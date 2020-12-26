العلمي يدشن ثاني مصانع "ديكاستال" في القنيطرة‎

جرت، يوم السبت بمنطقة تسريع التنمية الصناعية بالقنيطرة، مراسيم افتتاح المصنع الثاني لمجموعة ديكاستال موروكو أفريكا الخاص بإنتاج إطارات العجلات من الأليمينيوم.
وترأس حفل الافتتاح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ومن بكين من خلال تقنية المناظرة المرئية نائب رئيس مجموعة سِيتيك ورئيس سِتيك ديكاستال، كزو زووُ ، بمشاركة عامل إقليم القنيطرة فؤاد المحمدي.
ووفق بلاغ مشترك صادر عن المجموعة والوزارة فإن هذا المصنع الجديد، الذي انطلقت أشغال بنائه خلال شهر نونبر 2019، “سيضاعف الطاقة الإنتاجية السنوية لتبلغ 6 ملايين إطار عجلة، وليصل إجمالي استثمار المجموعة إلى 350 مليون أورو، مع إحداث 1250 منصب عمل، ما يسمح بتجاوز الأهداف التي سبق تحديدها”.
كما سيقوم هذا المصنع، المجهز بتكنولوجية متقدمة، بتصنيع منتجات متميزة عالية الجودة في مجال الصباغة، علاوة على تشكيلة من إطارات العجلات ذات حجم أكبر.
وأضاف البلاغ أن الموقع الأول لديكاستال، الذي رُصد له استثمار تزيد قيمته عن 147 مليون أورو، “يشتغل الآن بكامل طاقته، منذ افتتاحه خلال شهر يونيو 2019، ويُشغّل أزيد من 650 شخصا”.
وبهذه المناسبة، صرح الوزير مولاي حفيظ العلمي بأن هذا الاستثمار الجديد “يعكس جليا مدى مرونة وقدرة تأقلم قطاع السيارات المغربي، ويُجسد ثقة الرُّواد العالميين في صناعة السيارات في الوجهة المغربية، ويؤكد مكانة المغرب كقاعدة عالمية ذات قدرة تنافسية في مجال الإنتاج والتصدير”، مضيفا أن القدرة التنافسية لقطاع السيارات الوطني “تتحسن من خلال تعزيز مستوى الاندماج المحلي والإنتاج الخالي من الكربون، من خلال اللجوء إلى الطاقات المتجددة”.
من جانبه، صرح المدير العام لمجموعة ديكاستال موروكو أفريكا، بدر الحمودي، بأن عملية إنجاز هذا الشطر الثاني خلال الأزمة الصحية العالمية “لم تكن بالأمر الهين”، مضيفا: “لقد تمكّنا من الاعتماد على دعم الحكومة المغربية للحفاظ على ورش البناء، فضلا عن النشاط الإنتاجي، عبر اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين السلامة الصحية لمجموع مساعدينا”.
وزاد المتحدث أن المغرب عرف كيف يحظى بثقة المجموعة، “وأبان عن مؤهلاته بفضل جودة كفاءاته وبنياته التحتية، ما دفع المجموعة إلى اقتناء عقار إضافي تبلغ مساحته 14 هكتارا بمنطقة تسريع التنمية الصناعية بالقنيطرة، توسيعاً لأنشطتها”.
وكشف البلاغ أيضا أن المجموعة تعتزم إقامة مشاريع قطع غيار السيارات في المستقبل بهذه التوسعة؛ ويتعلق الأمر بتشكيلة واسعة من المنتجات المخصصة للهياكل والمحركات، وهو ما سيساهم في رفع القيمة المضافة لصناعة السيارات بالمغرب.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تنمية مستدامة، “فالمجموعة تتطلع لإنشاء محطة للضغط العالي لزيادة النجاعة الطاقية وتحفيز استعمال الطاقات المتجددة. وسيُنجز هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 60 مليون درهم، بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، يورد المصدر ذاته.
الحمد لله والشكر لله ومزيدا إن شاء من العطاء والإزدهار……عاش المغرب شامخا…..
مجرد ملاحظة:
عندما يتعلق الأمر بالمبالغ الكبيرة نتحدث باليورو وعندما تكون المبالغ صغيرة الدرهم يكفي.
العلمي دو العيون الزرقاء رفقة صاحب المقص الذهبي مبردين ليا قلبي الله يعطيهم الصحة واشدد على بقاءهم في الحكومة المقبلة
شكرا لشركات رونو وبوجو ولجميع الشركات الفرنسية التي أنقذت الٱلاف من المغاربة من آلشوماج وفضلت المغرب على الصين
الحمدالله التخطيطات الوزارية نجحة في التوزيع محاربت البطالة في بلادنا الازهر الاقتصاضي في مناطق تغارعليها الحكومة طنجة الدرلبيضاء القنطرة اما بقي ربع المملكة فاس مكناس وجدة غنيين ومستغنين على جلب المصانع !!!!!!!! البطالة منعدمة في هاته البلدان
من أفضل الوزراء بجانب بوريطة. الوزير الفعال تظهر أعماله على أرض الواقع وليس شعارات فقط. نتمنى أن يستمرا في الحكومة المقبلة.
حفيظ العلمي الرجل المرحلة افظل الوزير في هذه الحكومة خدام مزيان الرجل مناسب مكان مناسب اعاد الاقتصاد المغربي الطريق الصحيح الرجل يستطيع الاقناع المستثمرين الدول الاجنبية الاستثمار في المغرب اعجبني موقفه حازم من الاتفاق التركي المغربي ا اتمنى حفيظ العلمي يكون رءيس الحكومة قادمة يجب تكون تكنولوط حكومة الاقتصادية 15 الوزير حكومة الحزبية اثببت فشلها ضعف الفساد وزراءها
العمل في صمت هو شعارنا. عكس بعض الابواق التي لا تنتج الا ضجيجا وحين تختنق بنار الغيرة والحسد تسخر اعلامها للتشويش حتى لا تصل صدى النجاحات إلى الشعب الذي مازال يملأ الطوابير ….
اتمنى ان يتقلد العلمي حقيبة الصحة واخنوش حقيبة تعليم لعل وعسى…
خيث ان الاخرار يفلحون فقط اينما تواجد التبزنيس، ومجانية الاراضي والدعم وانعدام الضرايب….
هاد الحكومة بكل صراحة فيها 3 دناس لي حمرو وجه المغاربة : بوريطة و العلمي و عمارة و الداخلية كأم الوزارات فقط لا غير
ما أثار إستغرابي!هو هل جل مصانع المغرب يجب أن تتركز في الجهة الشمالية! وما هو نصيب بقية جهات المملكة؟إن كان لها نصيب أصلا و شكرا
وزراء تكنوقراط لهم كفاءة عكس اللذين استوزروا عن طريق السياسة يبيعون الكلام و ليس لم كفاءات.
ألا توجد مدن أخرى لافتتاح المصانع الا ثلاث او اربع مدن مغربية ؟
لماذا لا تعمل الوزارة على توزيع المصانع الاستثمارية بالعدل على جميع مدن المملكة ؟ ولماذا لا توفر الدولة البنية التحتية لكل الجهات والأقاليم ؟ …..
فقط قنيطرة او طنجة. لماذا لا نسمع تدشين مصنع او فتح معمل في مدينة فاس. لا نعرف لمادا هاذا الحيف اتجاح العاصمة العلمية
أضيف تعليقي لبعض الإخوة الذين أشاروا لتمركز المصانع في مناطق معينة، والحالة هذه أن هذه المشاريع ذات القيمة العالية يجب أن يتم توزيعها على الأقل في كل المدن لمقر الجهات الإثنى عشر وذلك لضمان التكافأ وتقليص اختلاف المجالات
بسم الله الرحمان الرحيم ثاني مصنع ديكاستل في المغرب براڤو سي حفيظ العلمي لهذا نقول لكم أن المغرب لديه مشاكل ككل الدول الأخرى. ولكن المغرب يحاول جاهدا لتجاوزها حسب الإمكانيات المتاحة لديه.ولكن المغرب خطى خطوات مهمة خلال وقت وجيز.وأصبح رقم 1 في أفريقيا والشرق الوسط في صناعة وتصدير السيارات وأجزاء الطائرات و الإطارات وب 95 %من المناولة وليس بتركيب السيارات و يربح حاليا أكثر من 10 مليارات دولار . نتمنى التوفيق والنجاح لبعض الوزراء المشهود لهم بالكفاءا العالية جدا. تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله لنا جميعا
الصورة تساوي مليون كلمة. مسكين المغرب الهواء الساخن بعد الهواء الساخن. انظر إلى الصورة ، مكان التصنيع الصغير والوزير يأتي للتباهي. حالة حزينة لبلدي. نحن في القرن الحادي والعشرين حيث يتحرك مئات المليارات من الدولارات يوميًا ، ويحتفل بلدي الحبيب بمشاريع صغيرة جدًا. مملكة المشاريع الصغيرة على ما أظن.
الاستثمار الخارجي يرجع بالربح على الدولة لانها ستستخلص الضريبة وعلى التشغيل حيث يقلص من البطالة نشكر السيد العلمي على مجهوداته في تطوير الصناعة والاستثمار بالمغرب
الى الاخوة الدين قالوا لمادا يقتصر الاسثمار في طنجة والقنيطرة والبيضاء اقول ان هده المدن توجد في مناطق استراتيجة لقربها من اوروبا كما ان لديها بنية تحتية قوية لانها تستفيد من وجود الطريق السيار والقطارات
الحمد لله والشكر لله ومزيدا إن شاء من العطاء والإزدهار……عاش المغرب شامخا
تعجبني هده الجريدة الالكترونية حيث غنية بالمعلومات و الاخبار التي انتفع منها