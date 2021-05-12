عيد الفطر يحمل بشرى الحرية لمعتقلي الريف

عيد الفطر يحمل بشرى الحرية لمعتقلي الريف
صورة: منير امحيمدات
الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:11

أفرجت السلطات العمومية عن المعتقل على خلفية حراك الريف حسن باربا، وفق ما دونته شقيقته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وذلك بعد اتصال هاتفي جمعه بها اليوم الأربعاء.

ووفق المعطيات الأولية، لم يحدد بعد عدد المفرج عنهم، بالنظر إلى صيغة إطلاق السراح التي تتم حاليا، إذ يتواصل المعتقلون مع أقاربهم بغية إخطارهم بفرج قريب، دون صدور أي بلاغ من السلطات.

وقال أحمد الزفزافي، رئيس جمعية ثافرا التي تضم عائلات معتقلي حراك الريف، في تصريح لهسبريس: “سيتم تمتيع كافة الموقعين على طلب العفو الملكي، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالحرية، لكن العدد مازال غامضا”.

وتأتي خطوة العفو الملكي تزامنا مع مناسبة عيد الفطر، التي استفاد خلالها معتقلون سابقون من الأمر نفسه؛ لينحصر عدد المتبقين داخل السجون في قيادات الاحتجاجات وبعض المحكومين بمدد زمنية طويلة.

العفو الملكي المعتقلون حراك الرّيف عيد الفطر

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‫تعليقات الزوار

17
  • مغربي قح
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:17

    متى ستلتحق بهم امينتو حيدر ؟ لماذا ليس هناك نفس التعامل مع انفصاليي الجنوب ؟

    26
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  • عبده/ الرباط
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:21

    طلب العفو يخضع لشروط منها حسن السلوك و قضاء مدة معية بالسجن أو الحبس و غير ذلك… و عليه فليس كل من يطلب العفو يناله اذا لم يكن يتوفر على الشروط المطلوبة….أما الشخص الذي أخلي سبيله فربما يكون قد قضى العقوبة المحكوم عليه بها…. ديسلايك

    -28
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  • مواطن؟
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:22

    على سلامتهم و الله يطلق سراح لباقين في هاذه الأيام المباركة

    31
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  • نضال مستمر
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:24

    العفو يعطى للمجرمين أما من طالبو بالعدالة والحق وانتقدو الرشوة والنهب فسيخرجون أبطالا كما دخلو أبطالا
    النضال سيستمر حتى يرسل كبار اللصوص والمرتشون إلى السجون

    38
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  • ياسر
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:28

    بشرى سارة لكنهم أخطأوا في حق وطنهم…عفا الله عما سلف هذا درس كبير للمغرر بهم

    -32
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  • anaruz ouaamer
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:30

    الحرية لكافة معتقلي حراك الريف.

    19
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  • لمقدم خالد
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:30

    إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين والمضلومين فهدا لبلاد كفي طلمن الضالم ضلامات يوم القيمة

    18
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  • مباشرة من هولندا
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:31

    هؤلاء الأشقياء هم سجناء الحق العام و ليسوا معتقلين سياسيين كما يدعون … وجب عليهم إكمال كل محكوميتهم … وكل عام و رئيس تاورا بخير

    -34
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  • كريم عبدالله تطاون
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:48

    التصالح والتسامح من شيم الشعب المغربي الابي فكل مصيبة تهون امام الارادة القوية في التماسك الاجتماعي والاتحاد العام للمغاربة من اجل مواجهة الصعاب خاصة ونحن نعيش اليوم على وقع الاعتداءات المتكررة التي تطال المغرب من لذن جارتنا الشقيقة الدزاير بواسطة حكامها واعلامها حسدا من انفسهم حيث لا يريدون ان يرو المغرب مزدهرا ومتقدما فالحسد يقتل صاحبه تبون خرج مؤخرا بقىار يمنع الشركات المغربية من الاستثمار في الجارة الدزابر مثبتا العدتء الصريح للمغرب الدولة التي ازرت الدزاير ابان الاحتلال الفرنسي ووفرت للمجاهدين السلاح والغداء بل تطوع العديد من المغاربة جنبا الى اخوانهم في الدزاير لقتال المستعمر لكن ذاكرة تبون ضعيفة ولا تستوعب التاريخ المغربي المشرف حسبنا الله ونعم الوكيل

    1
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  • لا وألف لا لإطلاقهم
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:50

    لا لإطلاق هؤلاء الجناة الذين اعتدوا على استقرار المغرب وصف زعيمهم المغاربة بالاستعمار العروبي.
    لن ننسى ما قاموا به حينما أشعلوا النيران في مقرات الأمن ومنعوا رجال المطافى من الوصول إليهم. ولن ننسى كيف دخل الزعيم تحت تصفيقاتهم بحذائه المتسخ المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فقاطعه التفتافي وأخذ في سب مقدسات المغاربة .
    لن ننسى ما قام به حميدة ويقوم به ضد هذا البلد الآمن.

    -2
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  • Omar
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:51

    أحسن تطبيق لاخبار موثوقة واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله

    1
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  • من الأطلس المتوسط
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:53

    نتمنى على الأقل أن يخرجوا من السجن حاملين الراية الوطنية

    1
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  • فتح الله بنكبور
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:55

    اللهم عجل بالفرج على الجميع
    بلادنا زينا بخيراتها و بشعبها
    يجب وضع استراتيجية مناسبة و محكمة لتنفيذ مشاريع للنهوض بعدة مناطق بالمغرب خصوصا بالشمال و الشرق و الجنوب ااشرقي بل في كل المغرب و اتباع فقه الاولويات و التعامل بجدية و بحزم مع كل من تهاون في تنفيذ تلك المشاريع او تلاعب في صفقاتها وانجازها في وقتها لكي يعم الرخاء و نحارب بهذا البطالة……

    0
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  • سلام
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:55

    انا ضد اطلاق سراح كل من سولت له نفسه احدات الفوضى في بلدنا الحبيب .

    -2
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  • محمد الرياحي
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 17:57

    اللهم فرج هم المهمومين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم فرجك لكل سجين اللهم امين.

    1
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  • احمد
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 18:03

    الاخ الذي دخل مباشر من هولندا تعليق رقم 8 الله يهديك اجي انت لتسجن الا لبعض الأيام لنرى وطنيتك الحارة .انت في هولندا اكيد تتمتع بجنسية هولنديةاما انت خدام أو عاطل تعيش علا حساب الدولة و تحرض الآخرين .الله علا منزلي الحرية امثالك .تحيتي اخوك من الناظور المغربية الريف المغربي و لاكن جارك في المنيا زرت مرات عديدة هولندا و لاكن نظام نفس النظام الألماني و حتى لغتكم جد قريبة الا الألمانية .هم يفهموننا احسن منا

    0
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  • هشام كولميمة
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 18:04

    أعتقد أن انسحاب ناصر الزفزافي مؤخرا من قيادة الحراك و توقيع المعتقلين على طلب العفو و اقتراب الانتخابات و أشياء اخرى لا نعرفها نحن العاديون و و و….كلها مؤشرات دالة على اقتراب انفراج ما. تحية لكل أحرار هذا الوطن .

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