"العمل عن بعد" يحوّل موظفين مغاربة إلى أشباح

تواصل معظم الإدارات المغربية اعتماد تجربة العمل عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، كما العالم، نتيجة استمرار التداعيات الصحية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن العديد من القطاعات الحكومية والإدارات العمومية سجلت وجود تهاون في الالتزام بمقتضيات العمل عن بعد خلال الفترة الأخيرة.
أما بخصوص عملية التناوب في العمل التي اعتمدتها بعض القطاعات بين الحضوري وعن بعد، فقد أكدت مصادر هسبريس أن بعض الموظفين تحولوا إلى أشباح ولا يزورون مقرات العمل إلا نادراً على الرغم من أن توزيع جدول العمل يقتضي أن يحضروا أياما معينة خلال الأسبوع.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة دليلاً خاصاً حول العمل عن بُعد بالإدارات العمومية، يتضمن عدداً من التوجيهات والضوابط الواجب احترامها لضمان استمرار المرافق العمومية في تقديم خدماتها بشكل سليم وآمن.
وعزت مصادر مسؤولة وجود هذا التسيب إلى الفراغ التشريعي الذي يؤطر العمل عن بعد أو بالتناوب في الإدارات والمؤسسات العمومية، مشيرة إلى أن مشروع المرسوم الذي أعدته الحكومة حول هذا النظام الجديد لم يصدر بعدُ.
المرجو من الساده المسؤولين زياره الإدارات فقد أصبحت عبارة عن بنيات مهجورة وأصبح التماطل والتسويف هو مصير المواطنين والرشوة استفحلت في بعض الإدارات بالطبال والغياط أما المواعد التي ناخد عبر البوابات الإلكترونية فهي شكليه فقط لهذا المرجو من المسؤولين التحرك ولكم جزيل الشكر
اغلب الموظفين لم يكونوا منضبين لاوقات العمل وميزتهم التهاون في العمل حتى في الايام العادية وما بالك في هذه الظرفية الاستثناءية حال ادارتنا هو هذا
السيبا لا رقيب ولا حسيب. غياب الضمير عند جل الموظفين إلا القليل والقليل جدا الأغلبية يتمرغون في وحل الريع وهذا امر لا يحتاج الى ذكاء او نظارات طبية للوقوف عليه نرى ذلك ونلاحظه وبالملموس والكل متواطئ.أصلا الموظفون الأشباح متوفرون قبل كورونا فما بالك مع الجائحة..الادارة المغربية حليمة تعانق عادتها القديمة ولا تفارقها أبدا عشق لا ينتهي
ك
مشكلة الموظفين الأشباح كانت من قبل كورونا. وكنا نتمنى ان
القضاء على هذه الظاهرة مع الأجيال الشابة ولكن للاسف ازدادت
بكثرة.