحشم والفاهم يفهم !!! حسبي الله ونعم الوكيل في كل مكوناته المنافقين الذين لنا معهم حساب امام الله ولا محالة.
الله يبارك لنا في ملكنا الهمام صاحب المسيرة البيضاء التي تممت المسيرة الخضراء لوالده المرحوم.
وشكون سبب اعتراف و.م.أ بمغربية الصحراء. مرحبا بابناء العم وسحقا لجيران الهم وبعدا للظلاميين .اليهود تعايشوا مع الامازيغ والكثير منهم اعتنقوا اليهودية قبل مجيء العرب والمسلمين قبل 2000 سنة. تحياتي
ألوﻻيات المتحدة الأمريكية بمغربية صحراء، وكذلك إسرائيل كما أعترفت لها دول العربية كثيرة باستثناء دولة فلسطين التي تسند ﻷنفصاليين والجزائر. نحن مع أصدقاء وحدتنا الترابية ولو كان شيطانا. وحدتنا ترابية قبل كل شيء . أنت ضدي وتريد أن تفاريقني مع أحبائي. إسرائيل أفضل من دولة تريد تشتيتنا وتستعمرنا، إسرائيل ملها، أعترفت بفلسطين وفلسطين أعترفت بإسرائيل والعرب كلهم أعترفوا.
لماذا هذا الضجيج سياسي الذي روعة أفراد هذا ألحزب هل هو توقيع العثماني على ملف ﻹعتراف بإسرائيل. أم هو زاوبعة تصريحاته صحفية بموضوع سبتة ومليلية الذي هو إنزلق الوحيد الذى زعزعة أحزاب المعارضة إسبانية؛ كل هذا ليس بالمشكلات، ﻷعداء يشتغلون ضد واحدة الترابية المغربية ، باتوقعات العثماني مع إسرائيل وباتصرحه صحفي. أو بدونه.
ولماذا لا تصدر العداله والتنميه بلاغا ترفض فيه التطبيع مع الدوله العبرية . ثم الانسحاب من الحكومه.
خايفين من عكاشه او من تجريدهم من رواتبهم السمينه والفيلات الفارهه؟
منافقون بلا حدود .
مصلحة الشعب المغربي فوق كل اعتبار وسيدنا الله ينصر عندو بصيره كبيره على بلادو.التطبيع مساله عاديه.نهار تصاب صاءب عريقات بجلطه تم نقله لمستشفى بتل أبيب هدا ماشي تطبيع او بيع وشراء سيدنا الله يحفضك الحكومه تخدم مصالحها الخاصه
.. به بعض المغترين من اخوان المغرب هو مصير زملائهم في الجزائر ومصر الذين شردهم العسكر وشتت شملهم.
والذين تدك مواقع تنظيماتهم المسلحة مدافع حفتر في ليبيا والطائرات الروسية في سوريا.
اما في المغرب فلقد شملتهم الحماية الملكية منذ عهد الحسن الثاني الذي سمح لهم بالمشاركة السياسية ومحمد السادس الذي تحمل أخطائهم مدة ولايتين في قيادة الحكومة رغم الضغوط الخارجية.
كما شملت حماية محمد الخامس اليهود المغاربة من اضطهاد حكومة فيشي.
جاتني اسرائيل بحال شي فزاعة فحقل الاخوان
قالو كلمة ومارضاوش يروغو عليها لا للتطبيع
وهوما موحال ماعندهمش تحديد لمعنى مصطلح التطبيع
هيوا اذا طبلوا لاعتراف امريكا بمغربية الصحرا وسكتو على استئناف العلاقات مع اليهود اذا السكوت علامة الرضى والصمت مدعاة للسلامة من انتقادات افراد الحزب اعني الاذيال التي حيثما التفت الرأس التفتت
اليهود بني عمنا وهم اولى بالصلة والاتصال والتواصل من غيرهم من الاجناس
حزب العدالة والتنمية لا يمثل سوى طائفة من المغاربة لا تأثير لهم على الساحة الا من باب وصولهم الى سدة تنفيذ القرارات
والباقي ما وقع عليه الاجماع
واجماع المغاربة اليوم على استئناف الاتصال مع اليهود ثابت لا يزعزعه حزب ولا نقابة
خيانة عظمى هذه الأفكار التي يروج لها هؤلاء الخونة. بن كيران ليس إلا جاهل و حلايقي متخلف و متحجر والآن يعيش بمال حرام ينتفخ به بطنه النتن ويدعي الوطنية!!! والله يا حزب التماسيح لستم إلا منافقون من الطراز العالي وكذابون ماهرون و لن تغني عنكم خدعكم شيئا أمام الله . إن كنتم لا تأمنون بالإتفاق التاريخي بيننا وبين اليهود فاستقيلوا من مناصبهم ولو أنني أعلم علم اليقين أن ليس بينكم رجل واحد فيه ذرة كرامة لفعلها لأنكم فقط عديموا الكرامة .اليهود أفضل لنا منكم يا خونة البلاد والعباد ولولا حنكة ملكنا الهمام لبعتمونا لأسيادكم الشياطين الكبرى.
من لا يأمن بقضية المغاربة في الصحراء المغربية فلن يجد الدعم من المغاربة والفلسطينيون يخدلوننا في هده القضية مند الرئيس ياسر عرفات
هذا الحزب غريب الاطوار مريض مرض شيوفوزنيا فقدان الذاكرة قصيرة كيف لا يذكر التطبيع رءيس الحزب نفسه هو وقع الاتفاق التطبيع اعادة العلاقات مع الاسراءيل هل يعرف العثماني ماذا وقع اولا عوظة العلاقات فتح مكاتب الاتصال في الرباط تل ابيب تطويرها الى السفارة الرحلات مباشرة بين المغرب والاسراءيل عبر الشركة الطيران الاسراءيل والخطوط المغربية العلاقات الاقتصادية السياح الاسراءليين يصلون 200 الاف الساءح كما قالت وزيرة السياحة العلاقات التقافية حتى الرياضية المتخب الوطني يلعب مباراة مع المنتخب الاسراءلي ماذا يعني ايها البيجديين اذا لم يكون كل هذا التطبيع ماذا يعني التطبيع عندكم يشاء القضاء يبدا التطبيع والعلاقات مع الاسراءيل في ظل حكومتكم فضحكم الله ايها المنافقين الانتهازيين النفاق لا يدوم
انطباعي منذ بداية تأسيس هذا “الحزب”انه لا ولن يرق الى مستوى حزب بالمفهوم الدقيق للحزب لانتهازيه منذ النشأة باسغلاله الدين الاسلامي الحنيف الذي يتدين به جميع المغاربة لبناء هيكله العظمي المتهالك دون أن يكلف نفسه عناء التعب وابحث عن مرجعية اخري الشئ الذي جعله في موقع مريح واكتفى فقط بدغدغة مشاعر المغاربة وفي هذا السياق جاء بيانهم وعليك ينطبق المثال الشعبي القائل: اللحمية حلال والمرقة حرام
اين الثقة التي وضعها فيك المصوتون عليك ياحزب العدالة والتنمية ?
لقد ظهر للوضوح للشعب المغربي ان و ز ر اء هذا الحزب يتاجرون فقط بالاسلام من اجل
الكراسي والاجور المرتفعة و السيارات الفخمة ووو
التطبيع يسكتون عليه
الموظفون ا لاشباح يسكتون عليهم
الفساد الاداري يسكتون عليه
الفساد في القضاء يسكتون عليه
دائما يسكتون في الدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
اذن وجودك فيه خسارة لمصا لح الشعب ياحزب العدالة والتنمية والا نتخابات في
المغرب ليست الا مضيعة للوقت و الجهد و المال و عبارة عن توزيع الغنائم و المنافع
خليونا من العواطف بصراحة لقينا الخير فإسراءيل و ما لقيناهش في بعض الدول العربية الجزائر تدبر لنا المؤامرات ليل نهار و تأوي فوق أراضيها عصابات البوليزاريو و هاد السلطة الفلسطينية تعترف بالبوليزاريو و مصر حتى هي موقفها غامض
من الاولى هل القضية الوطنية هل المصالح العليا للوطن اما التباكي على رقعة بعيدة عنا بالاف الكيلومترات
علينا الاهتمام بالشان الداخلي وليس الشان الخارجي لان القضية الفلسطين هي قضية دولية شانها شان كل القضايا
من يحرك البعض هو الوازع الديني لا غير وهم خاطئون لانهم مثاليون في وليسوا واقعيون قرار الحكومة صائب في السير وفق المتغيرات المستجدة . المصالح العليا للبلاد فوق الجميع وفوق كل الاعتبارات اليماغوجية السياساوية الطوباوية والغوغائية.
من الملاحظ اني داءما في تعاليقي اكرر بحب قطع الطريق على هذا الحزب .حزب النذالة حزل الشؤم . انه حزب متشبع بافكار وهابية . افكاره مخالفة تماما لطمحات المغرب .
ولى زمن الشعرات القومية والدينية وجاء زمن المنفعة والتفكير في مصلحة الشعوب واستعمال البراغماتية السياسية اصحاب الدين يمشيو عتكفو في المساجد لم تنجح اي حكومة دينية في التاريخ السياسة مصالح عليهم االبحت عن مصلحة الشعب وازدهاره
خطباتهم لا تتكلم عن بلادنا الحبيبة انهم ليسو مغاربة انهم فلاصطينين لا علاقة لهم مع المغرب هدا الحزب كان من المفروض تفكيكه من سياسا البلاد انهم منافقين يونافقونا البلاد والمغاربة هده هي الخائنة الواطن وضد مصالحها سياسيا واقتضادة واجتماعية واستقلالية بلادنا نحن ك مغاربة نرحيب بدور الولاية المتحدة والدولة العبرية اول من اعترف بتلك الدولة العضيمة هم الفليسطينين اما الاديولوجين فلاسطين ليست الا عملة الاسترزاق ل انفسهم انشري شكرا
الصحراء مغربية بغض النظر عن اعتراف القوة العظمى المسيطرة كما أن الإتفاق العار مع الكيان العدو لا يعبر عن إجماع الشعب وبالتالي فهو غير معتد به
بزاااف ديال البلابلا و خروطو ،المهم كلنا نعرف حقيقتهم،و حتى هادوك اللي مغطيين الشمس بغربال عرفو اللي كاين ،إلى مزبلة التاريخ أيها الحربائيون …
اليهود المغاربة في اسرائيل اكثر يحبون وطنهم المغرب اكثر منكم
كلنا من اجل اخنوش لرئاسة الحكومة المقبلة واسقاط حزب المتاجرين بالدين
الصحراء المغربية استرجعها المغفور له فقيد المغرب العظيم الملك الحسن الثاني العظيم ؛ ولم يسترجعها لا حزب ولا هم يحزنون ؛ ويتمم تنميتها ابنه البار العظيم الملك محمد السادس بارك الله في عمره ؛ وشعارنا الخالد هو : الله_. الوطن _ الملك. ولا نريد احزابا ولا هم يحزنون عاش لنا ملكنا الهمام ؛ فلتذهب بيجيدي الى الهاوية هي وشبيبتها وشيوخها وكهولها نحن وراء ملكنا جنودا مجندين ودوما تحت اوامر ملكنا ولا يهمنا احد غيره. وانتهينا
والحكومة التي صوت عليها المغاربة خانت الشعب .لا تنمية ولا هم باقون على عهدهم .حكومة الوعود الكادبة جماعة الحرباءيين
التنويه بالقرار الامريكي وتغافل ذكر الاتفاقيات مع اسرائيل ، وا حمادي وفق من الخرافات ديال دولة الخلافة . امريكا تساوي اسرائيل واسرائيل تساوي امريكا . والاتفاق مع الاول اتفاق مع الثاني وانت السي العثماني تعرف ذلك ولا مجال لانكاره ، نتفهم انك وحزبك في موقف حرج لكن لابد من تغيير المواقف والاراء ووجهات النظر طبقا لتغير العالم والثقافات . ماذا ربحنا من بعض الدول العربية وخصوصا المجاورة سوى الحقد والكراهية ،
شعارنا الدائم. الله الوطن الملك. نحن دائما جنود مجندون وراء جلالة الملك. كيف يعقل ان يتردد مسؤولو هذا الحزب الذين هم على رئاسة الحكومة في التوقيع على هذه الاتفاقية التي سهر عليها جلالة الملك ليل نهار. فحذاري من هذا الحزب
بصراحة ان حزب العدالة والتنمية لايصلح للمغرب وسياسته غير مقبولة بتاتا، انهم لا يفهمون شيئ في تسيير شئون الدولة .
النّفاق والإعتناق يا سعد الدين العثماني أين أنتم من الإسلام وما عساكم قائليين غدا بين أيدي خالقكم ,لا حول ولا قوة إلا بالله .
كلنا يتدكر في 2011 عندما جاءت الاوامر الى المخزن من ساركوزي وهيلاري كلينتون ليعطي الحكومة للاخوان وكيف جمع العرب في الرباط برءاسةاوردغان لتقسيم الادوار في تخريب المنطقة .وكيف ساهم المخزن عبر مخابراته واخوانه في تجنيد الالاف من الشباب المغربي داخل المغرب وفي اوروبا وارسالهم الى سوريا عبر تركيا لدعم داعش .الاخوان كيان وظيفي يتم استعماله كلما دعت الضرورة