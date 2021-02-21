العنف في الصومال يثير قلق جامعة الدول العربية

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في العاصمة الصومالية مقديشو؛ وسط استمرار الخلافات حول بعض القضايا ذات العلاقة بعقد الانتخابات الوطنية في البلاد.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية في بيان، اليوم الأحد، إن الجامعة تتابع عن كثب هذه التطورات وتدعو كافة الأطراف الصومالية إلى الانخراط الفوري في حوار شامل للتوصل الي اتفاق جامع حول سبل إجراء الانتخابات والالتزام بالنبذ الكامل لاستخدام العنف أو التلويح به.

وجدد البيان التزام الجامعة العربية بمساندة كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل توافقي صومالي لهذا الوضع؛ بما يعزز من أمن واستقرار البلاد ويلبي طموحات الشعب الصومالي.

واندلعت اشتباكات، الجمعة الفارطة وسط مقديشو، بين قوات الحكومة الصومالية ومؤيدين للمعارضة أثار تأجيل الانتخابات غضبهم.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بالصومال شهر فبراير الجاري، لكن الموعد تأجل بعدما اتهمت المعارضة الحكومة بنشر مؤيدين لها في المجالس الانتخابية العامة والمحلية.