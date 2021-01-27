العشرات يشاركون في حملة للتبرع بالدم بالناظور

شارك 96 متطوعا، طيلة يوم الأربعاء، في حملة للتبرع بالدم نظمتها الجمعية المغربية للإغاثة المدنية بالناظور بشراكة مع الشبيبة والمرأة التجمعية وهيئة التجار الأحرار ومركز حماية الطفولة.

الحملة التي نُظمت بتنسيق مع بنك الدم ومندوبية وزارة الصحة بالناظور، بمقر مركز حماية الطفولة، مكنت من جمع حوالي 100 كيس من الدم، وعرفت مشاركة عدد من المتطوعين من مختلف الأعمار.

وقال حسن درغال، رئيس الجمعية المنظمة: “تأتي هذه الحملة في إطار سد الخصاص الذي يعاني منه بنك الدم بالناظور، نتيجة تراجع عدد المتبرعين نظرا لتواجد القسم المخصص لهذه العملية بالمستشفى الحسني، الأمر الذي يحول دون تمكن المواطنين من عملية الولوج في ظل الوضعية الوبائية الراهنة”.

وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أطوار الحملة مرت في احترام تام لكافة التدابير الوقائية”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التضامنية “تهدف إلى ترسيخ ثقافة التضامن، وزيادة الوعي حول دور التبرع بالدم لسد الحاجة المتزايدة للمرضى المحتاجين، خاصة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد”.