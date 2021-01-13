"الأداء الموسمي" يحرم عمال الإنعاش الوطني من ولوج الوظيفة العمومية

قالت وزارة الداخلية إن فئة عمال وعاملات الإنعاش الوطني “تعتبر في وضعية غير نظامية ما دامت صيغة اشتغالها في الأصل لا تكتسي صبغة الديمومة، وما دامت تتقاضى عن عملها أجراً يومياً وليس شهرياً، وهو الأمر الذي لا يمكن معه احتساب خدماتهم للترسيم بالوظيفة العمومية”.
وأضافت الوزارة، في جوابها على سؤال برلماني كتابي، أن هذه الفئة من العمال تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.61.205 الصادر بتاريخ 1 صفر 1381 الموافق لـ15 يوليوز 1961 المنظم لقطاع الإنعاش الوطني.
وتأتي توضيحات الوزارة رداً على سؤال وجهه إليها البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز حول أسباب عدم إدماج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية، ومسألة تحسين وضعيتها المادية والمعنوية.
ولفتت وزارة الداخلية الانتباه إلى أن “مقتضيات الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني تعتبر هذه الفئة، من الناحية القانونية، عمالاً ينتسبون لأوراش لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة”.
كما أشارت، أيضا، إلى أن أمر ترسيم عمال الإنعاش في الوظيفة العمومية “يعارض بشكل صريح مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظيفة العمومية؛ حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”.
وبخصوص الوضعية المادية، أوضحت وزارة الداخلية أن احتساب أجور عاملات وعمال الإنعاش الوطني يتم على أساس الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل في القطاع الفلاحي؛ وفقاً لمقتضيات المرسوم 2.19.424 الصادر في يونيو 2019.
وتضمن الجواب أيضاً أن وزارة الداخلية عملت على تنفيذ زيادات متتالية في أجور هؤلاء العمال ناهزت 15 في المائة سنتي 2011 و2012، و10 في المائة سنتي 2014 و2015، و10 في المائة سنتي 2019 و2020، وقالت إن “هذه الزيادات تقتطع مباشرة من الميزانية المخصصة لهذا القطاع على الرغم مما تشكله لهذه الأخيرة من عبء مالي نتيجة ارتفاع كتلة الأجور”.
وذكرت وزارة الداخلية أن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من الحماية الاجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية، طبقاً لمقتضيات القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما شددت على حرصها على تمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية في إطار نظام المساعدة الطبية الخاص بالفئات المعوزة وذات الدخل المحدود وفقاً لمقتضيات القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية “راميد”.
وتعتبر وزارة الداخلية “الإنعاش الوطني قطاعاً حيوياً يوفر فرصاً للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة من خلال فتح العديد من الأوراش الموسمية، وإنجاز العديد من المشاريع في مجالات مختلفة ذات منفعة محلية، من أجل تأمين دخل للمواطنين الذين يعانون من البطالة والهشاشة أو الفقر، سواء بالعالم القروي أو الحضري”.
هادشي من اختصاصات وزارة المالية وقيلة وزارة الداخلية متعددة الإختصاصات فهاد البلاد السعيدة
أقسم بالله العظيم أن كل ما تقوله وزارة الداخلية كدب و بهتان وتملص من المسؤولية أنا انعاشي مند سنة 2004 و اشتغل بصفة منتضمة طيلة أيام الأسبوع دون يوم راحة وفي مركز حساس واشتغل اكتر من الموضفين الرسميين.لنا الله ولكم ألله يوم الحساب.
حبذا يا سيدي الوزير ان يتم الغاء معيار الانتقاء الأولي لولوج مباريات الدولة ، و جعل معيار مباراة الولوج هو الفيصل بين المتبارين
ماذا عساي اقول. الله اياخد فيكم الحق. 30 سنة من التكرفيص وتقول زيادة 10 في المائة. مع الأجر البخس والهزيل. حسبي الله ونعم الوكيل
مع الاسف هذه الاجوبة اكل عليها الدهر وشرب والفنا سماعها من وزراء الداخلية السابقون و الحاليون اما الحقيقة عكس ذلك
أعرف العديد من الناس الذين يشتغلون في قطاع الإنعاش الوطني بصفة دائمة و منتظمة لما يزيد عن عشرين سنة و ويؤدون الوضيفة المنوطة إليهم على أحسن وجه . يجب إنصاف هاته الفئة الهشة التي تفتقر إلى أبسط الحقوق مثل التأمين الصحي و إدماجها في الوضيفة العمومية
مادا يقول وزير الداخلية في من تشتغل بأحد الملحقات الإدارية مند 25 سنة يوميا كمتيلاتها الموظفات او ربما اكتر باجر لا يتعدا 1600 درهم
هذا ليس بمبرر لعدم دمجهم في سلك الوظيفة العمومية هناك أعوان أخرون يشتغلون بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عشرات السنين ولديهم صفة الديمومة ويتقاضون أجورهم شهريا وكانو منخرطون بمؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بوزارة التجهيز والنقل وأخرجهم رئيسها الجديد منها ومنخرطون في صندوق جمع رواتب منح التقاعد يادون الاقتطاعات ومع هذا كله لم تسوى وضعيتهم هذا عذر أقبح من ذنب
مشتغلو الانعاش الوطني ملزمون بالمشاركة في كل اشغال وتدخلات الجماعات المحلية شتاءا وصيفا ومع ذلك هم فقط في ادنى السلالم وبدون ادماج ولا ترسيم …..وتشكل اجورهم على قلتها وتدنيها عبءا ماليا حسب مسؤوليهم….ياسلاااام….الانعاش الوطني مرادف للانعاش الطبي يمكن يعيش ويمكن كيموت في غالب الاحيان…..!!!!؟
(كما أشارت، أيضا، إلى أن أمر ترسيم عمال الإنعاش في الوظيفة العمومية “يعارض بشكل صريح مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظيفة العمومية،)
لنتخيل أن شخص اشتغل مدة 10 سنوات يقصى من الترسيم وهو من قضى مدة طويلة وله تجربة كبيرة في ميدان اشتغاله، ونعوضه بشخص جديد مرسم لا لشيء الا أنه اجتاز مبارات، نعم لتكافئ الفرص ولاكن بعد تسوية العمال السابقين