العربي يهزم القادوري ويعتلي صدارة هدافي اليونان

العربي يهزم القادوري ويعتلي صدارة هدافي اليونان
صور : هسبريس
الأربعاء 27 يناير 2021 - 23:37

قاد الدولي المغربي يوسف العربي فريقه أولمبياكوس إلى تحقيق فوز كبير أمام زملاء عمر القادوري، لاعب باوك سالونيكا، بثلاثة أهداف دون رد ضمن مجريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري اليوناني الممتاز.

وعلى ملعب “جورجيوس كارايسكاكي”، تألق الغوليادور يوسف العربي الذي افتتح حصة التهديف لفريقه عند الدقيقة الخمسين من شوط المباراة الثاني، كما قدم تمريرة حاسمة لزميله مادي كامارا الذي سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 77، بينما أضاف ماريوس فروساي ثالث أهداف أصحاب الأرض عند الدقيقة 89.

واحتفى نادي أولمبياكوس بنجمه المغربي العربي الذي تمكن من بلوغ هدفه الـ15، محتلا بذلك صدارة الهدافين في الدوري اليوناني بفارق 5 أهداف عن أقرب مطاريه خيرنيمو باراليس، مهاجم استراس تريبوليس، عندما نشر صورة له في صفحته الرسمية على “فيسبوك” وعلق عليها قائلا: “يوسف العربي، المسدس الخطير يطلق رصاصاته مجددا”.

وبفضل أهداف الغوليادور المغربي الحاسمة، بالإضافة إلى عمل المجموعة، يغرد أولمبياكوس في صدارة الدوري اليوناني الممتاز وحيدا برصيد 53 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أقرب مطارديه أريس سالونيكا، بعدما حقق الفوز في 17 مباراة بينما تعادل في مباراتين ولم يتذوق مرارة الهزيمة إلى الآن.

أولمبياكوس الدوري اليوناني الممتاز عمر القادوري يوسف العربي

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