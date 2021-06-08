العطالة تدفع إلى خوض اعتصام مفتوح في سلوان

خاض عدد من أعضاء فرع سلوان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين اعتصاما مفتوحا مرفوقا بمبيت ليلي أمام مقر الجماعة، ابتداء من الليلة الماضية، احتجاجا على تماطل الجهات المسؤولة في التعاطي الإيجابي مع ملفهم المطلبي.

ولجأ معطلو سلوان إلى فرش رصيف مقر الجماعة، التي اضطرت صباح اليوم إلى إغلاق بوابتها الرئيسية وخصصت الباب الخلفي لاستقبال الوافدين عليها لمنع المحتجين من اقتحام مقرها والاعتصام داخله.

عبد الحليم لمسيح، نائب رئيس فرع سلوان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، قال إن “الشكل الاحتجاجي المتخذ حاليا تمخض عن الجمع العام المنعقد يوم الجمعة الماضي، والذي سطر برنامجا نضاليا بشعار “تحقيق الشغل القار مطلبنا الآني، والنضال الجماهيري الواعي ردنا الميداني”.

وأضاف لمسيح: “تلقى الفرع وعودا قبل أزيد من سنتين ولم يتم تفعيلها إلى حدود الآن من قِبل الجماعة، ونحمل المسؤولية كاملة للجهات المعنية بملفنا المطلبي لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا”.

وشدد المتحدث على تمسك الفرع بـ”الملف المطلبي مع استمرار كافة المعارك الاحتجاجية الأكثر تصعيدا”، مدينا ما سماه “سياسات الآذان الصماء والهروب إلى الأمام التي ينتهجها اللامسؤولون في التعاطي مع مطالب معطلي جماعة سلوان”.