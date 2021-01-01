العدالة والتنمية يشيّد مقراً جديداً بحوالي 4 مليارات

أشرف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر المركزي لحزبه بحي الرياض في العاصمة الرباط.
وحسب ما نقله موقع حزب “المصباح”، تبلغ مساحة البقعة الأرضية التي سيُشيد عليها المقر حوالي 2429 مترا مربعا، أما المساحة الإجمالية المغطاة فستصل إلى 8178 مترا مربعا؛ وذلك بتكلفة تناهز 38.5 ملايين درهم، أي 3 مليارات و850 مليون سنتيم، وسيستغرق بناؤه حوالي 30 شهراً.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للموقع ذاته، إن “هذا المقر، الذي طال انتظاره لسنوات عديدة، سيكون له تأثير مهم على نشاط الحزب مستقبلاً وعلى القدرة على استيعاب مختلف الأنشطة المركزية والموازية”.
فلوس الشعب فين مشات؟
العدالة و التنمية كانو فيها غير المعلمين و صحاب R4 وشوية ولاو من صحاب الكاتكات
السي الوزير مين جاتكوم هاد الفلووس كاملة يااك ما غادي تبني على حساب الدولة
هادوك الفلوس كنتو ديرو بيهم شي حاجة تساعدو بها الناس
هدا هو تبذير المال فالخوا الخاوي
الحزب ماتلو الحوت
لا حاجة لتلميع صورته راكم ابنتم عن فشلكم الذريع في حل مشاكل البلد
مهموني غير رجال لي ضاعو.. لحيوط الى رابو كلها يبني دار ….
الشعب كان ينتظر منهم خدمة الوطن وخدمة الصالح العام وليس خدمة المصالح الحزبية الضيقة،،
صدق من سماهم بتجار الدين ،،
المسرفين اخوان الشياطين،،
السلام عليكم.8178 متروا ومالوا غايبني ثيران ديال كرة القدم و 4 مليارات سنتيم.ها هو العدالة والتنمية بدا كايغرف حتى هو من المليارات من أموال الشعب ولكن الديفوا فالشعب لي ماكايمشيش إصوت فالانتخابات باش إحيدوا من الطريق
أويلي على 4 دلمليار هيلا بناوه فالقمر و ميكونش ب 4 دلمليار
حزب سياسي فاشل بمعنى الكلمه انصحهم ان يبنون مسجدا ب 4ملايير عسى أن يمحو ذنوبهم بدل بناء مقر .
وتستغربون و تتهجمون عند شراء ملك او أمير لقصر ب 3 مليارات. هنيئا لكم بما كسبتم .
كون شريتوها غا مانط و حوايج السكان الجبال
التدشين بالزرابي في يوم ممطر….لعله تاثير التقاليد المخزنية. بعد 30 شهر ستكونون خارج الحكومة باذن الله
أين المشكلة كل الأحزاب الكبرى والنقابات لديها مقرات باهضة الثمن ما دام هناك دولة سخية تغدق على الأحزاب وجرائد الأحزاب التي لا يتفحصها أحد المال الكثير عوض أن يستغل في مشاريع تعود بالنفع على الشباب
لنا حزبان حزب الملك و حزب المقاطعة فقط و إن شاء الله سينخرط 50 مليون مغربي ( 25 مليون ناخب) في حملة المقاطعة سواء المسجلين النادمين او غير المسجلين ….
الاتحاد الاشتراكي لم غير مقره من أكدا ل من بناية شعبية إلى أرقى حي في العاصمة أي حي الرياض ببناية راقية ..ابتعد عن الشعب ابتعد الشعب عليه بمسافة ضوئية …. ….. وكذلك إن شاء الله العدالة والتنمية إلى ((…………)) التاريخ
يبنيو بعدا سبيطار جديد، مدرسة جديدة…
مقر جديد، لقديم ما بقاش فالمستوى على زين الاعمال لي قدهما الحزب.
هكدا هي الامور من السياران العادية الى اخر الموديلات. ومن زوجة واحدة صبرت ايام الفقر الى زوجتين او تطليها. ومن مقر عادي الى مقر فخم.
هكدا يتدرج المرء في السلك الحزبي .
اما المغاربة فقدرهم ان يكونوا فقط وسيلة من اجل هؤااء الى المناصب.
كن 2021 انشاء الله سنكون مفصلية .وستعود بعض الاحزاب الى جحورها غيﻻ ماسوف عليها
يوما بعد يوم اتيقن باننا لسنا دولة مؤسسات واحيانا اتساءل هل هناك فعلا من له السلطة لحماية مال الشعب من اللصوص ام دستورنا ليس فيه منصب من يحمي مال الشعب ومال الشعب محصن فقط من الفقراء فقط اللدين هم احق به لانه يمص من دخلهم اليومي اللهم اشهد على عبادك الضالمين في ارضك
الحزب الإسلامي،حزب الإخوان ههههههه،تشييد مقر بأربع مليارات في عز الأزمة…حزب الشعب ههههه…
من اين اتى الحزب بأربعة ملايير؟! هل من انخراطات الاعضاء و المنخرطين او من المحسنين او من الذين يجمعون النقود و الاموال لبناء المساجد؟ و من اين سيأتون بالاموال الاخرى لاستخلاص المعدات و رواتب الذين سيتكفلون بالمقر من الشاوشات و العساس ةو الكرديانات و الكاردكورات و الرقاصة و السخارة و السربايا و الخدامة و الطباخة و المنظفين و السياقة و عمال الصيانة و البلوبي و الاليكتريسيان و التقني و التكنولوجي و مدير المقر و الكاردكور ديالو و المرشد ديالو و البركاك ديالو و السكرينيرة ديالو و الشيفور ديالو و نائبه و رئيس المقر و نوابه و العساسة ديالهم و الموظفون الكبار و الصغار و المساعدين و المساعدات و الاوراق و الصباغة و الستيلوات و الاقلام و السكوتش و البنيز و الطوابع و الكاشيات و البرارد ديال اتاي و الكيسان و القهوة!
و شكون لي غادي ادير اشنو!
مساحة البقعة الأرضية التي سيُشيد عليها المقر حوالي 2429 مترا مربعا، أما المساحة الإجمالية المغطاة فستصل إلى 8178 مترا مربعا؛ يعني انهم تراموا على ملك الغير
مقر حزب باربعة مليار والمنخرط في الحزب لا يملك براكة من الزنك.القمة في الديمقراطية