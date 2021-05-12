عيد الفطر يحمل بشرى الحرية لمعتقلي الريف

أفرجت السلطات العمومية عن المعتقل على خلفية حراك الريف حسن باربا، وفق ما دونته شقيقته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وذلك بعد اتصال هاتفي جمعه بها اليوم الأربعاء.

ووفق المعطيات الأولية، لم يحدد بعد عدد المفرج عنهم، بالنظر إلى صيغة إطلاق السراح التي تتم حاليا، إذ يتواصل المعتقلون مع أقاربهم بغية إخطارهم بفرج قريب، دون صدور أي بلاغ من السلطات.

وقال أحمد الزفزافي، رئيس جمعية ثافرا التي تضم عائلات معتقلي حراك الريف، في تصريح لهسبريس: “سيتم تمتيع كافة الموقعين على طلب العفو الملكي، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالحرية، لكن العدد مازال غامضا”.

وتأتي خطوة العفو الملكي تزامنا مع مناسبة عيد الفطر، التي استفاد خلالها معتقلون سابقون من الأمر نفسه؛ لينحصر عدد المتبقين داخل السجون في قيادات الاحتجاجات وبعض المحكومين بمدد زمنية طويلة.