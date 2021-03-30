العلاقات المغربية الإسبانية بين المد والجزر .. الصحراء وسبتة ومليلية

في وقت كان من المنتظر أن يعقد كل من المغرب وإسبانيا قمة ثنائية تأجلت مرات عديدة، يستعد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، للقيام، خلال الأيام المقبلة، بجولة إفريقية تستثني المغرب.
وفي هذا الإطار قال حسن بلوان، الخبير في العلاقات الدولية، إن “العلاقات المغربية الإسبانية تعيش على وقع أزمات صامتة تتداخل فيها مجموعة من القضايا والملفات والنقاط الخلافية التي كانت تطرح على طاولة الحوارات والمفاوضات المشتركة، وهو ما يفسر تأجيل لقاءات القمة واللجان الثنائية العليا مرات عديدة”.
وتابع بلوان ضمن تصريح لهسبريس: “تبقى مسألة الصحراء المغربية من أصعب الملفات في العلاقات بين البلدين الجارين، خاصة بعد الأحداث المتسارعة التي عرفتها القضية مع الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ما أثار حفيظة إسبانيا التي عبرت صراحة عن معارضتها للقرار”.
وأوضح المختص ذاته أن في هذا السياق تطفو على السطح بين الفينة والأخرى أزمة العلاقات المغربية الإسبانية التي توصف بأنها تاريخية وإستراتيجية، لكن بمرفقات سياسية وأمنية واقتصادية تفرض نفسها دائما من خلال ثلاث قضايا رئيسية: الهجرة والصحراء وسبتة ومليلية.
ويردف: “إن موقف إسبانيا من الصحراء المغربية -باعتبارها قوة استعمارية سابقة- معروف ومؤكد، فظاهريا ينحاز دائما إلى الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، لكن تدخل فيه حسابات أخرى كتوازن المصالح بين المغرب والجزائر وقضية سبتة ومليلية”.
كما أشار بلوان إلى محاولة معظم الحكومات المتعاقبة على حكم إسبانيا منذ عقود الحفاظ على علاقات إستراتيجية مع المغرب، كما يظهر هذا الأخير تعاونا متميزا في جميع الملفات المشتركة، مع تأجيل الحديث الرسمي عن المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية؛ لذلك كان الموقف الإسباني متوازنا من قضية الصحراء.
وتابع المتحدث ذاته: “مع تزايد المد اليميني واليساري المتطرفين في إسبانيا، بدأت تظهر بعض الأصوات من داخل البرلمان والحكومة الإسبانيين تعاكس مطالب المغرب المشروعة في وحدته الترابية، ورغم أنها مواقف وتصريحات فردية وغير رسمية، إلا أنها صادرة عن ممثلي مؤسسات في الدولة، ما يؤثر على العلاقات بين البلدين. وتحاول الجزائر الركوب على هذا التوتر الصامت من خلال تكثيف الزيارات واللقاءات مع المسؤولين الإسبان، آخرها زيارة وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم إلى إسبانيا”.
وعموما قال بلوان إنه يمكن النظر إلى توتر العلاقة بين المغرب وإسبانيا وتقارب هذه الأخيرة مع الجزائر من خلال مجموعة من النقاط، أولها أن “ترابط الملفات وتشابكها يجعل العلاقات المغربية الإسبانية تعيش بين المد والجزر، متوترة وفي الوقت نفسه يُحافظ عليها، دون الوصول إلى الانفصال والقطيعة، لأن كل بلد في حاجة إلى الآخر بحكم القرب الجغرافي وتداخل المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية”.
ثاني النقاط التي ذكرها الخبير ذاته أنه “كلما حاولت إسبانيا تضييق الخناق على المغرب في قضية الصحراء إلا وصعد هذا الأخير في ملفي الهجرة وسبتة ومليلية المحتلتين، لكن دون أن تصل الأمور إلى المواجهة الكلية”.
وثالث النقاط حسب بلوان تتمثل في أنه “مهما حاولت الجزائر إغراء إسبانيا بامتيازات ومزايا اقتصادية وتنسيق المواقف ضد وحدة المغرب الترابية إلا وفشلت، بحكم أن مدريد لا يمكن أن تفرط في مصالحها الجيو-إستراتيجية مع المغرب، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وعمقه الإفريقي والعربي”.
اسبانيا والمغرب مملكتان صديقتان وتربطهما علاقات غير عادية وهي قوية وصلبة مهما تعرضت من تداعيات التجاذبات السياسية في كلتا الضفتين وكل الأحزاب السياسية جميعها في القارتين واعون بذلك ، وبالتالي هذه الاضطرابات المناخية مؤقتة وصحية .
إدا على المغرب القيام بجولة أوروبية تستتني إسبانيا وألمانيا
في الحقيقة لم يعد المغرب ذلك البلد الذي يغض الطرف عن الاستفزاز التي يتعرض لها وليس بالماضي البعيد عندما كان الاسبان يخربون المنتجات المغربية الان اسبانيا تعرف مستواه الحقيقي بعدما تهالك اقتصاديه بفعل السياحة الى اخره لهذا المغرب البلد القوي بثرواته لا زال يحافظ على مكانته وقوته ولم تعد اسبانيا تشكل له عائق في مسيرته مهما تغيرت الأحزاب السياسية لانها بدأت تتفتت من الداخل كل اقليم يطلب بالاستقلال والمغاربة شعب قوي موحد في اللغة الدين الأخلاق والقوة من هذا المنطلق اسبانيا أصبحت من الماضي
الجارة الشرقية العدوة هي من يقف وراء أي توتر بين المغرب وأية دولة أخرى.. إنها الأفعى التي تختبأ في الظلام لكي تلذغ دون رحمة.. احذروا جارة السوء لأن شرها كبير جداً وقد ذاق المغرب منه كثيراً .. وهي في أوقاتها العصيبة اليوم سوف تنفث كل سمومها.. فلنكن حذرين..
المملكة المغربية الشريفة رقم صعب ، والاسبان يدركون اليوم أنهم امام دولة قوية والتي لا يمكن أن تتسامح مع من يعارض مصالحها القومية ووحدتها الترابية .
ياك الصحراء المغربية مغربية .. ديرو مشاريع فيها و السكن بثمن جد جد مناسب و على التو بدون عراقيل و اتركوا الشباب المغربي يعمر الصحراء المغربية 3 ملايين على الأقل..و ديك الساعة تبقى اسبانيا تفلفل مع راسها..الموقف لا بحتاج إلى التردد..المغاربة اللي في الصحراء هم و أولادهم غادي يدافعو عليها … و الحفنة د البوليساريو غادي دوب في تندوف بوحدها..
خطوات اسبانيا في أفريقيا تتبع مسار فرنسا. ولأن النفاق له دوره ويتميز بوجهين، ترى اسبانيا البدء بإعداد الأرضية المناسبة للمستقبل في عمق أفريقيا والدخول في منافسة مع فرنسا ريتما تتضح لها الرؤية أكثر في المغرب والتوصل إلى قرار موحد في الاتحاد الأوربي وفي الأمم المتحدة حول وضعية سكان الصحراء الشرقية المغرببة. اسبانيا تسبق الأحداث لكي لا تبقى مكتوفة اقتصاديا.
لاادري لماذا اسبانيا تعارض القرار الامريكي مع العلم ان اسبانيا كانت تحتل شمال المغرب وجنوبه ولازالت تحتل مناطق اخرى
كان على ان اسبانيا ان تعترف هي الاولى على مغربية الصحراء لانها هي من وقعت مع المغرب بعد خروجها من الصحراء بعد المسيرة الخضراء وقرار محكمة الدولية حتى تعزز علاقتها اكثر مع المغرب وتستفيد من قربها للمغرب
أظن أن للمغرب ملف يمكن و من خلاله ثني الاسبان عن أي تهور بمنتجاتنا الترابية سواء في الجنوب أو في الشمال الا و هو ملف الباسك.كما للمغرب ملفات ضد الجزائر تأخر كثيرا في استغلالها.ملف جمهورية القبائل، الطوارق، المياه،دفع الدول الحدودية للجزائر بالمطالبة باسترجاع الأراضي التي ضمتها فرنسا إلى الجزائر، المتضررون من المسيرة الكحلة، حقوق الانسان، مساعدة المحتجزين في الوصول إلى المحاكم الدولية لفضح جرائم العسكر في حقهم….
المغرب لا يطالب بالمدينتين منذ عهد المرحوم الحسن الثاني من بعد الاستفتاء في جبل طارق الدي كانت تطالب به اسبانيا و اختاروا سكان جبل طارق ولو اغلبيتهم اسبانيين اختاروا بريطانيا حينها امر المرحوم التوقف عن مطالبة المدينتين خوفا من ان يعملوا الاسبان مع عملوا معهم البريطانيين “الاستفتاء ” ولو اغلبية سكان المدينتين مغاربة سيختارون الاسبان مثلما فعل السكان الاسبان في جبل طارق عندها قال المرحوم عندما تصبح القدرة الشرائية للمغربي مثل ما هي عند الاسباني سنطالب بالمدينتين ونعمة الصواب
لقد راح زمن الاستفزازات ونهب خيرات المغرب.
اليوم المغرب أصبح مغرب آخر….
أنا كمواطن اسباني من اصل مغربي أظن أنه العلاقات المغربية الاسبانية سوف تتحسن باذن الله وسوف يعم الهدوء والرخاء الاقتصادي للمملكتين المغربية والاسبانية وبصفة إسباني من اصل مغربي أحب المملكتين
يجب على المغرب ان يطلق طريق الحراكة وتسهيل طريقهم ولو صاحت اسبانيا لانقاذها من المهاجرين يجب علينا ان لا نتوقف حتى يركعو.
والله تسونامي حراك حد قوي بلا توقف هو الحل مع اوروبا لان شعوبهم سوف تثور ضدهم وتخلق لهم مشاكل جد صعبة وبالاخص انهم يعيشون مشاكل اقتصادية وخيمة.
المنافقين لا يصلح معهم الا المثل.
اسبانيا بعد تجربه طويله مغ المغرب يبد انها ادركت ان المغرب شريك غير موثوق به في جميع تعاملاته وان الرجوع الى الحق حقان وهو الانخراط بجديه في قضيه الصحرا, بما يحقق استقلالها الذي سيضمن التوازن والاستقرار في منطقه شمال غرب افريقيا المتور منذ عقود بسبب نزاع افتعله المغرب وتورط فيه وعجز المجتمع الدولي عن الحل بسبب تعنت المغرب ومناوراته الهادفه الى خلط الاوراق وزعزعه امن الجران.
le maroc a beucoup de problemes diplomatiques avec ses voisins d l est du nord et dautres pays commo l allemagne et la hollande .la diplomacie marocaine doit travailler pour essayer de reconduire es relations avec l espagne et l allemagne du aux interets qui nous unis
اسبانيا …والجزائر يجريو ليلا ونهارا..ويناقشو. اطروحاتهم. .المعادبة الى المعرب. حكام الجزاءر. اضيف اليها اسبانيا ..ابتلاتهم الصحراء……المغربية بمرض..خطير وخطير جدا…في عقولهم وحتى في ممارسة معيشتهم اليومية. ..حكام الجزاءر تركو شعبهم التهميش والجوع. .نهائيا. واتبعو. …طريق..التحريض والمضايقات .وتبديد اموال. .الشعب الجزاءري. .في قضية الصحراء المغرببة..؟؟؟؟؟…. أموال باهظة .للشعب. الجزاءري..تذهب شهريا…إلى بوزبال…وأحزاب وجمعيات إلى بعض الدوال الافرفية وكذلك الأوروبية. .من أجل الوقوف بجانب حكام الجزاءر. وأفشال. ..الإعتراف الامركي. .كي تبقى الجزائر دولة قاهرة شعبها. ويبقى حكم العسكر مستمر إلى الابد