العدالة والتنمية يشيّد مقراً جديداً بحوالي 4 مليارات

أشرف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المقر المركزي لحزبه بحي الرياض في العاصمة الرباط.

وحسب ما نقله موقع حزب “المصباح”، تبلغ مساحة البقعة الأرضية التي سيُشيد عليها المقر حوالي 2429 مترا مربعا، أما المساحة الإجمالية المغطاة فستصل إلى 8178 مترا مربعا؛ وذلك بتكلفة تناهز 38.5 ملايين درهم، أي 3 مليارات و850 مليون سنتيم، وسيستغرق بناؤه حوالي 30 شهراً.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للموقع ذاته، إن “هذا المقر، الذي طال انتظاره لسنوات عديدة، سيكون له تأثير مهم على نشاط الحزب مستقبلاً وعلى القدرة على استيعاب مختلف الأنشطة المركزية والموازية”.