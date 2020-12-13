العربي يُسجل ويُواصل التألق في "بلاد الإغريق"

يُواصل الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، تألقه بقميص فريقه، بعد أن قاده اليوم الأحد إلى الفوز خارج قواعده على مضيفه “باس لاميا 1964″، خلال المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ12 من منافسات الدوري المحلي، والتي حسمها رفاق “الأسد الأطلسي” لصالحهم بسداسية نظيفة.

وقدم العربي مباراة كبيرة من خلال الفرص الخطيرة التي سنحت له أمام مرمى الفريق المضيف، قبل أن يتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة الـ35 من زمن شوط المباراة الأول، رافعا بذلك رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري اليُوناني، مُتقدِّماً بهدفيْن عن المطارد المباشر الأرجنتيني خيرونيمو باراليس، مهاجم أستيراس تريبوليس.

وكان العربي، صاحب الـ33 سنة، سجل “الهاتريك” في مباراة فريقه السابقة أمام فولوس، حيث قاد أولمبياكوس إلى الفوز في تلك المواجهة بأربعة أهداف لواحد، معطيا إشارة كبيرة إلى أنه مرشح بقوة للتتويج هذا الموسم بلقب الهداف، وبذلك الحفاظ على لقبه بعد أن تربع الموسم الماضي على عرش هدافي الدوري اليوناني برصيد 21 هدفاً.

كما بصم العربي خلال الفترة الأخيرة على عودته لتعزيز صفوف المنتخب الوطني المغربي، بوجوده ضمن الأسماء التي وجه لها الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش الدعوة للوجود مع “الأسود”، مكافأة له على تألقه الكبير في الدوري المحلي لبلاد الإغريق.

يُشار إلى أن نادي أولمبياكوس يحتل صدارة الدوري اليوناني برصيد 30 نقطة من أصل عشر مباريات، كما يتربع العربي على صدارة الهدافين بـ9 أهداف.