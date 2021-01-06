العيسى: "اتفاق العلا" يعزز وحدة الصف الخليجي

وصف محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، اتفاق العلا الذي تمخض عن اجتماع دول التعاون الخليجي، بـ”الإنجاز الكبير خليجياً وعربياً وإسلاميا”.

وقال العيسى إن الاتفاق الموقع بين الدول الأطراف بمحافظة العلا، “يعزز وحدة الصف وتماسكه، ويلقي بظلاله الخيّرة على الجميع”، مهنئا قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي على الاتفاق الموقع رسميا.

ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الله أن يوفق المسيرة الخليجية إلى ما تصبو إليه من ازدهار واطراد دائم في إطار لُحْمتها وأخوتها وتعاونها، موجها الشكر إلى كل من دعم “الإنجاز التاريخي”.