العشرات ينجحون في الولوج إلى مليلية وسط استنفار أمني بالمدينة المحتلة

اقتحم عشرات الأشخاص، ليلة الخميس، السياج الحدودي بمنطقتي باريو تشينو (الحي الصيني) وفرخانة، في محاولة للعبور إلى مدينة مليلية المحتلة.
وتمكن عدد من الشباب، حسب محتوى شريط توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، من الوصول إلى تراب المدينة المحتلة التي عاشت استنفارا أمنيا على نطاق واسع طيلة الأيام الماضية.
ويتواجد حاليا في المنطقة الحدودية المئات من الشباب من مختلف الأعمار ينتظرون الفرصة لاقتحام السياح الحدودي والوصول إلى الثغر الخاضع للسيادة الإسبانية.
وأفادت صحيفة “ألفارو دو مليليا”، قبل قليل، بأن أزيد من عشرين شخصا تمكنوا بالفعل من اجتياز السياج الحدودي من منطقة “ماريواري”، وانتشروا وسط شوارع المدينة، وأغلبهم ينحدرون من الناظور والنواحي.
وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن السلطات في المدينة المحتلة قامت بنشر مختلف الأجهزة الأمنية، بما فيها الجيش، على مستوى السياج الحدودي لمنع تدفق المهاجرين إلى داخل مليلية.
وتعيش المدينتان السليبتان مليلية وسبتة على وقع استنفار أمني غير مسبوق بعد تمكن المئات من جنسيات مختلفة من الدخول إلى سبتة سباحة خلال الأيام الماضية.
وأضحت المناطق المجاورة لسبتة ومليلية قبلة للراغبين في معانقة الحلم الأوروبي، خصوصا المنحدرين من بعض الدول والمغاربية ومن اليمن ودول جنوب الصحراء الكبرى.
بتعليق المغرب التعاون الأمني مع اسبانيا. سوف ترى أوروبا أياما سوداء لن تتوقعها.
هم لا يعرفون ما ينتظرهم.
خد عزيزي المشاهد علبة فشار، الفيلم سيبدأ الآن.
فرجة ممتعة.
كنتمنى الامور ماتخرجش عن السيطرة.. حيت المغرب بعد الاعتراف الامريكي بحال الى زاد فيه شوية.. بحال الى ضسر شوية مع ان حتى حاجة رسمية ماكاينة فالصحرا لا مشاريع لا قنصلية وحد ماعرف بادن اش تحت راسو.. وحتى ليهود راه مزبلينها ففلسطين وكلنا ضدهم وولينا رافضين التطبيع
المغرب ولا داير راسو براس اسبانيا وزاد حتى المانيا.. هادشي كلو بعد الاعتراف.
كنتمنى الملك وبوريطة يكونو عارفين اش كيديرو.. حيت كلشي مصالح.. راه تركيا وماعقلوش عليها الاوروبيين..
حنا دايرين راسنا قوة اقليمية بزز.
عزيزة علي بلادي بزاف وما بغيتهاش تتبهدل.. ماغاديش نرضى.. ماغاديش نرضى باسبانيا تقولبنا.
السلام عليكم
الله يسهل على الجميع، فمن لم يسعه وطنه فأرض الله للجميع.
ملاحظة: المغاربة خرجوا من أرض مغربية ودخلوا أرضا مغربية.
الوقت الآن لإسترجاعها وبلا فلسفة.
ادا لم تستطع اسبانيا بدعم اوربي من ايقاف المهاجرين فكيف للمغرب وحده ان ينجح في دلك
الو لا توجد حراسة اسرع اسرع
الو احمد اجي دغيا انت و الدراري فرصة لا تعوض
الو اسبانيا اصبحت انسانية باي باي الميزيرية
إلى المعلق 2 الطنز البنفسجي. نأسف لتالمك هذا .لكن المغاربة كذلك.لا تخف عليهم. قهروا الحلف الشرقي بأكمله و في البداية فما بالك اليوم و المغرب اصبح قوة يضرب لها الف حساب. يمكنك الاستمرار فى تالمك.