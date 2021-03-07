العزلة تقتل بإقليم الحوز

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‫تعليقات الزوار

19
  • سكفاندري
    الأحد 7 مارس 2021 - 17:54

    اذا كانت الواقعة صحيحة و ثبت هناك تقسير يجب المحاسبة و المحاكمة. ههه عفوا عفوا شنوا قلت لا لا غير تنظحك معاكم ألغام الزين و الروى موجود….

    -27
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  • أستاذة وطنية
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:00

    الله يرحمها لا يقتل الا الاجل اما العزلة هي حياة يعيشها بعض الناس والله حياتهم بسيطة احسن من الرفاهية عشنا الفقر والتهميش والعزلة وتغيرت احوالنا للأحسن ولكن غابت عنا ضحكة البساطة وعلاقتها الإنسانية مرة أخرى الله يرحمها

    -12
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  • الكوشي
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:04

    في هدا البلد الغالي لايوجد مواطن من درجة أولى و مواطن من درجة ثانية

    -20
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  • كفى من التمييز
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:05

    الله يرحمها أولا … هو فقط للمعلومة أيها البؤساء الطائرة تستعمل فقط إنقاذ الأجانب و ليست للمغاربة .. المغاربة البؤساء هم بشر من الدرجة الثالثة هذه هي فلسفة المسؤولين عندنا

    24
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  • محمد المربع
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:09

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، روحها ستبقى وصمة عار على من لم يخدم المنطقة إلى يوم الدين.

    21
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  • rachid
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:09

    انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتك
    لا حولا ولاقوة الابالله
    حسبيا الله ونعم الوكيل

    22
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  • said
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:09

    هذه هوا المغرب غير النافع بنسبه المسؤولين واش زعمه توفير الطرق او الريزو. صعيب علا الذوله كنعرفو هاذ الناس عايشين ف مناطق جذ وعره والكن راهوم مغاربه متلهوم متل باقي الشعب راه من المفروض يتم فرض علا هاذ الناس ان تكون متابعه طيبيه من قبل الذار امومه عنذما يكون الاجل قريب الواضع خص يتفرض الحضور ل اقرب ذار الامومه وهذشي مشي صعيب علا السلطه المحليه باش توعية الناس هذه من جيهان ومن جيها خرا خاص تحذيذ النسل او تكون توعيه

    12
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  • عابر سبيل
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:10

    والله لم استطع اتمام الفيديو وانا جالس بالمقهى احتسيها حتى درفت عيناي دمعا و حزنا وقلت في نفسي مادا قدمت لهؤلاء غير الدعاء الحمد لله ):

    16
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  • محمد من تطوان
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:10

    لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم،حسبنى الله ونعم الوكيل.

    15
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  • مغربي
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:13

    الصراحة انا تألمت وبكيت.الله يكون فعون هاد الناس.كنتمنى كلامهم يلقى آذان صاغية.لكي لا تتكرر مثل هاده المأسات.

    8
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  • [email protected]
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:15

    بغيت غير نعرف هدوك المروحيات لمن داروهم

    7
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  • N.H
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:24

    أين هما جمعيات الفسق و التشجيع على الدعارة تحت غطاء حرية المرأة….

    6
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  • majido
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:32

    لاحولة ولا قوة الا بالله الفقر وكترة الاولاد فين غادين تكافا غير مع راسك

    3
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  • متابعة
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:40

    بهذه المناطق يجب تن تدرب الفتيات والنساء على مهنة التمريض والتوليد وايضا اعطاؤهم الاليات للعمل بها اثناء الحاجة والادوية وكل ما تحتاجه الحلات المستعجلات لان المثل يقول لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطادها لنفرض ان الطريق مقطوع كما نرى مع الثلوج يجب ان يكون هناك من يسعف من يهتم بهذه الحاات واذا تدربت وتعلمت النساء سيكون الامر انفع الله يرحمها وانا لله وانا اليه راجعون

    4
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  • Naima
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:46

    باست لي راسي وبست ليها راسها وقاالت لي لولاد اماتة فرقبتك بكاوني هادوك لوليدات مساكن اش يبقى الى مشات لك لحنينة الله يحفظ لينا امهاتنا ويرحم اللي توفاو ولكن سيدي الفاضل مرارا وتكرارا قيل لكم اللي قربت تولد تمشي لدار الامومة بسبب احوال الطقس السيئة … قضاء وقدر الله يرحمها ويرزقكم الصبر

    3
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  • saraha raha
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:47

    لم استطع إتمام الفيديو لصعوبة المشهد ولاكلمه لنا الله ولااحد سواه اللهم ارحمهما واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وكن يارب خير ونيس ورازق لاطفالها امين

    5
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  • [email protected]
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:57

    ” الله ياخذ الحق فالظالمين والشبعان مكيسول فالجيعان ولكن ربي كبير يمهل ولا يهمل، والله يرحم لي مات والله يصبر عائلتهم وكروش الحرام شوفو الناس في عايشين وديرو عين ميكة…! ”

    3
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  • ابو وليد
    الأحد 7 مارس 2021 - 18:58

    ما رأيك يا العثماني. تتعاركون على التقسيم الانتخابي أظن انك تفهم الامازيغية مزيان هل هذا هو المغرب الحديث هناك من هو فوق الترف ورغد العيش وهناك من هو تحت سقف الفقر. لا حول ولا قوة ال باللله العظيم

    0
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  • محمد نجيب
    الأحد 7 مارس 2021 - 19:05

    شيشاوة والحوز وأزيلال وإملشيل وتونفيت مناطق كلها صعبة ووعرة في الشتاء تعاني قساوة البرد وفي الصيف تتعرض لهجمات الأفاعي ولسعات العقارب وعلى طول السنة تعاني وعورة المسالك.

    0
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